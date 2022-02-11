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Rusya-Ukrayna krizi tam gaz! ABD, savaş gemilerini harekete gönderdi - Son Dakika

Rusya-Ukrayna krizi tam gaz! ABD, savaş gemilerini harekete gönderdi

11.02.2022 23:07

Rusya-Ukrayna krizinde savaşın eşiğine gelindi. Devreye giren ABD Donanması, bir türlü tansiyonu düşmeyen kriz üzerine Avrupa'dan sorumlu 6. Filo bölgesine 4 savaş gemisi gönderiyor.

Uzun bir süredir devam eden Rusya- Ukrayna krizinde gerilim başka bir boyuta evriliyor. Önce Rusya'nın sonra da ABD'nin Ukrayna'da bulunan vatandaşlarına uyarı yapmasından sonra savaş tehlikesi iyiden iyiye boy gösterdi. Son olarak ABD, 6. Filo bölgesine savaş gemisi göndereceğini açıkladı.

4 GEMİ GÖNDERİLECEK

ABD Donanması, Rusya ve Ukrayna geriliminin tırmanması üzerine görev bölgesi Avrupa olan 6'ncı filoya 4 muhrip gemi gönderdiği bildirildi. ABD Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "ABD Donanması muhripleri USS Sullivans (DDG 68), USS Gonzalez (DDG 66), USS Donald Cook (DDG 75) ve USS Mitscher (DDG 57) Avrupa operasyon bölgesinde faaliyet gösterecek. Görevleri boyunca, ABD Altıncı Filosu'nu ve NATO müttefiklerimizi desteklemek için bir dizi donanma faaliyetine katılacaklar." ifadelerine yer verildi.

TATBİKAT 4 ŞUBAT'TA BİTMİŞTİ

Gemilerin, Virginia'nın Norfolk Limanı ile Florida'nın Mayport Limanı'ndan ayrıldığı belirtilen açıklamada, konuşlandırmaların Rusya'nın atacağı herhangi bir adıma karşı olmadığını ancak 6'ıncı Filo'ya "ek esneklik sağlamak için" yapıldığı ileri sürüldü. ABD'nin Harry S. Truman uçak gemisi görev grubu Neptune Strike-22 tatbikatı amacıyla Akdeniz'de konuşlu bulunuyor. Neptune Strike-22 tatbikatı 4 Şubat'ta bitmişti.

POLONYA 3 BİN ASKER TAKVİYESİ

Daha önce Almanya, Polonya ve Romanya dahil olmak üzere Doğu Avrupa ülkelerindeki NATO ve ABD güçlerine 3000 ek asker kaydıracağını açıklayan ABD, Polonya'ya yine 3 bin ilave asker gönderiyor. ABD'nin Almanya, Polonya, Estonya, Litvanya ve Romanya'daki asker sayısı 15 bini geçecek.

ABD, İŞGAL İÇİN TARİH VERDİ

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise "Çin Olimpiyatları" bitmeden Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini söyledi. Sullivan, Ukrayna'da işgalin her an başlayabileceğini, Amerikalıların derhal ülkeyi terk etmesi gerektiğini ve işgal durumunda tahliye operasyonu yapmayacaklarını ifade etti. Sullivan ayrıca, Amerikan vatandaşlarının önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde ülkeyi terk etmeleri gerektiğini ifade etti.

DONBAS KRİZİ

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı. Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine, Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti. Ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Rusya-Ukrayna krizi tam gaz! ABD, savaş gemilerini harekete gönderdi - Son Dakika Dünya


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