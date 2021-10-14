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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

14.10.2021 18:30
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,24-1,69-32,30
Acıpayam Selüloz16,350,00-3,98
Adel Kalemcilik25,10-0,08-24,83
Adese Gayrimenkul1,16-0,85-58,57
Afyon Çimento3,40-0,58-33,46
AGESA Hayat Emeklilik21,840,9227,45
Ak Enerji1,86-2,11-15,84
Akbank5,250,00-22,31
Akçansa15,081,07-6,35
Akdeniz Yatırım Hold.1,87-1,06-22,19
Akfen GMYO5,87-3,93124,83
Akın Tekstil30,180,07-4,97
Akiş GMYO1,73-0,57-38,04
Akmerkez GMYO36,00-0,22-41,77
Aksa19,96-0,8944,48
Aksa Enerji6,36-0,4770,97
Aksigorta7,04-0,14-15,27
Aksu Enerji16,452,05117,96
Alarko Carrıer290,30-0,92-20,14
Alarko GMYO22,561,71-10,94
Alarko Holding8,37-0,48-1,78
Albaraka Türk1,744,19-10,31
Alcatel Lucent Teletaş25,224,73-14,97
Alkim Kağıt14,800,8214,34
Alkim Kimya17,472,0424,02
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,410,71-3,81
Altınyunus Çeşme52,852,425,78
Anadolu Efes21,100,67-1,22
Anadolu Grubu Holding23,50-0,84-10,05
Anadolu Hayat Emek.9,88-1,2022,95
Anadolu Isuzu17,75-1,39-1,39
Anadolu Sigorta6,12-3,32-15,24
Anel Elektrik2,662,31-16,09
Arçelik33,000,7315,96
ARD Bilişim Teknolojileri43,46-1,45-9,61
Arena Bilgisayar9,40-0,42-13,78
Armada Bilgisayar48,98-0,49-0,20
Arsan Tekstil4,350,009,13
Arzum Ev Aletleri16,77-1,53-30,60
Aselsan16,571,66-9,21
Ata GMYO3,810,53-30,85
Atakule GMYO2,722,2616,18
Atlantis Yatırım Holding5,746,303,24
Atlas Yat. Ort.1,38-0,72-21,14
ATP Bilgisayar34,500,58

Avrasya GMYO1,911,06-27,08
Avrasya Petrol ve Tur.2,38-1,65-25,63
Avrupa Yatırım Holding6,837,0513,83
Aydem Enerji6,65-0,89

Ayen Enerji4,80-2,44-11,28
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,62-2,0065,08
Aygaz16,661,4617,44
Bagfaş20,480,392,40
Bak Ambalaj19,16-1,24-3,12
Balatacılar Balatacılık9,15-0,1111,04
Bantaş Ambalaj3,20-2,742,35
Banvit64,600,8624,23
Başkent Doğalgaz GMYO32,004,03

Baştaş Başkent Çimento9,36-5,26-46,11
Batı Çimento13,44-1,32185,35
Batısöke Çimento2,45-0,410,41
Bayrak Taban Sanayi9,90-10,00-6,69
Bera Holding9,82-0,91-51,58
Berkosan Yalıtım7,37-1,60-17,38
Beşiktaş Futbol Yat.6,03-0,6649,26
Beyaz Filo9,170,00-9,02
Bilici Yatırım14,05-3,64153,92
Bim Mağazalar60,45-1,79-15,21
Biotrend Çevre ve Enerji26,742,45

Birko Mensucat1,09-0,91-1,80
Birleşim Mühendislik9,382,07

Birlik Mensucat2,140,94-38,15
Bizim Mağazaları12,21-2,40-18,46
BMS Çelik Hasır8,210,74

Boğaziçi Beton Sanayi4,29-0,92

Borusan Mannesmann22,56-0,79-18,85
Borusan Yat. Paz.327,700,52-27,86
Bosch Fren Sistemleri810,50-0,67-34,09
Bossa26,820,4550,25
Brisa22,44-0,8015,89
Burçelik21,92-1,624,28
Burçelik Vana21,360,66-56,99
Bursa Çimento3,661,95-26,47
Carrefoursa41,24-2,46-42,56
Casa Emtia Petrol124,80-0,0817,74
Ceo Event Medya9,819,9852,57
Coca Cola İçecek78,20-2,0123,13
Cosmos Yat. Holding10,70-0,4732,75
Credıtwest Faktorıng4,74-0,63-19,25
Çan2 Termik14,260,07

Çelebi152,70-1,99-16,34
Çelik Halat6,07-0,82-33,28
Çemaş Döküm1,13-0,88-33,63
Çemtaş13,763,07-12,42
Çimbeton199,40-1,04-32,75
Çimentaş27,000,00-25,33
Çimsa30,14-0,2069,33
Çuhadaroğlu Metal8,630,3513,44
Dagi Giyim3,22-0,92-5,47
Dagi Yatırım Holding12,452,05-3,49
Dardanel2,54-1,17-52,30
Datagate Bilgisayar13,33-1,99-17,26
Demısaş Döküm6,820,005,32
Denge Holding1,481,37-51,27
Deniz GMYO1,63-1,21-11,51
Derimod9,34-2,61-4,11
Derlüks Yatırım Holding4,86-0,61-44,90
Desa Deri7,71-1,15-20,84
Despec Bilgisayar9,00-0,33-31,09
Deva Holding23,481,65-2,40
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,253,214,41
Diriteks Diriliş Tekstil4,70-0,4226,01
Ditaş Doğan17,799,9536,78
DO-CO851,104,3035,10
Doğan Burda30,76-9,9537,08
Doğan Holding2,612,35-12,95
Doğtaş Kelebek Mobilya2,15-0,46-7,68
Doğusan4,513,202,97
Doğuş GMYO9,25-2,4313,22
Doğuş Otomotiv29,68-0,6714,49
Döktaş Dökümcülük27,68-1,49-9,60
Duran Doğan Basım15,111,4144,04
Dyo Boya9,82-2,19-12,69
Eczacıbaşı İlaç5,760,35-20,02
Eczacıbaşı Yatırım35,840,1733,14
E-Data Teknoloji9,98-0,20

Edip Gayrimenkul4,127,0124,10
Ege Endüstri1.152,00-2,37-30,81
Ege Gübre175,002,2821,99
Ege Profil28,642,14-25,10
Ege Seramik14,81-0,4053,27
Egeplast22,92-0,87-31,17
Ekiz Kimya6,23-2,50-12,62
Emek Elektrik2,981,714,37
Eminiş Ambalaj19,502,69-47,07
Emlak Konut GMYO1,841,10-12,99
Enerjisa Enerji10,651,72-7,64
Enka İnşaat10,25-0,4945,56
Erbosan89,10-4,76119,70
Ereğli Demir Çelik17,550,9833,60
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,21-0,62

Ersu Gıda4,781,27-3,24
Escar Turizm Taşımacılık21,70-1,36

Escort Teknoloji5,15-0,96-21,61
Esenboğa Elektrik27,64-2,1245,27
Etiler Gıda5,15-4,6329,40
Euro Kapital Yat. Ort.4,73-2,2723,84
Euro Trend Yat. Ort.3,37-0,30-4,76
Euro Yat. Ort.3,902,63-12,19
Euro Yatırım Holding1,90-1,55-33,10
Europap Tezol Kağıt13,99-0,50

Fade Gıda8,01-0,7453,99
Fenerbahçe Futbol30,900,324,53
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,31-0,43-21,64
F-M İzmit Piston100,90-1,94-17,70
Fonet Bilgi Teknolojileri12,310,41-5,53
Ford Otosan170,30-4,1139,43
Formet Metal ve Cam1,260,00-48,64
Frigo Pak Gıda19,92-1,48-5,05
Galata Wind Enerji4,040,50

Galatasaray Sportif3,31-1,19-18,27
Garanti Bankası9,26-1,28-8,78
Garanti Faktoring13,40-4,3520,40
Garanti Yat. Ort.2,29-6,53-28,79
Gedik Y. Men. Değ.6,62-0,1511,71
Gediz Ambalaj15,24-3,4213,73
Gen İlaç12,95-1,52

Gentaş3,06-0,33-32,20
Gersan Elektrik5,30-1,49-13,68
Girişim Elektrik Sanayi22,38-2,27

Global Men. Değ.5,92-0,84-1,50
Global Yat. Holding1,84-1,60-47,63
Good-Year8,312,854,29
Göltaş Çimento36,58-0,81-10,88
Gözde Girişim5,65-0,88-29,20
GSD Denizcilik4,595,2888,49
GSD Holding2,882,4914,74
Gübre Fabrik.49,10-1,37-42,94
Güler Yat. Holding2,400,00-30,69
Halk GMYO2,26-0,88-25,85
Hatay Tekstil15,72-1,0715,29
Hedef Girişim2,67-0,375,75
Hektaş8,06-1,1050,87
HUB Girişim10,00-0,50-45,05
Hürriyet Gzt.2,09-0,48-0,48
ICBC Turkey Bank5,340,38-17,85
İdeal Finansal Teknolojiler44,16-3,29228,08
İdealist GMYO2,230,90-6,03
İhlas Ev Aletleri0,940,00-49,55
İhlas Gayrimenkul0,82-1,20-34,40
İhlas Gazetecilik0,880,00-64,28
İhlas Holding0,540,00-51,90
İhlas Yayın Holding0,77-1,28-32,46
İndeks Bilgisayar6,39-1,0837,54
Info Yatırım4,211,69-9,86
İntema33,901,44-15,04
Inveo Yatırım Holding95,00-0,63114,83
İpek Doğal Enerji12,580,88-3,82
İskenderun Demir Çelik11,900,2531,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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