Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,21
|2,96
|-32,69
|Acıpayam Selüloz
|15,63
|1,63
|-8,21
|Adel Kalemcilik
|26,66
|0,00
|-22,13
|Adese Gayrimenkul
|1,19
|1,71
|-57,50
|Afyon Çimento
|3,46
|0,87
|-32,29
|AGESA Hayat Emeklilik
|17,46
|-0,40
|-0,71
|Ak Enerji
|1,75
|1,16
|-20,81
|Akbank
|5,18
|0,78
|-23,35
|Akçansa
|13,87
|1,24
|-13,86
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,22
|-2,20
|-7,62
|Akfen GMYO
|4,29
|4,38
|64,32
|Akın Tekstil
|31,78
|-0,31
|0,06
|Akiş GMYO
|1,73
|1,17
|-38,04
|Akmerkez GMYO
|37,08
|-0,05
|-40,02
|Aksa
|20,64
|1,38
|49,41
|Aksa Enerji
|14,12
|0,36
|89,78
|Aksigorta
|7,20
|4,05
|-13,35
|Aksu Enerji
|11,59
|0,78
|53,57
|Alarko Carrıer
|302,00
|0,57
|-16,92
|Alarko GMYO
|21,58
|-0,55
|-14,81
|Alarko Holding
|8,71
|0,69
|2,21
|Albaraka Türk
|1,64
|-0,61
|-15,46
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,26
|0,69
|-21,58
|Alkim Kağıt
|14,28
|1,85
|10,32
|Alkim Kimya
|15,77
|0,25
|11,95
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,77
|0,57
|-19,18
|Altınyunus Çeşme
|51,75
|-0,48
|3,58
|Anadolu Efes
|20,42
|1,69
|-4,41
|Anadolu Grubu Holding
|22,30
|-0,27
|-14,64
|Anadolu Hayat Emek.
|9,36
|0,97
|16,48
|Anadolu Isuzu
|16,62
|3,88
|-7,67
|Anadolu Sigorta
|6,02
|-0,17
|-16,63
|Anel Elektrik
|2,56
|0,79
|-19,24
|Arçelik
|32,56
|2,20
|14,41
|ARD Bilişim Teknolojileri
|46,76
|0,73
|-2,75
|Arena Bilgisayar
|9,61
|1,05
|-11,85
|Armada Bilgisayar
|53,60
|1,90
|9,21
|Arsan Tekstil
|4,29
|1,18
|7,63
|Arzum Ev Aletleri
|18,89
|0,96
|-21,83
|Aselsan
|14,80
|0,82
|-18,90
|Ata GMYO
|3,83
|0,79
|-30,49
|Atakule GMYO
|2,83
|-4,39
|20,88
|Atlantis Yatırım Holding
|4,85
|2,11
|-12,77
|Atlas Yat. Ort.
|1,42
|-1,39
|-18,86
|ATP Bilgisayar
|33,84
|-0,70
|Avrasya GMYO
|2,13
|0,95
|-18,68
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,56
|0,00
|-20,00
|Avrupa Yatırım Holding
|5,61
|-0,88
|-6,50
|Aydem Enerji
|6,76
|0,90
|Ayen Enerji
|4,89
|0,20
|-9,61
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,54
|2,21
|64,37
|Aygaz
|14,77
|0,41
|4,11
|Bagfaş
|19,60
|-0,71
|-2,00
|Bak Ambalaj
|21,04
|1,94
|6,39
|Balatacılar Balatacılık
|10,25
|0,49
|24,39
|Bantaş Ambalaj
|3,57
|0,28
|14,18
|Banvit
|66,00
|0,00
|26,92
|Başkent Doğalgaz GMYO
|27,80
|0,43
|Baştaş Başkent Çimento
|9,30
|-2,11
|-46,46
|Batı Çimento
|11,62
|0,69
|146,71
|Batısöke Çimento
|2,96
|1,72
|21,31
|Bayrak Taban Sanayi
|8,62
|2,38
|-18,76
|Bera Holding
|10,20
|0,69
|-49,70
|Berkosan Yalıtım
|8,11
|-0,73
|-9,08
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,92
|-3,74
|46,53
|Beyaz Filo
|8,51
|0,12
|-15,57
|Bilici Yatırım
|17,42
|-0,29
|214,82
|Bim Mağazalar
|65,15
|0,39
|-8,62
|Biotrend Çevre ve Enerji
|38,00
|0,96
|Birko Mensucat
|1,05
|-0,94
|-5,41
|Birleşim Mühendislik
|9,87
|1,13
|Birlik Mensucat
|2,13
|4,93
|-38,44
|Bizim Mağazaları
|11,45
|0,26
|-25,46
|BMS Çelik Hasır
|8,11
|1,25
|Boğaziçi Beton Sanayi
|5,05
|0,00
|Borusan Mannesmann
|22,98
|0,97
|-17,34
|Borusan Yat. Paz.
