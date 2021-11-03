Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 28.800,00 -0,69 -28,89 İş Bankası (C) 5,96 2,41 -12,26 İş Bankası (Kur.) 370.000,00 -2,63 İş Fin.Kir. 3,08 -0,32 -20,21 İş Girişim 7,77 -0,89 -59,00 İş GMYO 2,04 2,51 -19,69 İş Y. Men. Değ. 15,75 1,22 -5,11 İş Yat. Ort. 2,71 -0,73 -19,42 İşbir Holding 53,40 0,09 -0,52 Işık Plastik 5,90 -2,48 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,93 -2,11 -18,42 İttifak Holding 1,23 -1,60 -44,84 İz Hayvancılık Tarım 21,02 -4,63 16,78 İzmir Demir Çelik 2,31 -1,70 -30,20 İzmir Fırça 5,76 -1,37 3,60 Jantsa Jant Sanayi 59,45 -2,38 43,43 Kafein Yazılım 20,54 0,69 -3,75 Kalekim Kimyevi Maddeler 14,27 -1,45 Kaplamin 24,94 -1,97 -26,21 Kardemir (A) 6,34 -1,86 6,55 Kardemir (B) 6,28 -2,03 19,17 Kardemir (D) 7,25 -2,82 25,43 Karel Elektronik 8,99 3,21 33,69 Karsan Otomotiv 3,62 -1,63 11,38 Karsu Tekstil 8,16 -1,09 -4,56 Kartal Yenilenebilir Enerji 19,79 -9,96 Kartonsan 50,75 1,20 -46,40 Katmerciler Ekipman 1,40 -2,10 -19,18 Kent Gıda 172,30 -1,43 -51,55 Kerevitaş Gıda 4,34 2,36 -34,04 Kervan Gıda 11,38 -1,30 11,18 Kervansaray Yat. Holding 0,70 -2,78 -44,44 Kiler GMYO 2,31 0,87 -7,97 Kızılbük GYO 35,68 3,84 Klimasan Klima 10,50 -0,66 24,44 Koç Holding 24,34 3,40 19,01 Konfrut Gıda 4,05 -1,22 -4,14 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 74,30 0,41 214,83 Konya Çimento 813,80 -2,57 -27,98 Koray GMYO 7,24 1,12 62,70 Kordsa Teknik Tekstil 26,82 -1,03 72,48 Koza Altın 103,50 -0,58 7,03 Koza Madencilik 15,66 -1,63 1,10 Körfez GMYO 6,24 -6,31 7,59 Kristal Kola 1,38 -0,72 -54,83 Kron Telekomünikasyon 32,74 0,06 -11,13 Kuştur Kuşadası Turizm 221,20 -7,41 40,62 Kuyas Yatırım 2,76 2,99 20,00 Kütahya Porselen 72,35 1,40 43,41 Kütahya Şeker Fabrikası 29,20 -3,05 Lider Faktoring 3,01 -3,22 -11,73 Link Bilgisayar 27,08 -3,29 -14,29 Logo Yazılım 41,58 0,97 33,53 Lokman Hekim Sağlık 10,50 -0,57 47,93 Lüks Kadife 47,54 -2,70 65,56 Makina Takım 3,33 1,22 -2,35 Manas Enerji Yönetimi 16,50 2,87 Margün Enerji 8,45 0,00 Marka Yatırım Holding 4,05 0,00 -37,01 Marmaris Altınyunus 172,80 -0,75 55,54 Marshall 234,40 -1,22 -23,57 Martı GMYO 0,93 -3,12 -63,58 Martı Otel 1,67 0,00 -21,60 Matriks Bilgi Dağıtım 22,88 -0,52 Mavi Giyim 72,95 0,00 41,35 Mazhar Zorlu Holding 30,64 -1,73 -2,67 Meditera Tıbbi Malzeme 34,32 -0,06 Mega Polietilen 5,00 -2,53 -34,73 Menderes Tekstil 2,08 -1,42 -32,69 Mercan Kimya 10,51 0,00 Merit Turizm 25,94 -5,12 150,40 Merko Gıda 4,45 0,23 -48,50 Metemtur Yatırım 2,97 -1,98 -63,27 Metro Holding 1,26 -1,56 -39,42 Metro Petrol ve Tesisleri 2,85 1,79 -1,38 Metro Yatırım Ortaklığı 1,69 -2,31 -27,47 Migros Ticaret 35,00 1,39 -18,22 Milpa 3,88 0,52 -15,65 Mistral GMYO 4,71 2,84 0,00 MLP Sağlık 26,84 -0,37 35,08 MMC San. ve Tic. Yat. 5,86 5,02 27,39 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,85 -1,15 -42,19 Mondi Tire Kutsan 8,17 -3,88 7,50 Nasmed Egepol 5,12 -0,78 Naturel Enerji 32,92 -1,08 -7,29 Naturelgaz 7,16 -1,38 Net Holding 4,33 0,70 26,24 Netaş Telekom. 