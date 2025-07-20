Suriye\'de Dürzi-Bedevi çatışması ateşkese rağmen sürüyor! Ülkenin tamamı tehlike altında

Suriye güvenlik güçleri, çatışmaları sona erdirmek üzere Süveyda'da konuşlanırken Şara, dün "acil ateşkes" ilan etti. Anlaşma, İsrail askeri saldırılarının durdurulmasını da içerirken; Dürzi vatandaşların korunması şartıyla ABD arabuluculuğundaki bir anlaşmanın parçası olarak İsrail tarafından onaylandı.

ÇATIŞMALAR YER YER DEVAM EDİYOR

Ancak ilan edilen "acil ateşkese" rağmen ülkenin güneyinde çatışmalar devam ediyor. Dürzilerin, dün Bedevi aşiretlerine bağlı silahlı kişileri Süveyda kentinden sürdüğü ancak çatışmaların, vilayetin diğer bölgelerinde devam ettiği bildirildi.

Suriye İçişleri Bakanlığı dün, "Süveyda'daki çatışmaların kentteki güçlerinin müdahalesinin ardından durdurulduğunu" açıkladı. SOHR da Dürzilerin geniş çaplı bir saldırı başlatmasının ardından "aşiretlere bağlı silahlı grupların dün akşam Süveyda kentinden çekildiğini" aktardı. Ancak Batı medyasında yer alan haberlerde, Süveyda vilayetinin diğer bölgelerinde çatışmaların devam ettiği bildirildi.

ORDU SÜVEYDA'YA GİRİŞLERİ ENGELLEMEK İÇİN KONTROL NOKTALARI OLUŞTURDU

Suriye hükümeti birlikleri, çatışmalara daha fazla insanın katılmasını engellemek için kontrol noktaları oluşturmaya başlarken; dün erken saatlerde Süveyda'da silah sesleri duyulduğu aktarıldı. Batı medyasında yer alan haberlerde, Dürziler ile Bedevi aşiretlerin arasındaki bu çatışmanın, ülkedeki diğer azınlık ve mezhep gruplarına da "sıçrayabileceği" öne sürüldü.

BARRACK'TAN TARAFLARA SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Suriye'deki taraflara çağrıda bulunarak, "Tüm taraflar, derhal silahlarını bırakmalı, düşmanlıkları sona erdirmeli ve kabile (arası) intikam döngülerinden vazgeçmeli." ifadesini kullandı.

Barrack, X sosyal medya hesabından Suriye'deki duruma ilişkin paylaşım yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararının, ülke halkına yıllardır maruz kaldıkları hayal edilemez acı ve zulmün ötesine geçme şansı sunan ilkeli bir adım olduğunu belirten Barrack, "Uluslararası toplum, yeni kurulan Suriye hükümetinin arkasında büyük ölçüde birleşti ve hükümetin acı dolu bir mirastan umut dolu bir geleceğe geçiş çalışmasını ihtiyatlı bir iyimserlikle izliyor." görüşünü paylaştı.

Barrack, sahada savaşan taraflar arasındaki acımasız eylemlerin hükümetin otoritesini zayıflatıp düzeni bozduğuna işaret ederek, bunlar nedeniyle hükümetin kırılgan hedeflerinin büyük bir şokun gölgesinde kaldığını belirtti.

Tüm taraflara çağrıda bulunan Barrack, "Tüm taraflar, derhal silahlarını bırakmalı, düşmanlıkları sona erdirmeli ve kabile (arası) intikam döngülerinden vazgeçmeli. Suriye, barış ve diyaloğun hüküm sürmesi gereken çok önemli kritik bir dönemeçte ve bu şimdi sağlanmalı." ifadelerini kullandı.

RUBİO: ZULÜMDE SUÇU OLAN HERKES ADALETE TESLİM EDİLMELİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubioda dün resmi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, Suriye'de "masum insanlara yönelik tecavüz ve katliama" son verilmesini isteyerek, şunları kaydetti:

" Şam'daki yetkililer, IŞİD'den ve İran'ın kontrolünden arınmış, birleşik, kapsayıcı ve barışçıl bir Suriye'ye ulaşma şansını korumak istiyorlarsa, IŞİD'in ve diğer şiddet yanlısı cihatçıların bölgeye girmesini ve katliam yapmasını önlemek için güvenlik güçlerini kullanarak bu felaketin sona ermesine yardımcı olmalıdırlar ve kendi saflarındakiler de dahil olmak üzere, zulümden suçlu olan herkesi sorumlu tutmalı ve adalete teslim etmelidirler."

İsrail, bu hafta başında Dürzilere destek verdiğini açıklayarak, müdahalede bulunmuş ve başkent Şam'daki hükümet güçleri ile Savunma Bakanlığını vurmuştu.

İSRAİL VE SURİYE ARASINDA ATEŞKES SAĞLANDI

İsrail ve Suriye arasında 18 Temmuz Cuma günü sağlanan ateşkes, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack tarafından aynı gün duyuruldu. Barrack, "Dürzileri, Bedevileri ve Sünnileri silahlarını bırakmaya ve diğer azınlıklarla birlikte komşularıyla barış ve refah içinde yeni ve birleşik bir Suriye kimliği inşa etmeye çağırıyoruz" dedi. Barrack, anlaşmayı Türkiye ve Ürdün'ün de desteklediğini vurguladı. Barrack, daha sonra Amman'da Suriyeli ve Ürdünlü üst düzey diplomatlarla bir toplantı yaptığı sırada "anlaşmanın uygulanmasında Suriye'yi desteklemek için pratik adımlar üzerinde anlaşmaya vardıklarını" söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, dün de Şara'nın, azınlıkları ve tüm Suriyelileri korumaya yönelik yenilenen taahhüdüne "güvenmediğini" belirtti. Sa'ar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'de azınlık olmanın "çok tehlikeli" olduğunu ve "bunun son altı ay içinde defalarca kanıtlandığını" söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da İsrail'de yaşayanlarla olan bağları nedeniyle Suriye'deki Dürzilere zarar gelmesini önleme sözü verdi.

ŞARA: HERKESİ KORUMAYA KARARLIYIZ

Şara dün sabah yaptığı açıklamalarda, hükümetinin "ülkedeki tüm azınlıkları ve mezhepleri korumaya kararlı olduğunu ve hangi taraftan olursa olsun tüm ihlalcilerden hesap sormaya devam ettiğini" söyledi ve "Hiç kimse hesap vermekten kaçamayacaktır" dedi.

BM: KEYFİ ÖLDÜRMELER YAŞANIYOR

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Şefi Volker Türk, bu hafta başında, Ofisi'nin "Süveyda'da yargısız infazlar ve keyfi öldürmeler de dahil olmak üzere çatışmalar sırasında yaygın ihlal ve suiistimallere işaret eden güvenilir raporlar aldığını" bildirdi. Türk, yaptığı açıklamada, "failler arasında güvenlik güçleri mensupları ve geçici hükümete bağlı kişilerin yanı sıra yerel Dürzi ve Bedevi silahlı unsurların da bulunduğunu" söyledi. "Bu kan dökme ve şiddet durmalı" uyarısında bulunan Türk, "sorumlular hesap vermeli" dedi.