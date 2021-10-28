Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 29.749,80 2,59 -26,54 İş Bankası (C) 5,63 0,36 -17,12 İş Bankası (Kur.) 370.000,00 0,00 -2,63 İş Fin.Kir. 3,06 0,33 -20,73 İş Girişim 7,95 -1,61 -58,05 İş GMYO 1,92 -0,52 -24,41 İş Y. Men. Değ. 16,00 3,16 -3,60 İş Yat. Ort. 2,74 0,00 -18,53 İşbir Holding 55,30 0,18 3,02 Işık Plastik 6,20 0,49 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,92 -1,08 -19,30 İttifak Holding 1,23 -1,60 -44,84 İz Hayvancılık Tarım 22,94 -0,35 27,44 İzmir Demir Çelik 2,34 0,00 -29,30 İzmir Fırça 5,99 -0,17 7,73 Jantsa Jant Sanayi 62,05 -3,80 49,71 Kafein Yazılım 20,40 -1,35 -4,40 Kalekim Kimyevi Maddeler 14,28 0,21 Kaplamin 25,28 3,95 -25,21 Kardemir (A) 6,46 0,00 8,57 Kardemir (B) 6,40 -0,93 21,44 Kardemir (D) 7,46 -0,53 29,07 Karel Elektronik 8,52 -0,47 26,70 Karsan Otomotiv 3,63 -0,82 11,69 Karsu Tekstil 8,34 -0,71 -2,46 Kartal Yenilenebilir Enerji 22,10 9,95 Kartonsan 52,45 0,38 -44,60 Katmerciler Ekipman 1,36 -0,73 -21,49 Kent Gıda 179,50 -0,28 -49,52 Kerevitaş Gıda 4,24 1,19 -35,56 Kervan Gıda 11,53 -0,86 12,65 Kervansaray Yat. Holding 0,74 -1,33 -41,27 Kiler GMYO 2,03 1,50 -19,12 Kızılbük GYO 30,00 6,01 Klimasan Klima 10,41 0,87 23,38 Koç Holding 23,58 0,08 15,29 Konfrut Gıda 4,11 0,00 -2,72 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 73,25 -1,21 210,38 Konya Çimento 843,20 -0,97 -25,38 Koray GMYO 7,24 -0,69 62,70 Kordsa Teknik Tekstil 27,60 2,60 77,49 Koza Altın 107,30 2,29 10,96 Koza Madencilik 16,85 0,60 8,78 Körfez GMYO 6,80 6,75 17,24 Kristal Kola 1,32 0,76 -56,79 Kron Telekomünikasyon 32,92 -0,96 -10,64 Kuştur Kuşadası Turizm 254,70 2,21 61,92 Kuyas Yatırım 2,55 0,39 10,87 Kütahya Porselen 70,40 1,15 39,54 Kütahya Şeker Fabrikası 31,42 -5,59 Lider Faktoring 3,09 0,00 -9,38 Link Bilgisayar 28,28 -2,15 -10,50 Logo Yazılım 42,50 -1,76 36,48 Lokman Hekim Sağlık 10,30 -0,96 45,12 Lüks Kadife 46,96 -0,97 63,54 Makina Takım 3,60 4,35 5,57 Manas Enerji Yönetimi 15,77 0,45 Margün Enerji 8,37 -0,48 Marka Yatırım Holding 4,17 -1,18 -35,15 Marmaris Altınyunus 178,30 -1,60 60,49 Marshall 246,70 -1,28 -19,56 Martı GMYO 0,91 0,00 -64,36 Martı Otel 1,66 -2,35 -22,07 Matriks Bilgi Dağıtım 22,60 -0,44 Mavi Giyim 72,00 0,21 39,51 Mazhar Zorlu Holding 31,70 -0,06 0,70 Meditera Tıbbi Malzeme 34,34 -0,69 Mega Polietilen 4,99 -0,40 -34,86 Menderes Tekstil 2,09 3,98 -32,36 Mercan Kimya 10,49 1,16 Merit Turizm 28,38 -2,14 173,96 Merko Gıda 4,46 -1,11 -48,38 Metemtur Yatırım 3,07 0,00 -62,03 Metro Holding 1,28 -0,78 -38,46 Metro Petrol ve Tesisleri 2,81 1,44 -2,77 Metro Yatırım Ortaklığı 1,71 -0,58 -26,61 Migros Ticaret 35,20 0,98 -17,76 Milpa 3,86 -1,28 -16,09 Mistral GMYO 4,42 0,00 -6,16 MLP Sağlık 27,12 0,44 36,49 MMC San. ve Tic. Yat. 5,59 3,33 21,52 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,95 0,29 -41,35 Mondi Tire Kutsan 8,72 -5,22 14,74 Nasmed Egepol 5,17 0,00 Naturel Enerji 33,40 -0,36 -5,94 Naturelgaz 7,25 0,00 Net Holding 4,30 0,47 25,36 Netaş Telekom. 