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Ukrayna, Rus çıkarma gemisini 'Storm Shadow' füzeleriyle vurdu - Son Dakika
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Ukrayna, Rus çıkarma gemisini 'Storm Shadow' füzeleriyle vurdu

Ukrayna, 'Storm Shadow' füzeleri ile Kırım'da bir Rus çıkarma gemisine saldırı gerçekleştirdi. Novocherkassk adlı gemiye yapılan saldırıda onlarca Rus'un öldüğü iddia edildi. Saldırı, Vladimir Putin'e büyük bir darbe olarak yorumlandı. Rus Savunma Bakanlığı, Ukrayna saldırısında büyük çıkarma gemisinin vurulduğunu kabul etti. Kırım'daki işgal otoriteleri, saldırıda bir kişinin öldüğünü ve ikisinin yaralandığını kabul etti.

Ukrayna, Rus çıkarma gemisini \'Storm Shadow\' füzeleriyle vurdu
26.12.2023 - 15:45,
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Ukrayna'nın 'Storm Shadow' füzeleri, işgal altındaki Kırım'da önemli bir Rus çıkarma gemisine yönelik bir saldırı gerçekleştirdi.Geminin alev topuna döndüğü saldırı anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Telegram'dakiiddialara göre, "Novocherkassk çıkarma gemisinde onlarca" Rus'un öldüğü bildirildi.

Kırım Rüzgar isimli Telegram kanalı, ' Aldığımız bilgilere göre, Novocherkassk çıkarma gemisine yapılan saldırıda çok sayıda Rus asker ölürken çok sayıda asker de yaralandı.' dedi.

Liman yakınındaki konut bloklarındaki pencereler patlamanın şiddetiyle kırıldı. Yetkililer, Boxing Day infernosuna yakın yerlerdeki insanları tahliye etmek zorunda kaldı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Mykola Oleshchuk, büyük Rus Donanması gemisi Novocherkassk'un vurulduğunu iddia etti. Telegram'da şunları yazdı: "Ve Rus filosu giderek küçülüyor! Hava Kuvvetleri pilotlarına ve herkesin katkıda bulunan herkese teşekkürler!"

Bu saldırı, Vladimir Putin'e büyük bir darbe olarak yorumlandı. Putin tarafından atanan ilhak edilen Kırım'ın lideri Sergey Aksyonov, bir düşman saldırısının Feodosiya bölgesinde gerçekleştiğini itiraf etti, ancak bir Rus savaş gemisinin kaybedildiği iddialarına yorum yapmadı.

Rus Savunma Bakanlığı daha sonra Ukrayna saldırısında büyük çıkarma gemisinin vurulduğunu kabul etti. Kırım'daki işgal otoriteleri, Feodosiya'ya yapılan saldırıda bir kişinin öldüğünü ve ikisinin yaralandığını kabul etti.

Ukrayna'nın Kırım limanında Rus çıkarma gemisimi 'Storm Shadow' füzeleri ile vurduğu anlara ait video yayınlandı
Ukrayna'nın Kırım limanında Rus çıkarma gemisimi 'Storm Shadow' füzeleri ile vurduğu anlara ait video yayınlandı
Ukrayna'nın Kırım limanında Rus çıkarma gemisimi 'Storm Shadow' füzeleri ile vurduğu anlara ait video yayınlandı
Ukrayna'nın Kırım limanında Rus çıkarma gemisimi 'Storm Shadow' füzeleri ile vurduğu anlara ait video yayınlandı
Ukrayna'nın Kırım limanında Rus çıkarma gemisimi 'Storm Shadow' füzeleri ile vurduğu anlara ait video yayınlandı
Ukrayna'nın Kırım limanında Rus çıkarma gemisimi 'Storm Shadow' füzeleri ile vurduğu anlara ait video yayınlandı
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Ukrayna, Rusya, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna, Rus çıkarma gemisini 'Storm Shadow' füzeleriyle vurdu - Son Dakika


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