|346,40
|-0,72
|-23,75
|Bosch Fren Sistemleri
|829,60
|-0,23
|-32,54
|Bossa
|28,06
|-0,57
|57,20
|Brisa
|21,56
|0,56
|11,34
|Burçelik
|23,98
|6,20
|14,08
|Burçelik Vana
|22,84
|2,06
|-54,01
|Bursa Çimento
|3,52
|0,28
|-29,28
|Carrefoursa
|43,26
|1,17
|-39,75
|Casa Emtia Petrol
|125,00
|4,17
|17,92
|Ceo Event Medya
|8,39
|0,60
|30,48
|Coca Cola İçecek
|81,95
|1,55
|29,04
|Cosmos Yat. Holding
|10,20
|2,00
|26,55
|Credıtwest Faktorıng
|4,39
|-2,44
|-25,21
|Çan2 Termik
|13,06
|2,83
|Çelebi
|168,90
|2,05
|-7,46
|Çelik Halat
|6,12
|1,32
|-32,73
|Çemaş Döküm
|1,17
|0,86
|-31,28
|Çemtaş
|12,83
|0,39
|-18,34
|Çimbeton
|209,40
|0,87
|-29,38
|Çimentaş
|27,20
|0,74
|-24,78
|Çimsa
|26,78
|-0,52
|50,45
|Çuhadaroğlu Metal
|7,57
|1,47
|-0,49
|Dagi Giyim
|3,32
|0,30
|-2,54
|Dagi Yatırım Holding
|12,13
|-0,41
|-5,97
|Dardanel
|2,62
|1,95
|-50,80
|Datagate Bilgisayar
|12,53
|-0,08
|-22,22
|Demısaş Döküm
|6,53
|0,62
|0,84
|Denge Holding
|1,50
|0,00
|-50,62
|Deniz GMYO
|1,95
|0,00
|5,86
|Derimod
|9,79
|-0,41
|0,51
|Derlüks Yatırım Holding
|4,83
|0,63
|-45,24
|Desa Deri
|8,80
|2,09
|-9,65
|Despec Bilgisayar
|9,72
|-0,61
|-25,57
|Deva Holding
|21,82
|1,39
|-9,30
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,16
|-0,71
|3,57
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,95
|-2,75
|32,71
|Ditaş Doğan
|17,49
|1,57
|34,48
|DO-CO
|718,60
|1,71
|14,06
|Doğan Burda
|21,16
|0,28
|-5,70
|Doğan Holding
|2,56
|1,59
|-14,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,39
|0,84
|2,62
|Doğusan
|5,72
|4,76
|30,59
|Doğuş GMYO
|11,49
|7,38
|40,64
|Doğuş Otomotiv
|34,96
|2,58
|34,86
|Döktaş Dökümcülük
|29,28
|-1,35
|-4,38
|Duran Doğan Basım
|13,81
|0,00
|31,65
|Dyo Boya
|10,10
|0,70
|-10,20
|Eczacıbaşı İlaç
|5,86
|0,69
|-18,63
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,04
|0,74
|41,31
|E-Data Teknoloji
|10,44
|-1,97
|Edip Gayrimenkul
|3,75
|2,18
|12,95
|Ege Endüstri
|1.227,10
|0,60
|-26,29
|Ege Gübre
|174,90
|2,64
|21,92
|Ege Profil
|26,64
|0,91
|-30,33
|Ege Seramik
|13,14
|2,66
|35,99
|Egeplast
|26,50
|0,45
|-20,42
|Ekiz Kimya
|6,20
|1,64
|-13,04
|Emek Elektrik
|2,49
|0,81
|-12,79
|Eminiş Ambalaj
|19,50
|2,63
|-47,07
|Emlak Konut GMYO
|1,79
|0,00
|-15,35
|Enerjisa Enerji
|10,34
|0,00
|-10,32
|Enka İnşaat
|10,57
|0,28
|50,10
|Erbosan
|98,60
|1,75
|143,13
|Ereğli Demir Çelik
|17,03
|1,01
|29,64
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,86
|-3,98
|Ersu Gıda
|4,19
|3,46
|-15,18
|Escar Turizm Taşımacılık
|21,08
|0,09
|Escort Teknoloji
|5,52
|1,10
|-15,98
|Esenboğa Elektrik
|32,80
|0,80
|72,39
|Etiler Gıda
|5,30
|0,95
|33,17
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,99
|6,96
|56,83
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,40
|-0,87
|-3,91
|Euro Yat. Ort.
