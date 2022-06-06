Baklavada Antep fıstığı yerine ıspanak ve bezelye kullanımına uzman yorumu: Ayırt etmek çok zor - Son Dakika
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Baklavada Antep fıstığı yerine ıspanak ve bezelye kullanımına uzman yorumu: Ayırt etmek çok zor

06.06.2022 10:35

Sosyal medyada baklava yapımında Antep Fıstığı yerine ıspanak ve bezelye kullanımı videolarının gündem olmasının ardından Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu'ndan açıklama geldi. Manavoğlu, yapılan bu kurnazlığın ayırt edilmesinin çok zor olduğunu ifade ederek, "Baklavada fıstık yerine yeşil renkli sebzeler, bezelye, ıspanak gibi ürünler kullanılabiliyor. Bu ürünler yeşil rengi nedeniyle ufalanıp fıstıkmış gibi satılabiliyor. Bunu ayırt etmek çok zor" dedi.

Son günlerde 'Ispanaktan Antep Fıstığı' yapımının anlatıldığı video, sosyal medyada gündem oldu. Videoda ıspanağı farklı işlemlerden geçirildikten sonra antep fıstığı görünümüne getirilip, baklavanın içerine konulduğu görülüyor. Videoyu çeken kişi bu tarifi bir baklava ustasından aldığını belirtiyor.

"AYIRT ETMEK ZOR"

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Manavoğlu, baklavada fıstık yerine yeşil renkli sebzeler kullanıldığını ve bunu ayırt etmenin çok zor olduğunu söyledi.

"BÖYLE HİLELERİN MEŞRULAŞTIRILMASI NORMAL DEĞİL"

Taklit ve tağşiş olaylarının videolarla meşrulaştırılmasının doğru olmadığını söyleyen Manavoğlu, "Geçen günlerde sosyal medyada çıkan videoda bir kişi ıspanaktan sanki fıstıkmış gibi bir görüntü elde ediyor. Bunu da fıstıklı baklavaymış gibi tüketiyor. Büyük firmalar bunlara çok dikkat ediyor. Ancak bazı firmalar bu ürünleri ucuza mal edebilmek için bu tarz yöntemlere başvurabiliyor. Videolarla böyle hilelerin meşrulaştırılması normal değil" diye konuştu.

FISTIKLI BAKLAVANIN FİYATI 250 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Tatlı üreticilerinin fıstığın stoklanması ve fiyatından dolayı fıstıklı baklava üretmeyeceklerini açıkladığını da hatırlatan Manavoğlu, "Şu an fıstıklı baklavanın fiyatı 250 liraya kadar ulaşıyor. Bazı yerlerde bu fiyat 80 liraya kadar düşüyor. Fıstığın kilogram fiyatı bu kadar artmışken, uygun fiyatlı fıstıklı baklava görünce aklımızda soru işareti oluşması lazım" ifadelerini kullandı.

"ARAYA AZ FISTIK KOYDUKLARI İÇİN ANLAMAK ZOR"

Taklit ve tağşiş içeren ürünlerin listesini bakanlığın daha sık yayınlaması gerektiğini belirten Manavoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Baklavada fıstık yerine yeşil renkli sebzeler, bezelye, ıspanak gibi ürünler kullanılabiliyor. Bu ürünlerin yeşil renginden faydalanarak, ufalanıp fıstıkmış gibi satılabiliyor. Bunu ayırt etmek çok zor. Şerbetle birlikte tüketilirken fıstık tadı geride kalabiliyor. Tüketicinin bunu açıp, bakıp anlaması çok zor. Araya az miktarda Antep fıstığı koyulduğu için anlamak zorlaşıyor."

Fıstıklı baklavada ıspanak ve bezelye oyunu! Ayırt etmesi çok zor
Fıstıklı baklavada ıspanak ve bezelye oyunu! Ayırt etmesi çok zor
Fıstıklı baklavada ıspanak ve bezelye oyunu! Ayırt etmesi çok zor
Fıstıklı baklavada ıspanak ve bezelye oyunu! Ayırt etmesi çok zor
Fıstıklı baklavada ıspanak ve bezelye oyunu! Ayırt etmesi çok zor
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Kaynak: DHA

Gaziantep, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Baklavada Antep fıstığı yerine ıspanak ve bezelye kullanımına uzman yorumu: Ayırt etmek çok zor - Son Dakika

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