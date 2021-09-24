Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,01
|0,20
|-35,27
|Acıpayam Selüloz
|15,50
|-1,15
|-8,97
|Adel Kalemcilik
|27,18
|-0,07
|-20,61
|Adese Gayrimenkul
|1,14
|-0,87
|-59,29
|Afyon Çimento
|3,44
|0,29
|-32,68
|AGESA Hayat Emeklilik
|17,80
|-0,39
|1,22
|Ak Enerji
|1,75
|0,00
|-20,81
|Akbank
|5,17
|-2,45
|-23,50
|Akçansa
|13,77
|-1,15
|-14,48
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,33
|-6,43
|-3,04
|Akfen GMYO
|4,13
|-1,67
|58,19
|Akın Tekstil
|32,10
|-0,19
|1,07
|Akiş GMYO
|1,72
|-1,15
|-38,40
|Akmerkez GMYO
|37,28
|0,54
|-39,70
|Aksa
|20,46
|-1,16
|48,10
|Aksa Enerji
|13,98
|-1,83
|87,90
|Aksigorta
|6,91
|-0,14
|-16,84
|Aksu Enerji
|11,44
|0,00
|51,58
|Alarko Carrıer
|302,40
|-0,30
|-16,81
|Alarko GMYO
|21,90
|1,58
|-13,54
|Alarko Holding
|8,68
|-0,91
|1,86
|Albaraka Türk
|1,49
|-0,67
|-23,20
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,08
|-0,69
|-22,18
|Alkim Kağıt
|14,17
|0,00
|9,47
|Alkim Kimya
|15,47
|0,98
|9,82
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,76
|-2,22
|-19,63
|Altınyunus Çeşme
|52,95
|1,44
|5,98
|Anadolu Efes
|20,28
|-0,69
|-5,06
|Anadolu Grubu Holding
|21,88
|-2,06
|-16,25
|Anadolu Hayat Emek.
|9,26
|-1,17
|15,24
|Anadolu Isuzu
|15,20
|0,26
|-15,56
|Anadolu Sigorta
|5,98
|-0,99
|-17,18
|Anel Elektrik
|2,55
|-1,92
|-19,56
|Arçelik
|31,82
|-0,13
|11,81
|ARD Bilişim Teknolojileri
|46,46
|-2,68
|-3,37
|Arena Bilgisayar
|9,62
|-1,43
|-11,76
|Armada Bilgisayar
|52,90
|2,62
|7,78
|Arsan Tekstil
|4,29
|-0,69
|7,63
|Arzum Ev Aletleri
|18,90
|-1,82
|-21,79
|Aselsan
|14,79
|-0,74
|-18,96
|Ata GMYO
|3,82
|0,00
|-30,67
|Atakule GMYO
|3,00
|-8,54
|28,14
|Atlantis Yatırım Holding
|4,65
|0,43
|-16,37
|Atlas Yat. Ort.
|1,45
|-0,68
|-17,14
|ATP Bilgisayar
|34,56
|-0,40
|Avrasya GMYO
|2,10
|-4,55
|-19,83
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,63
|1,54
|-17,81
|Avrupa Yatırım Holding
|5,66
|-0,70
|-5,67
|Aydem Enerji
|6,72
|1,05
|Ayen Enerji
|4,91
|-1,41
|-9,24
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,20
|-3,81
|61,35
|Aygaz
|14,70
|-1,14
|3,62
|Bagfaş
|19,16
|-3,23
|-4,20
|Bak Ambalaj
|20,54
|1,08
|3,86
|Balatacılar Balatacılık
|9,87
|2,81
|19,78
|Bantaş Ambalaj
|3,56
|-1,39
|13,86
|Banvit
|65,80
|-1,42
|26,54
|Başkent Doğalgaz GMYO
|27,36
|2,86
|Baştaş Başkent Çimento
|9,00
|-10,00
|-48,19
|Batı Çimento
|11,66
|3,37
|147,56
|Batısöke Çimento
|2,97
|-0,34
|21,72
|Bayrak Taban Sanayi
|8,29
|-0,60
|-21,87
|Bera Holding
|10,32
|2,18
|-49,11
|Berkosan Yalıtım
|8,19
|-1,09
|-8,18
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,21
|-1,27
|53,71
|Beyaz Filo
|8,43
|-1,06
|-16,36
|Bilici Yatırım
|17,71
|-0,23
|220,06
|Bim Mağazalar
|64,90
|-1,96
|-8,97
|Biotrend Çevre ve Enerji
|37,62
|2,12
|Birko Mensucat
|1,03
|-3,74
|-7,21
|Birleşim Mühendislik
|9,91
|-0,90
|Birlik Mensucat
|2,05
|-3,76
|-40,75
|Bizim Mağazaları
|11,67
|-2,59
|-24,02
|BMS Çelik Hasır
|8,18
|-2,62
|Boğaziçi Beton Sanayi
|5,06
|-0,98
|Borusan Mannesmann
|22,52
|-1,66
|-18,99
|Borusan Yat. Paz.
