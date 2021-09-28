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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

28.09.2021 13:30
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,15-0,58-33,46
Acıpayam Selüloz15,35-0,65-9,85
Adel Kalemcilik25,58-2,37-25,28
Adese Gayrimenkul1,16-1,69-58,57
Afyon Çimento3,41-0,58-33,27
AGESA Hayat Emeklilik16,71-1,56-2,49
Ak Enerji1,71-1,16-22,62
Akbank5,14-0,96-23,94
Akçansa13,66-1,09-15,17
Akdeniz Yatırım Hold.2,289,09-5,12
Akfen GMYO4,795,9783,47
Akın Tekstil31,26-2,01-1,57
Akiş GMYO1,70-1,16-39,12
Akmerkez GMYO36,40-1,25-41,12
Aksa20,08-2,2445,35
Aksa Enerji13,79-0,2985,35
Aksigorta7,02-1,82-15,51
Aksu Enerji11,500,0952,37
Alarko Carrıer301,300,57-17,11
Alarko GMYO21,04-1,87-16,94
Alarko Holding8,57-2,060,57
Albaraka Türk1,62-0,61-16,49
Alcatel Lucent Teletaş22,54-1,40-24,01
Alkim Kağıt14,390,0711,17
Alkim Kimya15,930,5713,08
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,800,56-17,81
Altınyunus Çeşme50,70-0,981,48
Anadolu Efes20,360,30-4,69
Anadolu Grubu Holding22,38-0,27-14,33
Anadolu Hayat Emek.9,300,8715,74
Anadolu Isuzu18,739,724,06
Anadolu Sigorta6,01-0,33-16,76
Anel Elektrik2,50-1,96-21,14
Arçelik32,48-0,1214,13
ARD Bilişim Teknolojileri44,32-2,76-7,82
Arena Bilgisayar9,46-1,15-13,23
Armada Bilgisayar52,000,195,95
Arsan Tekstil4,27-1,847,13
Arzum Ev Aletleri19,220,73-20,46
Aselsan14,58-1,09-20,11
Ata GMYO3,70-1,33-32,85
Atakule GMYO2,76-1,7817,89
Atlantis Yatırım Holding4,80-1,03-13,67
Atlas Yat. Ort.1,420,00-18,86
ATP Bilgisayar37,605,03

Avrasya GMYO2,05-2,38-21,74
Avrasya Petrol ve Tur.2,49-0,80-22,19
Avrupa Yatırım Holding5,710,88-4,83
Aydem Enerji6,68-0,45

Ayen Enerji4,70-3,69-13,12
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,26-0,7661,88
Aygaz14,961,225,45
Bagfaş19,010,05-4,95
Bak Ambalaj20,18-2,322,04
Balatacılar Balatacılık9,70-1,0217,72
Bantaş Ambalaj3,45-1,9910,34
Banvit65,35-0,9825,67
Başkent Doğalgaz GMYO28,402,16

Baştaş Başkent Çimento9,250,11-46,75
Batı Çimento11,36-1,73141,19
Batısöke Çimento2,950,3420,90
Bayrak Taban Sanayi9,456,30-10,93
Bera Holding9,98-0,99-50,79
Berkosan Yalıtım8,08-1,46-9,42
Beşiktaş Futbol Yat.5,53-5,1536,88
Beyaz Filo8,33-1,65-17,36
Bilici Yatırım16,86-0,82204,70
Bim Mağazalar63,10-1,79-11,49
Biotrend Çevre ve Enerji34,40-8,66

Birko Mensucat1,123,700,90
Birleşim Mühendislik9,67-0,82

Birlik Mensucat2,329,95-32,95
Bizim Mağazaları11,561,94-24,74
BMS Çelik Hasır8,01-1,11

Boğaziçi Beton Sanayi5,101,19

Borusan Mannesmann22,74-0,35-18,20
Borusan Yat. Paz.336,50-0,47-25,93
Bosch Fren Sistemleri806,70-1,51-34,40
Bossa27,56-1,4354,40
Brisa21,10-0,758,97
Burçelik24,502,0016,56
Burçelik Vana22,32-1,76-55,05
Bursa Çimento3,621,12-27,27
Carrefoursa42,60-1,16-40,67
Casa Emtia Petrol130,000,8522,64
Ceo Event Medya8,30-1,1929,08
Coca Cola İçecek81,70-0,8528,64
Cosmos Yat. Holding10,480,6730,02
Credıtwest Faktorıng4,30-0,69-26,75
Çan2 Termik12,78-0,54

