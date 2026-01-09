Rusya Ukrayna'yı Oreşnik füzeyle vurdu! Ülke karanlığa gömüldü - Son Dakika
Dünya

Rusya Ukrayna'yı Oreşnik füzeyle vurdu! Ülke karanlığa gömüldü

Haberin Videosunu İzleyin
Rusya Ukrayna\'yı Oreşnik füzeyle vurdu! Ülke karanlığa gömüldü
09.01.2026 16:06  Güncelleme: 16:17
Haberin Videosunu İzleyin
Rusya Ukrayna\'yı Oreşnik füzeyle vurdu! Ülke karanlığa gömüldü
Haber Videosu

Rusya ordusu, Ukrayna'da Kiev ve Lviv'e hava saldırıları düzenledi. Rusya bu saldırılarda ikinci kez Orşnik füze sistemini kullandı. Saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti 22 kişi ise yaralandı. Saldırıların ardından Ukrayna'da 1000'i aşkın yerleşim yerinde elektrikler tamamen veya kısmen kesildi.

Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev ve batısındaki Lviv'e hava saldırısı düzenlendi. Saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi ise yaralandı. Saldırıların ardından Ukrayna'da 1000'i aşkın yerleşim yerinde elektrikler tamamen veya kısmen kesildi.

Rusya Ukrayna'yı Oreşnik füzeyle vurdu! Ülke karanlığa gömüldü

RUSYA KİEV'İ VURDU

Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gece saatlerinde saldırı gerçekleştirdi. Kiev Şehir Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkachenko yaptığı açıklamada, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralandığını belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise açıklamasında, "Gerekli tüm hizmetler seferber edildi. 20 konutta hasar meydana geldi. Konutlardan birine ikinci bir saldırı daha düzenlendi. Bu saldırı, ilk saldırının ardından ilk müdahale ekiplerinin yardım sağladığı sırada gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, saldırılarda sivil altyapı ve enerji tesislerinin yanı sıra Katar Büyükelçiliği binasının da insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen saldırıda hasar gördüğünü belirterek, "Katar, savaş esirlerinin ve Rus hapishanelerinde tutulan sivillerin serbest bırakılması için Rusya ile arabuluculuk yapmak adına çok çaba sarf eden bir ülke" dedi.

Zelenskiy Rusya'nın gece boyu ülke geneline gerçekleştirdiği saldırılarda 242 İHA, 13 balistik füze, bir Oreşnik orta menzilli balistik füze ve 22 seyir füzesi kullandığını aktardı. Zelenskiy, "Dünyadan net bir tepki gerekiyor. Özellikle Rusya'nın gerçekten dikkat ettiği sinyalleri gönderen ABD'den. Rusya, diplomasiye odaklanmasının kendi yükümlülüğü olduğuna dair sinyaller almalı ve her defasında cinayetlere ve altyapı yıkımına odaklandığında bunun sonuçlarına katlanmalıdır. Bugünkü saldırı aynı zamanda tüm ortaklarımıza Ukrayna'nın hava savunmasını desteklemenin kalıcı bir öncelik olduğunu çok güçlü bir şekilde hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.

Rusya Ukrayna'yı Oreşnik füzeyle vurdu! Ülke karanlığa gömüldü

OREŞNİK FÜZESİYLE İKİNCİ SALDIRI

Rus ordusu, Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentine orta menzilli, hipersonik Oreşnik füzesiyle saldırdı. Bu, Rusya'nın Oreşnik füze sistemini kullandığı ikinci saldırı oldu.

Rusya Savunma Bakanlığından gece saatlerinde Ukrayna'ya gerçekleştirilen saldırılara ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada, "Kiev rejiminin 29 Aralık gecesi Novgorod bölgesindeki Rusya Devlet Başkanı konutuna düzenlediği terör saldırısına karşılık olarak Rus Silahlı Kuvvetleri, Oreşnik mobil karadan konuşlu orta menzilli füze sistemi de dahil olmak üzere yüksek hassasiyetli uzun menzilli kara ve deniz silahları ile saldırı amaçlı insansız hava araçları kullanarak Ukrayna topraklarındaki kritik öneme sahip tesislere büyük bir saldırı düzenledi. Belirlenen tüm hedefler vuruldu. (Rusya'ya yönelik) Terör saldırısında kullanılan insansız hava araçlarının üretim tesisleri ve Ukrayna savunma sanayisini destekleyen enerji altyapı işletmeleri hasar gördü. Ukrayna'daki suçlu rejimin gerçekleştireceği hiçbir terör eylemi cevapsız kalmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Rusya Ukrayna'yı Oreşnik füzeyle vurdu! Ülke karanlığa gömüldü

LVİV'E OREŞNİK FÜZESİYLE SALDIRDI

Rus ordusu, Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentine orta menzilli hipersonik Oreşnik füzesiyle saldırdı. Saldırının hedefi bilinmezken, o anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Saldırı, Oreşnik füze sisteminin kullanıldığı ikinci saldırı oldu. Rus ordusu, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip olan füzeyi ilk olarak Kasım 2024'te Dnipro şehrini vurmak için kullanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, orta menzilli Oreşnik füzesinin önlenmesinin imkansız olduğunu ve füzeyle düzenlenen saldırının nükleer bir saldırı kadar yıkıcı olabileceğini ifade etmişti.