17,32 0,46 -38,32 Niğbaş Niğde Beton 7,68 -0,13 -85,23 Nuh Çimento 43,58 0,05 -9,26 Nurol GMYO 15,60 0,00 113,99 Odaş Elektrik 1,40 0,00 -52,11 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 13,57 -1,60 Orge Enerji Elektrik 5,96 1,36 29,21 Orma Orman Mahsulleri 28,44 1,72 93,21 Osmanlı Menkul 24,20 0,08 -21,29 Ostim Endüstriyel Yat 1,79 0,00 -23,30 Otokar 337,00 -1,26 10,75 Oyak Çimento 6,88 -0,72 -21,64 Oyak Yat. Ort. 6,87 -0,58 -0,46 Oyak Yatırım Menkul 29,22 -0,20 Oylum Sınai Yatırımlar 8,06 -0,25 71,13 Özak GMYO 5,13 0,39 0,59 Özbal Çelik Boru 16,67 -1,30 154,50 Özderici GMYO 1,61 0,63 -27,48 Özerden Plastik 7,37 -0,41 -18,11 Pamel Elektrik 64,50 0,08 202,53 Panora GMYO 6,19 -0,48 5,44 Papilon Savunma 13,20 -0,75 -41,95 Park Elek.Madencilik 4,92 0,82 -8,38 Parsan 31,04 -0,77 27,74 Pegasus 79,65 0,19 6,77 Peker GMYO 0,96 -1,03 -58,96 Penguen Gıda 3,88 0,52 -23,17 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 226,40 9,96 Pera GMYO 1,62 9,46 -7,52 Pergamon Dış Ticaret 23,54 -0,68 28,43 Petkim 6,53 -0,46 31,12 Petrokent Turizm 3.550,00 0,52 291,66 Pınar Et ve Un 16,68 0,91 -23,78 Pınar Su 3,90 0,52 -4,04 Pınar Süt 16,07 -3,19 -28,74 Plastikkart 17,69 -3,60 24,19 Polisan Holding 2,74 0,00 -28,73 Politeknik Metal 332,90 -1,22 -17,95 Prizma Press Matbaacılık 3,82 0,00 -30,29 QNB Finans Fin. Kir. 66,20 0,53 -47,17 QNB Finansbank 35,20 0,46 -49,96 QUA Granite Hayal Yapı 11,22 -0,09 Ral Yatırım Holding 6,50 5,01 46,40 Ray Sigorta 9,56 0,10 -38,12 Reysaş GMYO 2,89 -0,34 -10,85 Reysaş Lojistik 5,13 -0,97 -0,85 Rhea Girişim 2,30 3,60 -38,17 Rodrigo Tekstil 13,37 -1,26 -2,48 Royal Halı 2,99 0,00 -13,08 RTA Laboratuvarları 21,26 0,95 -29,79 Sabancı Holding 11,12 0,27 0,85 Safkar Ege Soğutmacılık 7,35 0,68 -32,44 Sanel Mühendislik 4,98 0,61 45,61 Sanifoam Sünger 28,00 3,70 105,88 Sanko Pazarlama 9,71 -1,82 4,77 Saray Matbaacılık 3,90 -0,76 -55,53 Sarkuysan 18,48 10,00 112,48 Sasa Polyester 31,04 0,39 107,15 Say Yenilenebilir Enerji 21,20 -0,09 149,12 Sekuro Plastik 19,19 -3,18 37,46 Selçuk Ecza Deposu 8,89 -1,33 -33,81 Selçuk Gıda 4,25 1,19 -14,66 Selva Gıda Sanayi 10,91 9,98 Senkron Güvenlik 27,40 -0,36 4,34 Serve Film Prodüksiyon 14,10 -2,49 -11,88 Servet GMYO 67,95 -0,37 -13,33 Seyitler Kimya 16,25 0,12 20,70 Silverline Endüstri 5,15 -0,77 -40,12 Sinpaş GMYO 4,03 0,75 -3,59 Smartiks Yazılım 5,27 0,57 -40,52 Sodaş Sodyum Sanayii 24,58 2,67 -6,67 Söktaş 2,92 -1,02 -10,17 Sönmez