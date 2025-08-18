İsrail'de Gazze Planına Karşı Büyük Protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya
BBC

İsrail'de Gazze Planına Karşı Büyük Protesto

İsrail\'de Gazze Planına Karşı Büyük Protesto
18.08.2025 04:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'de Gazze işgal planına karşı düzenlenen protestolarda bir milyon kişi sokaklara çıktı.

İsrail'de Pazar günü, Gazze savaşının başından bu yana düzenlenen en geniş katılımlı protestolar gerçekleşti.

İsrail hükümetinin Gazze planlarına karşı çıkan İsrailliler, başta Tel Aviv ve Kudüs olmak üzere büyük kentlerde sokaklara çıktı. Ülkede ayrıca protesto amacıyla bir günlük grev de yapıldı. Tel Aviv ve Kudüs'te Pazar günü dükkanların çoğu kapalıydı.

Times of Israel, "Rehineler Forumu'nun" Tel Aviv'de yaklaşık 500 bin kişinin toplandığını, ülke genelindeyse protestolara katılan kişi sayısının bir milyonu bulduğunu açıkladığını aktardı. İsrail polisi protestolara katılan kişi sayısı hakkında bir açıklama yapmadı.

Protestolara katılan İsrailliler, Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze şehrini işgal planına karşı çıkıyor ve Hamas'ın elindeki rehinelerin geri alınabilmesi için anlaşmaya varılmasını talep ediyor.

Göstericiler bazı bölgelerde otoyolları kapatarak trafiği durdurdu.

Tel Aviv polisi yolların trafiğe açıldığı ve barikat kuran altı kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İsrail basını Netanyahu'nun Likud Partisi'nin genel merkezi önünde polisle göstericiler arasında arbede yaşandığını da aktardı.

Gösterilerin, 7 Ekim 2023'teki Hamas saldırıları sonrası başlayan Gazze savaşına yönelik İsrail'deki en geniş katılımlı protestolar olduğu aktarılıyor.

Başbakan Netanyahu grev ve protestoların, Hamas'ın elindeki rehinelerin salıverilmesi çabalarını sekteye uğrattığını savundu.

Hükümet yetkilileri ve bakanlardan da protestolara yönelik sert eleştiriler gelirken, muhalefet partileri protestolara desteklerini açıkladı.

Hamas'ın elinde 50 İsrailli rehine bulunuyor.

Gazze'de son durum

İsrail ordusunun Gazze'de süren saldırıları haftasonu Gazze şehrinin güneyindeki Zeytun mahallesine yoğunlaştı. Hamaslı yetkililer bölgede en az 40 kişinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail ordusu, yardım kuruluşlarının Gazze'ye çadır sokmasına yeniden izin verileceğini açıkladı. İsrail, Gazze şehrini işgal planı kapsamında bir milyondan fazla Filistinli'yi Gazze'nin güneyine zorla yerleştirmeyi tasarlıyor.

İsrail Güvenlik Kabinesi 8 Ağustos'ta Gazze kentinin işgal planına onay vermişti. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın da bu hafta başında planı onaylaması bekleniyor.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eya Zamir de Pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze şehrine odaklanan planın hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtti ancak ordunun hangi tarihte Gazze kentine gireceği henüz bilinmiyor.

Hamas Gazze şehrinin işgalinin yeni bir "imha ve yerinden etme dalgasına" neden olacağını belirtiyor.

İngiltere ve Fransa'nın da aralarında olduğu bazı ülkeler İsrail'in planını kınarken, ABD'den sonra İsrail'e en fazla silah ihracatı yapan ikinci ülke olan Almanya da İsrail'e silah satışını askıya almıştı.

Hamas yönetimindeki Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre Ekim 2023'ten bu yana 60 binden fazla Filistinli İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. Bölgeye yardım girişindeki kısıtlamalar nedeniyle yaşanan açlık da 200'den fazla kişinin hayatına kaybetmesine yol açtı. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin 108'i çocuk.

Birleşmiş Milletler (BM) yardım almak için dağıtım bölgelerine giden Filistinlileri hedef alan saldırılarda 1760 kişinin öldüğünü açıkladı.

BM verilerine göre Gazze'de 1,9 milyon kişi yani nüfusun yüzde 90'ı İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edildi.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Hükümet, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'de Gazze Planına Karşı Büyük Protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
Mısır uyruklu adam Bursa’daki evinde ölü bulundu Mısır uyruklu adam Bursa'daki evinde ölü bulundu
Süper Lig’in eski yıldızı bu pozisyonda kırmızı kart gördü Süper Lig'in eski yıldızı bu pozisyonda kırmızı kart gördü
Hakan Fidan ile Lavrov arasında kritik görüşme Hakan Fidan ile Lavrov arasında kritik görüşme
İspanya’da orman yangını kabusu sürüyor 7 kişi hayatını kaybetti İspanya'da orman yangını kabusu sürüyor! 7 kişi hayatını kaybetti
Icardi, Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez telefona sarıldı Icardi, Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez telefona sarıldı
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe maçı sonrası isyan etti: Bu kadar mı zor Rıdvan Dilmen Fenerbahçe maçı sonrası isyan etti: Bu kadar mı zor?
Davetli düğün çıkışı kazada can verdi, cenaze yerdeyken eğlence devam etti Davetli düğün çıkışı kazada can verdi, cenaze yerdeyken eğlence devam etti
Taksi şoförü direksiyon başında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti Taksi şoförü direksiyon başında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Samsunspor’un Atatürklü forması Atina’yı karıştırdı Samsunspor'un Atatürklü forması Atina'yı karıştırdı

00:37
İki gündür yangınla boğuşan Çanakkale’den sevindiren haber
İki gündür yangınla boğuşan Çanakkale'den sevindiren haber
16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 04:35:28. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail'de Gazze Planına Karşı Büyük Protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.