İsrail'in E1 Yerleşim Planı Tepki Çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya
BBC

İsrail'in E1 Yerleşim Planı Tepki Çekti

İsrail\'in E1 Yerleşim Planı Tepki Çekti
15.08.2025 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 3400 konut inşasına onay veriyor; tepkiler artıyor.

İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria arasında kalan bir alana 3400 konut yapılmasını öngören bir yerleşim planını hayata geçireceğini duyurdu.

14 Ağustos'ta yerleşimleri destekleyen bir etkinlikte konuşan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezazel Smotrich, Batı Şeria'da gerçekleşecek projenin " Filistin devleti fikrini gömeceğini" söyledi.

E1 adlı parselde gerçekleştirilmesi planlanan yerleşim planı, Kudüs ve Maale Adumim yerleşiminin birleştirilmesini öngörüyor.

Tartışmalı plan, işgal altındaki Doğu Kudüs'ü fiilen Batı Şeria'dan koparacağı gerekçesiyle on yıllardır rafa kaldırılmıştı.

Smotrich, projenin hayata geçmesinin "Filistin devleti fikrini ortadan kaldıracağını "çünkü artık [resmen] tanıyacak hiçbir şey ve kimse kalmayacağını" söyledi.

Smotrich bu sözleriyle, Gazze'de ateşkes ilan edilmemesi durumunda Eylül'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'i resmen tanıyacaklarını duyuran bir dizi Batı ülkesini hedef aldı.

İsrail merkezli yerleşim karşıtı "Peace Now" (Şimdi Barış) STK'ya göre Batış Şeria ve Doğu Kudüs'te 160 yerleşimde yaklaşık 700 bin İsrailli yerleşimci yaşıyor.

Peace Now, E1 yerleşimi projesi için 20 Ağustos'ta İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı bir teknik komitede oturum yapılacağını duyurdu. Grup, bakanlığın projeye itirazların tamamını reddettiğini vurguladı.

Bürokratik sürecin tamamlanmasının ardından altyapı inşaatının birkaç ay içinde, konut yapımlarınınsa yaklaşık bir yıl içinde başlaması bekleniyor.

1967'den bu yana İsrail işgali altında olan Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon Filistinli yaşıyor.

Bölgedeki İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka aykırı.

E1 parselinde planlanan 3400 konutun inşa edilmesi halinde Filistinlilerin devlet kurma ihtimali fiilen engellenmiş olacak.

Bu parsel, Kudüs'ün güneyi ve kuzeyinde kalan bölgeleri birbirinden ayıracak ve Filistinlilerin yaşadığı Ramallah, Doğu Kudüs ve Beytüllahim'in birbirine bağlanmasını engelleyecek.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e saldırmasından bu yana Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik yerleşimci şiddeti ve devlet baskısı büyük oranda arttı. İsrailli makamlar, bu baskıyı meşru güvenlik önlemleri olarak gerekçelendiriyor.

'Soykırım, yerinden etme ve ilhak suçlarının uzantısı'

İsrail'in E1 yerleşimi projesine yeşil ışık yakmasına Türkiye dahil birçok ülkeden tepki geldi.

Türk Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklamayla planın onaylanmasını kınadı.

"Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü fiilen birbirinden ayıracak olan bu adım, uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe saymakta; Filistin Devleti'nin toprak bütünlüğünü, iki devletli çözüm zeminini ve kalıcı barış umutlarını hedef almaktadır" denildi.

Filistin Yönetimi Dışişleri Bakanlığı planın "soykırım, yerinden etme ve ilhak suçlarının uzantısı" olduğunu söyledi.

İsrail, bu suçlamaları uzun süredir reddediyor. Ancak İsrail'deki insan hakları örgütleri dahil dünya çapında birçok hak savunucusu İsrail'in Gazze'de faaliyetlerinin Filistinlilere karşı soykırım niteliğinde olduğunu savunuyor.

Konuyla ilgili Güney Afrika tarafından açılan ve Türkiye'nin de taraf olduğu bir dava Uluslararası Adalet Divanı'nda (ICJ) görülüyor.

Hamlenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "istikrarlı bir Batı Şeria İsrail'i güvende tutar ve mevcut [ABD] yönetimin bölgede barış sağlama hedefi ile uyumludur" denildi.

BM ve Avrupa Birliği (AB) ise İsrail'e yerleşimi inşa etmeme çağrısı yaptı.

Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrailli makamların E1 yerleşimini hayata geçirme planının iki devletli çözüme zarar verdiğini ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric da bu hamlenin "uygulanabilir ve kesintisiz bir Filistin Devleti ihtimalinin altını büyük ölçüde oyacağı" uyarısında bulundu.

