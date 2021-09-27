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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

27.09.2021 13:28
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,212,96-32,69
Acıpayam Selüloz15,631,63-8,21
Adel Kalemcilik26,660,00-22,13
Adese Gayrimenkul1,191,71-57,50
Afyon Çimento3,460,87-32,29
AGESA Hayat Emeklilik17,46-0,40-0,71
Ak Enerji1,751,16-20,81
Akbank5,180,78-23,35
Akçansa13,871,24-13,86
Akdeniz Yatırım Hold.2,22-2,20-7,62
Akfen GMYO4,294,3864,32
Akın Tekstil31,78-0,310,06
Akiş GMYO1,731,17-38,04
Akmerkez GMYO37,08-0,05-40,02
Aksa20,641,3849,41
Aksa Enerji14,120,3689,78
Aksigorta7,204,05-13,35
Aksu Enerji11,590,7853,57
Alarko Carrıer302,000,57-16,92
Alarko GMYO21,58-0,55-14,81
Alarko Holding8,710,692,21
Albaraka Türk1,64-0,61-15,46
Alcatel Lucent Teletaş23,260,69-21,58
Alkim Kağıt14,281,8510,32
Alkim Kimya15,770,2511,95
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,770,57-19,18
Altınyunus Çeşme51,75-0,483,58
Anadolu Efes20,421,69-4,41
Anadolu Grubu Holding22,30-0,27-14,64
Anadolu Hayat Emek.9,360,9716,48
Anadolu Isuzu16,623,88-7,67
Anadolu Sigorta6,02-0,17-16,63
Anel Elektrik2,560,79-19,24
Arçelik32,562,2014,41
ARD Bilişim Teknolojileri46,760,73-2,75
Arena Bilgisayar9,611,05-11,85
Armada Bilgisayar53,601,909,21
Arsan Tekstil4,291,187,63
Arzum Ev Aletleri18,890,96-21,83
Aselsan14,800,82-18,90
Ata GMYO3,830,79-30,49
Atakule GMYO2,83-4,3920,88
Atlantis Yatırım Holding4,852,11-12,77
Atlas Yat. Ort.1,42-1,39-18,86
ATP Bilgisayar33,84-0,70

Avrasya GMYO2,130,95-18,68
Avrasya Petrol ve Tur.2,560,00-20,00
Avrupa Yatırım Holding5,61-0,88-6,50
Aydem Enerji6,760,90

Ayen Enerji4,890,20-9,61
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,542,2164,37
Aygaz14,770,414,11
Bagfaş19,60-0,71-2,00
Bak Ambalaj21,041,946,39
Balatacılar Balatacılık10,250,4924,39
Bantaş Ambalaj3,570,2814,18
Banvit66,000,0026,92
Başkent Doğalgaz GMYO27,800,43

Baştaş Başkent Çimento9,30-2,11-46,46
Batı Çimento11,620,69146,71
Batısöke Çimento2,961,7221,31
Bayrak Taban Sanayi8,622,38-18,76
Bera Holding10,200,69-49,70
Berkosan Yalıtım8,11-0,73-9,08
Beşiktaş Futbol Yat.5,92-3,7446,53
Beyaz Filo8,510,12-15,57
Bilici Yatırım17,42-0,29214,82
Bim Mağazalar65,150,39-8,62
Biotrend Çevre ve Enerji38,000,96

Birko Mensucat1,05-0,94-5,41
Birleşim Mühendislik9,871,13

Birlik Mensucat2,134,93-38,44
Bizim Mağazaları11,450,26-25,46
BMS Çelik Hasır8,111,25

Boğaziçi Beton Sanayi5,050,00

Borusan Mannesmann22,980,97-17,34
Borusan Yat. Paz.346,40-0,72-23,75
Bosch Fren Sistemleri829,60-0,23-32,54
Bossa28,06-0,5757,20
Brisa21,560,5611,34
Burçelik23,986,2014,08
Burçelik Vana22,842,06-54,01
Bursa Çimento3,520,28-29,28
Carrefoursa43,261,17-39,75
Casa Emtia Petrol125,004,1717,92
Ceo Event Medya8,390,6030,48
Coca Cola İçecek81,951,5529,04
Cosmos Yat. Holding10,202,0026,55
Credıtwest Faktorıng4,39-2,44-25,21
Çan2 Termik13,062,83