|3,07
|-0,65
|-30,88
|Euro Yatırım Holding
|2,02
|-1,46
|-28,87
|Europap Tezol Kağıt
|15,65
|1,62
|Fade Gıda
|8,22
|0,00
|58,03
|Fenerbahçe Futbol
|33,10
|3,31
|11,98
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,37
|0,00
|-19,60
|F-M İzmit Piston
|105,20
|1,35
|-14,19
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,61
|1,49
|-10,90
|Ford Otosan
|163,00
|2,00
|33,45
|Formet Metal ve Cam
|1,28
|4,07
|-47,82
|Frigo Pak Gıda
|19,85
|3,93
|-5,39
|Galata Wind Enerji
|3,59
|1,13
|Galatasaray Sportif
|3,34
|0,91
|-17,53
|Garanti Bankası
|8,95
|1,47
|-11,83
|Garanti Faktoring
|14,90
|9,48
|33,87
|Garanti Yat. Ort.
|2,20
|0,46
|-31,59
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,35
|9,87
|24,03
|Gediz Ambalaj
|16,21
|-0,92
|20,97
|Gen İlaç
|13,50
|1,50
|Gentaş
|3,03
|1,34
|-32,87
|Gersan Elektrik
|5,49
|0,92
|-10,59
|Girişim Elektrik Sanayi
|25,30
|4,37
|Global Men. Değ.
|6,24
|0,97
|3,83
|Global Yat. Holding
|2,08
|0,97
|-40,79
|Good-Year
|7,61
|1,20
|-4,50
|Göltaş Çimento
|36,62
|1,05
|-10,78
|Gözde Girişim
|5,97
|1,53
|-25,19
|GSD Denizcilik
|3,19
|-0,93
|31,00
|GSD Holding
|2,42
|2,11
|-3,59
|Gübre Fabrik.
|47,08
|0,17
|-45,29
|Güler Yat. Holding
|2,47
|1,23
|-28,67
|Halk GMYO
|2,46
|0,41
|-19,29
|Hatay Tekstil
|16,17
|0,12
|18,59
|Hedef Girişim
|2,75
|1,10
|8,92
|Hektaş
|8,32
|0,12
|55,74
|HUB Girişim
|10,22
|0,69
|-43,85
|Hürriyet Gzt.
|2,49
|0,81
|18,57
|ICBC Turkey Bank
|5,73
|2,50
|-11,85
|İdeal Finansal Teknolojiler
|51,40
|2,80
|281,87
|İdealist GMYO
|2,27
|0,00
|-4,34
|İhlas Ev Aletleri
|0,95
|0,00
|-49,01
|İhlas Gayrimenkul
|0,88
|0,00
|-29,60
|İhlas Gazetecilik
|0,96
|1,05
|-61,03
|İhlas Holding
|0,56
|0,00
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,79
|1,28
|-30,70
|İndeks Bilgisayar
|6,19
|1,48
|33,23
|Info Yatırım
|3,88
|5,72
|-16,93
|İntema
|34,50
|2,19
|-13,53
|Inveo Yatırım Holding
|104,20
|9,97
|135,64
|İpek Doğal Enerji
|11,37
|0,89
|-13,07
|İskenderun Demir Çelik
|11,60
|0,78
|28,37
(Sürecek)
Kaynak: AA
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