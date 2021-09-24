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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

24.09.2021 13:39
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,010,20-35,27
Acıpayam Selüloz15,50-1,15-8,97
Adel Kalemcilik27,18-0,07-20,61
Adese Gayrimenkul1,14-0,87-59,29
Afyon Çimento3,440,29-32,68
AGESA Hayat Emeklilik17,80-0,391,22
Ak Enerji1,750,00-20,81
Akbank5,17-2,45-23,50
Akçansa13,77-1,15-14,48
Akdeniz Yatırım Hold.2,33-6,43-3,04
Akfen GMYO4,13-1,6758,19
Akın Tekstil32,10-0,191,07
Akiş GMYO1,72-1,15-38,40
Akmerkez GMYO37,280,54-39,70
Aksa20,46-1,1648,10
Aksa Enerji13,98-1,8387,90
Aksigorta6,91-0,14-16,84
Aksu Enerji11,440,0051,58
Alarko Carrıer302,40-0,30-16,81
Alarko GMYO21,901,58-13,54
Alarko Holding8,68-0,911,86
Albaraka Türk1,49-0,67-23,20
Alcatel Lucent Teletaş23,08-0,69-22,18
Alkim Kağıt14,170,009,47
Alkim Kimya15,470,989,82
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,76-2,22-19,63
Altınyunus Çeşme52,951,445,98
Anadolu Efes20,28-0,69-5,06
Anadolu Grubu Holding21,88-2,06-16,25
Anadolu Hayat Emek.9,26-1,1715,24
Anadolu Isuzu15,200,26-15,56
Anadolu Sigorta5,98-0,99-17,18
Anel Elektrik2,55-1,92-19,56
Arçelik31,82-0,1311,81
ARD Bilişim Teknolojileri46,46-2,68-3,37
Arena Bilgisayar9,62-1,43-11,76
Armada Bilgisayar52,902,627,78
Arsan Tekstil4,29-0,697,63
Arzum Ev Aletleri18,90-1,82-21,79
Aselsan14,79-0,74-18,96
Ata GMYO3,820,00-30,67
Atakule GMYO3,00-8,5428,14
Atlantis Yatırım Holding4,650,43-16,37
Atlas Yat. Ort.1,45-0,68-17,14
ATP Bilgisayar34,56-0,40

Avrasya GMYO2,10-4,55-19,83
Avrasya Petrol ve Tur.2,631,54-17,81
Avrupa Yatırım Holding5,66-0,70-5,67
Aydem Enerji6,721,05

Ayen Enerji4,91-1,41-9,24
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,20-3,8161,35
Aygaz14,70-1,143,62
Bagfaş19,16-3,23-4,20
Bak Ambalaj20,541,083,86
Balatacılar Balatacılık9,872,8119,78
Bantaş Ambalaj3,56-1,3913,86
Banvit65,80-1,4226,54
Başkent Doğalgaz GMYO27,362,86

Baştaş Başkent Çimento9,00-10,00-48,19
Batı Çimento11,663,37147,56
Batısöke Çimento2,97-0,3421,72
Bayrak Taban Sanayi8,29-0,60-21,87
Bera Holding10,322,18-49,11
Berkosan Yalıtım8,19-1,09-8,18
Beşiktaş Futbol Yat.6,21-1,2753,71
Beyaz Filo8,43-1,06-16,36
Bilici Yatırım17,71-0,23220,06
Bim Mağazalar64,90-1,96-8,97
Biotrend Çevre ve Enerji37,622,12

Birko Mensucat1,03-3,74-7,21
Birleşim Mühendislik9,91-0,90

Birlik Mensucat2,05-3,76-40,75
Bizim Mağazaları11,67-2,59-24,02
BMS Çelik Hasır8,18-2,62

Boğaziçi Beton Sanayi5,06-0,98

Borusan Mannesmann22,52-1,66-18,99
Borusan Yat. Paz.351,90-0,65-22,54
Bosch Fren Sistemleri838,80-0,14-31,79
Bossa27,56-0,8654,40
Brisa21,52-1,3711,14
Burçelik22,66-0,707,80
Burçelik Vana22,48-1,75-54,73
Bursa Çimento3,48-2,52-30,09
Carrefoursa43,60-1,09-39,28
Casa Emtia Petrol120,00-4,8413,21
Ceo Event Medya8,36-0,9530,02
Coca Cola İçecek81,70-1,3928,64
Cosmos Yat. Holding10,050,0024,69
Credıtwest Faktorıng4,824,78-17,89
Çan2 Termik12,721,84

