2023 Sigorta Verileri Değerlendirildi

2024'e girerken farklı poliçe tekliflerini karşılaştırma olanağı sunan Enuygunsigorta.com'un genel müdürü Çiğdem Özdoğan, 2023 sigorta verilerini değerlendirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2023 sigorta sektörü açısından son derece hızlı geçti. Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdoğan, 2023'e dair DASK, kasko, sağlık, trafik ve seyahat sigortalarıyla ilgili verileri paylaştı.

2023'te Enuygunsigorta.com üzerinden kasko adetlerinde bir önceki yıla göre yüzde 54'lük bir artış yaşandığını, kasko yaptıranların yüzde 46'sının İstanbul'da olduğunu aktaran Özdoğan, İstanbul'dan sonra en çok kasko yaptırılan illerin sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Kocaeli olduğunu belirtti.

Elektrikli araçların sayısı yavaş da olsa artıyor

Enuygun verilerine göre, kasko yapılan araçların yüzde 32'sinin 1-4 yaş aralığında, yüzde 26'sının ise 5-8 yaş aralığında olduğu bilgisini veren Özdoğan, "Sıfır araçlara yapılan kasko oranı yüzde 4'te kaldı. Kasko yaptırılan sıfır araçların yüzde 21'i elektrikli araç. Yeni araç satışlarında elektrikli araçların tercih edilmeye başlandığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Özdoğan'ın verdiği bilgilere göre 2023'te en çok kasko yapılan araç markası yüzde 11'lik pay ile Volkswagen oldu. İkinci sırada Renault, üçüncü sırada ise Fiat yer alıyor.

"2023 seyahat trendlerinde vizesiz ülkelere yönelim olsa da Seyahat Sağlık Sigortası tüm hızı ile büyüyor"

Çiğdem Özdoğan, Seyahat Sağlık Sigortası satışlarında öne çıkan ülkelerin, Almanya, Hollanda, İtalya, Yunanistan ve Fransa olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Seyahat Sağlık Sigortası satın alanların yüzde 50'si bu ülkelere gitti. Seyahat Sağlık Sigortası, vize işlemleri için gerekli evraklar arasında olduğu için vize istenen ülkelerin sıralamada yukarıda yer alması çok normal. Yunanistan, adalara vizesiz yolculuk imkanı sunmaya başladığı için aralıkta bu ülkeye gidiş için alınan poliçe üretimi yavaşladı. Yunanistan'ın yerini ise Macaristan ile kapıda vize alınabilen Dubai ve vizesiz ülkelerden Bosna Hersek ve Sırbistan aldı. Bazı vize istemeyen ülkelerin yine de seyahat sağlık sigortası istiyor olması da poliçe üretimine etki ediyor."

Enuygunsigorta.com'un verilerine göre seyahat sağlık sigortası satın alanların yüzde 50'si 25-42 yaş aralığında ve 25-30 yaş aralığı tüm seyahat edenlerin yüzde 25'ini oluşturuyor.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yükselen yıldız olmaya devam ediyor

Özdoğan, özel sağlık sigortasına göre daha ekonomik primlerle satın alınabilen bireysel tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıranların sayısının 2023'te geçen yılın ilk 10 ayına göre yüzde 12 büyüdüğüne dikkati çekti. Özdoğan, büyümenin beklendiği üzere İstanbul, Ankara, İzmir'den geldiğini vurguladı. Büyükşehirleri Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Mersin, Diyarbakır, Tekirdağ ve Sivas'ın takip ettiğini belirten Özdoğan, Enuygun verilerine göre tamamlayıcı sağlık sigortası satın alanların yüzde 40'ı gebelik planlayan anne adaylarından oluştu.

DASK'ta 15 puanlık artış

6 Şubat depreminin de etkisiyle bu yıl deprem sigortasına yönelim oldu. DASK'ta sigortalılık oranı 2022'de yüzde 43 iken 2023'te bu oran yüzde 58 oldu.

Tüm Türkiye'de DASK'lı konutların yüzde 38'i Marmara, yüzde 18'i Ege bölgelerindeyken yüzde 2 ile en düşük sigortalı konut oranı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alıyor.

Trafik sigortasında prim artışı yüzde 40

Trafik sigortasında tarife, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından belirlenen tavan primler ile yönetiliyor.

2023'te ortalama prim artışı yüzde 40 civarında gerçekleşti. Ayrıca 2024 yılı için trafik sigortası teminat limitlerindeki artış belli oldu. Buna göre, karşı tarafa verilen maddi hasar limiti 120 bin iken 1 Ocak 2024 itibarıyla 200 bin TL olacak.