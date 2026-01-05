Maduro sonrası harekete geçti! İşte Hamaney'in Esad benzeri kaçış planı - Son Dakika
Dünya

Maduro sonrası harekete geçti! İşte Hamaney'in Esad benzeri kaçış planı

05.01.2026 13:50
Haber Videosu

İstihbarat kaynaklarına göre Ayetullah Ali Hamaney, İran'daki protestoların güvenlik güçleri tarafından bastırılamaması veya ordunun emirleri yerine getirmemesi halinde ailesi ve yakın çevresiyle birlikte Tahran'dan ayrılmak için bir "B Planı" hazırladı. Planın, Beşar Esad'ın Moskova'ya kaçışını örnek aldığı ve Hamaney'in olası kaçış güzergâhının Rusya olabileceği öne sürülüyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından kaçırıldığı iddiası ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki protestolara ilişkin sert eleştirileri, uluslararası gündemde tansiyonu yükseltti. Bölgesel istikrarsızlığın derinleştiğine yönelik değerlendirmeler artarken, gözler İran'daki gelişmelere çevrildi.

THE TIMES: HAMANEY'DEN "B PLANI"

The Times'a bilgi veren istihbarat kaynaklarına göre, 86 yaşındaki İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ordu ve güvenlik birimlerinin emirleri yerine getirmediğini ya da tereddüt ettiğini görmesi halinde Tahran'dan ayrılmayı planlıyor. Kaynaklar, bu planın Hamaney'in 20 kişiye kadar yakın yardımcıları ve ailesini de kapsadığını belirtti.

Hamaney'in oğlu ve belirlenen varisi Mojtaba'nın da bu planın bir parçası olduğu kaydedildi. Eski İsrail istihbarat görevlisi Beni Sabti ise Hamaney'in Moskova'ya kaçabileceğini öngördü. Haberde, planın Suriye lideri Beşar Esad'in Aralık 2024'te muhaliflerin başkenti ele geçirmesinden önce Moskova'ya kaçışını örnek aldığı ileri sürüldü.

Maduro sonrası harekete geçti! İşte Hamaney'in Esad benzeri kaçış planı

"VARLIKLARINI GÜVENLİ GEÇİŞ İÇİN TOPLUYOR" İDDİASI

Haberde, Hamaney'in yurt dışındaki varlıklarını, mülklerini ve nakit rezervlerini "güvenli geçiş" için topladığı da iddia edildi. Hamaney'in kontrolünde bulunan Setad adlı kurumun 95 milyar dolarlık varlığı yönettiği, bunlar arasında şirketler ve gayrimenkullerin bulunduğu belirtildi. En yakın yardımcılarının ailelerinin bir bölümünün ABD, Kanada ve Dubai'de yaşadığı öne sürüldü.

İRAN'DA PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Ülke genelinde ekonomik sıkıntılar nedeniyle son haftalarda birçok şehirde protestolar yaşandığı aktarılıyor. Göstericiler, İslam Devrim Muhafızları (IRGC), Basij milisleri, polis ve ordunun protestoları bastırmak için canlı mermi, göz yaşartıcı gaz ve su topu kullandığını söylüyor.

Batılı bir istihbarat değerlendirmesine göre Hamaney'in, geçen yıl İsrail ile yaşanan 12 günlük savaşın ardından hem zihinsel hem de fiziksel olarak zayıfladığı ve son günlerde kamuoyu önüne çıkmadığı ifade edildi.

Maduro sonrası harekete geçti! İşte Hamaney'in Esad benzeri kaçış planı

"İRAN'LA ÇATIŞMA İSTEYENLER HAREKETE GEÇECEK"

Ulusal İran-Amerikan Konseyi (NIAC) Başkanı Jamal Abdi, Venezuela operasyonunun bölgesel istikrarsızlığı artırdığı görüşünü dile getirerek, "Yeni bir kanunsuzluk ortamı her şeyi daha istikrarsız hale getiriyor ve savaş olasılığını artırıyor" dedi.

Al Jazeera'nın aktardığına göre Abdi, Trump yönetiminin tavrının İran'la çatışma isteyen çevreleri harekete geçirebileceğini, Maduro'nun kaçırılmasının da İran'ı askeri caydırıcılığını güçlendirmeye ya da olası bir saldırıyı önlemek için adım atmaya yöneltebileceğini söyledi.

"DİPLOMASİ ŞANSI AZ, ÇATIŞMA RİSKİ ARTIYOR"

Uluslararası Politika Merkezi'nden kıdemli araştırmacı Negar Mortazavi de benzer kaygıları dile getirerek, "Şu anda diplomasi için pek bir şans yok, bu da tam tersi bir yola, yani çatışmaya yol açar. Şu anda İsrail, İran ve ABD potansiyel bir çatışmaya doğru ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Maduro sonrası harekete geçti! İşte Hamaney'in Esad benzeri kaçış planı

TRUMP: SİLAHLARIMIZ HAZIR VE TETİKTE

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolara ilişkin Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "İran barışçıl protestoculara ateş açıp öldürürse ABD onların yardımına gelecektir. Silahlarımız hazır ve tetikteyiz" dedi.

İRAN'DAN TRUMP'A SERT YANIT

Trump'ın açıklamalarının ardından İran'dan yanıt geldi. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri ve Hamaney'in danışmanı Ali Laricani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olası bir ABD müdahalesinin tüm bölgede kaosa yol açacağını savundu.

Laricani, "Trump şunu bilmelidir ki, ABD'nin bu iç meseleye müdahalesi tüm bölgenin istikrarını bozacak ve ABD'nin çıkarlarına zarar verecektir" dedi. Laricani ayrıca, ABD'nin müdahalesinin "kırmızı çizgi" olduğunu ve müdahale halinde yanıt verileceğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

İran'da 28 Aralık 2025'te ulusal para biriminin döviz karşısında hızlı değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, halkın memnuniyetsizliğini kabul ederek mevcut ekonomik sorunlardan hükümetin sorumlu olduğunu belirtmiş ve yetkililere "ABD gibi dış aktörleri suçlamamaları" çağrısında bulunmuştu.

