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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

03.11.2021 19:05
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)28.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)28.800,00-0,69-28,89
İş Bankası (C)5,962,41-12,26
İş Bankası (Kur.)370.000,00

-2,63
İş Fin.Kir.3,08-0,32-20,21
İş Girişim7,77-0,89-59,00
İş GMYO2,042,51-19,69
İş Y. Men. Değ.15,751,22-5,11
İş Yat. Ort.2,71-0,73-19,42
İşbir Holding53,400,09-0,52
Işık Plastik5,90-2,48

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,93-2,11-18,42
İttifak Holding1,23-1,60-44,84
İz Hayvancılık Tarım21,02-4,6316,78
İzmir Demir Çelik2,31-1,70-30,20
İzmir Fırça5,76-1,373,60
Jantsa Jant Sanayi59,45-2,3843,43
Kafein Yazılım20,540,69-3,75
Kalekim Kimyevi Maddeler14,27-1,45

Kaplamin24,94-1,97-26,21
Kardemir (A)6,34-1,866,55
Kardemir (B)6,28-2,0319,17
Kardemir (D)7,25-2,8225,43
Karel Elektronik8,993,2133,69
Karsan Otomotiv3,62-1,6311,38
Karsu Tekstil8,16-1,09-4,56
Kartal Yenilenebilir Enerji19,79-9,96

Kartonsan50,751,20-46,40
Katmerciler Ekipman1,40-2,10-19,18
Kent Gıda172,30-1,43-51,55
Kerevitaş Gıda4,342,36-34,04
Kervan Gıda11,38-1,3011,18
Kervansaray Yat. Holding0,70-2,78-44,44
Kiler GMYO2,310,87-7,97
Kızılbük GYO35,683,84

Klimasan Klima10,50-0,6624,44
Koç Holding24,343,4019,01
Konfrut Gıda4,05-1,22-4,14
Kontrolmatik Teknoloji Enerji74,300,41214,83
Konya Çimento813,80-2,57-27,98
Koray GMYO7,241,1262,70
Kordsa Teknik Tekstil26,82-1,0372,48
Koza Altın103,50-0,587,03
Koza Madencilik15,66-1,631,10
Körfez GMYO6,24-6,317,59
Kristal Kola1,38-0,72-54,83
Kron Telekomünikasyon32,740,06-11,13
Kuştur Kuşadası Turizm221,20-7,4140,62
Kuyas Yatırım2,762,9920,00
Kütahya Porselen72,351,4043,41
Kütahya Şeker Fabrikası29,20-3,05

Lider Faktoring3,01-3,22-11,73
Link Bilgisayar27,08-3,29-14,29
Logo Yazılım41,580,9733,53
Lokman Hekim Sağlık10,50-0,5747,93
Lüks Kadife47,54-2,7065,56
Makina Takım3,331,22-2,35
Manas Enerji Yönetimi16,502,87

Margün Enerji8,450,00

Marka Yatırım Holding4,050,00-37,01
Marmaris Altınyunus172,80-0,7555,54
Marshall234,40-1,22-23,57
Martı GMYO0,93-3,12-63,58
Martı Otel1,670,00-21,60
Matriks Bilgi Dağıtım22,88-0,52

Mavi Giyim72,950,0041,35
Mazhar Zorlu Holding30,64-1,73-2,67
Meditera Tıbbi Malzeme34,32-0,06

Mega Polietilen5,00-2,53-34,73
Menderes Tekstil2,08-1,42-32,69
Mercan Kimya10,510,00

Merit Turizm25,94-5,12150,40
Merko Gıda4,450,23-48,50
Metemtur Yatırım2,97-1,98-63,27
Metro Holding1,26-1,56-39,42
Metro Petrol ve Tesisleri2,851,79-1,38
Metro Yatırım Ortaklığı1,69-2,31-27,47
Migros Ticaret35,001,39-18,22
Milpa3,880,52-15,65
Mistral GMYO4,712,840,00
MLP Sağlık26,84-0,3735,08
MMC San. ve Tic. Yat.5,865,0227,39
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,85-1,15-42,19
Mondi Tire Kutsan8,17-3,887,50
Nasmed Egepol5,12-0,78