Dujarric, Guterres'in İsrail'e tüm yerleşim faaliyetlerini derhal durdurma çağrısı yaptığını ve konuyla ilgili Uluslararası Adalet Divanı'nın Temmuz 2024 tarihli kararını hatırlattığını aktardı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Londra'nın yerleşim projesine karşı çıktığını ve derhal durdurulması gerektiğini söyledi.

Almanya da İsrail'in E1 parseline yerleşim yapma planını "güçlü biçimde reddettiğini" açıkladı ve İsrail'e Batı Şeria'da yerleşim inşa etmeyi derhal durdurma çağrısı yaptı.

İsrail merkezli Peace Now grubu, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini "iki devletli çözüm ihtimalini engellemek" ve "Batı Şeria'nın ilhakını derinleştirmek"le suçladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bu çatışmayı çözmenin ve Hamas'ı yenmenin tek yolunun İsrail'in yanında bir Filistin Devleti kurmak olduğu herkes için açıktır.

"İsrail hükümeti, durdurmaya çalışmak yerine hepimizi katliama mahkum etmektedir."

İlgili haberler

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Doğu Kudüs, Batı Şeria, Orta Doğu, Politika, Filistin, İsrail, Dünya, Kudüs, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in E1 Yerleşim Planı Tepki Çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Süper Lig’den düşen takım FIFA tarihine geçti Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
Eğlence mekanında tekme, yumruk ve sopalarla ölümüne dövüldü Eğlence mekanında tekme, yumruk ve sopalarla ölümüne dövüldü
Şanlıurfa’da komşuların tartışması kavgaya döndü: 3 yaralı Şanlıurfa'da komşuların tartışması kavgaya döndü: 3 yaralı
Karagümrük maçında oynayacak mı Okan Buruk’tan Victor Osimhen kararı Karagümrük maçında oynayacak mı? Okan Buruk'tan Victor Osimhen kararı
Rıdvan Dilmen’den dev iddia: Avrupa’da yüzde 80 yarı final oynayacaklar Rıdvan Dilmen'den dev iddia: Avrupa'da yüzde 80 yarı final oynayacaklar
Mehmetçik, Pakistan Kurtuluş Günü geçit töreninde yürüdü Mehmetçik, Pakistan Kurtuluş Günü geçit töreninde yürüdü
Konya’da pist bisikleti dünya rekoru kırıldı Konya'da pist bisikleti dünya rekoru kırıldı
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
Fenerbahçe’ye piyango Diego Carlos, Neymar’ın takım arkadaşı oluyor Fenerbahçe'ye piyango! Diego Carlos, Neymar'ın takım arkadaşı oluyor
Tekirdağ’da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp Tekirdağ'da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp

13:24
İsrail’de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu
İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu
14:22
Diyanet’in ’’Miras hakkı’’ hutbesine gönderme mi MHP’li Feti Yıldız’dan dikkat çeken paylaşım
Diyanet'in ''Miras hakkı'' hutbesine gönderme mi? MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken paylaşım
14:57
İBB soruşturmasında savcıyı şehit eden teröristin kuzeni de gözaltına alındı
İBB soruşturmasında savcıyı şehit eden teröristin kuzeni de gözaltına alındı
20:23
Trendyol Süper Lig’de 3. ve 4. hafta programı açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. hafta programı açıklandı
20:14
Babasının kavga ettiğini gören küçük çocuk, fenalaşarak hayatını kaybetti
Babasının kavga ettiğini gören küçük çocuk, fenalaşarak hayatını kaybetti
19:51
Sakarya’da trafikte dehşet anları Çekiç, sopa ne varsa kullandılar
Sakarya'da trafikte dehşet anları! Çekiç, sopa ne varsa kullandılar
19:39
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 tutuklama
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 tutuklama
19:37
Berke Özer, Lille’e transfer oldu İşte bonservis bedeli
Berke Özer, Lille'e transfer oldu! İşte bonservis bedeli
19:30
İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv’i ziyaret edebilir
İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv'i ziyaret edebilir
19:24
Eski Bolu Belediyespor Başkanı Abdullah Onur Tutuklandı
Eski Bolu Belediyespor Başkanı Abdullah Onur Tutuklandı
19:11
Murat Kapki’nin savcılık ifadesi olay Sözleri Mücahit Birinci’yi zora sokacak
Murat Kapki'nin savcılık ifadesi olay! Sözleri Mücahit Birinci'yi zora sokacak
19:09
Beşiktaş’ın UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu
Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
18:59
Tekirdağ’da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
Tekirdağ'da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 15:20:21. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'in E1 Yerleşim Planı Tepki Çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.