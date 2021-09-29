Üye Girişi
Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

29.09.2021 13:52
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,170,39-33,20
Acıpayam Selüloz14,940,13-12,26
Adel Kalemcilik25,12-0,63-26,62
Adese Gayrimenkul1,150,88-58,93
Afyon Çimento3,420,59-33,07
AGESA Hayat Emeklilik16,760,48-2,19
Ak Enerji1,710,59-22,62
Akbank5,200,58-23,05
Akçansa13,740,73-14,67
Akdeniz Yatırım Hold.2,13-2,29-11,37
Akfen GMYO4,69-1,0579,64
Akın Tekstil30,64-0,71-3,53
Akiş GMYO1,721,78-38,40
Akmerkez GMYO36,90-0,22-40,31
Aksa21,084,8852,59
Aksa Enerji13,72-0,2284,41
Aksigorta7,170,42-13,71
Aksu Enerji11,651,2254,36
Alarko Carrıer298,900,40-17,77
Alarko GMYO21,080,29-16,78
Alarko Holding8,660,121,63
Albaraka Türk1,630,00-15,98
Alcatel Lucent Teletaş22,500,36-24,14
Alkim Kağıt14,41-0,6211,33
Alkim Kimya16,430,9216,63
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,79-0,56-18,26
Altınyunus Çeşme50,900,791,88
Anadolu Efes20,941,75-1,97
Anadolu Grubu Holding22,841,60-12,57
Anadolu Hayat Emek.9,170,4414,12
Anadolu Isuzu19,524,008,44
Anadolu Sigorta6,030,00-16,49
Anel Elektrik2,470,00-22,08
Arçelik32,981,4815,89
ARD Bilişim Teknolojileri44,440,54-7,57
Arena Bilgisayar9,722,86-10,84
Armada Bilgisayar50,700,003,30
Arsan Tekstil4,230,486,12
Arzum Ev Aletleri18,810,86-22,16
Aselsan14,700,55-19,45
Ata GMYO3,723,91-32,49
Atakule GMYO2,68-0,7414,48
Atlantis Yatırım Holding4,900,82-11,87
Atlas Yat. Ort.1,38-1,43-21,14
ATP Bilgisayar38,701,31

Avrasya GMYO1,930,52-26,32
Avrasya Petrol ve Tur.2,41-1,23-24,69
Avrupa Yatırım Holding5,69-1,04-5,17
Aydem Enerji7,113,19

Ayen Enerji4,69-0,21-13,31
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,000,0059,58
Aygaz15,200,337,14
Bagfaş19,130,16-4,35
Bak Ambalaj20,141,361,84
Balatacılar Balatacılık9,350,7513,47
Bantaş Ambalaj3,480,8711,30
Banvit66,000,0826,92
Başkent Doğalgaz GMYO28,722,21

Baştaş Başkent Çimento9,601,05-44,73
Batı Çimento11,870,51152,02
Batısöke Çimento2,980,3422,13
Bayrak Taban Sanayi9,114,95-14,14
Bera Holding10,090,10-50,25
Berkosan Yalıtım8,01-0,62-10,20
Beşiktaş Futbol Yat.5,814,8743,81
Beyaz Filo8,999,90-10,81
Bilici Yatırım16,96-0,24206,51
Bim Mağazalar64,302,06-9,81
Biotrend Çevre ve Enerji36,52-3,89

Birko Mensucat1,10-0,90-0,90
Birleşim Mühendislik9,55-0,31

Birlik Mensucat2,29-1,29-33,82
Bizim Mağazaları12,925,47-15,89
BMS Çelik Hasır8,240,00

Boğaziçi Beton Sanayi4,940,00

Borusan Mannesmann22,720,98-18,27
Borusan Yat. Paz.332,20-0,09-26,87
Bosch Fren Sistemleri813,601,08-33,84
Bossa27,982,2756,75
Brisa21,422,8810,62
Burçelik23,54-4,7011,99
Burçelik Vana22,220,18-55,26
Bursa Çimento3,631,68-27,07
Carrefoursa43,242,22-39,78
Casa Emtia Petrol129,00-0,7721,70
Ceo Event Medya8,270,2428,62
Coca Cola İçecek83,101,9030,85
Cosmos Yat. Holding10,36-0,2928,54
Credıtwest Faktorıng4,461,36-24,02
Çan2 Termik12,990,54

