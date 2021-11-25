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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens Al Nahyan arasındaki zirve Körfez'de geniş yankı uyandırdı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens Al Nahyan arasındaki zirve Körfez'de geniş yankı uyandırdı

25.11.2021 13:59

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Ankara'ya yaptığı ziyaret Körfez basınında büyük ses getirdi. Al Nahyan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmeyi "BAE ve Türkiye arasında yeni bir dönem başladı" manşetleriyle servis eden Körfez medyası, iki ülke arasında gerçekleştirilecek iş birlikleri, ekonomik çalışmalar ve bölgesel faaliyetlere değindi.

Türkiye ile BAE arasında yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın gerçekleştirdiği görüşme Körfez'in de yakın takibindeydi. BAE basını başta olmak üzere Körfez'de faaliyet gösteren medya kuruluşları, gazeteler, Prens Bin Zayid'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle dün Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyareti manşetlerine taşıdı.

"UMUT VADEDEN İLİŞKİLER"

Dünkü ziyareti "BAE ve Türkiye... Umut vadeden ilişkiler" başlığıyla manşetinden veren "El-İttihad" gazetesi, iki ülke ilişkilerinde barış ve istikrar temeline dayalı iş birliği ve ortak çalışma için yeni ufukların oluştuğuna vurgu yaptı.

İki ülke arasındaki yeni dönemin ilk adımı olarak BAE'nin Türkiye'de yatırım için 10 milyar dolarlık bir fon ayırdığına işaret eden gazete, "Tıpkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi, bu ziyaret iki ülke arasında kalkınmayı vadeden yeni bir dönemin hazırlığıdır." ifadelerine yer verdi.

"El-İttihad" gazetesinin haberinde ayrıca çeşitli sektörlerde kalkınmasını sürdüren iki ülkenin sürdürülebilir bir ekonomik ortaklık başlattığına işaret edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens al Nahyan arasındaki zirve Körfez'de geniş yankı uyandırdı: Yeni bir dönem başladı

İLİŞKİLERDE YENİ YOL HARİTASI

Prens Bin Zayid ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buluşmasını "İstisnai bir ziyaret" manşetiyle veren BAE'nin "El-Halic" gazetesi de bu ziyaretle BAE ile Türkiye arasındaki kadim ilişkilerin yeni yol haritasının belirlendiğine dikkati çekti.

Dünkü ziyaretin "istisnai bir önem arz ettiğinin" altını çizen gazete, "Çünkü bu ziyaret, tarihi, coğrafi, dini ve ortak çıkarlar bağlamında Türkiye'nin hem BAE hem de Arap ülkeleriyle olan ilişkilerini yeni bir döneme taşıyor." değerlendirmesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens al Nahyan arasındaki zirve Körfez'de geniş yankı uyandırdı: Yeni bir dönem başladı

"BAE VE TÜRKİYE ARASINDA YENİ DÖNEM BAŞLADI"

The National gazetesinin manşetinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Al Nahyan arasında gerçekleştirilen görüşme vardı. "BAE ve Türkiye arasında yeni bir dönem başladı" manşetiyle haberi duyuran gazete, iki ülke arasında gerçekleştirilecek iş birlikleri, ekonomik çalışmalar ve bölgesel faaliyetlere değindi.

BAE ile Türkiye arasındaki üst düzey teması "Muhammed bin Zayid tarihin akışını düzeltiyor" başlığıyla veren "El-Vatan" gazetesi de söz konusu ziyaretin, ekonomi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilerin birçok alanda gelişmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens al Nahyan arasındaki zirve Körfez'de geniş yankı uyandırdı: Yeni bir dönem başladı

ERDOĞAN-AL NAHYAN ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine dün Ankara'yı ziyaret eden Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, "Ekonomik ilişkilerimizi güçlendirme fırsatlarına odaklanan verimli görüşmeler gerçekleştirdik." ifadesini kullanmıştı. İş birliği için yeni ve gelecek vadeden ufuklar açmayı umduklarını belirten Bin Zayid, iki ülkenin yararına olacak karşılıklı çıkarlarını, kalkınma ve refah beklentilerini gerçekleştirecek şekilde ortak çalışmayı istediklerini kaydetmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens al Nahyan arasındaki zirve Körfez'de geniş yankı uyandırdı: Yeni bir dönem başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens Al Nahyan arasındaki zirve Körfez'de geniş yankı uyandırdı

Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Körfez, Politika, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens Al Nahyan arasındaki zirve Körfez'de geniş yankı uyandırdı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens Al Nahyan arasındaki zirve Körfez'de geniş yankı uyandırdı - Son Dakika
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