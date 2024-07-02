Şahan Gökbakar, sığınmacı meselesine sessiz kalamadı: Ülkeyi yok edecek bir sorun, çözüm aramalıyız - Son Dakika
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Şahan Gökbakar, sığınmacı meselesine sessiz kalamadı: Ülkeyi yok edecek bir sorun, çözüm aramalıyız

Şahan Gökbakar, sığınmacı meselesine sessiz kalamadı: Ülkeyi yok edecek bir sorun, çözüm aramalıyız

Suriye'de Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Operasyonları'yla Türk askerinin kontrol altında tuttuğu bölgelerde Türk bayrağına yönelik çirkin saldırılara tepki gösteren komedyen Şahan Gökbakar "Ülkemizdeki 'sığınmacı meselesi bu ülkeyi yok edecek bir sorun. Acilen bu işe tüm toplum olarak çözüm aramalıyız'' dedi.

02.07.2024 09:25
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Kayseri'de yaşanan gerilimin ardından Suriye'nin Fırat Kalkanı operasyonu ile kontrol altında tuttuğu bölgelerde karışıklık çıktı. Azez, El Bab ve Afrin'de, Türkiye'den gelen tırlara provokatör bir grup tarafından saldırı düzenlendi. Provokatör şahıslar, Türk bayraklarına da çirkin saldırıda bulundu. Olayların büyümesiyle Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

"ÜLKEMİZE BUNU NEDEN YAPTINIZ?"

Sığınmacı sorununa çözüm bulunması gerektiğini söyleyen Şahan Gökbakar, X hesabından yaptığı paylaşımda "Ülkemizdeki sığınmacı meselesi bu ülkeyi yok edecek bir sorun. Hem çok kolay bir şekilde iç karışıklık hali alabiliyor (bkn: KAYSERİ), hem de gelecekte Türk toplumunun yapısını bozacak ve yıllar içinde yok edecek büyük bir felaket. Soruyorum ve bir kez daha soruyorum... Ülkemize bunu neden yaptınız? Nasıl yapabildiniz bunu? Acilen bu işe tüm toplum olarak çözüm aramalıyız" dedi.

Şahan Gökbakar, sığınmacı meselesine sessiz kalamadı: Ülkeyi yok edecek ir sorun, çözüm aramalıyız
Şahan Gökbakar, sığınmacı meselesine sessiz kalamadı: Ülkeyi yok edecek bir sorun, çözüm aramalıyız

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Son Dakika Dünya Şahan Gökbakar, sığınmacı meselesine sessiz kalamadı: Ülkeyi yok edecek bir sorun, çözüm aramalıyız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • ferhat eser: suriye afgan iran africa hepsi kibarca uğurlamalı gönderilmeli buna göçmenlerde dahil 45 3 Yanıtla
    Selim Kayisi: Murat Gül, afrikaya africa yazdığına göre kendi de bozulmuş. kendisini de gönderelim. 1 2 Murat Gül: Göçmenler derken kimi kastettin 1 0
  • Kefeni Cepli: Emojli yorum sistemi gelinceye kadar böyle yorum yapalım. Alkış Alkış Alkış Alkış Alkış Alkış Alkış Alkış Alkış Alkış 25 7 Yanıtla
    Mustafa yavuzdeger: Türk aile yapısını savunacak bir bu mu kalmış? Sığınmacılar gitsin evet, savas bitti gitti ama bu da kalkıp aile yapısını en çok bozan kişi olarak konuşmasın… 1 0 Selim Kayisi: reis daha yüzdeyi simge ile yazamıyorsun. gülücüğü normal yazınca siliniyor. ona daha çok yol var. 0 0
  • Ali Arslan: Çözüm erken seçim 17 10 Yanıtla
    Ali Sezgin: senmisin aday 1 3
  • sezai duran: Aynen katılıyor ve destek veriyorum şimdi yok gibi bile görünmeyen hu sorun yıllar sonra başını alamayacağimiz bir felaket olacak bazıları da eseriyle övünecek. 21 2 Yanıtla
  • Mustafa yavuzdeger: Aile yapısını bu mu savunuyormuş… 4 1 Yanıtla
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