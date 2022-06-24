Dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı: 30 kriterin baz alındığı listede zirve bir kez daha Viyana'nın oldu - Son Dakika
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Dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı: 30 kriterin baz alındığı listede zirve bir kez daha Viyana'nın oldu

24.06.2022 14:19
Dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı: 30 kriterin baz alındığı listede zirve bir kez daha Viyana'nın oldu

The Economist'in araştırma ve analiz bölümünün yaptığı araştırmada "dünyanın en yaşanabilir şehirleri" listelendi. Avusturya'nın başkenti Viyana, 30 kriterin baz alınarak değerlendirildiği listede kendisine ilk sırada yer buldu.

Birleşik Krallık merkezli The Economist "Dünyanın En Yaşanabilir Şehirleri" raporunu yayımlandı. Avusturya'nın başkenti Viyana, corona virüs pandemisi kısıtlamaları nedeniyle 34. sıraya düşen Yeni Zelanda'nın Auckland kentinden ilk sırayı kaptı.

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Bir tanesi var ki zirveyi hiç bırakmıyor

Raporda, "2021'in başlarında müze ve restoranlarının kapanmasıyla sıralamamızda 12. sıraya düşen Viyana, 2018 ve 2019'da olduğu gibi birinci sıraya yükseldi" denildi.

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Bir tanesi var ki zirveyi hiç bırakmıyor

Ayrıca kent için "İstikrar ve iyi alt yapı; şehrin sakinleri için cazibesi, iyi sağlık hizmetleri ve birçok kültür ve eğlence fırsatıyla destekleniyor" ifadeleri kullanıldı.

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Bir tanesi var ki zirveyi hiç bırakmıyor
Kiev

Ukrayna'nın başkenti Kiev ise Rusya saldırısı nedeniyle bu yıl listeye dahil edilmedi. Rusya'nın kentleri olan Moskova ve St. Petersburg'un sıralaması ise batı yaptırımlarının etkisiyle düştü.

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Bir tanesi var ki zirveyi hiç bırakmıyor
Moskova
İşte dünyanın en yaşanabilir 10 şehri;

10-OSAKA, JAPONYA

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Bir tanesi var ki zirveyi hiç bırakmıyor

9-AMSTERDAM, HOLLANDA

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Bir tanesi var ki zirveyi hiç bırakmıyor

8- TORONTO, KANADA

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Bir tanesi var ki zirveyi hiç bırakmıyor

7- ALMANYA, FRANKFURT

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Bir tanesi var ki zirveyi hiç bırakmıyor

6- CENEVRE, İSVİÇRE

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Bir tanesi var ki zirveyi hiç bırakmıyor

5- VANCOUVER, KANADA

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Bir tanesi var ki zirveyi hiç bırakmıyor

4- CALGARY, CANADA

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Bir tanesi var ki zirveyi hiç bırakmıyor

3- ZÜRİH, İSVİÇRE

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Bir tanesi var ki zirveyi hiç bırakmıyor

2- KOPENHAG, DANİMARKA

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Bir tanesi var ki zirveyi hiç bırakmıyor

1- VİYANA, AVUSTURYA

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Bir tanesi var ki zirveyi hiç bırakmıyor
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Yeni Zelanda, Avusturya, Viyana, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı: 30 kriterin baz alındığı listede zirve bir kez daha Viyana'nın oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı: 30 kriterin baz alındığı listede zirve bir kez daha Viyana'nın oldu - Son Dakika
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