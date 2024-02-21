Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Sedat Önal, BM Daimi Temsilcisi ise Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız oldu - Son Dakika
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Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Sedat Önal, BM Daimi Temsilcisi ise Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız oldu

Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Sedat Önal oldu, New York'taki BM Daimi Temsilciliğine ise Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız getirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, her iki isme de yeni görevlerini telefonla tebliğ etti.

21.02.2024 19:03  Güncelleme: 21:07
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Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevini Birleşmiş Milletler'de Daimi Temsilcilik pozisyonunda bulunan Büyükelçi Sedat Önal, Önal'dan boşalacak görevi de Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız üstlenecek.

BAKAN FİDAN, YENİ GÖREVLERİNİ TEBLİĞ ETTİ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi ve New York'taki BM Daimi Temsilcisi olacak isimlere yeni görevlerini telefonla tebliğ etti.

Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Sedat Önal oldu, BM Daimi Temsilciliğine ise Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız getirildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

SEDAT ÖNAL WASHİNGTON BÜYÜKELÇİSİ, AHMET YILDIZ İSE TÜRKİYE'NİN BM DAİMİ TEMSİLCİSİ OLDU

New York'ta Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi pozisyonunda bulunan Önal'a yeni Washington Büyükelçiliği görevi verildi. Önal'dan boşalan Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği görevi ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız'a tebliğ edildi.

SEDAT ÖNAL KİMDİR?

Sedat Önal 11 Ağustos 1963'te Kayseri'de doğmuştur. Ankara Fevzi Çakmak Lisesi'ni bitirmiş, 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur. Önal, Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevler üstlenmiştir. 2007-2009 yıllarında Viyana Başkonsolosu olarak görev yürütmüş, 2009 yılında Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Genel Müdür Yardımcısı olmuş, 2012-2016 yıllarında Ürdün Büyükelçisi olarak görev yapmış, 2016 yılında Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Afrika İşleri Müsteşar Yardımcısı olarak atanmış, Astana'da yapılan Suriye görüşmelerinde Türk Heyeti'ne başkanlık etmiştir.

Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Sedat Önal oldu, BM Daimi Temsilciliğine ise Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız getirildi
Sedat Önal

6 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yürütmekteydi. Önal 4 Şubat 2023 tarihi itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi olarak atanmıştı. Önal'a bu kez ise Türkiye'nin Washington Büyükelçisi görevi tebliğ edildi.

AHMET YILDIZ KİMDİR?

Ahmet Yıldız, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. 1989 yılından itibaren Dışişleri Bakanlığında görevler üstlenmiştir. 2000-2002 ve 2005-2006 yıllarında Şam Büyükelçiliğinde birinci müsteşar, 2004-2005 yıllarında Riyad Büyükelçiliğinde birinci müsteşar olarak görev yapmıştır. 2006-2008 yılları arasında ise Cidde Başkonsolosluğu görevini ifa etmiştir. 2008-2009 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Irak Dairesi Başkanı ve 2009-2011 yıllarında da Musul Başkonsolosu olmuştur. 2011-2014 yıllarında Saraybosna Büyükelçiliği yapmıştır.

Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Sedat Önal oldu, BM Daimi Temsilciliğine ise Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız getirildi
Ahmet Yıldız

1 Temmuz 2014 itibarıyla Başbakan Başdanışmanı olan Yıldız, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle, Cumhurbaşkanlığı Dışişlerinden Sorumlu Başdanışmanı olmuştur. Ayrıca başdanışmanlık görevi esnasında Dış Politika Danışma Kurulu üyesi olarak da görev yapmıştır. 29 Haziran 2016 tarihi itibarıyla Dışişleri Bakan Yardımcısı olmuş, 26 Nisan 2018 tarihinde milletvekili adayı olmak için görevinden istifa etmiştir. TBMM 27. Dönem AK Parti Denizli milletvekili, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkan Yardımcısı ve Türk Grubu Başkanı olmuştur. 22 Haziran 2023 tarihinde yeniden Dışişleri Bakan Yardımcısı olmuştur. Yıldız'a bu kez ise Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği görevi tebliğ edildi.

Türkiye\'nin yeni Washington Büyükelçisi Sedat Önal, BM Daimi Temsilcisi ise Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız oldu

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Son Dakika Dünya Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Sedat Önal, BM Daimi Temsilcisi ise Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Sedat Önal, BM Daimi Temsilcisi ise Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız oldu - Son Dakika
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