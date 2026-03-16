Netanyahu öldü mü? Kafedeki görüntülerle ilgili gündem yaratacak gerçek

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın üçüncü haftasına girdiği günlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında ortaya atılan iddialar uluslararası gündemde geniş yankı uyandırdı.

NETANYAHU MUAMMASI

İran saldırılarında Netanyahu'nun öldüğü ya da ağır yaralandığı yönündeki söylentiler sosyal medyada hızla yayılırken, İsrail hükümetinden doğrudan bir açıklama gelmemesi tartışmaları daha da büyüttü.

KAFE GÖRÜNTÜLERİ YENİ SORU İŞARETLERİNE YOL AÇTI

İddiaların ardından Netanyahu'nun resmi sosyal medya hesabından bir video paylaşıldı. Görüntülerde Netanyahu'nun bir kafede oturduğu ve çevresinde korumalarının bulunduğu görülüyor. Ancak video, iddiaları net biçimde yalanlamak yerine yeni soru işaretlerine yol açtı.

KORONA DÖNEMİNDE ZİYARET ETTİĞİ KAFE

Sosyal medyada yapılan analizlerde görüntülerin Netanyahu'nun geçmişte ziyaret ettiği Sataf Cafe'de çekilen görüntülere benzediği iddia edildi. Söz konusu mekânın Netanyahu'nun daha önce koronavirüs döneminde ziyaret ettiği yerlerden biri olduğu belirtiliyor.

KASADAKİ TARİH DETAYI SES GETİRDİ

Videoda yer alan bazı ayrıntılar da tartışma yarattı. Görüntülerde kasada bulunan ekrandaki tarihin 15 Mart 2024 olarak görünmesi dikkat çekti. Bu durum, videonun güncel olmadığı ya da farklı görüntülerden yeniden üretildiği iddialarını güçlendirdi.

YAPAY ZEKA İDDİASI

Bazı sosyal medya kullanıcıları ve analiz hesapları görüntülerin yapay zekâ teknolojisi kullanılarak yeniden oluşturulmuş olabileceğini öne sürdü. Özellikle Netanyahu'nun yüz mimikleri ve arka plandaki detayların yapay görüntülere benzer olduğu iddiaları paylaşıldı.

KAHVE DETAYI DA DİKKATLERDEN KAÇMADI

Netanyahu'nun görüntülerinde kahve içerken ortaya çıkan bir detay da dikkatlerden kaçmadı. Netanyahu kahvesinden bir yudum alıyor ve bir anda dudaklarında kahverengi izler beliriyor, sonra da bir karede kayboluyor. İsrail hükümeti ve Netanyahu'nun ofisi ise videonun gerçekliği konusunda henüz ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

UYGULAMA DA "YAPAY ZEKA" DİYOR

Popüler bir yapay zeka tespit uygulaması, Netanyahu'nun paylaştığı videonun yüzde 96,9 oranında yapay zeka ile oluşturulduğunu ve gerçek olmadığını ileri sürdü.

TARTIŞMALAR ALEVLENİYOR

Uzmanlara göre İran ile İsrail arasında devam eden savaş yalnızca askeri cephede değil, bilgi ve propaganda alanında da yoğun şekilde sürüyor. Her iki tarafın da sosyal medya üzerinden farklı iddialar ve görüntüler paylaşması, bilgi kirliliğini artırıyor. Netanyahu'nun sağlık durumu ve iddiaların doğruluğu konusunda resmi makamların net bir açıklama yapmaması ise tartışmaların devam etmesine neden oluyor.