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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

30.09.2021 13:41
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,16-0,58-33,33
Acıpayam Selüloz15,080,87-11,44
Adel Kalemcilik25,200,54-24,53
Adese Gayrimenkul1,170,86-58,21
Afyon Çimento3,400,29-33,46
AGESA Hayat Emeklilik17,232,560,55
Ak Enerji1,690,00-23,53
Akbank5,240,00-22,46
Akçansa13,62-0,07-15,42
Akdeniz Yatırım Hold.2,02-0,98-15,94
Akfen GMYO4,68-4,2979,25
Akın Tekstil30,740,00-3,21
Akiş GMYO1,720,00-38,40
Akmerkez GMYO36,720,55-40,60
Aksa20,700,1949,84
Aksa Enerji13,990,3688,04
Aksigorta7,04-1,68-15,27
Aksu Enerji11,880,5957,41
Alarko Carrıer297,400,20-18,19
Alarko GMYO21,221,14-16,23
Alarko Holding8,640,231,39
Albaraka Türk1,640,00-15,46
Alcatel Lucent Teletaş21,80-0,64-26,50
Alkim Kağıt14,41-0,5511,33
Alkim Kimya16,39-0,6716,35
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,833,98-16,44
Altınyunus Çeşme50,850,691,78
Anadolu Efes21,08-0,75-1,32
Anadolu Grubu Holding22,960,88-12,11
Anadolu Hayat Emek.9,200,5514,49
Anadolu Isuzu17,81-2,57-1,06
Anadolu Sigorta6,050,17-16,21
Anel Elektrik2,492,05-21,45
Arçelik32,52-0,4314,27
ARD Bilişim Teknolojileri46,883,03-2,50
Arena Bilgisayar9,711,15-10,94
Armada Bilgisayar49,96-0,081,79
Arsan Tekstil4,260,716,88
Arzum Ev Aletleri18,23-1,14-24,56
Aselsan14,870,81-18,52
Ata GMYO4,196,62-23,96
Atakule GMYO2,620,0011,91
Atlantis Yatırım Holding4,900,82-11,87
Atlas Yat. Ort.1,38-0,72-21,14
ATP Bilgisayar37,08-2,93

Avrasya GMYO1,921,59-26,70
Avrasya Petrol ve Tur.2,35-1,26-26,56
Avrupa Yatırım Holding5,85-0,51-2,50
Aydem Enerji7,020,14

Ayen Enerji4,68-1,06-13,49
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,004,7468,44
Aygaz15,371,128,34
Bagfaş19,752,07-1,25
Bak Ambalaj19,83-0,150,27
Balatacılar Balatacılık9,28-1,2812,62
Bantaş Ambalaj3,410,009,06
Banvit65,60-0,5326,15
Başkent Doğalgaz GMYO27,86-2,04

Baştaş Başkent Çimento9,40-2,08-45,88
Batı Çimento13,075,15177,49
Batısöke Çimento3,021,0023,77
Bayrak Taban Sanayi9,733,62-8,29
Bera Holding10,44-3,33-48,52
Berkosan Yalıtım8,13-0,49-8,86
Beşiktaş Futbol Yat.5,85-0,6844,80
Beyaz Filo9,303,45-7,73
Bilici Yatırım16,690,18201,63
Bim Mağazalar63,95-0,31-10,30
Biotrend Çevre ve Enerji33,12-9,95

Birko Mensucat1,110,000,00
Birleşim Mühendislik9,48-1,25

Birlik Mensucat2,326,91-32,95
Bizim Mağazaları12,890,23-16,08
BMS Çelik Hasır8,240,24

Boğaziçi Beton Sanayi4,97-1,00

Borusan Mannesmann22,680,09-18,42
Borusan Yat. Paz.328,20-1,00-27,75
Bosch Fren Sistemleri805,000,15-34,54
Bossa28,200,8657,98
Brisa21,600,3711,55
Burçelik23,14-0,1710,09
Burçelik Vana22,100,73-55,50
Bursa Çimento3,602,27-27,68
Carrefoursa42,54-0,09-40,75
Casa Emtia Petrol125,700,8018,58
Ceo Event Medya8,391,5730,48
Coca Cola İçecek82,800,9830,38
Cosmos Yat. Holding10,20-0,4926,55
Credıtwest Faktorıng4,552,25-22,49
Çan2 Termik13,613,11

