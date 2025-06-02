Ukrayna'nın Rusya'nın kalbine yaptığı saldırılarda hasarın boyutu çok büyük - Son Dakika
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Ukrayna'nın Rusya'nın kalbine yaptığı saldırılarda hasarın boyutu çok büyük

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Ukrayna\'nın Rusya\'nın kalbine yaptığı saldırılarda hasarın boyutu çok büyük
02.06.2025 08:18
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Ukrayna\'nın Rusya\'nın kalbine yaptığı saldırılarda hasarın boyutu çok büyük
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Ukrayna, Rusya'nın iç bölgelerindeki hava üslerine düzenlediği "Örümcek Ağı" operasyonundan 40'tan fazla Rus bombardıman uçağını vurdu. 1 yıldır planlana İHA saldırılarında Rusya'ya 7 milyar dolarlık hasar verildi. 4 bin km uzaktaki Sibirya'nın bile vurulduğu dünkü operasyonda dronlar kargo kamyonları ile Rusya'ya sokuldu ve kamyonlarının çatılarının açılmasıyla dronlar Rus uçaklarını vurdu.

İstanbul'da barış görüşmeleri için bir araya gelecek Rusya ve Ukrayna arasında cephede savaş kızıştı. Dün meydana gelen saldırılarda, Ukrayna basınına konuşan bir kaynak, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU), Rusya'nın iç bölgelerindeki hava üslerindeki "40'tan fazla" Rus bombardıman uçağını vurduğu açıkladı.

Saldırıda Rus hava kuvvetlerine ait A-50, TU-95 ve TU-22 tipi stratejik bombardıman uçaklarının hedef alındığı kaydedildi. Bu uçakların Ukrayna'ya yönelik uzun menzilli füze saldırılarında kullanıldığı aktarıldı.

Ukrayna'nın Rusya'nın kalbine yaptığı saldırılarda hasarın boyunu çok büyük

DRONLARI KAMYONLARA GİZLEMİŞLER

Ukrayna istihbaratına göre operasyonun hazırlığı yaklaşık bir buçuk yıl sürdü. Harekat Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından da denetlendi. Saldırı, öncesinde ABD'ye bilgi verilmeden gerçekleştirildi. FPV tipi dronlar önce kargo kamyonlarının çatısına özel ahşap bölmelerle yerleştirildi. Daha sonra bu kamyonlar gizlice Rusya'ya sokuldu ve Rus hava üslerinin yakınlarına konuşlandırıldı. Kamyonlarının çatılarının uzaktan açılmasıyla havalanan saldırı dronları Rus uçaklarını hedef aldı. Ukrayna'nın hedef aldığı hava üsleri cephe hattından yaklaşık 4 bin 500 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Ukrayna'nın Rusya'nın kalbine yaptığı saldırılarda hasarın boyunu çok büyük

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Ukrayna'nın İHA saldırılarına ait olduğu iddiasıyla sosyal medyada çok sayıda görüntü paylaşıldı. Görüntülerde İHA'ların pistte duran uçaklara çarpma ve patlama anları da görülüyor. Uçakların vurulduğu üssün Rusya'nın Irkutsk bölgesinde olduğu belirtiliyor.

Ukrayna'nın Rusya'nın kalbine yaptığı saldırılarda hasarın boyunu çok büyük

ACİL DURUM KARARGAHI KURULDU

İrkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev, kamikaze dronların uçtuğu ve yoğun dumanların yükseldiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, bölgedeki bir askeri birliğe saldırı olduğunu doğruladı. İHA'ların sayısının henüz sayılmadığını aktaran Kobzev, olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili acil durum karargahı kurulduğunu ifade etti.

Ukrayna'nın Rusya'nın kalbine yaptığı saldırılarda hasarın boyunu çok büyük

BAŞKA ÜSLERE DE SALDIRI DÜZENLENDİ

Raporlar, Murmansk yakınlarındaki Olenya Hava Üssü'nde başka uçaklara da saldırı düzenlendiğini öne sürüyor. Rus medyası Murmansk'taki saldırıyı bildiriyor ancak hava savunmalarının çalıştığını iddia ediyor.

RUSYA SALDIRILARI DOĞRULADI

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rusya'nın iç bölgelerindeki hava üslerine düzenlediği ve 40'tan fazla Rus bombardıman uçağını vurduğu saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kiev rejimi Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki havaalanlarına İHA kullanarak terör saldırısı düzenledi" dedi.

