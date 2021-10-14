Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,24
|-1,69
|-32,30
|Acıpayam Selüloz
|16,35
|0,00
|-3,98
|Adel Kalemcilik
|25,10
|-0,08
|-24,83
|Adese Gayrimenkul
|1,16
|-0,85
|-58,57
|Afyon Çimento
|3,40
|-0,58
|-33,46
|AGESA Hayat Emeklilik
|21,84
|0,92
|27,45
|Ak Enerji
|1,86
|-2,11
|-15,84
|Akbank
|5,25
|0,00
|-22,31
|Akçansa
|15,08
|1,07
|-6,35
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,87
|-1,06
|-22,19
|Akfen GMYO
|5,87
|-3,93
|124,83
|Akın Tekstil
|30,18
|0,07
|-4,97
|Akiş GMYO
|1,73
|-0,57
|-38,04
|Akmerkez GMYO
|36,00
|-0,22
|-41,77
|Aksa
|19,96
|-0,89
|44,48
|Aksa Enerji
|6,36
|-0,47
|70,97
|Aksigorta
|7,04
|-0,14
|-15,27
|Aksu Enerji
|16,45
|2,05
|117,96
|Alarko Carrıer
|290,30
|-0,92
|-20,14
|Alarko GMYO
|22,56
|1,71
|-10,94
|Alarko Holding
|8,37
|-0,48
|-1,78
|Albaraka Türk
|1,74
|4,19
|-10,31
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,22
|4,73
|-14,97
|Alkim Kağıt
|14,80
|0,82
|14,34
|Alkim Kimya
|17,47
|2,04
|24,02
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,41
|0,71
|-3,81
|Altınyunus Çeşme
|52,85
|2,42
|5,78
|Anadolu Efes
|21,10
|0,67
|-1,22
|Anadolu Grubu Holding
|23,50
|-0,84
|-10,05
|Anadolu Hayat Emek.
|9,88
|-1,20
|22,95
|Anadolu Isuzu
|17,75
|-1,39
|-1,39
|Anadolu Sigorta
|6,12
|-3,32
|-15,24
|Anel Elektrik
|2,66
|2,31
|-16,09
|Arçelik
|33,00
|0,73
|15,96
|ARD Bilişim Teknolojileri
|43,46
|-1,45
|-9,61
|Arena Bilgisayar
|9,40
|-0,42
|-13,78
|Armada Bilgisayar
|48,98
|-0,49
|-0,20
|Arsan Tekstil
|4,35
|0,00
|9,13
|Arzum Ev Aletleri
|16,77
|-1,53
|-30,60
|Aselsan
|16,57
|1,66
|-9,21
|Ata GMYO
|3,81
|0,53
|-30,85
|Atakule GMYO
|2,72
|2,26
|16,18
|Atlantis Yatırım Holding
|5,74
|6,30
|3,24
|Atlas Yat. Ort.
|1,38
|-0,72
|-21,14
|ATP Bilgisayar
|34,50
|0,58
|Avrasya GMYO
|1,91
|1,06
|-27,08
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,38
|-1,65
|-25,63
|Avrupa Yatırım Holding
|6,83
|7,05
|13,83
|Aydem Enerji
|6,65
|-0,89
|Ayen Enerji
|4,80
|-2,44
|-11,28
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,62
|-2,00
|65,08
|Aygaz
|16,66
|1,46
|17,44
|Bagfaş
|20,48
|0,39
|2,40
|Bak Ambalaj
|19,16
|-1,24
|-3,12
|Balatacılar Balatacılık
|9,15
|-0,11
|11,04
|Bantaş Ambalaj
|3,20
|-2,74
|2,35
|Banvit
|64,60
|0,86
|24,23
|Başkent Doğalgaz GMYO
|32,00
|4,03
|Baştaş Başkent Çimento
|9,36
|-5,26
|-46,11
|Batı Çimento
|13,44
|-1,32
|185,35
|Batısöke Çimento
|2,45
|-0,41
|0,41
|Bayrak Taban Sanayi
|9,90
|-10,00
|-6,69
|Bera Holding
|9,82
|-0,91
|-51,58
|Berkosan Yalıtım
|7,37
|-1,60
|-17,38
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,03
|-0,66
|49,26
|Beyaz Filo
|9,17
|0,00
|-9,02
|Bilici Yatırım
|14,05
|-3,64
|153,92
|Bim Mağazalar
|60,45
|-1,79
|-15,21
|Biotrend Çevre ve Enerji
|26,74
|2,45
|Birko Mensucat
|1,09
|-0,91
|-1,80
|Birleşim Mühendislik
|9,38
|2,07
|Birlik Mensucat
|2,14
|0,94
|-38,15
|Bizim Mağazaları
|12,21
|-2,40
|-18,46
|BMS Çelik Hasır
|8,21
|0,74
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,29
|-0,92
|Borusan Mannesmann
|22,56
|-0,79
|-18,85
|Borusan Yat. Paz.
