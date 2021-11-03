Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|28.800,00
|-0,69
|-28,89
|İş Bankası (C)
|5,96
|2,41
|-12,26
|İş Bankası (Kur.)
|370.000,00
|-2,63
|İş Fin.Kir.
|3,08
|-0,32
|-20,21
|İş Girişim
|7,77
|-0,89
|-59,00
|İş GMYO
|2,04
|2,51
|-19,69
|İş Y. Men. Değ.
|15,75
|1,22
|-5,11
|İş Yat. Ort.
|2,71
|-0,73
|-19,42
|İşbir Holding
|53,40
|0,09
|-0,52
|Işık Plastik
|5,90
|-2,48
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,93
|-2,11
|-18,42
|İttifak Holding
|1,23
|-1,60
|-44,84
|İz Hayvancılık Tarım
|21,02
|-4,63
|16,78
|İzmir Demir Çelik
|2,31
|-1,70
|-30,20
|İzmir Fırça
|5,76
|-1,37
|3,60
|Jantsa Jant Sanayi
|59,45
|-2,38
|43,43
|Kafein Yazılım
|20,54
|0,69
|-3,75
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|14,27
|-1,45
|Kaplamin
|24,94
|-1,97
|-26,21
|Kardemir (A)
|6,34
|-1,86
|6,55
|Kardemir (B)
|6,28
|-2,03
|19,17
|Kardemir (D)
|7,25
|-2,82
|25,43
|Karel Elektronik
|8,99
|3,21
|33,69
|Karsan Otomotiv
|3,62
|-1,63
|11,38
|Karsu Tekstil
|8,16
|-1,09
|-4,56
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|19,79
|-9,96
|Kartonsan
|50,75
|1,20
|-46,40
|Katmerciler Ekipman
|1,40
|-2,10
|-19,18
|Kent Gıda
|172,30
|-1,43
|-51,55
|Kerevitaş Gıda
|4,34
|2,36
|-34,04
|Kervan Gıda
|11,38
|-1,30
|11,18
|Kervansaray Yat. Holding
|0,70
|-2,78
|-44,44
|Kiler GMYO
|2,31
|0,87
|-7,97
|Kızılbük GYO
|35,68
|3,84
|Klimasan Klima
|10,50
|-0,66
|24,44
|Koç Holding
|24,34
|3,40
|19,01
|Konfrut Gıda
|4,05
|-1,22
|-4,14
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|74,30
|0,41
|214,83
|Konya Çimento
|813,80
|-2,57
|-27,98
|Koray GMYO
|7,24
|1,12
|62,70
|Kordsa Teknik Tekstil
|26,82
|-1,03
|72,48
|Koza Altın
|103,50
|-0,58
|7,03
|Koza Madencilik
|15,66
|-1,63
|1,10
|Körfez GMYO
|6,24
|-6,31
|7,59
|Kristal Kola
|1,38
|-0,72
|-54,83
|Kron Telekomünikasyon
|32,74
|0,06
|-11,13
|Kuştur Kuşadası Turizm
|221,20
|-7,41
|40,62
|Kuyas Yatırım
|2,76
|2,99
|20,00
|Kütahya Porselen
|72,35
|1,40
|43,41
|Kütahya Şeker Fabrikası
|29,20
|-3,05
|Lider Faktoring
|3,01
|-3,22
|-11,73
|Link Bilgisayar
|27,08
|-3,29
|-14,29
|Logo Yazılım
|41,58
|0,97
|33,53
|Lokman Hekim Sağlık
|10,50
|-0,57
|47,93
|Lüks Kadife
|47,54
|-2,70
|65,56
|Makina Takım
|3,33
|1,22
|-2,35
|Manas Enerji Yönetimi
|16,50
|2,87
|Margün Enerji
|8,45
|0,00
|Marka Yatırım Holding
|4,05
|0,00
|-37,01
|Marmaris Altınyunus
|172,80
|-0,75
|55,54
|Marshall
|234,40
|-1,22
|-23,57
|Martı GMYO
|0,93
|-3,12
|-63,58
|Martı Otel
|1,67
|0,00
|-21,60
|Matriks Bilgi Dağıtım
|22,88
|-0,52
|Mavi Giyim
|72,95
|0,00
|41,35
|Mazhar Zorlu Holding
|30,64
|-1,73
|-2,67
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,32
|-0,06
|Mega Polietilen
|5,00
|-2,53
|-34,73
|Menderes Tekstil
|2,08
|-1,42
|-32,69
|Mercan Kimya
|10,51
|0,00
|Merit Turizm
|25,94
|-5,12
|150,40
|Merko Gıda
|4,45
|0,23
|-48,50
|Metemtur Yatırım
|2,97
|-1,98
|-63,27
|Metro Holding
|1,26
|-1,56
|-39,42
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,85
|1,79
|-1,38
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,69
|-2,31
|-27,47
|Migros Ticaret
|35,00
|1,39
|-18,22
|Milpa
|3,88
|0,52
|-15,65
|Mistral GMYO
|4,71
|2,84
|0,00
|MLP Sağlık
|26,84
|-0,37
|35,08
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,86
|5,02
|27,39
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,85
|-1,15
|-42,19
|Mondi Tire Kutsan
|8,17
|-3,88
|7,50
|Nasmed Egepol
|5,12
|-0,78
|Naturel Enerji
|32,92
|-1,08
|-7,29
|Naturelgaz
|7,16
|-1,38
|Net Holding
|4,33
|0,70
|26,24
|Netaş Telekom.
