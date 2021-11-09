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E-ticaret uygulamasına üye oldu, "Satış yaptıkça komisyon alacaksınız" vaadine kanıp 75 bin lira dolandırıldı - Son Dakika

E-ticaret uygulamasına üye oldu, "Satış yaptıkça komisyon alacaksınız" vaadine kanıp 75 bin lira dolandırıldı

09.11.2021 11:02

İstanbul'da tekstil işiyle uğraşan Ergün S. arkadaşının tavsiyesiyle telefonuna bir e-ticaret uygulaması indirdi. Dolandırıcıların "Satış yaptıkça komisyon alacaksınız" vaadiyle uygulamaya üye olan Ergün S. toplam 75 bin lira dolandırıldığı ve uygulamanın da kapandığını öne sürerek, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul'da 2021 yılının Ekim ayında meydana gelen olay iddiaya göre şöyle oldu: İş arkadaşının satış yaptıkça para kazandığını söylemesi üzerine Ergün S. de e-ticaret uygulamasını cep telefonuna indirdi. Ergün S., uygulama üzerinden iletişime geçtiği kişilere, yatırım yapmak istediğini söyleyerek, banka hesap numaralarını istedi. İlk başlarda küçük miktarda paralar yatırıp kar eden Ergün S., ilerleyen günlerde uygulamaya yüklediği para miktarını artırdı. Başlarda bankadan para yollayan Ergün S.'ye daha sonra paraları, kripto para olarak göndermesi söylendi. Ergün S. de bu kişilere verdikleri linkten ulaşmak suretiyle hesaplarına para yolladı. Dolandırıcılık şüphelililerinin kampanya yaptıklarını söyleyip "Yatırdığınız miktarın komisyonunu yüzde 30 olarak size vereceğiz" şeklindeki sözlerine güvenen Ergün S., tüm parasını uygulamaya yükledi. Daha sonra parasını geri çekmek istedi ancak sistemin hata verdiğini gören Ergün S., şüphelilerle iletişime geçti. Karşısındaki kişiler, sistemsel hata olduğunu sorunu çözeceklerini söyleyerek Ergün S.'ye beklemesi gerektiğini söyledi. Bir hafta sonrasında uygulamanın kapanmasının ardından dolandırıldığını anlayan Ergün S., Bakırköy Adalet Sarayı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturma savcısına da şikayetçi olarak ifade veren Ergün S., adliye çıkışında açıklamalarda bulundu.

"BENİM GİBİ 1 MİLYON 300 BİN TANE ÜYESİ VAR"

Ergün S. "Takashimaya diye bir uygulamayla iş yerinden arkadaşlarım oynayıp para kazandığını söyledi. Bana da tavsiye ettiler. Ben de bu uygulamaya girdim. Uygulama birbirini davet ederek üye yapıyordu. Arkadaşım bizi davet ederek uygulamaya üye yaptı. İlk başta küçük küçük alışverişler yapıyorduk, burada bir sıkıntı olmuyordu. Kara geçtikten sonra bize komisyonları yüzde 10'dan yüzde 30'lara çıkaracaklarını söylediler. 3-4 gün içinde 'Bugünlerde kampanya var yatırdığınız paranın karını yüzde 30 olarak alacaksınız' dediler. Biz de güvendiğimiz için paramızı yatırdık. Sonrasında parayı geri çekmek istedik ama 19 Ekim'den bu yana paramızı alamadık. Daha sonra da 10 gün içinde uygulama kapandı. Bende adliyeye gelerek şikayetçi oldum. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Kimin ne yaptığını bilmiyoruz. Elimizde sadece uygulama vardı ama şu an uygulamada yok ortada. Benim gibi 1 milyon 300 bin tane üyesi var ama hiç kimseden ses çıkmamış" dedi.

'Satış yaptıkça komisyon alacaksınız' vaadine kanıp e-ticaret uygulamasına üye oldu, 75 bin lira dolandırıldı

"İNSANLAR KAPTIRDI KENDİNİ AMA SONUÇLARI HÜSRAN OLDU"

Diğer arkadaşlarının da kar ettiğini gördükten sonra güveninin arttığını belirten Ergün S., "İş yerinden 30-40 tane arkadaşım vardı. Hepsi de uygulamanın içindeydi, hepsinin kar ettiğine kendi gözlerimle şahit oldum. İlk başlarda kendimde uygulamayı kullanınca kar ettiğimi gördüm. Aynı saadet zinciri gibi sistemleri de vardı. Getirdiğin üye kadar sana ekstradan yüzde 10 komisyon veriyordu. Altında kaç tane üye olursa o kadar çok komisyon alıyorsun. Bunun gibi şeyleri de vardı. Sattığın üründen yüzde 10 kazanma vaatleri de vardı onu da veriyorlardı. İnsanları böyle cezbettiler. İnsanlar da kaptırdı kendini ama sonuçları hüsran oldu" ifadelerini kullandı.