Ukrayna'nın Rusya'nın kalbine yaptığı saldırılarda hasarın boyunu çok büyük

Ivanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki askeri havaalanlarına düzenlenen saldırıların püskürtüldüğü belirtilen açıklamada, "Murmansk ve Irkutsk Bölgelerinde, hava alanlarına yakın bir bölgeden fırlatılan İHA'lar sonucunda birkaç uçak alev aldı. Yangın kontrol altına alındı. Askeri ve sivil personel arasında herhangi bir kayıp yaşanmadı" denildi.

Açıklamada saldırılarla bağlantılı kişilerin gözaltına alındığı aktarıldı.

RUSYA'YA 7 MİLYAR DOLARLIK HASAR

Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU), Telegram hesabından, Rusya'nın askeri havaalanlarına insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırılar hakkında açıklama yapıldı. SBU tarafından "Pavutini" (Örümcek Ağı) adıyla "özel operasyon" düzenlendiği kaydedilen açıklamada, Rusya'nın stratejik havacılığına 7 milyar dolarlık hasar verildiğinin tahmin edildiği belirtildi.

Söz konusu operasyonla ilgili ayrıntılı bilgilerin daha sonra açıklanacağı aktarılan açıklamada, " Rusya Federasyonu'nun ana havaalanlarındaki stratejik seyir füzesi taşıyıcılarının yüzde 34'ü vuruldu." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Ukrayna topraklarındaki Rus birliklerini geri püskürtmek için "ellerinden gelenin" yapılacağına işaret edildi.

Ukrayna'nın Rusya'nın kalbine yaptığı saldırılarda hasarın boyunu çok büyük

ZELENSKİY: ŞÜPHESİZ TARİH KİTAPLARINDA YER ALACAK

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'da 5 bölgede hava üslerine düzenlenen İHA saldırıları sonrası Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Vasyl Maliuk ile bir araya geldi. Zelenskiy, hava üslerine düzenlenen İHA saldırılarının sonucunu "mükemmel" olarak nitelendirerek, "Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Vasyl Maliuk bugünkü operasyonla ilgili bir rapor sundu. Kesinlikle mükemmel bir sonuç. Sadece Ukrayna tarafından elde edilen bir sonuç. Planlamanın başlangıcından etkili uygulamaya kadar bir yıl, altı ay ve dokuz gün. En uzun menzilli operasyonumuz" dedi.

Operasyonda görevli personelin Rus topraklarını zamanında terk ettiğini belirten Zelenskiy, "Ukrayna'nın bu başarısı için General Maliuk'a teşekkür ettim. Ukrayna Güvenlik Servisi'ne operasyonun gizli olmayan detayları ve sonuçları hakkında kamuoyunu bilgilendirmesi talimatını verdim. Elbette şu anda her şey açıklanamaz, ancak bunlar şüphesiz tarih kitaplarında yer alacak Ukrayna eylemleridir" dedi.

Ukrayna'nın kendini savunduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Haklı olarak Rusya'nın bu savaşı sona erdirme ihtiyacını hissetmesi için her şeyi yapıyoruz. Bu savaşı Rusya başlattı, Rusya bitirmeli" dedi.

Ukrayna, gizlice Rus topraklarına soktuğu İHA'ları kamyonlara saklamış, Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki hava üslerine saldırı düzenlemişti. Saldırıda çok sayıda Rus bombardıman uçağı vurulmuştu.

RUSYA ALARM DURUMUNDA

Rus basınında yer alan iddialara göre saldırının ardından Rus lider Vladimir Putin, bugün Güvenlik Konseyi'ni toplayacak.

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Operasyon, Politika, Ukrayna, Sibirya, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna'nın Rusya'nın kalbine yaptığı saldırılarda hasarın boyutu çok büyük - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ULUBATLI HASAN :
    Bir yandan ikiside acmasızca birbirine karşı savaşıyor, diğer yandan İstanbul'da barış görüşmeleri yapılıyor, ben bu işden hiç bir şey anlamadım. Ya barışın ya da adam gibi savaşın. 3 0 Yanıtla
  • Oooo:
    Zelenski topukların beline çarparak kaç bir tekneyle okyanus'a açıl Putin yakalarsa......... 1 0 Yanıtla
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