|17,99
|-0,94
|-35,93
|Niğbaş Niğde Beton
|7,34
|-2,52
|-85,88
|Nuh Çimento
|40,02
|-2,06
|-16,67
|Nurol GMYO
|11,38
|-9,97
|56,10
|Odaş Elektrik
|1,44
|0,70
|-50,74
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|13,25
|-1,85
|Orge Enerji Elektrik
|5,87
|-2,49
|27,26
|Orma Orman Mahsulleri
|26,10
|0,77
|77,31
|Osmanlı Menkul
|24,78
|-3,13
|-19,40
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,77
|-1,12
|-24,16
|Otokar
|336,00
|-0,41
|10,42
|Oyak Çimento
|6,92
|1,02
|-21,18
|Oyak Yat. Ort.
|6,85
|-0,44
|-0,75
|Oyak Yatırım Menkul
|31,50
|3,14
|Oylum Sınai Yatırımlar
|7,38
|-4,40
|56,69
|Özak GMYO
|5,22
|1,16
|2,35
|Özbal Çelik Boru
|18,65
|5,13
|184,73
|Özderici GMYO
|1,61
|-0,62
|-27,48
|Özerden Plastik
|7,25
|-1,36
|-19,44
|Pamel Elektrik
|54,00
|-7,93
|153,28
|Panora GMYO
|6,40
|1,91
|9,01
|Papilon Savunma
|14,39
|5,19
|-36,71
|Park Elek.Madencilik
|5,00
|-0,99
|-6,89
|Parsan
|30,90
|-0,26
|27,16
|Pegasus
|83,85
|2,76
|12,40
|Peker GMYO
|0,94
|-3,09
|-59,82
|Penguen Gıda
|3,94
|2,60
|-21,98
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|215,00
|-0,92
|Pera GMYO
|1,42
|-2,07
|-18,94
|Pergamon Dış Ticaret
|22,84
|-1,97
|24,61
|Petkim
|6,32
|-2,17
|26,91
|Petrokent Turizm
|3.599,00
|0,25
|297,07
|Pınar Et ve Un
|17,12
|-0,75
|-21,77
|Pınar Su
|3,83
|0,26
|-5,76
|Pınar Süt
|16,06
|-0,62
|-28,78
|Plastikkart
|17,51
|0,98
|22,93
|Polisan Holding
|2,75
|-1,08
|-28,47
|Politeknik Metal
|331,00
|1,19
|-18,42
|Prizma Press Matbaacılık
|3,70
|-1,60
|-32,48
|QNB Finans Fin. Kir.
|62,60
|-2,19
|-50,04
|QNB Finansbank
|34,02
|-3,08
|-51,64
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,31
|0,00
|Ral Yatırım Holding
|7,47
|1,22
|68,24
|Ray Sigorta
|9,51
|0,74
|-38,45
|Reysaş GMYO
|2,84
|-1,39
|-12,40
|Reysaş Lojistik
|5,04
|-3,26
|-2,59
|Rhea Girişim
|2,16
|1,89
|-41,94
|Rodrigo Tekstil
|16,02
|9,95
|16,85
|Royal Halı
|3,01
|-0,33
|-12,50
|RTA Laboratuvarları
|21,36
|-2,11
|-29,46
|Sabancı Holding
|11,59
|2,93
|5,12
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,14
|-0,56
|-34,38
|Sanel Mühendislik
|4,85
|0,21
|41,81
|Sanifoam Sünger
|29,88
|3,03
|119,71
|Sanko Pazarlama
|9,56
|0,21
|3,15
|Saray Matbaacılık
|3,71
|-2,37
|-57,70
|Sarkuysan
|19,05
|0,11
|119,03
|Sasa Polyester
|29,64
|-1,53
|97,80
|Say Yenilenebilir Enerji
|22,18
|-4,23
|160,63
|Sekuro Plastik
|18,83
|-0,42
|34,89
|Selçuk Ecza Deposu
|8,86
|-0,23
|-34,04
|Selçuk Gıda
|4,07
|-1,93
|-18,27
|Selva Gıda Sanayi
|10,16
|-4,15
|Senkron Güvenlik
|26,48
|-1,41
|0,84
|Serve Film Prodüksiyon
|13,90
|-0,71
|-13,12
|Servet GMYO
|69,05
|-0,65
|-11,93
|Seyitler Kimya
|17,50
|1,10
|29,98
|Silverline Endüstri
|5,12
|-1,16
|-40,47
|Sinpaş GMYO
|4,32
|1,41
|3,35
|Smartiks Yazılım
|5,18
|-0,96
|-41,53
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,00
|0,00
|-12,67
|Söktaş
|2,85
|-2,40
|-12,33
|Sönmez Filament
|26,20
|1,16
|-50,74
|Sönmez Pamuklu
|13,70
|0,00
|-42,92
|Sumaş Suni Tahta
|83,00
|-2,98
|62,71
|Şeker Fin. Kir.