"TÜM PARAMIZI KRİPTO PARALAR ÜZERİNDEN GÖNDERMEMİZİ İSTEDİLER"

Ergün S. "İlk başlarda küçükten 7 bin 500 liradan başladık, sonrasında zaman geçtikçe, güven geldikçe miktarı giderek artırdık. Sonra güvenimiz tam olunca kampanyaya dahil olmak istedik. Tüm paramızı kripto paralar üzerinden göndermemizi istediler. Daha önce banka üzerinden gönderiyorduk. 'Kripto para üzerinden gönderirseniz sizden yüzde 5 komisyon alacağız' dediler. Bankadan gönderdiğimiz zaman yüzde 10 aldıkları için kripto para üzerinden göndermek bize daha cazip, daha uygun geldiği için gönderdik. Şayet o gönderdiğimiz son para 75 bin liradan biraz daha fazlaydı bu parayı gönderdik ama geri alamadık halan daha bekliyoruz uygulama kapandı" diye konuştu.

"NEREYE GÖNDERDİĞİMİZİ, KİME GÖNDERDİĞİMİZİ BİLMİYORUZ"

Dolandırıcıların son zamanlarda paraları kripto para üzerinden istediklerini söyleyen Ergün S. "İlk önce bankadan gönderiyorduk. Daha sonra bize, 'Bankalar bloke oldu gönderemedik'... 'Neden' diye sorduk. 'Bir hata var, siz şimdilik kripto olarak gönderin oradan biz sizden yüzde 10 yerine yüzde 5 komisyon alacağız' dediler. Bu da bizim daha çok işimize geldiği için bizde buradan gönderdik. Fakat nere gönderdiğimizi, kime gönderdiğimizi bilmiyoruz. Kripto para hesabına gönderdiğimiz için orada isim yazmıyor. Daha önce bankadan gönderdiğimizde isim veya şirket ismi yazıyordu. Dolandırıcılara sadece kripto olarak gönderdiğimiz para 50 bin lira civarında. Daha önceden bankadan gönderdiğimiz para 25 bin lira civarında. Ben aldığım karla birlikte hesaplayınca 110 bin lirayı geçiyor bu rakam" dedi.

"İNSANLARIN AKLINI ÇELİYORLAR"

Son olarak bu tarz uygulamaların halen olduğunu ve yetkililerin bu tarz dolandırıcılık yöntemlerine bir çözüm bulmasını isteyen Ergün S. "Bu tip uygulamalar halen var. Bir takım insanlar, buraya para yatırıp para kazandığını söyleyerek, insanların aklını çeliyorlar. Benim demek istediğim yetkililerin bu işlere bir çözüm bulması lazım" diye konuştu.

'Satış yaptıkça komisyon alacaksınız' vaadine kanıp e-ticaret uygulamasına üye oldu, 75 bin lira dolandırıldı
'Satış yaptıkça komisyon alacaksınız' vaadine kanıp e-ticaret uygulamasına üye oldu, 75 bin lira dolandırıldı
'Satış yaptıkça komisyon alacaksınız' vaadine kanıp e-ticaret uygulamasına üye oldu, 75 bin lira dolandırıldı
'Satış yaptıkça komisyon alacaksınız' vaadine kanıp e-ticaret uygulamasına üye oldu, 75 bin lira dolandırıldı
E-ticaret uygulamasına üye oldu, Satış yaptıkça komisyon alacaksınız vaadine kanıp 75 bin lira dolandırıldı

İstanbul, Kripto, Ekim, kar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi E-ticaret uygulamasına üye oldu, 'Satış yaptıkça komisyon alacaksınız' vaadine kanıp 75 bin lira dolandırıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: E-ticaret uygulamasına üye oldu, "Satış yaptıkça komisyon alacaksınız" vaadine kanıp 75 bin lira dolandırıldı - Son Dakika
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