|327,70
|0,52
|-27,86
|Bosch Fren Sistemleri
|810,50
|-0,67
|-34,09
|Bossa
|26,82
|0,45
|50,25
|Brisa
|22,44
|-0,80
|15,89
|Burçelik
|21,92
|-1,62
|4,28
|Burçelik Vana
|21,36
|0,66
|-56,99
|Bursa Çimento
|3,66
|1,95
|-26,47
|Carrefoursa
|41,24
|-2,46
|-42,56
|Casa Emtia Petrol
|124,80
|-0,08
|17,74
|Ceo Event Medya
|9,81
|9,98
|52,57
|Coca Cola İçecek
|78,20
|-2,01
|23,13
|Cosmos Yat. Holding
|10,70
|-0,47
|32,75
|Credıtwest Faktorıng
|4,74
|-0,63
|-19,25
|Çan2 Termik
|14,26
|0,07
|Çelebi
|152,70
|-1,99
|-16,34
|Çelik Halat
|6,07
|-0,82
|-33,28
|Çemaş Döküm
|1,13
|-0,88
|-33,63
|Çemtaş
|13,76
|3,07
|-12,42
|Çimbeton
|199,40
|-1,04
|-32,75
|Çimentaş
|27,00
|0,00
|-25,33
|Çimsa
|30,14
|-0,20
|69,33
|Çuhadaroğlu Metal
|8,63
|0,35
|13,44
|Dagi Giyim
|3,22
|-0,92
|-5,47
|Dagi Yatırım Holding
|12,45
|2,05
|-3,49
|Dardanel
|2,54
|-1,17
|-52,30
|Datagate Bilgisayar
|13,33
|-1,99
|-17,26
|Demısaş Döküm
|6,82
|0,00
|5,32
|Denge Holding
|1,48
|1,37
|-51,27
|Deniz GMYO
|1,63
|-1,21
|-11,51
|Derimod
|9,34
|-2,61
|-4,11
|Derlüks Yatırım Holding
|4,86
|-0,61
|-44,90
|Desa Deri
|7,71
|-1,15
|-20,84
|Despec Bilgisayar
|9,00
|-0,33
|-31,09
|Deva Holding
|23,48
|1,65
|-2,40
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,25
|3,21
|4,41
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,70
|-0,42
|26,01
|Ditaş Doğan
|17,79
|9,95
|36,78
|DO-CO
|851,10
|4,30
|35,10
|Doğan Burda
|30,76
|-9,95
|37,08
|Doğan Holding
|2,61
|2,35
|-12,95
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,15
|-0,46
|-7,68
|Doğusan
|4,51
|3,20
|2,97
|Doğuş GMYO
|9,25
|-2,43
|13,22
|Doğuş Otomotiv
|29,68
|-0,67
|14,49
|Döktaş Dökümcülük
|27,68
|-1,49
|-9,60
|Duran Doğan Basım
|15,11
|1,41
|44,04
|Dyo Boya
|9,82
|-2,19
|-12,69
|Eczacıbaşı İlaç
|5,76
|0,35
|-20,02
|Eczacıbaşı Yatırım
|35,84
|0,17
|33,14
|E-Data Teknoloji
|9,98
|-0,20
|Edip Gayrimenkul
|4,12
|7,01
|24,10
|Ege Endüstri
|1.152,00
|-2,37
|-30,81
|Ege Gübre
|175,00
|2,28
|21,99
|Ege Profil
|28,64
|2,14
|-25,10
|Ege Seramik
|14,81
|-0,40
|53,27
|Egeplast
|22,92
|-0,87
|-31,17
|Ekiz Kimya
|6,23
|-2,50
|-12,62
|Emek Elektrik
|2,98
|1,71
|4,37
|Eminiş Ambalaj
|19,50
|2,69
|-47,07
|Emlak Konut GMYO
|1,84
|1,10
|-12,99
|Enerjisa Enerji
|10,65
|1,72
|-7,64
|Enka İnşaat
|10,25
|-0,49
|45,56
|Erbosan
|89,10
|-4,76
|119,70
|Ereğli Demir Çelik
|17,55
|0,98
|33,60
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,21
|-0,62
|Ersu Gıda
|4,78
|1,27
|-3,24
|Escar Turizm Taşımacılık
|21,70
|-1,36
|Escort Teknoloji
|5,15
|-0,96
|-21,61
|Esenboğa Elektrik
|27,64
|-2,12
|45,27
|Etiler Gıda
|5,15
|-4,63
|29,40
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,73
|-2,27
|23,84
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,37
|-0,30
|-4,76
|Euro Yat. Ort.