Çelebi168,902,05-7,46
Çelik Halat6,121,32-32,73
Çemaş Döküm1,170,86-31,28
Çemtaş12,830,39-18,34
Çimbeton209,400,87-29,38
Çimentaş27,200,74-24,78
Çimsa26,78-0,5250,45
Çuhadaroğlu Metal7,571,47-0,49
Dagi Giyim3,320,30-2,54
Dagi Yatırım Holding12,13-0,41-5,97
Dardanel2,621,95-50,80
Datagate Bilgisayar12,53-0,08-22,22
Demısaş Döküm6,530,620,84
Denge Holding1,500,00-50,62
Deniz GMYO1,950,005,86
Derimod9,79-0,410,51
Derlüks Yatırım Holding4,830,63-45,24
Desa Deri8,802,09-9,65
Despec Bilgisayar9,72-0,61-25,57
Deva Holding21,821,39-9,30
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,16-0,713,57
Diriteks Diriliş Tekstil4,95-2,7532,71
Ditaş Doğan17,491,5734,48
DO-CO718,601,7114,06
Doğan Burda21,160,28-5,70
Doğan Holding2,561,59-14,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,390,842,62
Doğusan5,724,7630,59
Doğuş GMYO11,497,3840,64
Doğuş Otomotiv34,962,5834,86
Döktaş Dökümcülük29,28-1,35-4,38
Duran Doğan Basım13,810,0031,65
Dyo Boya10,100,70-10,20
Eczacıbaşı İlaç5,860,69-18,63
Eczacıbaşı Yatırım38,040,7441,31
E-Data Teknoloji10,44-1,97

Edip Gayrimenkul3,752,1812,95
Ege Endüstri1.227,100,60-26,29
Ege Gübre174,902,6421,92
Ege Profil26,640,91-30,33
Ege Seramik13,142,6635,99
Egeplast26,500,45-20,42
Ekiz Kimya6,201,64-13,04
Emek Elektrik2,490,81-12,79
Eminiş Ambalaj19,502,63-47,07
Emlak Konut GMYO1,790,00-15,35
Enerjisa Enerji10,340,00-10,32
Enka İnşaat10,570,2850,10
Erbosan98,601,75143,13
Ereğli Demir Çelik17,031,0129,64
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,86-3,98

Ersu Gıda4,193,46-15,18
Escar Turizm Taşımacılık21,080,09

Escort Teknoloji5,521,10-15,98
Esenboğa Elektrik32,800,8072,39
Etiler Gıda5,300,9533,17
Euro Kapital Yat. Ort.5,996,9656,83
Euro Trend Yat. Ort.3,40-0,87-3,91
Euro Yat. Ort.3,07-0,65-30,88
Euro Yatırım Holding2,02-1,46-28,87
Europap Tezol Kağıt15,651,62

Fade Gıda8,220,0058,03
Fenerbahçe Futbol33,103,3111,98
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,370,00-19,60
F-M İzmit Piston105,201,35-14,19
Fonet Bilgi Teknolojileri11,611,49-10,90
Ford Otosan163,002,0033,45
Formet Metal ve Cam1,284,07-47,82
Frigo Pak Gıda19,853,93-5,39
Galata Wind Enerji3,591,13

Galatasaray Sportif3,340,91-17,53
Garanti Bankası8,951,47-11,83
Garanti Faktoring14,909,4833,87
Garanti Yat. Ort.2,200,46-31,59
Gedik Y. Men. Değ.7,359,8724,03
Gediz Ambalaj16,21-0,9220,97
Gen İlaç13,501,50

Gentaş3,031,34-32,87
Gersan Elektrik5,490,92-10,59
Girişim Elektrik Sanayi25,304,37

Global Men. Değ.6,240,973,83
Global Yat. Holding2,080,97-40,79
Good-Year7,611,20-4,50
Göltaş Çimento36,621,05-10,78
Gözde Girişim5,971,53-25,19
GSD Denizcilik3,19-0,9331,00
GSD Holding2,422,11-3,59
Gübre Fabrik.47,080,17-45,29
Güler Yat. Holding2,471,23-28,67
Halk GMYO2,460,41-19,29
Hatay Tekstil16,170,1218,59
Hedef Girişim2,751,108,92
Hektaş8,320,1255,74
HUB Girişim10,220,69-43,85
Hürriyet Gzt.2,490,8118,57
ICBC Turkey Bank5,732,50-11,85
İdeal Finansal Teknolojiler51,402,80281,87
İdealist GMYO2,270,00-4,34
İhlas Ev Aletleri0,950,00-49,01
İhlas Gayrimenkul0,880,00-29,60
İhlas Gazetecilik0,961,05-61,03
İhlas Holding0,560,00-50,12
İhlas Yayın Holding0,791,28-30,70
İndeks Bilgisayar6,191,4833,23
Info Yatırım3,885,72-16,93
İntema34,502,19-13,53
Inveo Yatırım Holding104,209,97135,64
İpek Doğal Enerji11,370,89-13,07
İskenderun Demir Çelik11,600,7828,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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