Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "(Emekli maaşlarında düzenleme) Çalışmalarımızı yaptık, yarın Meclis'e sunacağız"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "5 bin liralık tek seferlik ödeme, çalışmayan emekliler için geçerli olacak. Kasım ayının ilk yarısında bu ödemeyi yapacağız. Yasal süreç için yarın adım atılacak, çalışmalarımızı yarın sabah Meclis'e sunacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı televizyon programında gündemi değerlendirdi. Emeklilere yapılacak olan 5 bin liralık tek seferlik ödeme, Bağ-Kur-SSK prim gün sayısı eşitleme ve ev hanımlarına emeklilik gibi konulara değinen Bakan Işıkhan, 5 yıllık süreçte hükümetin vatandaşlara verdiği sözlerin hepsini yerine getireceklerinin altını çizdi.

"5 bin liralık tek seferlik ödeme için çalışmalarımızı yarın Meclis'e sunacağız"

Bakan Işıkhan, konuşmasında 5 bin lira tek seferlik ödeme hakkında açıklamalarda bulunarak, "5 bin liralık tek seferlik ödeme, çalışmayan emekliler için geçerli olacak. Kasım ayının ilk yarısında bu ödemeyi yapacağız. Yasal süreç için yarın adım atılacak, çalışmalarımızı yarın sabah Meclis'e sunacağız. AK Parti grup başkan vekillerimiz bu konuda meclisteki yasal prosedürleri sürdürecek. Cumhurbaşkanımızın müjdesinden sonra teknik olarak çalıştık. Kanun teklifi yarın Meclisimizde olacak. Ne kadar kısa sürede sonuçlanırsa emeklilerimiz için o kadar faydalı olacak. Kasım ayının 15'ine yakın, Kasım'ın ilk döneminde inşallah bu ödemeyi yapacağız. Emeklilerimiz hesaplarında bu rakamı görecekleri" dedi.

Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, emeklileri sadece mali yönden değil sosyal yönden de destekleneceği projelere adım atmak istediklerinin altını çizdi.

"9,5 yıl öncesine kadar en düşük işsizlik rakamına ulaştık"

Orta Vadeli Program kapsamındaki hedeflere de yavaş yavaş ulaştıklarını ifade eden Bakan Işıkhan, "Maliye Bakanımız ve Merkez Bankası Başkanımızın öngörüleriyle 2024'ün ortalarında bu iyileşmeleri göreceğiz. Enflasyonun kademe kademe düştüğüne de tanıklık edeceğiz. Bizim temel hedefimiz ve Bakanlığımızın en önemli görevleri arasında işsizlikle mücadele yer alıyor. 9,5 yıl öncesine kadar en düşük işsizlik rakamına ulaştık. Orta Vadeli Program hedeflerimize yavaş yavaş ulaşıyoruz. Temel hedefimiz istihdamımızı güçlendirmek. İstihdamı güçlendirip harekete geçiremediğimiz zaman işsizlikle etkili mücadele edemeyiz. Bu açıdan İŞKUR'umuzun çok önemli çalışmaları söz konusu. Bu kapsamda her 10 işverenimizin 7'sine İŞKUR aracılığı ile ihtiyaç duyduğu nitelikli personeli kendisine kazandırıyor" açıklamasında bulundu.

"5 yıllık dönem içerisinde 'Ev Hanımlarına Emeklilik" düzenlemesini yürürlüğe sokacağız"

Ev hanımlarına emeklilik düzenlemesi hakkında ise Bakan Işıkhan, "5 yıllık dönem içerisinde ev hanımlarına yönelik bu iyileştirmeyi yapacağız. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında 3'de 1'lik prim desteğini devletimiz ödeyecek. Bu da ev hanımlarının yıpranmasına ve zarar görmesine neden olan faktörlerin azalmasını sağlayabilir. En azından emeklilik hakkına sahip olacaklar. Birçok şehir buluşmasında ev hanımlarından bu tepkileri aldık, bu düzenlemeyi dört gözle bekliyorlar. İnşallah bütçe disiplini doğrultusunda ev hanımlarına yönelik bu müjdeyi de Sayın Cumhurbaşkanımız ilerleyen zaman içerisinde verir. Biz de çalışmalarımıza başladık. Burada çocuk sayısına bağlı olarak, engelli çocuğunun olup olmamasına bağlı olarak farklı formüller olabilir" diye konuştu.

Bakan Işıkhan, tüm kamu görevlilerine yaklaşık yüzde 50'ye yakın bir iyileştirme yapılacağını belirterek, emeklilerin, çalışanların ve iş verenlerin enflasyonla karşı karşıya kaldıklarında bir tahribata uğramayacaklarını dile getirdi.

EYT konusuna da değinen Işıkhan, bugüne kadar yaklaşık 2 milyon EYT başvurusunun başarıyla sonuçlandırıldığını, 120 bine yakın EYT dosyasında da işlemlerin devam ettiğini açıkladı. Işıkhan, 120 bin EYT dosyasını Aralık ayına kadar bitirmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

"Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinde emekli olma hakkı tanıyoruz"

Bağ-Kur prim eşitlemesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gerekli talimatları aldıklarını dile getiren Bakan Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:

"7 bin 200'e güne düşürülmesi bizim için önemli sözlerden biri, bu konudaki çalışmalarımıza başladık. 9 bin yerine 7 bin 200 ödeyerek Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinde emekli olma hakkı tanıyoruz. Bu konuda temel değişkenlerimiz, standartlarımız olacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu hedefimizi de gerçekleştireceğiz."

Bakan Işıkhan, basın mensuplarının çalışma hayatındaki sorunlarından haberdar olduklarını ve bu konuda İŞKUR aracılığıyla iletişim fakültesi öğrencilerine 'Eğitim Kursu' adı altında tecrübe kazanmaları ve istihdam edilmeleri yönünde bir çalışma başlatacaklarını da bildirdi.

"Kıdem Tazminatı Fonu konusunda herhangi bir çalışmamız yok"

'Kıdem Tazminatı Fonu' konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak herhangi bir çalışmalarının olmadığının altını çizen Bakan Işıkhan, "İşçilerimiz, işverenlerimiz, sendikalarımız rahat olsunlar. OVP'de de ifade ettiğimiz bir kavram bulunmamakta. Şu anda bir çalışmamız yok, ileriki zamanlarda da bir çalışma söz konusu değil" ifadelerine yer verdi. - ANKARA