|351,90
|-0,65
|-22,54
|Bosch Fren Sistemleri
|838,80
|-0,14
|-31,79
|Bossa
|27,56
|-0,86
|54,40
|Brisa
|21,52
|-1,37
|11,14
|Burçelik
|22,66
|-0,70
|7,80
|Burçelik Vana
|22,48
|-1,75
|-54,73
|Bursa Çimento
|3,48
|-2,52
|-30,09
|Carrefoursa
|43,60
|-1,09
|-39,28
|Casa Emtia Petrol
|120,00
|-4,84
|13,21
|Ceo Event Medya
|8,36
|-0,95
|30,02
|Coca Cola İçecek
|81,70
|-1,39
|28,64
|Cosmos Yat. Holding
|10,05
|0,00
|24,69
|Credıtwest Faktorıng
|4,82
|4,78
|-17,89
|Çan2 Termik
|12,72
|1,84
|Çelebi
|163,80
|0,92
|-10,26
|Çelik Halat
|6,05
|-0,98
|-33,50
|Çemaş Döküm
|1,14
|-0,87
|-33,04
|Çemtaş
|12,67
|-0,31
|-19,36
|Çimbeton
|210,50
|0,48
|-29,01
|Çimentaş
|27,90
|5,36
|-22,84
|Çimsa
|27,20
|-0,29
|52,81
|Çuhadaroğlu Metal
|7,57
|-0,53
|-0,49
|Dagi Giyim
|3,37
|-0,59
|-1,07
|Dagi Yatırım Holding
|12,15
|-1,30
|-5,81
|Dardanel
|2,58
|-1,90
|-51,55
|Datagate Bilgisayar
|12,38
|-1,59
|-23,15
|Demısaş Döküm
|6,47
|-1,67
|-0,08
|Denge Holding
|1,58
|-0,63
|-47,98
|Deniz GMYO
|2,13
|-1,39
|15,63
|Derimod
|9,73
|-1,42
|-0,10
|Derlüks Yatırım Holding
|4,75
|-1,04
|-46,15
|Desa Deri
|8,65
|-0,80
|-11,19
|Despec Bilgisayar
|10,02
|-5,92
|-23,28
|Deva Holding
|21,84
|-1,36
|-9,22
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,28
|-0,62
|4,69
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,26
|-3,49
|41,02
|Ditaş Doğan
|17,12
|-1,21
|31,63
|DO-CO
|716,30
|0,60
|13,70
|Doğan Burda
|21,28
|0,76
|-5,17
|Doğan Holding
|2,50
|-1,19
|-16,62
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,32
|0,43
|-0,38
|Doğusan
|5,27
|6,04
|20,32
|Doğuş GMYO
|10,94
|7,36
|33,90
|Doğuş Otomotiv
|34,34
|-2,44
|32,47
|Döktaş Dökümcülük
|29,70
|0,00
|-3,00
|Duran Doğan Basım
|14,03
|-1,54
|33,75
|Dyo Boya
|10,09
|0,90
|-10,29
|Eczacıbaşı İlaç
|5,82
|-1,02
|-19,19
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,64
|-1,05
|39,83
|E-Data Teknoloji
|10,95
|-2,75
|Edip Gayrimenkul
|3,66
|1,39
|10,24
|Ege Endüstri
|1.222,90
|1,20
|-26,55
|Ege Gübre
|178,80
|6,24
|24,64
|Ege Profil
|26,66
|-1,19
|-30,28
|Ege Seramik
|12,55
|1,21
|29,88
|Egeplast
|26,08
|-3,91
|-21,68
|Ekiz Kimya
|6,08
|-0,49
|-14,73
|Emek Elektrik
|2,50
|0,81
|-12,44
|Eminiş Ambalaj
|18,50
|-3,95
|-49,78
|Emlak Konut GMYO
|1,80
|-1,10
|-14,88
|Enerjisa Enerji
|10,43
|-1,79
|-9,54
|Enka İnşaat
|10,58
|1,93
|50,25
|Erbosan
|98,00
|-3,64
|141,65
|Ereğli Demir Çelik
|16,86
|-0,53
|28,35
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|4,03
|-4,73
|Ersu Gıda
|3,78
|-0,53
|-23,48
|Escar Turizm Taşımacılık
|20,88
|-0,48
|Escort Teknoloji
|5,80
|0,00
|-11,72
|Esenboğa Elektrik
|32,76
|-2,27
|72,18
|Etiler Gıda
|5,11
|-2,67
|28,39
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,64
|-1,40
|47,66
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,47
|2,97
|-1,93
|Euro Yat. Ort.