Filament 26,10 -1,73 -50,93 Sönmez Pamuklu 14,33 4,98 -40,29 Sumaş Suni Tahta 85,50 -0,06 67,61 Şeker Fin. Kir. 4,91 -0,20 -23,28 Şekerbank 1,01 0,00 -33,11 Şişe Cam 8,66 -1,37 20,96 Şok Marketler Ticaret 11,10 0,00 -11,06 T. Halk Bankası 4,43 0,23 -20,32 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,98 -2,15 -32,45 T.S.K.B. 1,29 0,00 -26,14 T.Tuborg 16,04 0,31 -9,54 Taç Tarım Ürünleri 23,40 -0,43 122,22 Tat Gıda 9,57 -3,82 -17,22 TAV Havalimanları 26,58 0,23 24,79 Tek-Art Turizm 1,23 0,00 -39,11 Tekfen Holding 15,13 -0,33 -7,74 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,19 -1,28 -28,52 Temapol Polimer Plastik 14,24 0,35 23,83 Tetamat Gıda Yatırımları 192,20 0,05 -11,14 TGS Dış Ticaret 16,04 0,12 26,20 Tofaş Oto. Fab. 58,80 0,51 90,22 Torunlar GMYO 3,79 -1,04 -2,82 Trabzon Liman 29,94 -0,73 -6,79 Trabzonspor Sportif 5,42 3,44 122,13 Trend GMYO 6,44 0,47 -48,77 TSKB GMYO 2,89 0,00 -40,12 Tuğçelik 14,07 2,78 74,13 Tukaş 6,75 0,15 -30,34 Turcas Petrol 3,56 -0,56 -26,60 Tureks Turizm Taşımacılık 12,12 1,08 Turkcell 15,29 -1,04 2,51 Tümosan Motor ve Traktör 16,01 -0,93 13,79 Tüpraş 139,80 -1,06 29,44 Türk Hava Yolları 14,97 0,81 15,96 Türk İlaç Serum 9,82 -2,09 Türk Prysmian Kablo 22,60 -2,67 87,36 Türk Telekom 7,53 0,13 -4,68 Türk Traktör 164,90 -3,00 -3,21 Türker Proje Gayrimenkul 139,60 -0,21 23,65 Türkiye Sigorta 4,89 -4,31 -20,85 Ufuk Yatırım 21,62 0,56 61,34 Ulaşlar Turizm Yat. 3,87 -1,78 -8,73 Ulusoy Elektrik 51,25 0,10 -0,19 Ulusoy Un Sanayi 5,22 -0,57 2,58 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,64 -0,61 -29,91 Utopya Turizm 18,98 -0,11 -51,08 Uzertaş Boya 28,78 -1,37 -49,15 Ülker Bisküvi 20,18 -0,59 -9,58 Ünlü Yatırım Holding 5,72 0,70 Vakıf Fin. Kir. 6,48 0,31 90,14 Vakıf GMYO 1,58 -1,25 -34,13 Vakıf Yat. Ort. 6,10 0,00 -17,12 Vakıflar Bankası 3,44 0,29 -26,96 Vakko Tekstil 9,34 -0,11 49,05 Vanet Gıda 5,80 0,52 -24,97 VBT Yazılım 20,70 0,98 Verusa Holding 45,60 -0,22 1,15 Verusaturk Girisim 20,36 -0,68 56,04 Vestel 25,34 -0,16 41,23 Vestel Beyaz Eşya 6,15 -0,16 38,56 Viking Kağıt 6,31 -0,94 -29,89 Yapı ve Kredi Bank. 2,73 2,63 -8,91 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,42 -0,07 -15,95 Yataş 13,36 -0,67 -5,58 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,22 -1,53 -26,82 Yeni Gimat GMYO 15,07 0,20 30,00 Yeo Teknoloji 68,20 3,33 Yeşil GMYO 0,90 1,12 -34,78 Yeşil Yapı 1,07 -0,93 -41,85 Yeşil Yatırım Holding 2,06 0,00 -51,83 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.100,00 -35,26 Yonga Mobilya 19,49 -0,05 -34,57 Yükselen Çelik 5,26 0,38 1,24 Yünsa 11,52 -1,45 -17,07 Ziraat GMYO 2,00 9,89 Zorlu Enerji 1,64 -1,20 -35,15 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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