Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,15
|-0,58
|-33,46
|Acıpayam Selüloz
|15,35
|-0,65
|-9,85
|Adel Kalemcilik
|25,58
|-2,37
|-25,28
|Adese Gayrimenkul
|1,16
|-1,69
|-58,57
|Afyon Çimento
|3,41
|-0,58
|-33,27
|AGESA Hayat Emeklilik
|16,71
|-1,56
|-2,49
|Ak Enerji
|1,71
|-1,16
|-22,62
|Akbank
|5,14
|-0,96
|-23,94
|Akçansa
|13,66
|-1,09
|-15,17
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,28
|9,09
|-5,12
|Akfen GMYO
|4,79
|5,97
|83,47
|Akın Tekstil
|31,26
|-2,01
|-1,57
|Akiş GMYO
|1,70
|-1,16
|-39,12
|Akmerkez GMYO
|36,40
|-1,25
|-41,12
|Aksa
|20,08
|-2,24
|45,35
|Aksa Enerji
|13,79
|-0,29
|85,35
|Aksigorta
|7,02
|-1,82
|-15,51
|Aksu Enerji
|11,50
|0,09
|52,37
|Alarko Carrıer
|301,30
|0,57
|-17,11
|Alarko GMYO
|21,04
|-1,87
|-16,94
|Alarko Holding
|8,57
|-2,06
|0,57
|Albaraka Türk
|1,62
|-0,61
|-16,49
|Alcatel Lucent Teletaş
|22,54
|-1,40
|-24,01
|Alkim Kağıt
|14,39
|0,07
|11,17
|Alkim Kimya
|15,93
|0,57
|13,08
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,80
|0,56
|-17,81
|Altınyunus Çeşme
|50,70
|-0,98
|1,48
|Anadolu Efes
|20,36
|0,30
|-4,69
|Anadolu Grubu Holding
|22,38
|-0,27
|-14,33
|Anadolu Hayat Emek.
|9,30
|0,87
|15,74
|Anadolu Isuzu
|18,73
|9,72
|4,06
|Anadolu Sigorta
|6,01
|-0,33
|-16,76
|Anel Elektrik
|2,50
|-1,96
|-21,14
|Arçelik
|32,48
|-0,12
|14,13
|ARD Bilişim Teknolojileri
|44,32
|-2,76
|-7,82
|Arena Bilgisayar
|9,46
|-1,15
|-13,23
|Armada Bilgisayar
|52,00
|0,19
|5,95
|Arsan Tekstil
|4,27
|-1,84
|7,13
|Arzum Ev Aletleri
|19,22
|0,73
|-20,46
|Aselsan
|14,58
|-1,09
|-20,11
|Ata GMYO
|3,70
|-1,33
|-32,85
|Atakule GMYO
|2,76
|-1,78
|17,89
|Atlantis Yatırım Holding
|4,80
|-1,03
|-13,67
|Atlas Yat. Ort.
|1,42
|0,00
|-18,86
|ATP Bilgisayar
|37,60
|5,03
|Avrasya GMYO
|2,05
|-2,38
|-21,74
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,49
|-0,80
|-22,19
|Avrupa Yatırım Holding
|5,71
|0,88
|-4,83
|Aydem Enerji
|6,68
|-0,45
|Ayen Enerji
|4,70
|-3,69
|-13,12
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,26
|-0,76
|61,88
|Aygaz
|14,96
|1,22
|5,45
|Bagfaş
|19,01
|0,05
|-4,95
|Bak Ambalaj
|20,18
|-2,32
|2,04
|Balatacılar Balatacılık
|9,70
|-1,02
|17,72
|Bantaş Ambalaj
|3,45
|-1,99
|10,34
|Banvit
|65,35
|-0,98
|25,67
|Başkent Doğalgaz GMYO
|28,40
|2,16
|Baştaş Başkent Çimento
|9,25
|0,11
|-46,75
|Batı Çimento
|11,36
|-1,73
|141,19
|Batısöke Çimento
|2,95
|0,34
|20,90
|Bayrak Taban Sanayi
|9,45
|6,30
|-10,93
|Bera Holding
|9,98
|-0,99
|-50,79
|Berkosan Yalıtım
|8,08
|-1,46
|-9,42
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,53
|-5,15
|36,88
|Beyaz Filo
|8,33
|-1,65
|-17,36
|Bilici Yatırım
|16,86
|-0,82
|204,70
|Bim Mağazalar
|63,10
|-1,79
|-11,49
|Biotrend Çevre ve Enerji
|34,40
|-8,66
|Birko Mensucat
|1,12
|3,70
|0,90
|Birleşim Mühendislik
|9,67
|-0,82
|Birlik Mensucat
|2,32
|9,95
|-32,95
|Bizim Mağazaları
|11,56
|1,94
|-24,74
|BMS Çelik Hasır
|8,01
|-1,11
|Boğaziçi Beton Sanayi
|5,10
|1,19
|Borusan Mannesmann
|22,74
|-0,35
|-18,20
|Borusan Yat. Paz.
|336,50
|-0,47
|-25,93
|Bosch Fren Sistemleri
|806,70
|-1,51
|-34,40
|Bossa
|27,56
|-1,43
|54,40
|Brisa
|21,10
|-0,75
|8,97
|Burçelik
|24,50
|2,00
|16,56
|Burçelik Vana
|22,32
|-1,76
|-55,05
|Bursa Çimento
|3,62
|1,12
|-27,27
|Carrefoursa
|42,60
|-1,16
|-40,67
|Casa Emtia Petrol
|130,00
|0,85
|22,64
|Ceo Event Medya
|8,30
|-1,19
|29,08
|Coca Cola İçecek
|81,70
|-0,85
|28,64
|Cosmos Yat. Holding
|10,48
|0,67
|30,02
|Credıtwest Faktorıng
|4,30
|-0,69
|-26,75
|Çan2 Termik
|12,78
|-0,54
|Çelebi
|162,80
|-1,57
|-10,81
|Çelik Halat
|6,04
|-0,33
|-33,61
|Çemaş Döküm
|1,15
|-0,86
|-32,46
|Çemtaş
|12,64
|-0,94
|-19,55
|Çimbeton
|204,50
|-1,30
|-31,03
|Çimentaş
|27,50
|1,10
|-23,95
|Çimsa
|26,76
|-0,37
|50,34
|Çuhadaroğlu Metal
|7,37
|-2,12
|-3,12
|Dagi Giyim
|3,25
|-1,81
|-4,59
|Dagi Yatırım Holding
|12,18
|0,58
|-5,58
|Dardanel
|2,57
|-3,38
|-51,74
|Datagate Bilgisayar
|12,21
|-2,55
|-24,21
|Demısaş Döküm
|6,49
|-0,76
|0,22
|Denge Holding
|1,53
|-1,29
|-49,63
|Deniz GMYO
|1,89
|-2,07
|2,60
|Derimod
|9,66
|-1,43
|-0,82
|Derlüks Yatırım Holding
|4,77
|-2,45
|-45,92
|Desa Deri
|8,60
|-1,15
|-11,70
|Despec Bilgisayar
|9,12
|-4,70
|-30,17
|Deva Holding
|21,64
|0,09
|-10,05
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,00
|-1,08
|2,09
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,14
|-9,80
|10,99
|Ditaş Doğan
|16,66
|-3,31
|28,10
|DO-CO
|726,40
|0,40
|15,30
|Doğan Burda
|20,56
|-2,28
|-8,38
|Doğan Holding
|2,55
|0,79
|-14,95
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,26
|-1,74
|-2,96
|Doğusan
|5,34
|-9,95
|21,92
|Doğuş GMYO
|12,55
|6,63
|53,61
|Doğuş Otomotiv
|34,74
|-0,57
|34,01
|Döktaş Dökümcülük
|29,44
|-0,20
|-3,85
|Duran Doğan Basım
|13,19
|-1,12
|25,74
|Dyo Boya
|9,96
|-0,60
|-11,45
|Eczacıbaşı İlaç
|5,74
|-0,35
|-20,30
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,18
|-1,48
|38,12
|E-Data Teknoloji
|10,98
|9,91
|Edip Gayrimenkul
|3,51
|-4,88
|5,72
|Ege Endüstri
|1.165,30
|-1,89
|-30,01
|Ege Gübre
|162,90
|-1,27
|13,55
|Ege Profil
|26,62
|0,53
|-30,39
|Ege Seramik
|13,23
|-0,53
|36,92
|Egeplast
|26,14
|-0,98
|-21,50
|Ekiz Kimya
|6,15
|1,32
|-13,74
|Emek Elektrik
|2,41
|-1,63
|-15,60
|Eminiş Ambalaj
|18,31
|-3,63
|-50,30
|Emlak Konut GMYO
|1,77
|-0,56
|-16,30
|Enerjisa Enerji
|10,27
|-0,87
|-10,93
|Enka İnşaat
|10,27
|-1,91
|45,84
|Erbosan
|94,30
|-2,88
|132,52
|Ereğli Demir Çelik
|16,72
|-0,71
|27,28
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,61
|-3,22
|Ersu Gıda
|4,62
|10,00
|-6,48
|Escar Turizm Taşımacılık
|22,40
|4,19
|Escort Teknoloji
|5,36
|-0,74
|-18,42
|Esenboğa Elektrik
|31,86
|-1,18
|67,45
|Etiler Gıda
|5,15
|-1,90
|29,40
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,30
|4,30
|64,94
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,42
|0,88
|-3,34
|Euro Yat. Ort.