|3,07
|-1,60
|-30,88
|Euro Yatırım Holding
|2,11
|-1,40
|-25,70
|Europap Tezol Kağıt
|15,95
|-3,63
|Fade Gıda
|8,26
|0,98
|58,79
|Fenerbahçe Futbol
|32,54
|-3,90
|10,08
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,39
|-1,65
|-18,93
|F-M İzmit Piston
|103,50
|-0,86
|-15,58
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,59
|0,17
|-11,05
|Ford Otosan
|160,10
|-1,54
|31,08
|Formet Metal ve Cam
|1,24
|-0,80
|-49,45
|Frigo Pak Gıda
|18,56
|-2,21
|-11,53
|Galata Wind Enerji
|3,56
|0,56
|Galatasaray Sportif
|3,32
|0,61
|-18,02
|Garanti Bankası
|8,98
|-2,18
|-11,54
|Garanti Faktoring
|13,61
|9,94
|22,28
|Garanti Yat. Ort.
|2,18
|0,00
|-32,21
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,68
|-1,33
|12,72
|Gediz Ambalaj
|16,22
|-1,70
|21,04
|Gen İlaç
|13,42
|0,75
|Gentaş
|3,01
|-1,31
|-33,31
|Gersan Elektrik
|5,45
|3,42
|-11,24
|Girişim Elektrik Sanayi
|25,00
|-4,29
|Global Men. Değ.
|6,21
|1,14
|3,33
|Global Yat. Holding
|2,10
|0,48
|-40,23
|Good-Year
|7,56
|-0,79
|-5,12
|Göltaş Çimento
|36,54
|-0,49
|-10,97
|Gözde Girişim
|5,78
|1,76
|-27,57
|GSD Denizcilik
|3,22
|5,92
|32,23
|GSD Holding
|2,42
|2,54
|-3,59
|Gübre Fabrik.
|47,36
|-1,29
|-44,96
|Güler Yat. Holding
|2,40
|-0,83
|-30,69
|Halk GMYO
|2,48
|-0,40
|-18,63
|Hatay Tekstil
|16,13
|-0,74
|18,29
|Hedef Girişim
|2,73
|-1,80
|8,13
|Hektaş
|8,28
|1,22
|54,99
|HUB Girişim
|10,20
|-0,87
|-43,96
|Hürriyet Gzt.
|2,46
|1,23
|17,14
|ICBC Turkey Bank
|5,53
|-1,60
|-14,92
|İdeal Finansal Teknolojiler
|49,96
|-0,28
|271,17
|İdealist GMYO
|2,32
|-2,11
|-2,23
|İhlas Ev Aletleri
|0,95
|-1,04
|-49,01
|İhlas Gayrimenkul
|0,88
|-1,12
|-29,60
|İhlas Gazetecilik
|0,97
|-2,02
|-60,63
|İhlas Holding
|0,57
|0,00
|-49,23
|İhlas Yayın Holding
|0,80
|0,00
|-29,82
|İndeks Bilgisayar
|6,11
|-0,81
|31,51
|Info Yatırım
|3,73
|-1,58
|-20,14
|İntema
|33,74
|-1,80
|-15,44
|Inveo Yatırım Holding
|95,90
|0,42
|116,87
|İpek Doğal Enerji
|11,37
|-1,39
|-13,07
|İskenderun Demir Çelik
|11,48
|0,35
|27,05
(Sürecek)
Kaynak: AA
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