Naturel Enerji32,92-1,08-7,29
Naturelgaz7,16-1,38

Net Holding4,330,7026,24
Netaş Telekom.17,99-0,94-35,93
Niğbaş Niğde Beton7,34-2,52-85,88
Nuh Çimento40,02-2,06-16,67
Nurol GMYO11,38-9,9756,10
Odaş Elektrik1,440,70-50,74
Orçay Ortaköy Çay Sanayi13,25-1,85

Orge Enerji Elektrik5,87-2,4927,26
Orma Orman Mahsulleri26,100,7777,31
Osmanlı Menkul24,78-3,13-19,40
Ostim Endüstriyel Yat1,77-1,12-24,16
Otokar336,00-0,4110,42
Oyak Çimento6,921,02-21,18
Oyak Yat. Ort.6,85-0,44-0,75
Oyak Yatırım Menkul31,503,14

Oylum Sınai Yatırımlar7,38-4,4056,69
Özak GMYO5,221,162,35
Özbal Çelik Boru18,655,13184,73
Özderici GMYO1,61-0,62-27,48
Özerden Plastik7,25-1,36-19,44
Pamel Elektrik54,00-7,93153,28
Panora GMYO6,401,919,01
Papilon Savunma14,395,19-36,71
Park Elek.Madencilik5,00-0,99-6,89
Parsan30,90-0,2627,16
Pegasus83,852,7612,40
Peker GMYO0,94-3,09-59,82
Penguen Gıda3,942,60-21,98
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım215,00-0,92

Pera GMYO1,42-2,07-18,94
Pergamon Dış Ticaret22,84-1,9724,61
Petkim6,32-2,1726,91
Petrokent Turizm3.599,000,25297,07
Pınar Et ve Un17,12-0,75-21,77
Pınar Su3,830,26-5,76
Pınar Süt16,06-0,62-28,78
Plastikkart17,510,9822,93
Polisan Holding2,75-1,08-28,47
Politeknik Metal331,001,19-18,42
Prizma Press Matbaacılık3,70-1,60-32,48
QNB Finans Fin. Kir.62,60-2,19-50,04
QNB Finansbank34,02-3,08-51,64
QUA Granite Hayal Yapı11,310,00

Ral Yatırım Holding7,471,2268,24
Ray Sigorta9,510,74-38,45
Reysaş GMYO2,84-1,39-12,40
Reysaş Lojistik5,04-3,26-2,59
Rhea Girişim2,161,89-41,94
Rodrigo Tekstil16,029,9516,85
Royal Halı3,01-0,33-12,50
RTA Laboratuvarları21,36-2,11-29,46
Sabancı Holding11,592,935,12
Safkar Ege Soğutmacılık7,14-0,56-34,38
Sanel Mühendislik4,850,2141,81
Sanifoam Sünger29,883,03119,71
Sanko Pazarlama9,560,213,15
Saray Matbaacılık3,71-2,37-57,70
Sarkuysan19,050,11119,03
Sasa Polyester29,64-1,5397,80
Say Yenilenebilir Enerji22,18-4,23160,63
Sekuro Plastik18,83-0,4234,89
Selçuk Ecza Deposu8,86-0,23-34,04
Selçuk Gıda4,07-1,93-18,27
Selva Gıda Sanayi10,16-4,15

