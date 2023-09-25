Kosova'nın kuzeyindeki çatışmalar sona erdi: 5 kişi öldü, 6 Sırp gözaltında

Kosova'da bir grup Sırp ile polis arasında çıkan çatışmalar bitti. Çatışmalarda bir Kosova polisi yaşamını yitirirken, 4 Sırp saldırgan etkisiz hale getirildi, 6 kişi gözaltına alındı. Kosova polisinin düzenlediği operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.
Kosova'da Kuzey Mitroviça'da yer alan Leposavic sınır bölgesinde dün polis ile silahlı Sırp grup arasında çıkan çatışma sona erdi. Çatışmada 4 saldırgan etkisiz hale getirilirken, 6 saldırgan gözaltına alındı. Dünden bu yana devam eden çatışmada 1'i polis toplam 5 kişi hayatını kaybetti. Kosova polisi tarafından yaralı olarak gözaltına alınan Sırp saldırganlar ise hastanede tedavi altına alındı.
Sırp Ortodoks Kilisesi, Banyska Manastırı'na konuşlanan silahlı Sırpların gece saatlerinde manastırı terk ettiğini belirterek, saldırganların nereye gittiklerinin belirsiz olduğunu ifade etti. Kosova polisi tarafından manastır ve bölgede birçok eve yapılan baskında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Kosova Emniyet Müdürü Gazmend Hoca yaptığı açıklamada, düzenlenen baskınlarda 1 ağır zırhlı araç, 24 araç, 2 motosiklet, 150 patlayıcı madde, dinamit, 23 elektrikli fünye, 20'ye yakın susturucu ve 230'un üzerinde şarjör, 4 güvenlik kamerası, 3 dron, 30 AK-47 tipi tüfek, 6 makineli tüfek, 29 dolu fişek, 21 kurşun geçirmez yelek, 2 telsiz ve 100'den fazla askeri üniformanın ele geçirildiğini söyledi.
Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla ise yaptığı açıklamada, yaralı olan 6 saldırganın Sırbistan'daki Novi Pazar Hastanesi'nde tedavi altına alındığına dair bilgilerinin olduğunu belirterek, "Şu ana kadar edinilen bilgilere göre 6 yaralı terörist Novi Pazar Hastanesi'nde tedavi görüyor ve Sırbistan'dan bu teröristleri derhal Kosova makamlarına teslim etmesini istiyoruz" dedi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'nın kuzeyinde yaşanan silahlı çatışmada bir Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplar tarafından yapıldığını doğrulamıştı. Vucic, "Halkımıza barış ve sakin kalmaları çağrısında bulunuyorum, daha fazla kan dökülmesini önlemek için elimizden geleni yapalım." ifadesini kullanmıştı. Gelecek günlerde yeni kararların alınacağını belirten Vucic, "Sırbistan, Kosova'nın bağımsızlığını asla tanımayacak isterseniz hepimizi öldürün. Konuşmaya her zaman hazırız ancak Kosova'nın bağımsızlığı asla." dedi. Vucic, saldırganların üzerindeki üniformaların Sırbistan polisi ve ordusuna ait olmadığına işaret ederek, "Her şey hazırlanmış bir planın parçası. Yaklaşık bir buçuk saatte 460 özel birlik askeri toplandı. Hem de pazar günü. Her şey hazırlanmıştı." diye konuşmuştu.
Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova'nın kuzeyinde sabah saatlerinde silahlı Sırp grubun açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden polis memuru Afrim Bunjaku için düzenlenen anma etkinliğinde konuşmuştu. Gelecek dönemde şüpheli saldırganlara ilişkin daha fazla bilginin açığa çıkmasını beklediklerini belirten Kurti, "Artık bilinen şey, terör saldırısını gerçekleştiren ve Afrim'i acımasızca öldüren yabancı profesyonel ordu veya polis oluşumundan üyelerin var olduğudur." ifadesini kullanmıştı. Kurti, sözlerini şöyle sürdürmüştü: " İnanıyorum ki bundan sonraki süreç bize bunların tam olarak kim oldukları, Kosova'ya nasıl girdikleri, Kosova Cumhuriyeti'ni istikrarsızlaştırmaya yönelik bu zorlu girişimin komutanları ve liderlerinin kim olduğu konusunda daha fazla bilgi verecektir. Şu ana kadar öğrendiklerimiz, daha önce de düşündüğümüz gibi bunlar, bugün yaptıklarını uzun süredir planlamış, hazırlamış, bu saldırıyı planlayan profesyonel bir terörist/suç yapılanmasıdır. Bunlar bir kaçakçılık çetesini değil, siyasi, mali ve lojistik açıdan resmi Belgrad tarafından desteklenen paralı asker yapısını temsil ediyorlar."
NATO'nun Kosova'daki Barış Gücünden (KFOR) yapılan açıklamada, "KFOR, Banjska'daki durumu yakından izlemeye devam ediyor ve KFOR birlikleri bu bölgede, gerektiğinde yanıt vermeye hazır durumda bulunuyor. KFOR Komutanı, AB, Sırbistan Genelkurmay Başkanı ve Kosova'daki kurumlar dahil olmak üzere tüm uluslararası paydaşlarla yakın ve sürekli temas halinde olup, çözüm bulmak için yoğun bir şekilde çalışmaktadır." ifadelerine yer verilmişti.
Kosova'nın kuzeyinde 30 kişilik silahlı Sırp grup, dün Kuzey Mitroviça'da yer alan Leposavic sınır bölgesindeki Zveçan Belediyesi'ne bağlı Banjska köyü girişindeki köprüye iki adet plakasız kamyon ile barikat kurarak trafiği kapatmış ve ihbar üzerine bölgeye giden polislere ateş açmıştı. Açılan ateş sonucu 1 polis hayatını kaybetmiş, 1 polis de yaralanmıştı. Saldırganlar daha sonra Banyska Manastırı'na konuşlanmıştı.
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