Çelebi159,20-0,93-12,78
Çelik Halat6,101,50-32,95
Çemaş Döküm1,160,87-31,87
Çemtaş12,70-0,39-19,17
Çimbeton203,00-0,98-31,53
Çimentaş26,90-0,37-25,61
Çimsa27,822,7356,29
Çuhadaroğlu Metal7,530,53-1,02
Dagi Giyim3,38-0,88-0,77
Dagi Yatırım Holding12,91-3,080,08
Dardanel2,560,00-51,92
Datagate Bilgisayar12,373,17-23,22
Demısaş Döküm6,490,150,22
Denge Holding1,490,00-50,94
Deniz GMYO1,870,001,52
Derimod9,881,021,44
Derlüks Yatırım Holding4,95-1,39-43,88
Desa Deri8,33-1,54-14,48
Despec Bilgisayar9,170,77-29,79
Deva Holding22,181,28-7,81
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,84-0,730,60
Diriteks Diriliş Tekstil3,76-9,180,80
Ditaş Doğan16,20-2,1124,56
DO-CO715,30-1,0713,54
Doğan Burda20,34-2,31-9,36
Doğan Holding2,560,00-14,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,282,24-2,10
Doğusan5,02-5,9914,61
Doğuş GMYO11,59-3,9041,86
Doğuş Otomotiv34,84-0,6334,39
Döktaş Dökümcülük29,400,00-3,98
Duran Doğan Basım13,890,6532,41
Dyo Boya9,970,50-11,36
Eczacıbaşı İlaç5,811,40-19,33
Eczacıbaşı Yatırım37,382,3038,86
E-Data Teknoloji10,65-3,01

Edip Gayrimenkul3,47-0,574,52
Ege Endüstri1.171,200,88-29,65
Ege Gübre162,50-0,6113,27
Ege Profil26,260,38-31,33
Ege Seramik13,550,3740,23
Egeplast25,42-1,78-23,66
Ekiz Kimya6,122,00-14,17
Emek Elektrik2,400,42-15,95
Eminiş Ambalaj18,30-0,81-50,33
Emlak Konut GMYO1,780,00-15,82
Enerjisa Enerji10,280,59-10,84
Enka İnşaat10,20-0,7844,85
Erbosan94,25-1,21132,40
Ereğli Demir Çelik16,720,6627,28
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,35-5,63

Ersu Gıda4,803,90-2,83
Escar Turizm Taşımacılık23,444,64

Escort Teknoloji5,380,56-18,11
Esenboğa Elektrik32,281,5169,66
Etiler Gıda5,200,9730,65
Euro Kapital Yat. Ort.5,82-2,6852,38
Euro Trend Yat. Ort.3,470,58-1,93
Euro Yat. Ort.3,719,76-16,47
Euro Yatırım Holding1,93-0,52-32,04
Europap Tezol Kağıt14,73-1,14

Fade Gıda8,06-0,2554,95
Fenerbahçe Futbol32,980,1811,57
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,403,90-18,59
F-M İzmit Piston108,206,81-11,74
Fonet Bilgi Teknolojileri11,68-2,34-10,36
Ford Otosan162,101,3832,72
Formet Metal ve Cam1,280,79-47,82
Frigo Pak Gıda23,565,7512,30
Galata Wind Enerji3,753,02

Galatasaray Sportif3,221,26-20,49
Garanti Bankası8,971,47-11,63
Garanti Faktoring13,25-7,3419,05
Garanti Yat. Ort.2,273,65-29,41
Gedik Y. Men. Değ.7,51-7,0526,73
Gediz Ambalaj15,871,2818,43
Gen İlaç14,12-0,70

Gentaş2,940,68-34,86
Gersan Elektrik5,360,56-12,70
Girişim Elektrik Sanayi24,860,57