Çelebi162,80-1,57-10,81
Çelik Halat6,04-0,33-33,61
Çemaş Döküm1,15-0,86-32,46
Çemtaş12,64-0,94-19,55
Çimbeton204,50-1,30-31,03
Çimentaş27,501,10-23,95
Çimsa26,76-0,3750,34
Çuhadaroğlu Metal7,37-2,12-3,12
Dagi Giyim3,25-1,81-4,59
Dagi Yatırım Holding12,180,58-5,58
Dardanel2,57-3,38-51,74
Datagate Bilgisayar12,21-2,55-24,21
Demısaş Döküm6,49-0,760,22
Denge Holding1,53-1,29-49,63
Deniz GMYO1,89-2,072,60
Derimod9,66-1,43-0,82
Derlüks Yatırım Holding4,77-2,45-45,92
Desa Deri8,60-1,15-11,70
Despec Bilgisayar9,12-4,70-30,17
Deva Holding21,640,09-10,05
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,00-1,082,09
Diriteks Diriliş Tekstil4,14-9,8010,99
Ditaş Doğan16,66-3,3128,10
DO-CO726,400,4015,30
Doğan Burda20,56-2,28-8,38
Doğan Holding2,550,79-14,95
Doğtaş Kelebek Mobilya2,26-1,74-2,96
Doğusan5,34-9,9521,92
Doğuş GMYO12,556,6353,61
Doğuş Otomotiv34,74-0,5734,01
Döktaş Dökümcülük29,44-0,20-3,85
Duran Doğan Basım13,19-1,1225,74
Dyo Boya9,96-0,60-11,45
Eczacıbaşı İlaç5,74-0,35-20,30
Eczacıbaşı Yatırım37,18-1,4838,12
E-Data Teknoloji10,989,91

Edip Gayrimenkul3,51-4,885,72
Ege Endüstri1.165,30-1,89-30,01
Ege Gübre162,90-1,2713,55
Ege Profil26,620,53-30,39
Ege Seramik13,23-0,5336,92
Egeplast26,14-0,98-21,50
Ekiz Kimya6,151,32-13,74
Emek Elektrik2,41-1,63-15,60
Eminiş Ambalaj18,31-3,63-50,30
Emlak Konut GMYO1,77-0,56-16,30
Enerjisa Enerji10,27-0,87-10,93
Enka İnşaat10,27-1,9145,84
Erbosan94,30-2,88132,52
Ereğli Demir Çelik16,72-0,7127,28
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,61-3,22

Ersu Gıda4,6210,00-6,48
Escar Turizm Taşımacılık22,404,19

Escort Teknoloji5,36-0,74-18,42
Esenboğa Elektrik31,86-1,1867,45
Etiler Gıda5,15-1,9029,40
Euro Kapital Yat. Ort.6,304,3064,94
Euro Trend Yat. Ort.3,420,88-3,34
Euro Yat. Ort.3,06-0,65-31,10
Euro Yatırım Holding1,99-1,49-29,93
Europap Tezol Kağıt15,29-1,42

Fade Gıda8,11-1,2255,91
Fenerbahçe Futbol32,981,1711,57
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,33-0,85-20,96
F-M İzmit Piston102,10-0,39-16,72
Fonet Bilgi Teknolojileri11,923,47-8,52
Ford Otosan160,40-0,8031,33
Formet Metal ve Cam1,26-0,79-48,64
Frigo Pak Gıda22,149,285,53
Galata Wind Enerji3,550,00

Galatasaray Sportif3,22-1,53-20,49
Garanti Bankası8,87-0,56-12,62
Garanti Faktoring14,964,5434,41
Garanti Yat. Ort.2,190,00-31,90
Gedik Y. Men. Değ.8,089,9336,35
Gediz Ambalaj15,56-2,6316,12
Gen İlaç13,800,00

Gentaş2,98-0,67-33,97
Gersan Elektrik5,38-1,65-12,38
Girişim Elektrik Sanayi24,88-1,35

Global Men. Değ.6,09-0,811,33
Global Yat. Holding2,04-0,49-41,93
Good-Year7,51-0,92-5,75
Göltaş Çimento36,76-0,11-10,44
Gözde Girişim5,81-0,85-27,19
GSD Denizcilik3,427,5540,44
GSD Holding2,462,07-1,99
Gübre Fabrik.46,78-1,39-45,64
Güler Yat. Holding2,45-0,81-29,25
Halk GMYO2,36-1,26-22,57
Hatay Tekstil15,62-2,6214,55
Hedef Girişim2,73-0,738,13
Hektaş8,260,0054,61
HUB Girişim10,170,20-44,12
Hürriyet Gzt.2,540,7920,95
ICBC Turkey Bank5,68-0,35-12,62
İdeal Finansal Teknolojiler50,60-2,13275,93
İdealist GMYO2,26-0,44-4,76
İhlas Ev Aletleri0,93-1,06-50,08
İhlas Gayrimenkul0,870,00-30,40
İhlas Gazetecilik0,92-2,13-62,65
İhlas Holding0,560,00-50,12
İhlas Yayın Holding0,77-1,28-32,46
İndeks Bilgisayar6,201,1433,45
Info Yatırım3,860,26-17,35
İntema33,50-0,59-16,04
Inveo Yatırım Holding114,609,98159,16
İpek Doğal Enerji11,36-0,35-13,15
İskenderun Demir Çelik11,47-1,0426,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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