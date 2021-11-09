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Edirne merkezli "ikiz plaka" yöntemiyle kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon! - Son Dakika

Edirne merkezli "ikiz plaka" yöntemiyle kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon!

09.11.2021 10:12

Edirne başta olmak üzere 9 ilde kaçakçılara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, 4 spor otomobil ile 2 bin 200 güneş gözlüğü, 900 oyuncak, 890 rulman, 298 cep telefonu, 39 lüks otomobil ses ve görüntü sistemi parçası ile 540 gıda takviyesine el konuldu.

Edirne merkezli 9 ilde, "ikiz plaka" yöntemiyle kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hamzabeyli ve Pazarkule sınır kapılarından yurda lüks otomobil ve ikiz plakalı araçlarla kaçak eşya getiren kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Edirne merkezli 'ikiz plaka' yöntemiyle kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon! Milyonluk araçlara el konuldu

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ekiplerce Edirne merkezli İstanbul, Sakarya, Düzce, İzmir, Eskişehir, Bursa, Antalya ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında gümrük personelinin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne merkezli 'ikiz plaka' yöntemiyle kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon! Milyonluk araçlara el konuldu

39 LÜKS OTOMOBİLE EL KONULDU

Operasyonda 4 spor otomobil ile 2 bin 200 güneş gözlüğü, 900 oyuncak, 890 rulman, 298 cep telefonu, 39 lüks otomobil ses ve görüntü sistemi parçası ile 540 gıda takviyesine el konuldu, araçlar emniyetin bahçesine çekildi.Gözaltına alınan gümrük personeli H.H.S, U.K, ve M.T. ile diğer şüpheliler E.A, Ü.A, O.K, K.M.M, E.T. ve E.D. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Edirne merkezli 'ikiz plaka' yöntemiyle kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon! Milyonluk araçlara el konuldu
Edirne merkezli ikiz plaka yöntemiyle kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon!

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Otomobil, Edirne, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Edirne merkezli 'ikiz plaka' yöntemiyle kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon! - Son Dakika Ekonomi


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