Rusya Ukrayna'yı Oreşnik füzeyle vurdu! Ülke karanlığa gömüldü

1000'İ AŞKIN YERLEŞİM YERİNDE ELEKTRİK KESİLDİ

Rus ordusunun Ukrayna'ya bu gece düzenlediği hava saldırısı sonucu ülke genelinde 1000'in üzerinde yerleşim yerinde elektriğin tamamen veya kısmen kesildiği bildirildi.

Ukrayna elektrik iletim sistem operatörü "Ukrenergo" tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun ülkeye düzenlediği son hava saldırısı sonucu enerji sisteminde yaşanan sorunlar hakkında bilgi paylaşıldı.

Rusya'nın ağırlıklı olarak başkent Kiev ve bölgesini hedef aldığı aktarılan açıklamada, "Bu felaket (saldırı), 1000'den fazla yerleşim yerinin elektriğini tamamen veya kısmen kesti." ifadesi kullanıldı.

Ülke genelinde acil elektrik kesintilerinin uygulandığı belirtilen açıklamada, "Rus bombardımanın neden olduğu elektrik sistemindeki ağır durum nedeniyle bu sabah, birkaç bölgede acil durum kesintileri uygulandı." denildi.

Açıklamada, ülkede gün boyunca elektriğin tasarruf edilerek kullanılması gerekeceği vurgulanarak, "Akşam ve gece saatlerinde düşman, çeşitli bölgelerdeki enerji altyapısına saldırdı. Sonuç olarak bu sabah, başkent ve bölgesinde önemli sayıda aboneler elektriksiz kaldı." ifadesine yer verildi.

Rusya Ukrayna'yı Oreşnik füzeyle vurdu! Ülke karanlığa gömüldü
Kiev'deki arama kurtarma çalışmaları

BELEDİYE BAŞKANINDAN "KİEV'DEN ÇIKIN" ÇAĞRISI

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, hava saldırısının ardından kentteki son durumu aktardı.

Kiev'e yapılan saldırı sonucu başkente su, elektrik ve ısıtma sorununun yaşandığını belirten Kliçko, "Kiev'deki apartmanların yarısı, yaklaşık 6 bini, kritik altyapısına yapılan düşman saldırısı sonucu hasar görmesi nedeniyle şu anda ısıtmasız kaldı. Kentte su tedarikinde de aksamalar yaşanıyor." bilgisini verdi.

Kliçko, hastane gibi kritik altyapılarına en kısa sürede elektrik sağlanması için çaba sarf ettiklerinin altını çizerek, "Dün gece Kiev'e yapılan kombine saldırı, başkentin kritik altyapı tesisleri için en acı vericiydi." değerlendirmesinde bulundu.

İleriki günlerde soğuk havaların olacağının altını çizen Kliçko, "Başkentte yaşayan ve geçici olarak şehri terk etme imkanı olanlara, alternatif enerji ve ısıtma kaynaklarının bulunduğu yerlere gitmelerini tavsiye ediyorum."açıklaması yaptı.

Rusya Ukrayna'yı Oreşnik füzeyle vurdu! Ülke karanlığa gömüldü

"LVİV KENTİ, TARİHİNDE İLK KEZ BALİSTİK FÜZE SALDIRISINA UĞRADI"

Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, Rus ordusunun Lviv'deki kritik altyapısına yönelik "Oreşnik" hipersonik orta menzilli balistik füze ile saldırı düzenlediğini anımsattı.

Savaştan bu yana kente ilk kez bu tür sistemle bir saldırının yapıldığını aktaran Sadoviy, "Lviv, tarihinde ilk kez balistik füze saldırısına uğradı. Bu, sadece Ukrayna için değil, Avrupa'nın güvenliği için de yeni bir tehdit seviyesidir. Kent (Lviv), Avrupa Birliği (AB) sınırına 70 kilometreden daha az bir mesafede bulunmaktadır. Bu, uluslararası müttefiklerimize açık bir sinyaldir. Rusya'nın savaşı hiçbir sınırda durmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Lviv'e fırlatılan Oreşnik füzesinin özeliklerine işaret eden Sadoviy, "Hava hedefi (Oreşnik), saatte yaklaşık 13 bin kilometre hızla balistik bir yörünge boyunca hareket ediyordu ki bu son derece yüksek bir hızdır." tespitini yaptı.

Sadoviy, saldırının Lviv'in Rudno köyü yakınlarına yapıldığını belirterek, "Füze saldırısı sonucu otomatik gaz güvenlik sistemi devreye girdi. Güvenlik nedenleriyle birkaç sokakta bulunan 376 abonenin gaz tedariki geçici olarak durduruldu." ifadesini kullandı.

Son Dakika Dünya Rusya Ukrayna'yı Oreşnik füzeyle vurdu! Ülke karanlığa gömüldü - Son Dakika

SON DAKİKA: Rusya Ukrayna'yı Oreşnik füzeyle vurdu! Ülke karanlığa gömüldü - Son Dakika
