Kosova'nın kuzeyindeki çatışmalar sona erdi: 5 kişi öldü, 6 Sırp gözaltında

Kosova'da bir grup Sırp ile polis arasında çıkan çatışmalar bitti. Çatışmalarda bir Kosova polisi yaşamını yitirirken, 4 Sırp saldırgan etkisiz hale getirildi, 6 kişi gözaltına alındı. Kosova polisinin düzenlediği operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

4 SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kosova'da Kuzey Mitroviça'da yer alan Leposavic sınır bölgesinde dün polis ile silahlı Sırp grup arasında çıkan çatışma sona erdi. Çatışmada 4 saldırgan etkisiz hale getirilirken, 6 saldırgan gözaltına alındı. Dünden bu yana devam eden çatışmada 1'i polis toplam 5 kişi hayatını kaybetti. Kosova polisi tarafından yaralı olarak gözaltına alınan Sırp saldırganlar ise hastanede tedavi altına alındı.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Sırp Ortodoks Kilisesi, Banyska Manastırı'na konuşlanan silahlı Sırpların gece saatlerinde manastırı terk ettiğini belirterek, saldırganların nereye gittiklerinin belirsiz olduğunu ifade etti. Kosova polisi tarafından manastır ve bölgede birçok eve yapılan baskında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Kosova Emniyet Müdürü Gazmend Hoca yaptığı açıklamada, düzenlenen baskınlarda 1 ağır zırhlı araç, 24 araç, 2 motosiklet, 150 patlayıcı madde, dinamit, 23 elektrikli fünye, 20'ye yakın susturucu ve 230'un üzerinde şarjör, 4 güvenlik kamerası, 3 dron, 30 AK-47 tipi tüfek, 6 makineli tüfek, 29 dolu fişek, 21 kurşun geçirmez yelek, 2 telsiz ve 100'den fazla askeri üniformanın ele geçirildiğini söyledi.

"SIRBİSTAN TERÖRİSTLERİ DERHAL TESLİM ETMELİ"

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla ise yaptığı açıklamada, yaralı olan 6 saldırganın Sırbistan'daki Novi Pazar Hastanesi'nde tedavi altına alındığına dair bilgilerinin olduğunu belirterek, "Şu ana kadar edinilen bilgilere göre 6 yaralı terörist Novi Pazar Hastanesi'nde tedavi görüyor ve Sırbistan'dan bu teröristleri derhal Kosova makamlarına teslim etmesini istiyoruz" dedi.

"KOSOVA'NIN BAĞIMSIZLIĞINI ASLA TANIMAYACAĞIZ"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'nın kuzeyinde yaşanan silahlı çatışmada bir Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplar tarafından yapıldığını doğrulamıştı. Vucic, "Halkımıza barış ve sakin kalmaları çağrısında bulunuyorum, daha fazla kan dökülmesini önlemek için elimizden geleni yapalım." ifadesini kullanmıştı. Gelecek günlerde yeni kararların alınacağını belirten Vucic, "Sırbistan, Kosova'nın bağımsızlığını asla tanımayacak isterseniz hepimizi öldürün. Konuşmaya her zaman hazırız ancak Kosova'nın bağımsızlığı asla." dedi. Vucic, saldırganların üzerindeki üniformaların Sırbistan polisi ve ordusuna ait olmadığına işaret ederek, "Her şey hazırlanmış bir planın parçası. Yaklaşık bir buçuk saatte 460 özel birlik askeri toplandı. Hem de pazar günü. Her şey hazırlanmıştı." diye konuşmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic

"BELGRAD'IN DESTEKLEDİĞİ PARALI ASKER YAPISI"

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova'nın kuzeyinde sabah saatlerinde silahlı Sırp grubun açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden polis memuru Afrim Bunjaku için düzenlenen anma etkinliğinde konuşmuştu. Gelecek dönemde şüpheli saldırganlara ilişkin daha fazla bilginin açığa çıkmasını beklediklerini belirten Kurti, "Artık bilinen şey, terör saldırısını gerçekleştiren ve Afrim'i acımasızca öldüren yabancı profesyonel ordu veya polis oluşumundan üyelerin var olduğudur." ifadesini kullanmıştı. Kurti, sözlerini şöyle sürdürmüştü: " İnanıyorum ki bundan sonraki süreç bize bunların tam olarak kim oldukları, Kosova'ya nasıl girdikleri, Kosova Cumhuriyeti'ni istikrarsızlaştırmaya yönelik bu zorlu girişimin komutanları ve liderlerinin kim olduğu konusunda daha fazla bilgi verecektir. Şu ana kadar öğrendiklerimiz, daha önce de düşündüğümüz gibi bunlar, bugün yaptıklarını uzun süredir planlamış, hazırlamış, bu saldırıyı planlayan profesyonel bir terörist/suç yapılanmasıdır. Bunlar bir kaçakçılık çetesini değil, siyasi, mali ve lojistik açıdan resmi Belgrad tarafından desteklenen paralı asker yapısını temsil ediyorlar."

Kosova Başbakanı Albin Kurti

KFOR'DAN MÜDAHALE SİNYALİ

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücünden (KFOR) yapılan açıklamada, "KFOR, Banjska'daki durumu yakından izlemeye devam ediyor ve KFOR birlikleri bu bölgede, gerektiğinde yanıt vermeye hazır durumda bulunuyor. KFOR Komutanı, AB, Sırbistan Genelkurmay Başkanı ve Kosova'daki kurumlar dahil olmak üzere tüm uluslararası paydaşlarla yakın ve sürekli temas halinde olup, çözüm bulmak için yoğun bir şekilde çalışmaktadır." ifadelerine yer verilmişti.