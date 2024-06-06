Putin, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarikini eleştirdi

Dünya

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Batılı hedeflere saldırmak amacıyla çeşitli ülkeleri silahlandırabileceği uyarısında bulundu.

Çarşamba günü yabancı gazetecilere konuşan Putin, Batı'nın Ukrayna'ya uzun menzilli silahlar vermesini eleştirdi.

Aralarında ABD'nin de bulunduğu birçok ülke, Ukrayna'ya tedarik ettikleri silahlarla Rusya içindeki hedefleri vurması konusunda yeşil ışık yaktı.

Her yıl düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda konuşan Putin, Batı'nın bu tür bir eyleminin uluslararası güvenliği daha da zayıflatacağını ve “çok ciddi sorunlara” yol açabileceğini söyledi.

“Bu onların Rusya Federasyonu'na karşı savaşa doğrudan müdahil olduklarını gösterir ve biz de aynı şekilde hareket etme hakkımızı saklı tutarız.”

Rusya Devlet Başkanı, “Eğer birileri topraklarımıza saldırmak ve bize sorun yaratmak üzere bir savaş bölgesine bu tür silahlar tedarik etmenin mümkün olduğunu düşünüyorsa, neden dünyanın hassas tesislerine saldırılar düzenlenecek bölgelerine de aynı türden silahlar tedarik etme hakkımız olmasın?” diye sordu.

"Yani yanıt asimetrik olabilir. Bunu düşüneceğiz" diyen Putin, Moskova'nın hangi ülkelere silah verebileceğini belirtmedi.

Putin, Ukrayna'ya tedarik edilen uzun menzilli Alman yapımı silahlarla Rusya içindeki hedefleri vurabileceğini söyleyen Almanya'yı örnek gösterdi.

“Rusya topraklarındaki hedefleri vuracak daha fazla füzeden söz ettiklerinde bu kesinlikle Rus-Alman ilişkilerini yok eder.”

Perşembe günü açıklama yapan Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov da Ukrayna'ya Rusya'yı doğrudan vurması için silah sağlayan Batılı ülkelerin kesinlikle bunun sonuçlarına katlanacaklarını söyledi.

Türkiye ekonomisi için uyarı

Putin konuşmasında Türkiye'ye yönelik de bazı uyarılarda bulundu.

Türkiye'nin Ukrayna ile bazı alanlarda işbirliği yaparken, Ukrayna'nın "Türkiye’ye gaz taşıyan boru hatlarını vurmaya çalıştığı" uyarısını yapan Putin, Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre şu ifadeleri kullandı:

"Rus ordusunun elektronik harp sistemleri tarafından iki insansız hava aracı düşürüldü ve Karadeniz sahilindeki gaz pompalama istasyonunun yanına düştü. Lütfen dostumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu konu hakkındaki gerçeklerle ilgili bilgi verin. Karadeniz altındaki sevkiyat sistemini koruyan gemilere yönelik de sürekli insansız deniz araçlarıyla saldırı yapılıyor.”

Türk hükümetinin ekonomi yönetiminin son zamanlarda Batılı finans kuruluşlarından kredi, yatırım ve hibe almaya odaklandığını belirten Putin, "Bu muhtemelen kötü bir şey değil" dedi ve şu uyarıda bulundu:

"Ama eğer Rusya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin kısıtlanmasıyla bağlantılı olursa, o zaman Türk ekonomisinin kazancından çok kaybı olur. Bana göre böyle bir tehdit var.”

Rusya, Türkiye'nin en fazla doğalgaz ve LNG alımını yaptığı ülke olma konumunu koruyor. Ancak son dönemlerde gaz tedarikini 'çeşitlendirmek' için ExxonMobil ile anlaşmaya vardı.

Ukrayna'ya ilk izni ABD verdi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rus liderin konuşması ardından Alman parlamentosunun alt kanadı Bundestag'da yaptığı konuşmada da, Rusya'nın hemen içinden yapılan saldırılara karşı Ukrayna'nın kendisini savunmak için Batı tarafından tedarik edilen silahları kullanabileceği yönündeki görüşünü yineledi.

Scholz parlamentonun alt kanadı Bundestag'da yaptığı konuşmada şu ifadeyi kullandı:

“Ukrayna bu tür saldırılara karşı kendini savunmak için bizim ve müttefiklerimizin sağladığı silahları da kullanabilir - her zaman uluslararası yasal yükümlülüklere uygun olarak.”

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın Amerikan yapımı silahları Rusya'daki hedefleri vurmak için kullanabileceğini söylemişti. Ancak bu sadece Harkov civarı için geçerli olacak. Beyaz Saray, Ukrayna'nın Rus topraklarında uzun menzilli ATACMS füzelerini kullanamayacağını söyledi.

ABD'li bir senatör ve Batılı bir yetkili Çarşamba günü Associated Press'e yaptıkları açıklamada, Ukrayna'nın son günlerde Rusya'yı vurmak için ABD silahlarını kullandığını doğruladı.

Rusya'nın Ukrayna'nın kuzey sınırına doğru yaptığı yeni hamlenin ardından Harkov'un kuzeydoğusunda şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Ukrayna'nın ikinci şehri olan Harkov sınırdan sadece 30 km uzaklıkta.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İngiliz yapımı silahların nasıl kullanılacağına Ukrayna'nın karar vereceğini ve Rus topraklarındaki hedefleri vurma hakkına sahip olduğunu söyledi.

Ukrayna kendi topraklarına saldırıda Rusya'nın Kuzey Kore füzelerini kullanıldığını söylerken, Batılı istihbarat kurumları da Rusya'nın çatışmalarda İran yapımı insansız hava araçları kullandığını belirtiyor.

Rusya Şubat 2022'de Ukrayna'da geniş çaplı bir işgal başlattı.

Nükleer uyarısı

Putin ayrıca Batı'nın Moskova'nın asla nükleer silah kullanmayacağını varsaymasının yanlış olduğunu söyledi.

Reuters'ın Ukrayna konusunda nükleer tırmanma riskini sorması üzerine Putin, “Batı nedense Rusya'nın bunu asla kullanmayacağına inanıyor” dedi.

"Bizim bir nükleer doktrinimiz var. Birilerinin eylemleri egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü tehdit ederse, elimizdeki tüm araçları kullanmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz.

“Bu hafife alınmamalı, yüzeysel olarak değerlendirilmemelidir.”

Rusya'nın NATO topraklarına saldırma planları olduğuna dair iddiaları da "saçmalık" olarak reddeden Putin, "Rusya'yı düşman olarak göstermemelisiniz. Bununla sadece kendinize zarar veriyorsunuz" uyarısında bulundu.