Çelebi158,601,15-13,11
Çelik Halat6,18-0,48-32,07
Çemaş Döküm1,150,88-32,46
Çemtaş12,640,16-19,55
Çimbeton202,80-0,44-31,60
Çimentaş26,680,00-26,22
Çimsa27,660,5855,39
Çuhadaroğlu Metal7,480,40-1,67
Dagi Giyim3,330,60-2,24
Dagi Yatırım Holding12,45-1,50-3,49
Dardanel2,590,78-51,36
Datagate Bilgisayar13,015,69-19,24
Demısaş Döküm6,60-0,301,92
Denge Holding1,490,00-50,94
Deniz GMYO1,892,162,60
Derimod10,071,003,39
Derlüks Yatırım Holding4,92-1,60-44,22
Desa Deri8,904,95-8,62
Despec Bilgisayar9,11-0,33-30,25
Deva Holding22,20-0,54-7,72
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,99-0,361,99
Diriteks Diriliş Tekstil4,504,6520,64
Ditaş Doğan16,36-0,1225,79
DO-CO718,702,5214,08
Doğan Burda23,181,223,30
Doğan Holding2,540,40-15,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,301,77-1,24
Doğusan5,060,6015,53
Doğuş GMYO10,82-0,3732,44
Doğuş Otomotiv33,86-0,6530,61
Döktaş Dökümcülük29,700,68-3,00
Duran Doğan Basım13,540,3029,08
Dyo Boya10,141,40-9,84
Eczacıbaşı İlaç5,871,03-18,49
Eczacıbaşı Yatırım37,34-0,1638,71
E-Data Teknoloji11,099,91

Edip Gayrimenkul3,430,003,31
Ege Endüstri1.156,00-0,41-30,57
Ege Gübre163,80-0,1214,18
Ege Profil26,821,98-29,86
Ege Seramik13,820,2243,03
Egeplast25,501,92-23,42
Ekiz Kimya5,982,75-16,13
Emek Elektrik2,653,52-7,19
Eminiş Ambalaj18,20-0,55-50,60
Emlak Konut GMYO1,780,00-15,82
Enerjisa Enerji10,24-0,39-11,19
Enka İnşaat10,220,2945,13
Erbosan97,053,30139,31
Ereğli Demir Çelik16,590,7326,29
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,24-3,28

Ersu Gıda4,395,53-11,13
Escar Turizm Taşımacılık23,120,52

Escort Teknoloji5,381,32-18,11
Esenboğa Elektrik31,20-3,7663,98
Etiler Gıda5,01-1,7625,88
Euro Kapital Yat. Ort.5,962,2356,04
Euro Trend Yat. Ort.3,53-0,56-0,23
Euro Yat. Ort.3,69-0,54-16,92
Euro Yatırım Holding1,963,16-30,99
Europap Tezol Kağıt14,90-2,04

Fade Gıda8,080,1255,33
Fenerbahçe Futbol33,240,7312,45
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,380,42-19,27
F-M İzmit Piston103,90-1,42-15,25
Fonet Bilgi Teknolojileri11,800,51-9,44
Ford Otosan163,201,3733,62
Formet Metal ve Cam1,27-0,78-48,23
Frigo Pak Gıda22,00-6,624,86
Galata Wind Enerji3,810,00

Galatasaray Sportif3,230,31-20,25
Garanti Bankası9,090,33-10,45
Garanti Faktoring12,00-7,487,82
Garanti Yat. Ort.2,21-2,21-31,28
Gedik Y. Men. Değ.7,320,5523,52
Gediz Ambalaj15,890,3218,58
Gen İlaç14,21-0,70

Gentaş2,96-0,34-34,42
Gersan Elektrik5,30-0,19-13,68
Girişim Elektrik Sanayi24,880,40

Global Men. Değ.6,08-0,161,16
Global Yat. Holding2,040,00-41,93
Good-Year7,78-0,51-2,36
Göltaş Çimento37,12-0,27-9,56
Gözde Girişim5,811,04-27,19
GSD Denizcilik3,360,3037,98
GSD Holding2,563,641,99
Gübre Fabrik.48,40-0,74-43,75
Güler Yat. Holding2,492,05-28,09
Halk GMYO2,411,26-20,93
Hatay Tekstil15,770,9615,65
Hedef Girişim2,740,008,52
Hektaş8,401,5757,24
HUB Girişim10,120,40-44,40
Hürriyet Gzt.2,442,9516,19
ICBC Turkey Bank5,771,76-11,23
İdeal Finansal Teknolojiler52,30-1,32288,56
İdealist GMYO2,26-0,88-4,76
İhlas Ev Aletleri0,960,00-48,47
İhlas Gayrimenkul0,85-1,16-32,00
İhlas Gazetecilik0,920,00-62,65
İhlas Holding0,55-1,79-51,01
İhlas Yayın Holding0,791,28-30,70
İndeks Bilgisayar6,39-0,7837,54
Info Yatırım4,00-0,74-14,36
İntema33,360,72-16,39
Inveo Yatırım Holding106,702,11141,29
İpek Doğal Enerji11,670,09-10,78
İskenderun Demir Çelik11,430,1826,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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