|3,90
|2,63
|-12,19
|Euro Yatırım Holding
|1,90
|-1,55
|-33,10
|Europap Tezol Kağıt
|13,99
|-0,50
|Fade Gıda
|8,01
|-0,74
|53,99
|Fenerbahçe Futbol
|30,90
|0,32
|4,53
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,31
|-0,43
|-21,64
|F-M İzmit Piston
|100,90
|-1,94
|-17,70
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,31
|0,41
|-5,53
|Ford Otosan
|170,30
|-4,11
|39,43
|Formet Metal ve Cam
|1,26
|0,00
|-48,64
|Frigo Pak Gıda
|19,92
|-1,48
|-5,05
|Galata Wind Enerji
|4,04
|0,50
|Galatasaray Sportif
|3,31
|-1,19
|-18,27
|Garanti Bankası
|9,26
|-1,28
|-8,78
|Garanti Faktoring
|13,40
|-4,35
|20,40
|Garanti Yat. Ort.
|2,29
|-6,53
|-28,79
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,62
|-0,15
|11,71
|Gediz Ambalaj
|15,24
|-3,42
|13,73
|Gen İlaç
|12,95
|-1,52
|Gentaş
|3,06
|-0,33
|-32,20
|Gersan Elektrik
|5,30
|-1,49
|-13,68
|Girişim Elektrik Sanayi
|22,38
|-2,27
|Global Men. Değ.
|5,92
|-0,84
|-1,50
|Global Yat. Holding
|1,84
|-1,60
|-47,63
|Good-Year
|8,31
|2,85
|4,29
|Göltaş Çimento
|36,58
|-0,81
|-10,88
|Gözde Girişim
|5,65
|-0,88
|-29,20
|GSD Denizcilik
|4,59
|5,28
|88,49
|GSD Holding
|2,88
|2,49
|14,74
|Gübre Fabrik.
|49,10
|-1,37
|-42,94
|Güler Yat. Holding
|2,40
|0,00
|-30,69
|Halk GMYO
|2,26
|-0,88
|-25,85
|Hatay Tekstil
|15,72
|-1,07
|15,29
|Hedef Girişim
|2,67
|-0,37
|5,75
|Hektaş
|8,06
|-1,10
|50,87
|HUB Girişim
|10,00
|-0,50
|-45,05
|Hürriyet Gzt.
|2,09
|-0,48
|-0,48
|ICBC Turkey Bank
|5,34
|0,38
|-17,85
|İdeal Finansal Teknolojiler
|44,16
|-3,29
|228,08
|İdealist GMYO
|2,23
|0,90
|-6,03
|İhlas Ev Aletleri
|0,94
|0,00
|-49,55
|İhlas Gayrimenkul
|0,82
|-1,20
|-34,40
|İhlas Gazetecilik
|0,88
|0,00
|-64,28
|İhlas Holding
|0,54
|0,00
|-51,90
|İhlas Yayın Holding
|0,77
|-1,28
|-32,46
|İndeks Bilgisayar
|6,39
|-1,08
|37,54
|Info Yatırım
|4,21
|1,69
|-9,86
|İntema
|33,90
|1,44
|-15,04
|Inveo Yatırım Holding
|95,00
|-0,63
|114,83
|İpek Doğal Enerji
|12,58
|0,88
|-3,82
|İskenderun Demir Çelik
|11,90
|0,25
|31,69
(Sürecek)
Kaynak: AA
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