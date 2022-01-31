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İsrail liderinin BAE ziyaretine damga vuran füze saldırısı! ABD'den kınama mesajı geldi - Son Dakika

İsrail liderinin BAE ziyaretine damga vuran füze saldırısı! ABD'den kınama mesajı geldi

31.01.2022 10:52

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un tarihi Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti sırasında Husilerin düzenlediği füze saldırısı dünyada bir numaralı gündem oldu. Husiler tarafından ateşlenen balistik füze Birleşik Arap Emirlikleri tarafından imha edilirken, Herzog'un resmi ziyaretine devam edeceği açıklandı. Öte yandan Ortadoğu'yu değiştiren anlaşmanın mimarı ABD ise, Yemen'den yapılan füze saldırısını Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price'nın Twitter mesajıyla kınadı.

Donald Trump'ın ABD başkanlığında Ortadoğu'da yeni bir sayfa açan İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri'ne cumhurbaşkanı seviyesindeki tarihi ziyaretine füze saldırısı damgasını vurdu.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDILAR

İsrail'le normalleşme anlaşması imzalayan ilk Körfez ülkesi olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u Abu Dabi'de ağırlıyor. Veliaht Prens Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Herzog ve İsrail First Lady'si Michal Herzog'u resmi törenle bizzat karşıladı.

İsrail liderinin tarihi BAE ziyaretine damga vuran füze saldırısı! ABD'den kınama mesajı geldi

RANDEVUNUN FOTOĞRAFLARI MEDYA TARAFINDAN SERVİS EDİLDİ

İsrail Cumhurbaşkanı ile BAE'nin fiili yöneticisi Veliaht Prens baş başa görüştü, güvenlik ve ikili ilişkilerin ele alındığı randevunun fotoğrafları resmi medya tarafından servis edildi. Herzog ve eşi ayrıca, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan'la da bir araya geldi.

ZİYARET SIRASINDA BALİSTİK FÜZE FIRLATILDI

Saatler gece yarısına ulaştığında ise, Birleşik Arap Emirlikleri semalarında bir patlama gerçekleşti. Yemen'de Suudi Arabistan'ın başını çektiği Arap koalisyonuna karşı yıllardır savaşan İran destekli Husiler, İsrail Cumhurbaşkanı'nın ziyareti sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir balistik füze fırlattı.

İsrail liderinin tarihi BAE ziyaretine damga vuran füze saldırısı! ABD'den kınama mesajı geldi

'SON DAKİKA' KODUYLA DUYURULDU

BAE Savunma Bakanlığı füzenin havada imha edildiğini duyurdu, İsrailli yetkililer ise saldırının ardından Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyaretine devam edeceğini açıkladı. Geceyi Abu Dabi'de geçiren İsrail liderinin bir sonraki durağı Dubai olacak, Herzog Dubai'deki Expo 2020 fuarında İsrail Ulusal Günü'nün açılışını yapacak.

Gece yarısı 00.33'te uluslararası haber ajansları tarafından 'son dakika' koduyla duyurulan saldırıda, imha edilen füzenin parçalarının ıssız bir bölgeye düştüğü kaydediliyor. Husilerin sözcüsü Twitter hesabından Birleşik Arap Emirlikleri'nin derinlerinde gerçekleşen operasyonun detaylarını paylaşacaklarını söyledi.

ABD FÜZE SALDIRISINI KINADI

Ortadoğu'yu değiştiren anlaşmanın mimarı ABD ise, Yemen'den yapılan füze saldırısını Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price'nın Twitter mesajıyla kınadı. İsyancı Husiler 17 Ocak tarihinde de Abu Dabi'yi hedef almış, insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda üç kişi yaşamını yitirmişti.

HAVA TRAFİĞİ NORMAL SEYRİNDE

Saldırının ardından açıklama yapan BAE sivil havacılık yönetimi de, Körfez bölgesindeki sivil uçuşların alışılageldiği gibi sürdüğünü ve herhangi bir aksaklık yaşanmadığını belirtti. Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen'deki yönetimi deviren isyancı Husiler'e karşı başlatılan savaşta Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyonun bir parçası. Yedinci yılını dolduran savaşta on binlerce insan öldü, Arap Yarımadası'nın en fakir ülkesinde çocuklar da yaşanan kıtlık sonucu açlıktan hayatını kaybetti.

İsrail liderinin tarihi BAE ziyaretine damga vuran füze saldırısı! ABD'den kınama mesajı geldi

ANLAŞMANIN MİMARI DONALD TRUMP

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki normalleşme anlaşması, 13 Ağustos 2020 tarihinde dönemin ABD Başkanı Donald Trump arabulucuğunda gerçekleşti. Bahreyn'in de katılmasıyla üç ülke daha sonra 15 Eylül'de ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray'da resmi imzaları attı. Donald Trump, Abraham Mutabakatı adı verilen anlaşmayı "Yeni Ortadoğu'nun şafağındayız" sözleriyle duyurmuştu.

İsrail, anlaşmayla birlikte daha önce sadece Mısır ve Ürdün ile sınırlı olan diplomatik ilişkiler yürüttüğü Arap ülkesi sayısını dörde çıkarmıştı. Abraham Mutabakatı kapsamında BAE'nin yanı sıra Bahreyn, Fas ve Sudan da İsrail'le benzer anlaşmalar imzalamıştı. İsrail'den BAE'ye başbakan düzeyinde tarihteki ilk ziyaret geçen Aralık ayında İsrail Başbakanı Naftali Bennett tarafından yapılmıştı.

BAE 2021 yılında İsrail'in Tel Aviv kentinde büyükelçilik açtı ve iki ülke arasında doğrudan uçuşlara başlandı. Anlaşmanın ilk etkilerinin görüldüğü bir diğer alan, askeri işbirliğiydi. Birlikte insansız deniz aracı tasarlamaya hazırlanan iki ülke, ayrıca Bahreyn'in de katılımıyla Kızıldeniz'de ilk kez askeri tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatta ABD'ye ait USS Portland savaş gemisi de vardı. Tel Aviv ve Abu Dabi arasındaki söz konusu yakınlaşmanın ana nedenlerinden biri olarak ortak ekonomik çıkarlar gösterilirken, aynı zamanda her iki ülkenin İran'a karşı bölgede bir ittifak içinde olduğu belirtiliyor.

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Son Dakika Dünya İsrail liderinin BAE ziyaretine damga vuran füze saldırısı! ABD'den kınama mesajı geldi - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: İsrail liderinin BAE ziyaretine damga vuran füze saldırısı! ABD'den kınama mesajı geldi - Son Dakika
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