Çelebi163,800,92-10,26
Çelik Halat6,05-0,98-33,50
Çemaş Döküm1,14-0,87-33,04
Çemtaş12,67-0,31-19,36
Çimbeton210,500,48-29,01
Çimentaş27,905,36-22,84
Çimsa27,20-0,2952,81
Çuhadaroğlu Metal7,57-0,53-0,49
Dagi Giyim3,37-0,59-1,07
Dagi Yatırım Holding12,15-1,30-5,81
Dardanel2,58-1,90-51,55
Datagate Bilgisayar12,38-1,59-23,15
Demısaş Döküm6,47-1,67-0,08
Denge Holding1,58-0,63-47,98
Deniz GMYO2,13-1,3915,63
Derimod9,73-1,42-0,10
Derlüks Yatırım Holding4,75-1,04-46,15
Desa Deri8,65-0,80-11,19
Despec Bilgisayar10,02-5,92-23,28
Deva Holding21,84-1,36-9,22
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,28-0,624,69
Diriteks Diriliş Tekstil5,26-3,4941,02
Ditaş Doğan17,12-1,2131,63
DO-CO716,300,6013,70
Doğan Burda21,280,76-5,17
Doğan Holding2,50-1,19-16,62
Doğtaş Kelebek Mobilya2,320,43-0,38
Doğusan5,276,0420,32
Doğuş GMYO10,947,3633,90
Doğuş Otomotiv34,34-2,4432,47
Döktaş Dökümcülük29,700,00-3,00
Duran Doğan Basım14,03-1,5433,75
Dyo Boya10,090,90-10,29
Eczacıbaşı İlaç5,82-1,02-19,19
Eczacıbaşı Yatırım37,64-1,0539,83
E-Data Teknoloji10,95-2,75

Edip Gayrimenkul3,661,3910,24
Ege Endüstri1.222,901,20-26,55
Ege Gübre178,806,2424,64
Ege Profil26,66-1,19-30,28
Ege Seramik12,551,2129,88
Egeplast26,08-3,91-21,68
Ekiz Kimya6,08-0,49-14,73
Emek Elektrik2,500,81-12,44
Eminiş Ambalaj18,50-3,95-49,78
Emlak Konut GMYO1,80-1,10-14,88
Enerjisa Enerji10,43-1,79-9,54
Enka İnşaat10,581,9350,25
Erbosan98,00-3,64141,65
Ereğli Demir Çelik16,86-0,5328,35
Ersan Alışveriş Hizmetleri4,03-4,73

Ersu Gıda3,78-0,53-23,48
Escar Turizm Taşımacılık20,88-0,48

Escort Teknoloji5,800,00-11,72
Esenboğa Elektrik32,76-2,2772,18
Etiler Gıda5,11-2,6728,39
Euro Kapital Yat. Ort.5,64-1,4047,66
Euro Trend Yat. Ort.3,472,97-1,93
Euro Yat. Ort.3,07-1,60-30,88
Euro Yatırım Holding2,11-1,40-25,70
Europap Tezol Kağıt15,95-3,63

Fade Gıda8,260,9858,79
Fenerbahçe Futbol32,54-3,9010,08
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,39-1,65-18,93
F-M İzmit Piston103,50-0,86-15,58
Fonet Bilgi Teknolojileri11,590,17-11,05
Ford Otosan160,10-1,5431,08
Formet Metal ve Cam1,24-0,80-49,45
Frigo Pak Gıda18,56-2,21-11,53
Galata Wind Enerji3,560,56

Galatasaray Sportif3,320,61-18,02
Garanti Bankası8,98-2,18-11,54
Garanti Faktoring13,619,9422,28
Garanti Yat. Ort.2,180,00-32,21
Gedik Y. Men. Değ.6,68-1,3312,72
Gediz Ambalaj16,22-1,7021,04
Gen İlaç13,420,75

Gentaş3,01-1,31-33,31
Gersan Elektrik5,453,42-11,24
Girişim Elektrik Sanayi25,00-4,29

Global Men. Değ.6,211,143,33
Global Yat. Holding2,100,48-40,23
Good-Year7,56-0,79-5,12
Göltaş Çimento36,54-0,49-10,97
Gözde Girişim5,781,76-27,57
GSD Denizcilik3,225,9232,23
GSD Holding2,422,54-3,59
Gübre Fabrik.47,36-1,29-44,96
Güler Yat. Holding2,40-0,83-30,69
Halk GMYO2,48-0,40-18,63
Hatay Tekstil16,13-0,7418,29
Hedef Girişim2,73-1,808,13
Hektaş8,281,2254,99
HUB Girişim10,20-0,87-43,96
Hürriyet Gzt.2,461,2317,14
ICBC Turkey Bank5,53-1,60-14,92
İdeal Finansal Teknolojiler49,96-0,28271,17
İdealist GMYO2,32-2,11-2,23
İhlas Ev Aletleri0,95-1,04-49,01
İhlas Gayrimenkul0,88-1,12-29,60
İhlas Gazetecilik0,97-2,02-60,63
İhlas Holding0,570,00-49,23
İhlas Yayın Holding0,800,00-29,82
İndeks Bilgisayar6,11-0,8131,51
Info Yatırım3,73-1,58-20,14
İntema33,74-1,80-15,44
Inveo Yatırım Holding95,900,42116,87
İpek Doğal Enerji11,37-1,39-13,07
İskenderun Demir Çelik11,480,3527,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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