Senkron Güvenlik26,48-1,410,84
Serve Film Prodüksiyon13,90-0,71-13,12
Servet GMYO69,05-0,65-11,93
Seyitler Kimya17,501,1029,98
Silverline Endüstri5,12-1,16-40,47
Sinpaş GMYO4,321,413,35
Smartiks Yazılım5,18-0,96-41,53
Sodaş Sodyum Sanayii23,000,00-12,67
Söktaş2,85-2,40-12,33
Sönmez Filament26,201,16-50,74
Sönmez Pamuklu13,700,00-42,92
Sumaş Suni Tahta83,00-2,9862,71
Şeker Fin. Kir.5,203,17-18,75
Şekerbank1,094,81-27,81
Şişe Cam8,751,5122,21
Şok Marketler Ticaret11,210,54-10,18
T. Halk Bankası4,490,45-19,24
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,40-0,49-34,32
T.S.K.B.1,509,49-14,11
T.Tuborg16,20-0,37-8,63
Taç Tarım Ürünleri22,32-2,62111,97
Tat Gıda9,34-1,16-19,21
TAV Havalimanları27,202,2627,70
Tek-Art Turizm1,313,15-35,15
Tekfen Holding15,71-0,44-4,21
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,32-2,17-27,02
Temapol Polimer Plastik13,93-2,1821,13
Tetamat Gıda Yatırımları173,50-5,71-19,79
TGS Dış Ticaret15,69-2,5523,45
Tofaş Oto. Fab.56,700,8983,43
Torunlar GMYO3,82-2,55-2,05
Trabzon Liman30,140,80-6,16
Trabzonspor Sportif5,14-4,28110,66
Trend GMYO6,19-1,75-50,76
TSKB GMYO2,810,72-41,78
Tuğçelik13,59-0,2968,19
Tukaş7,113,34-26,63
Turcas Petrol3,661,10-24,54
Tureks Turizm Taşımacılık13,359,97

Turkcell15,841,606,19
Tümosan Motor ve Traktör15,77-1,4412,08
Tüpraş142,701,7132,13
Türk Hava Yolları15,580,5820,68
Türk İlaç Serum9,42-3,88

Türk Prysmian Kablo24,709,97104,77
Türk Telekom8,155,573,17
Türk Traktör158,10-1,92-7,20
Türker Proje Gayrimenkul134,00-3,6718,69
Türkiye Sigorta4,820,21-21,98
Ufuk Yatırım20,22-4,0850,90
Ulaşlar Turizm Yat.3,84-2,78-9,43
Ulusoy Elektrik50,85-1,07-0,97
Ulusoy Un Sanayi5,18-0,381,80
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,64-1,20-29,91
Utopya Turizm18,99-0,05-51,06
Uzertaş Boya28,24-2,15-50,11
Ülker Bisküvi20,200,00-9,49
Ünlü Yatırım Holding5,75-0,35

Vakıf Fin. Kir.6,44-1,3888,97
Vakıf GMYO1,61-1,23-32,88
Vakıf Yat. Ort.5,98-1,64-18,75
Vakıflar Bankası3,570,85-24,20
Vakko Tekstil9,17-0,6546,34
Vanet Gıda6,601,69-14,62
VBT Yazılım20,940,29

Verusa Holding49,180,379,09
Verusaturk Girisim24,906,5090,83
Vestel25,10-0,4839,89
Vestel Beyaz Eşya5,93-1,3333,60
Viking Kağıt6,39-3,18-29,00
Yapı ve Kredi Bank.2,881,77-3,91
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,90-0,60-17,38
Yataş13,20-1,42-6,71
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,13-1,88-28,86
Yeni Gimat GMYO15,31-1,7332,07
Yeo Teknoloji60,90-2,48

Yeşil GMYO0,92-2,13-33,33
Yeşil Yapı1,08-2,70-41,30
Yeşil Yatırım Holding2,07-1,90-51,59
Yibitaş İnşaat Malzeme9.799,700,00-37,18
Yonga Mobilya18,40-0,65-38,23
Yükselen Çelik5,40-1,463,94
Yünsa11,30-1,48-18,66
Ziraat GMYO2,21-4,33

Zorlu Enerji1,773,51-30,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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