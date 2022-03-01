Müzakereler sonuçsuz kalınca Ukrayna-Rusya savaşı 6. gününde devam ediyor! - Son Dakika
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Müzakereler sonuçsuz kalınca Ukrayna-Rusya savaşı 6. gününde devam ediyor!

01.03.2022 07:30
Müzakereler sonuçsuz kalınca Ukrayna-Rusya savaşı 6. gününde devam ediyor!

Rusya lideri Putin'in talimatıyla başlatılan Ukrayna işgali, 6. gününe girdi. Başkent Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasındaki çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemezken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İki taraf arasında dün gerçekleştirilen müzakere görüşmelerinden bir sonuç çıkmadı. Taraflar ileriki günlerde 2. görüşmeyi yapma konusunda anlaştı. Şehirlerde çatışmalar ise devam ediyor.

İşte savaşın 6. gününde anbean yaşananlar:

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Ukrayna'daki sivil kayıpların ölçeğinin ve altyapı tahribatının "ilk günlerde bile endişe verici" olduğunu söyledi.

YABANCI GÖNÜLLÜLER UKRAYNA'DA SAVAŞABİLECEK

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna'ya destek vermek isteyen yabancı gönüllü savaşçıların ülkeye vizesiz girişini sağlayacak kararı imzaladı.

Ukrayna-Rusya savaşında 6. gün! Müzakerelerden sonuç çıkmadı, çatışmalar devam ediyor
Zelenski.

RUS KONVOYU KİEV'E İLERLİYOR

ABD merkezli Maxar Technologies şirketi, ellerindeki yeni uydu görüntülerine göre Ukrayna'ya savaş açan Rusya'nın askeri konvoyunun uzunluğunun, 40 milden (64 km) fazla olduğunu açıkladı. Şirket zırhlı araçlar, tanklar, çekili toplar ve diğer askeri araçlardan oluşan konvoyun uzunluğunun 40 milden (64 km) uzun olduğunu açıkladı.

RUSYA'YA AĞIR YAPTIRIMLAR SÜRÜYOR

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki "Nükleer savaş bir seçenek değil. Dünya Putin'e karşı bir duvar örüyor." dedi. Psaki, Rusya'nın BM misyonunda çalışan 12 Rus diplomatın "istihbarat elemanı" olduğunu ve bu nedenle sınır dışı edileceklerini duyurdu. Avrupa Birliği de aralarında tanınmış oligarklar, gazeteciler, hükümet ve ordu yetkililerinin bulunduğu 26 Rus vatandaşına yaptırım uygulama kararı aldı. Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, Rusya'nın BM misyonundaki 12 temsilcinin ABD'den sınır dışı edildiğini açıkladı.

Ukrayna-Rusya savaşında 6. gün! Müzakerelerden sonuç çıkmadı, çatışmalar devam ediyor

KİEV'DE LOJİSTİK DEPOSU VURULDU

Rus birlikleri başkent Kiev'deki bir lojistik deposunu balistik füzelerle vurdu. Temel ihtiyaçların muhafaza edildiği ve saldırıların ardından harabeye dönen depoda ilk patlamalarda 6 kişi, toplamda ise 28 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna-Rusya savaşında 6. gün! Müzakerelerden sonuç çıkmadı, çatışmalar devam ediyor
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Son Dakika Dünya Müzakereler sonuçsuz kalınca Ukrayna-Rusya savaşı 6. gününde devam ediyor! - Son Dakika


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