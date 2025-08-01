Geleceğinizi Kent'te Kurun: İstanbul Kent Üniversitesi ile Tanışın! - Son Dakika
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Geleceğinizi Kent'te Kurun: İstanbul Kent Üniversitesi ile Tanışın!

Geleceğinizi Kent\'te Kurun: İstanbul Kent Üniversitesi ile Tanışın!
01.08.2025 09:46  Güncelleme: 09:52
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İstanbul'un kalbinde, geleceğinize yön verecek güçlü bir üniversite deneyimi…

Eğitimde kaliteyi, uygulamalı öğrenimi, kültürel zenginliği ve merkezi lokasyon avantajını bir arada sunan İstanbul Kent Üniversitesi, 2025-2026 akademik yılına iddialı adımlarla giriyor. Yeni açılan fakülteleri, yenilikçi kampüsleri, güçlü akademik kadrosu ve öğrenci odaklı vizyonuyla İstanbul Kent Üniversitesi, geleceğin gözde üniversiteleri arasında yerini çoktan aldı.

Yeni Kampüslerle Güçlenen Altyapı

İstanbul Kent Üniversitesi, halihazırda Taksim ve Kağıthane'de yer alan iki kampüsüne ek olarak, yeni dönemde Kağıthane Sadabad Yerleşkesi ve ÇekmeköyKampüsü ile büyüyor.

• Taksim Kampüsü: Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hastanesi'ne ev sahipliği yaparken, bu yıl itibarıyla Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi de bu kampüste öğrencilerini ağırlamaya başlıyor.

• Kağıthane Kampüsü: Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve Meslek Yüksekokullarıyla kapsamlı bir eğitim üssü olarak konumlanıyor.

• Çekmeköy Kampüsü: Yeni açılan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemiz, bu kampüste gelecek yıl teknopark projesi eşliğinde hayata geçirilecek.

• Kağıthane Sadabad Kampüsümüz: İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi gelecek dönem Sadabad yerleşkemizde yeni imkanlar ve sınırsız aktif alan ile hayat bulacak.

Geleceğinizi Kent'te Kurun: İstanbul Kent Üniversitesi ile Tanışın!

Yeni Açılan Bölümlerimizle Geleceği Şekillendiriyoruz

2025 yılında açılan bölümlerle birlikte İstanbul Kent Üniversitesi, iş dünyasının ihtiyaçlarına yanıt veren ve mezunlarına güçlü kariyer fırsatları sunan bir yapı kuruyor:

• Eczacılık (İngilizce)

• Endüstri Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

• Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce)

• Kozmetik Teknolojisi

• E-Ticaret ve Pazarlama

• Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği

• Yaşlı Bakım

• Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği

• Tele Sağlık Teknikerliği

Güçlü Akademik Kadro ile Geleceğe Hazırlık

İstanbul Kent Üniversitesi, alanında uzman, profesyonel akademisyenlerden oluşan güçlü bir kadroyla, öğrencilerini yalnızca akademik değil, aynı zamanda sektörel anlamda da geleceğe hazırlıyor. Her bölüm için özel tasarlanmış uygulama alanları, öğrencilerin mesleklerini sahada deneyimleyerek öğrenmelerini sağlıyor. Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri kendi hastanemizde, Eczacılık öğrencileri ise üretim tesisimizde birebir uygulamalı eğitim alıyor. Bunun yanı sıra her bölüme ait kendi uygulama alanı mevcuttur. Öğrencilerimiz uygulama yaparak mesleğe hazırlanıyor.

Geleceğinizi Kent'te Kurun: İstanbul Kent Üniversitesi ile Tanışın!

Uluslararası İş Birlikleri ve Öğrenci Hareketliliği

İstanbul Kent Üniversitesi, çok sayıda uluslararası akademik anlaşmaya, öğrenci değişim programına ve global partnerliğe sahip. Öğrencilerimiz Erasmus+ gibi programlarla yurt dışında eğitim alabiliyor, çift diploma ve kısa dönem projelerde yer alabiliyor. Aynı zamanda oldukça ikili akademik iş birliği anlaşmamız mevcuttur, öğrenci değişim programları ile öğrencilerimiz global alana da rahatlıkla giriş yapabiliyorlar.

Avrupa'da Tanınan Diploma: Mavi Diploma Ayrıcalığı

İstanbul Kent Üniversitesi'nden mezun olan öğrenciler, Avrupa Yükseköğretim Alanı'nda geçerliliği olan Mavi Diploma alma hakkına sahiptir. Bu sayede mezunlarımız, sadece Türkiye'de değil; Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede akademik ve profesyonel geçerliliğe sahip bir diplomayla kariyerlerine güçlü bir adım atarlar.

Staj, İş ve Mezun Desteği

İstanbul Kent Üniversitesi, öğrenci istihdamına özel önem verir. Akademik danışmanlıkla entegre yürütülen staj destek süreçleri, öğrencilerin mezun olmadan önce sektörde deneyim kazanmalarını sağlar. Diş Hastanemiz, Eczacılık üretim tesisi ve iş birlikli kurumlarımız, öğrencilere staj ve iş fırsatları sunar.

Geleceğinizi Kent'te Kurun: İstanbul Kent Üniversitesi ile Tanışın!

Zengin Sosyal ve Kültürel Yaşam

Kent'te eğitim yalnızca derslerle sınırlı değil! 44 öğrenci kulübü, yıl boyu düzenlenen yüzlerce etkinlik, konserler, seminerler ve festivaller öğrencilerin aktif sosyal yaşam sürmesini sağlar.

İstanbul Kent Festivali'nde Jason Derulo, Güneş, Mlisa, Deeperise gibi yıldızlar sahne aldı ve binlerce öğrencimiz bu unutulmaz deneyime ücretsiz katıldı.

Yıl boyunca; kampüs sergileri, açık hava sinemaları, tematik günler, müzik performansları ve spor turnuvalarıyla dolu dolu bir üniversite hayatı seni bekliyor.

Spor ve Sanat İçin Donanımlı Alanlar

• Ücretsiz fitness salonu ve personal trainer desteği

• Yoga odaları, dans ve müzik stüdyoları

• Her hafta sergiye dönüşen fuaye alanları

• Sanat ve yaratıcılığı teşvik eden atölyeler

Ulaşılabilir Konum ve Konforlu Yurt Seçenekleri

İstanbul Kent Üniversitesi kampüslerinin tamamı toplu taşımaya 5-10 dakika yürüme mesafesinde, kentin merkezindedir. Anlaşmalı olduğumuz yurtlarda öğrencilerimize özel indirimli konaklama imkânları sunuyoruz.

Tercih Dönemine Özel Avantajlar

• Üzerimizde başka bir vakıf üniversitesi bulunmaması şartı ile %20 Tercih Bursu

• Tüm kampüslerimizde, akademik danışmanlarımız eşliğinde Ücretsiz Tercih Danışmanlığı Hizmeti

• Her gün rehberlik hocalarımızla aday öğrencilere özel birebir görüşmeler

YouTube ve Instagram canlı yayınları ile fakülte tanıtımları ve uzman konuklarla bilgilendirmeler

Geleceğin Kent'te Seni Bekliyor!

İstanbul Kent Üniversitesi?

aday.kent.edu.tr

 @istanbulkentedu

0212 610 10 10

İstanbul, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Geleceğinizi Kent'te Kurun: İstanbul Kent Üniversitesi ile Tanışın! - Son Dakika

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