17,99 -0,94 -35,93 Niğbaş Niğde Beton 7,34 -2,52 -85,88 Nuh Çimento 40,02 -2,06 -16,67 Nurol GMYO 11,38 -9,97 56,10 Odaş Elektrik 1,44 0,70 -50,74 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 13,25 -1,85 Orge Enerji Elektrik 5,87 -2,49 27,26 Orma Orman Mahsulleri 26,10 0,77 77,31 Osmanlı Menkul 24,78 -3,13 -19,40 Ostim Endüstriyel Yat 1,77 -1,12 -24,16 Otokar 336,00 -0,41 10,42 Oyak Çimento 6,92 1,02 -21,18 Oyak Yat. Ort. 6,85 -0,44 -0,75 Oyak Yatırım Menkul 31,50 3,14 Oylum Sınai Yatırımlar 7,38 -4,40 56,69 Özak GMYO 5,22 1,16 2,35 Özbal Çelik Boru 18,65 5,13 184,73 Özderici GMYO 1,61 -0,62 -27,48 Özerden Plastik 7,25 -1,36 -19,44 Pamel Elektrik 54,00 -7,93 153,28 Panora GMYO 6,40 1,91 9,01 Papilon Savunma 14,39 5,19 -36,71 Park Elek.Madencilik 5,00 -0,99 -6,89 Parsan 30,90 -0,26 27,16 Pegasus 83,85 2,76 12,40 Peker GMYO 0,94 -3,09 -59,82 Penguen Gıda 3,94 2,60 -21,98 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 215,00 -0,92 Pera GMYO 1,42 -2,07 -18,94 Pergamon Dış Ticaret 22,84 -1,97 24,61 Petkim 6,32 -2,17 26,91 Petrokent Turizm 3.599,00 0,25 297,07 Pınar Et ve Un 17,12 -0,75 -21,77 Pınar Su 3,83 0,26 -5,76 Pınar Süt 16,06 -0,62 -28,78 Plastikkart 17,51 0,98 22,93 Polisan Holding 2,75 -1,08 -28,47 Politeknik Metal 331,00 1,19 -18,42 Prizma Press Matbaacılık 3,70 -1,60 -32,48 QNB Finans Fin. Kir. 62,60 -2,19 -50,04 QNB Finansbank 34,02 -3,08 -51,64 QUA Granite Hayal Yapı 11,31 0,00 Ral Yatırım Holding 7,47 1,22 68,24 Ray Sigorta 9,51 0,74 -38,45 Reysaş GMYO 2,84 -1,39 -12,40 Reysaş Lojistik 5,04 -3,26 -2,59 Rhea Girişim 2,16 1,89 -41,94 Rodrigo Tekstil 16,02 9,95 16,85 Royal Halı 3,01 -0,33 -12,50 RTA Laboratuvarları 21,36 -2,11 -29,46 Sabancı Holding 11,59 2,93 5,12 Safkar Ege Soğutmacılık 7,14 -0,56 -34,38 Sanel Mühendislik 4,85 0,21 41,81 Sanifoam Sünger 29,88 3,03 119,71 Sanko Pazarlama 9,56 0,21 3,15 Saray Matbaacılık 3,71 -2,37 -57,70 Sarkuysan 19,05 0,11 119,03 Sasa Polyester 29,64 -1,53 97,80 Say Yenilenebilir Enerji 22,18 -4,23 160,63 Sekuro Plastik 18,83 -0,42 34,89 Selçuk Ecza Deposu 8,86 -0,23 -34,04 Selçuk Gıda 4,07 -1,93 -18,27 Selva Gıda Sanayi 10,16 -4,15 Senkron Güvenlik 26,48 -1,41 0,84 Serve Film Prodüksiyon 13,90 -0,71 -13,12 Servet GMYO 69,05 -0,65 -11,93 Seyitler Kimya 17,50 1,10 29,98 Silverline Endüstri 5,12 -1,16 -40,47 Sinpaş GMYO 4,32 1,41 3,35 Smartiks Yazılım 5,18 -0,96 -41,53 Sodaş Sodyum Sanayii 23,00 0,00 -12,67 Söktaş 2,85 -2,40 -12,33 Sönmez Filament 26,20 1,16 -50,74 Sönmez Pamuklu 13,70 0,00 -42,92 Sumaş Suni Tahta 83,00 -2,98 62,71 Şeker Fin. Kir. 5,20 3,17 -18,75 Şekerbank 1,09 4,81 -27,81 Şişe Cam 8,75 1,51 22,21 Şok Marketler Ticaret 11,21 0,54 -10,18 T. Halk Bankası 4,49 0,45 -19,24 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,40 -0,49 -34,32 T.S.K.B. 1,50 9,49 -14,11 T.Tuborg 16,20 -0,37 -8,63 Taç Tarım Ürünleri 22,32 -2,62 111,97 Tat Gıda 9,34 -1,16 -19,21 TAV Havalimanları 27,20 2,26 27,70 Tek-Art Turizm 1,31 3,15 -35,15 Tekfen Holding 15,71 -0,44 -4,21 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,32 -2,17 -27,02 Temapol Polimer Plastik 13,93 -2,18 21,13 Tetamat Gıda Yatırımları 173,50 -5,71 -19,79 TGS Dış Ticaret 15,69 -2,55 23,45 Tofaş Oto. Fab. 56,70 0,89 83,43 Torunlar GMYO 3,82 -2,55 -2,05 Trabzon Liman 30,14 0,80 -6,16 Trabzonspor Sportif 5,14 -4,28 110,66 Trend GMYO 6,19 -1,75 -50,76 TSKB GMYO 2,81 0,72 -41,78 Tuğçelik 13,59 -0,29 68,19 Tukaş 7,11 3,34 -26,63 Turcas Petrol 3,66 1,10 -24,54 Tureks Turizm Taşımacılık 13,35 9,97 Turkcell 15,84 1,60 6,19 Tümosan Motor ve Traktör 15,77 -1,44 12,08 Tüpraş 142,70 1,71 32,13 Türk Hava Yolları 15,58 0,58 20,68 Türk İlaç Serum 9,42 -3,88 Türk Prysmian Kablo 24,70 9,97 104,77 Türk Telekom 8,15 5,57 3,17 Türk Traktör 158,10 -1,92 -7,20 Türker Proje Gayrimenkul 134,00 -3,67 18,69 Türkiye Sigorta 4,82 0,21 -21,98 Ufuk Yatırım 20,22 -4,08 50,90 Ulaşlar Turizm Yat. 3,84 -2,78 -9,43 Ulusoy Elektrik 50,85 -1,07 -0,97 Ulusoy Un Sanayi 5,18 -0,38 1,80 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,64 -1,20 -29,91 Utopya Turizm 18,99 -0,05 -51,06 Uzertaş Boya 28,24 -2,15 -50,11 Ülker Bisküvi 20,20 0,00 -9,49 Ünlü Yatırım Holding 5,75 -0,35 Vakıf Fin. Kir. 6,44 -1,38 88,97 Vakıf GMYO 1,61 -1,23 -32,88 Vakıf Yat. Ort. 5,98 -1,64 -18,75 Vakıflar Bankası 3,57 0,85 -24,20 Vakko Tekstil 9,17 -0,65 46,34 Vanet Gıda 6,60 1,69 -14,62 VBT Yazılım 20,94 0,29 Verusa Holding 49,18 0,37 9,09 Verusaturk Girisim 24,90 6,50 90,83 Vestel 25,10 -0,48 39,89 Vestel Beyaz Eşya 5,93 -1,33 33,60 Viking Kağıt 6,39 -3,18 -29,00 Yapı ve Kredi Bank. 2,88 1,77 -3,91 Yaprak Süt ve Besi Çift. 29,90 -0,60 -17,38 Yataş 13,20 -1,42 -6,71 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,13 -1,88 -28,86 Yeni Gimat GMYO 15,31 -1,73 32,07 Yeo Teknoloji 60,90 -2,48 Yeşil GMYO 0,92 -2,13 -33,33 Yeşil Yapı 1,08 -2,70 -41,30 Yeşil Yatırım Holding 2,07 -1,90 -51,59 Yibitaş İnşaat Malzeme 9.799,70 0,00 -37,18 Yonga Mobilya 18,40 -0,65 -38,23 Yükselen Çelik 5,40 -1,46 3,94 Yünsa 11,30 -1,48 -18,66 Ziraat GMYO 2,21 -4,33 Zorlu Enerji 1,77 3,51 -30,01 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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