Global Men. Değ.6,130,332,00
Global Yat. Holding2,050,49-41,65
Good-Year7,762,11-2,61
Göltaş Çimento38,60-4,64-5,96
Gözde Girişim5,760,88-27,82
GSD Denizcilik3,34-0,8937,16
GSD Holding2,500,81-0,40
Gübre Fabrik.47,400,51-44,92
Güler Yat. Holding2,460,00-28,96
Halk GMYO2,402,13-21,26
Hatay Tekstil15,570,2614,19
Hedef Girişim2,730,748,13
Hektaş8,33-0,1255,93
HUB Girişim10,140,60-44,29
Hürriyet Gzt.2,34-9,6511,43
ICBC Turkey Bank5,66-0,53-12,92
İdeal Finansal Teknolojiler52,452,34289,67
İdealist GMYO2,290,44-3,50
İhlas Ev Aletleri0,931,09-50,08
İhlas Gayrimenkul0,850,00-32,00
İhlas Gazetecilik0,931,09-62,25
İhlas Holding0,560,00-50,12
İhlas Yayın Holding0,771,32-32,46
İndeks Bilgisayar6,593,7841,84
Info Yatırım4,032,28-13,71
İntema33,440,42-16,19
Inveo Yatırım Holding111,20-2,97151,47
İpek Doğal Enerji11,850,17-9,40
İskenderun Demir Çelik11,50-0,5227,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Larin'e kapıyı gösterdi: Gitmek isteyen gidebilir, ben kısa keserim 13:48 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Larin'e kapıyı gösterdi: Gitmek isteyen gidebilir, ben kısa keserim Sergen Yalçın, Vitor Pereira'nın toplantısından kopyala yapıştır yaptı! Birebir aynı sözleri söyledi 13:30 Sergen Yalçın, Vitor Pereira'nın toplantısından kopyala yapıştır yaptı! Birebir aynı sözleri söyledi Trump'ın eski danışmanından korkutan Taliban senaryosu: Pakistan'ı da alıp 150 nükleer silahı ele geçirebilirler 13:16 Trump'ın eski danışmanından korkutan Taliban senaryosu: Pakistan'ı da alıp 150 nükleer silahı ele geçirebilirler
Evinde alkol aldığı 67 yaşındaki adamı, defalarca bıçaklayarak öldürdü 13:07 Evinde alkol aldığı 67 yaşındaki adamı, defalarca bıçaklayarak öldürdü 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak istediler, şikayetçi olan aileyi darbedip iş yerini silahla ateş açtılar 12:34 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak istediler, şikayetçi olan aileyi darbedip iş yerini silahla ateş açtılar Yakınlarını işe alan Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım'dan ilginç 12:04 Yakınlarını işe alan Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım'dan ilginç "torpil" açıklaması: 5 kişi için adam mı vuralım?
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Türkiye genelinde okullardaki devamlılık oranı yüzde 95'in üzerinde 11:35 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Türkiye genelinde okullardaki devamlılık oranı yüzde 95'in üzerinde Konseri esnasında dans eden Yıldız Tilbe'nin iç çamaşırı gözüktü 11:31 Konseri esnasında dans eden Yıldız Tilbe'nin iç çamaşırı gözüktü

Son Dakika Haberleri
13:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesinde 3 gündem maddesi yer aldı
13:47 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Larin'e kapıyı gösterdi: Gitmek isteyen gidebilir, ben kısa keserim
13:45 ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar
13:29 Sergen Yalçın, Vitor Pereira'nın toplantısından kopyala yapıştır yaptı! Birebir aynı sözleri söyledi
13:16 Trump'ın eski danışmanından korkutan Taliban senaryosu: Pakistan'ı da alıp 150 nükleer silahı ele geçirebilirler
13:15 Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım
13:06 Evinde alkol aldığı 67 yaşındaki adamı, defalarca bıçaklayarak öldürdü
12:48 1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor
12:41 Kendisine emanet bırakılan köpeğe cinsel saldırıda bulunup öldürdü! Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli köşe bucak aranıyor
12:08 Selçuk Üniversitesi'nde aşısız ve eksik aşılı öğrencilerin isimlerini panoya astılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesinde 3 gündem maddesi yer aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesinde 3 gündem maddesi yer aldı         
13:49
ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar         
13:46
Ameliyathanede görev başında ölmek isteyen cerrah, koronavirüs yoğun bakımında hayatını kaybetti Ameliyathanede görev başında ölmek isteyen cerrah, koronavirüs yoğun bakımında hayatını kaybetti         
13:24
Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım         
13:15
1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor 1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor         
12:48
İstanbulkart sıkıntısı sebebiyle İBB, yeni ihale açtı İstanbulkart sıkıntısı sebebiyle İBB, yeni ihale açtı         
12:06
Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın arkasındaki gerçekler Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın arkasındaki gerçekler         
11:41
Oto galerilerdeki fiyatlar bayileri geri bıraktı Oto galerilerdeki fiyatlar bayileri geri bıraktı         
11:32
Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda         
10:27
Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor         
10:20
Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor         
09:40
Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı         
00:04
Selen Görgüzel Alkan, sünnet düğünlerini aldatmaların sebebi olarak gösterdi Selen Görgüzel Alkan, sünnet düğünlerini aldatmaların sebebi olarak gösterdi         
20:38
Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi         
20:38
Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu         
20:24
Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi         
19:01
Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı         
18:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 13:57:24. #1.11#
SON DAKİKA: Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement