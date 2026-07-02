Kiev'e Rus Saldırısı: 13 Ölü - Son Dakika
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Kiev'e Rus Saldırısı: 13 Ölü

Kiev\'e Rus Saldırısı: 13 Ölü
02.07.2026 13:30
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Rusya'nın Kiev'e düzenlediği saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti. Hava savunma sistemi çağrısı yapıldı.

Ukraynalı yetkililer, Rus güçlerinin ülkenin başkenti Kiev'e gece saatlerinde büyük bir insansız hava aracı ve füze saldırısı düzenleyerek 13 kişinin ölümüne neden olduğunu açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya'nın "büyük çaplı" bir saldırıya hazırlandığı uyarısında bulunmasından saatler sonra, şehrin geneline yayılan saldırılar nedeniyle birçok mahalle tahliye edildi.

Kiev askeri idaresinin başkanı Timur Tkaçenko, can kaybı ile yaralı sayısının "çok" olduğunu ve ölen ve yaralananlar arasında çocukların da bulunduğunu söyledi.

Tkaçenko 2 Temmuz Perşembe günü erken saatlerde, "Düşman bir kez daha kasıtlı olarak yerleşim bölgelerini hedef alıyor ve sivilleri öldürüyor" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise son dönemdeki Ukrayna saldırılarına karşılık olarak enerji tesislerini hedef aldığını öne sürdü.

Avrupa Birliği'nin dış politika şefi Kaja Kallas, son saldırıların ardından Rusya'ya karşı daha fazla yaptırım önerisinde bulunacağını söyledi.

Ukrayna hava kuvvetleri, Rusya'nın gece boyunca çoğunlukla başkenti hedef alan saldırılarında 74 füze ve 496 insansız hava aracı kullandığı bildirdi.

Ülkenin hava savunması bunların çoğunu püskürtmeyi başarsa da, 25 balistik füze ve 12 insansız hava aracı 33 noktayı vurdu.

Kiev'deki BBC ekibi gece boyunca şiddetli patlamalar duydu. BBC, yerel saatle 03:30'a kadar 10 önemli patlama saydı; şehir merkezinde büyük bir yangın tespit etti ve uzaktaki birçok başka yerde de alevler gördü.

Perşembe sabahı gün ışığıyla birlikte, patlamaların etkisiyle oluşmuş görünen bir krater ortaya çıktı.

Bomba sonucu oluşmuş enkazın yanındaki araçlar ve binalardan duman çıktığı görülüyordu.

Şehrin çeşitli yerlerinde yangınlar çıktı ve bir ambulans park yerinde hasar meydana geldiği bildirildi; en az bir kişi ağır yaralandı.

Ülkenin acil durum servisi, 13 kişinin hayatını kaybettiğini ve 30'dan fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Kiev'in güneydoğusundaki yüksek katlı bir apartman ve evler de dahil vurulan noktalarda kurtarma çalışmaları sürüyor. Yetkililer, şu ana kadar 34 kişinin kurtarıldığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, Ukrayna'nın müttefiklerine daha fazla hava savunma sistemi göndermeleri çağrısında bulundu ve ülkenin "yalnızca kınama sözlerine değil, Rus terörünü durdurmak için somut eylemlere" ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Sibiha, X'te yaptığı paylaşımda Rusya'nın konutları ve sivil altyapıyı hedef aldığını belirtti ve müttefiklerine Rusya'ya yönelik yaptırımları artırma çağrısında bulundu.

Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi Olha Stefanishyna, X'te yaptığı paylaşımda, "Geceyi sığınaklarda geçirmek zorunda kalan kent sakinleri için bir başka dehşet verici gece" ifadelerini kullandı.

"Şehrin çeşitli bölgelerinde yangınlar ile sivil altyapı ve konutlarda yıkım yaşandı" dedi.

Bu saldırı, Rusya'nın iki haftadan uzun bir sürenin ardından Ukrayna'ya düzenlediği ilk büyük ölçekli füze ve insansız hava aracı saldırısı oldu.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Rus medyasında yer alan açıklamalarına göre Rusya ayrıca Ukrayna'nın orta ve doğu kesimlerindeki askeri üsleri de vurdu.

Bakanlık, Moskova'dan Karadeniz'e kadar uzanan bölgede Rus enerji santrallerine yönelik son saldırılara karşılık olarak, Ukrayna'nın savunma ve enerji altyapısının hedef alındığını öne sürdü.

Ukrayna'nın bu saldırıları, nadir görülen bir şekilde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesinin yakıt sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu kabul etmesine yol açmıştı.

1 Temmuz Çarşamba günü Zelenskiy, Moskova'nın Ukrayna'yı vurmayı planladığına işaret eden yeni istihbarat bilgileri ortaya çıktığını söylemesinin ardından Dublin ziyaretini yarıda kesti.

"İnsanlarımızı özellikle dikkatli olmaya, kendilerini, çocuklarını ve elbette ailelerini korumaya çağırıyorum" dedi.

Zelenskiy ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ukrayna'ya yönelik bu büyük çaplı saldırıya bir süredir hazırlandığını" söyledi.

Rus birlikleri yakın zamanda, Ukrayna'nın doğudaki son önemli savunma hatlarından biri olan Kostyantynivka kentine ilerledi. Bu kenti ele geçirmesi halinde Moskova, Donbas bölgesinin tamamına açılan bir kapıya sahip olacak.

Bu arada Ukraynalı komutanlar, bu yıl kaybettiklerinden daha fazla toprağı geri aldıklarını ve Rusya sınırı ile işgal altındaki Kırım arasındaki, Moskova için kritik öneme sahip ikmal hatlarını aksattıklarını söylüyor.

Bunun dışında kara savaşında aylardır önemli bir değişiklik yaşanmadı; her iki tarafın birlikleri de büyük ölçüde bulundukları mevzileri koruyor.

Rusya, Ukrayna topraklarının yaklaşık beşte birini kontrol ediyor. Bu bölgelerin büyük bölümü, Şubat 2022'de başlayan geniş çaplı işgalin ilk birkaç ayında ele geçirilmişti.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

İnsan Hakları, Güvenlik, Dünya, Rusya, Kiev, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kiev'e Rus Saldırısı: 13 Ölü - Son Dakika

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