|3,06
|-0,65
|-31,10
|Euro Yatırım Holding
|1,99
|-1,49
|-29,93
|Europap Tezol Kağıt
|15,29
|-1,42
|Fade Gıda
|8,11
|-1,22
|55,91
|Fenerbahçe Futbol
|32,98
|1,17
|11,57
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,33
|-0,85
|-20,96
|F-M İzmit Piston
|102,10
|-0,39
|-16,72
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,92
|3,47
|-8,52
|Ford Otosan
|160,40
|-0,80
|31,33
|Formet Metal ve Cam
|1,26
|-0,79
|-48,64
|Frigo Pak Gıda
|22,14
|9,28
|5,53
|Galata Wind Enerji
|3,55
|0,00
|Galatasaray Sportif
|3,22
|-1,53
|-20,49
|Garanti Bankası
|8,87
|-0,56
|-12,62
|Garanti Faktoring
|14,96
|4,54
|34,41
|Garanti Yat. Ort.
|2,19
|0,00
|-31,90
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,08
|9,93
|36,35
|Gediz Ambalaj
|15,56
|-2,63
|16,12
|Gen İlaç
|13,80
|0,00
|Gentaş
|2,98
|-0,67
|-33,97
|Gersan Elektrik
|5,38
|-1,65
|-12,38
|Girişim Elektrik Sanayi
|24,88
|-1,35
|Global Men. Değ.
|6,09
|-0,81
|1,33
|Global Yat. Holding
|2,04
|-0,49
|-41,93
|Good-Year
|7,51
|-0,92
|-5,75
|Göltaş Çimento
|36,76
|-0,11
|-10,44
|Gözde Girişim
|5,81
|-0,85
|-27,19
|GSD Denizcilik
|3,42
|7,55
|40,44
|GSD Holding
|2,46
|2,07
|-1,99
|Gübre Fabrik.
|46,78
|-1,39
|-45,64
|Güler Yat. Holding
|2,45
|-0,81
|-29,25
|Halk GMYO
|2,36
|-1,26
|-22,57
|Hatay Tekstil
|15,62
|-2,62
|14,55
|Hedef Girişim
|2,73
|-0,73
|8,13
|Hektaş
|8,26
|0,00
|54,61
|HUB Girişim
|10,17
|0,20
|-44,12
|Hürriyet Gzt.
|2,54
|0,79
|20,95
|ICBC Turkey Bank
|5,68
|-0,35
|-12,62
|İdeal Finansal Teknolojiler
|50,60
|-2,13
|275,93
|İdealist GMYO
|2,26
|-0,44
|-4,76
|İhlas Ev Aletleri
|0,93
|-1,06
|-50,08
|İhlas Gayrimenkul
|0,87
|0,00
|-30,40
|İhlas Gazetecilik
|0,92
|-2,13
|-62,65
|İhlas Holding
|0,56
|0,00
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,77
|-1,28
|-32,46
|İndeks Bilgisayar
|6,20
|1,14
|33,45
|Info Yatırım
|3,86
|0,26
|-17,35
|İntema
|33,50
|-0,59
|-16,04
|Inveo Yatırım Holding
|114,60
|9,98
|159,16
|İpek Doğal Enerji
|11,36
|-0,35
|-13,15
|İskenderun Demir Çelik
|11,47
|-1,04
|26,94
(Sürecek)
Kaynak: AA
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