|5,20
|3,17
|-18,75
|Şekerbank
|1,09
|4,81
|-27,81
|Şişe Cam
|8,75
|1,51
|22,21
|Şok Marketler Ticaret
|11,21
|0,54
|-10,18
|T. Halk Bankası
|4,49
|0,45
|-19,24
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,40
|-0,49
|-34,32
|T.S.K.B.
|1,50
|9,49
|-14,11
|T.Tuborg
|16,20
|-0,37
|-8,63
|Taç Tarım Ürünleri
|22,32
|-2,62
|111,97
|Tat Gıda
|9,34
|-1,16
|-19,21
|TAV Havalimanları
|27,20
|2,26
|27,70
|Tek-Art Turizm
|1,31
|3,15
|-35,15
|Tekfen Holding
|15,71
|-0,44
|-4,21
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,32
|-2,17
|-27,02
|Temapol Polimer Plastik
|13,93
|-2,18
|21,13
|Tetamat Gıda Yatırımları
|173,50
|-5,71
|-19,79
|TGS Dış Ticaret
|15,69
|-2,55
|23,45
|Tofaş Oto. Fab.
|56,70
|0,89
|83,43
|Torunlar GMYO
|3,82
|-2,55
|-2,05
|Trabzon Liman
|30,14
|0,80
|-6,16
|Trabzonspor Sportif
|5,14
|-4,28
|110,66
|Trend GMYO
|6,19
|-1,75
|-50,76
|TSKB GMYO
|2,81
|0,72
|-41,78
|Tuğçelik
|13,59
|-0,29
|68,19
|Tukaş
|7,11
|3,34
|-26,63
|Turcas Petrol
|3,66
|1,10
|-24,54
|Tureks Turizm Taşımacılık
|13,35
|9,97
|Turkcell
|15,84
|1,60
|6,19
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,77
|-1,44
|12,08
|Tüpraş
|142,70
|1,71
|32,13
|Türk Hava Yolları
|15,58
|0,58
|20,68
|Türk İlaç Serum
|9,42
|-3,88
|Türk Prysmian Kablo
|24,70
|9,97
|104,77
|Türk Telekom
|8,15
|5,57
|3,17
|Türk Traktör
|158,10
|-1,92
|-7,20
|Türker Proje Gayrimenkul
|134,00
|-3,67
|18,69
|Türkiye Sigorta
|4,82
|0,21
|-21,98
|Ufuk Yatırım
|20,22
|-4,08
|50,90
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,84
|-2,78
|-9,43
|Ulusoy Elektrik
|50,85
|-1,07
|-0,97
|Ulusoy Un Sanayi
|5,18
|-0,38
|1,80
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,64
|-1,20
|-29,91
|Utopya Turizm
|18,99
|-0,05
|-51,06
|Uzertaş Boya
|28,24
|-2,15
|-50,11
|Ülker Bisküvi
|20,20
|0,00
|-9,49
|Ünlü Yatırım Holding
|5,75
|-0,35
|Vakıf Fin. Kir.
|6,44
|-1,38
|88,97
|Vakıf GMYO
|1,61
|-1,23
|-32,88
|Vakıf Yat. Ort.
|5,98
|-1,64
|-18,75
|Vakıflar Bankası
|3,57
|0,85
|-24,20
|Vakko Tekstil
|9,17
|-0,65
|46,34
|Vanet Gıda
|6,60
|1,69
|-14,62
|VBT Yazılım
|20,94
|0,29
|Verusa Holding
|49,18
|0,37
|9,09
|Verusaturk Girisim
|24,90
|6,50
|90,83
|Vestel
|25,10
|-0,48
|39,89
|Vestel Beyaz Eşya
|5,93
|-1,33
|33,60
|Viking Kağıt
|6,39
|-3,18
|-29,00
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,88
|1,77
|-3,91
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|29,90
|-0,60
|-17,38
|Yataş
|13,20
|-1,42
|-6,71
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,13
|-1,88
|-28,86
|Yeni Gimat GMYO
|15,31
|-1,73
|32,07
|Yeo Teknoloji
|60,90
|-2,48
|Yeşil GMYO
|0,92
|-2,13
|-33,33
|Yeşil Yapı
|1,08
|-2,70
|-41,30
|Yeşil Yatırım Holding
|2,07
|-1,90
|-51,59
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|9.799,70
|0,00
|-37,18
|Yonga Mobilya
|18,40
|-0,65
|-38,23
|Yükselen Çelik
|5,40
|-1,46
|3,94
|Yünsa
|11,30
|-1,48
|-18,66
|Ziraat GMYO
|2,21
|-4,33
|Zorlu Enerji
|1,77
|3,51
|-30,01
(Son)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi