Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|29.750,00
|0,00
|-26,54
|İş Bankası (C)
|5,75
|2,13
|-15,35
|İş Bankası (Kur.)
|370.000,00
|-2,63
|İş Fin.Kir.
|3,18
|3,92
|-17,62
|İş Girişim
|7,98
|0,38
|-57,89
|İş GMYO
|1,98
|3,13
|-22,05
|İş Y. Men. Değ.
|15,99
|-0,06
|-3,66
|İş Yat. Ort.
|2,75
|0,36
|-18,23
|İşbir Holding
|54,60
|-1,27
|1,72
|Işık Plastik
|6,17
|-0,48
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,95
|3,26
|-16,67
|İttifak Holding
|1,26
|2,44
|-43,50
|İz Hayvancılık Tarım
|22,36
|-2,53
|24,22
|İzmir Demir Çelik
|2,39
|2,14
|-27,79
|İzmir Fırça
|5,91
|-1,34
|6,29
|Jantsa Jant Sanayi
|63,40
|2,18
|52,96
|Kafein Yazılım
|20,92
|2,55
|-1,97
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|14,47
|1,33
|Kaplamin
|25,52
|0,95
|-24,50
|Kardemir (A)
|6,53
|1,08
|9,75
|Kardemir (B)
|6,49
|1,41
|23,15
|Kardemir (D)
|7,56
|1,34
|30,80
|Karel Elektronik
|8,76
|2,82
|30,27
|Karsan Otomotiv
|3,68
|1,38
|13,23
|Karsu Tekstil
|8,49
|1,80
|-0,70
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|24,30
|9,95
|Kartonsan
|51,00
|-2,76
|-46,13
|Katmerciler Ekipman
|1,38
|1,47
|-20,34
|Kent Gıda
|178,00
|-0,84
|-49,94
|Kerevitaş Gıda
|4,32
|1,89
|-34,35
|Kervan Gıda
|11,59
|0,52
|13,23
|Kervansaray Yat. Holding
|0,74
|0,00
|-41,27
|Kiler GMYO
|2,23
|9,85
|-11,16
|Kızılbük GYO
|31,62
|5,40
|Klimasan Klima
|10,50
|0,86
|24,44
|Koç Holding
|23,72
|0,59
|15,98
|Konfrut Gıda
|4,12
|0,24
|-2,49
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|71,00
|-3,07
|200,85
|Konya Çimento
|852,00
|1,04
|-24,60
|Koray GMYO
|7,23
|-0,14
|62,47
|Kordsa Teknik Tekstil
|27,12
|-1,74
|74,41
|Koza Altın
|106,60
|-0,65
|10,24
|Koza Madencilik
|16,62
|-1,36
|7,30
|Körfez GMYO
|7,40
|8,82
|27,59
|Kristal Kola
|1,33
|0,76
|-56,46
|Kron Telekomünikasyon
|33,76
|2,55
|-8,36
|Kuştur Kuşadası Turizm
|241,00
|-5,38
|53,21
|Kuyas Yatırım
|2,55
|0,00
|10,87
|Kütahya Porselen
|70,45
|0,07
|39,64
|Kütahya Şeker Fabrikası
|30,54
|-2,80
|Lider Faktoring
|3,13
|1,29
|-8,21
|Link Bilgisayar
|28,32
|0,14
|-10,37
|Logo Yazılım
|41,86
|-1,51
|34,43
|Lokman Hekim Sağlık
|10,67
|3,59
|50,33
|Lüks Kadife
|51,65
|9,99
|79,88
|Makina Takım
|3,65
|1,39
|7,04
|Manas Enerji Yönetimi
|16,48
|4,50
|Margün Enerji
|8,44
|0,84
|Marka Yatırım Holding
|4,12
|-1,20
|-35,93
|Marmaris Altınyunus
|176,70
|-0,90
|59,05
|Marshall
|242,00
|-1,91
|-21,10
|Martı GMYO
|0,95
|4,40
|-62,80
|Martı Otel
|1,69
|1,81
|-20,66
|Matriks Bilgi Dağıtım
|22,90
|1,33
|Mavi Giyim
|71,55
|-0,63
|38,64
|Mazhar Zorlu Holding
|31,48
|-0,69
|0,00
|Meditera Tıbbi Malzeme
|35,46
|3,26
|Mega Polietilen
|4,99
|0,00
|-34,86
|Menderes Tekstil
|2,06
|-1,44
|-33,33
|Mercan Kimya
|10,65
|1,66
|Merit Turizm
|26,84
|-5,43
|159,09
|Merko Gıda
|4,46
|0,00
|-48,38
|Metemtur Yatırım
|3,09
|0,65
|-61,78
|Metro Holding
|1,30
|1,56
|-37,50
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,79
|-0,71
|-3,46
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,73
|1,17
|-25,75
|Migros Ticaret
|34,90
|-0,85
|-18,46
|Milpa
|3,85
|-0,26
|-16,30
|Mistral GMYO
|4,37
|-1,13
|-7,22
|MLP Sağlık
|26,86
|-0,96
|35,18
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,62
|0,54
|22,17
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,88
|-1,01
|-41,94
|Mondi Tire Kutsan
|8,65
|-0,80
|13,82
|Nasmed Egepol
|5,25
|1,55
|Naturel Enerji
|33,68
|0,84
|-5,15
|Naturelgaz
|7,30
|0,69
|Net Holding
|4,30
|0,00
|25,36
|Netaş Telekom.
|17,80
|2,77
|-36,61
|Niğbaş Niğde Beton
|7,62
|-0,78
|-85,35
|Nuh Çimento
|42,72
|-1,97
|-11,05
|Nurol GMYO
|14,04
|-10,00
|92,59
|Odaş Elektrik
|1,43
|2,14
|-51,08
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|13,79
|1,62
|Orge Enerji Elektrik
|6,13
|2,85
|32,90
|Orma Orman Mahsulleri
|26,88
|-5,49
|82,61
|Osmanlı Menkul
|26,62
|10,00
|-13,42
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,84
|2,79
|-21,16
|Otokar
|341,40
|1,31
|12,20
|Oyak Çimento
|6,84
|-0,58
|-22,10
|Oyak Yat. Ort.
|6,95
|1,16
|0,69
|Oyak Yatırım Menkul
|30,18
|3,29
|Oylum Sınai Yatırımlar
|7,74
|-3,97
|64,33
|Özak GMYO
|5,21
|1,56
|2,16
|Özbal Çelik Boru
|16,77
|0,60
|156,03
|Özderici GMYO
|1,65
|2,48
|-25,68
|Özerden Plastik
|7,54
|2,31
|-16,22
|Pamel Elektrik
|63,05
|-2,25
|195,73
|Panora GMYO
|6,19
|0,00
|5,44
|Papilon Savunma
|13,44
|1,82
|-40,89
|Park Elek.Madencilik
|5,18
|5,28
|-3,54
|Parsan
|30,86
|-0,58
|27,00
|Pegasus
|80,50
|1,07
|7,91
|Peker GMYO
|0,98
|2,08
|-58,11
|Penguen Gıda
|4,13
|6,44
|-18,22
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|225,00
|-0,62
|Pera GMYO
|1,55
|-4,32
|-11,52
|Pergamon Dış Ticaret
|24,38
|3,57
|33,01
|Petkim
|6,56
|0,46
|31,73
|Petrokent Turizm
|3.565,00
|0,42
|293,31
|Pınar Et ve Un
|17,45
|4,62
|-20,26
|Pınar Su
|3,88
|-0,51
|-4,53
|Pınar Süt
|16,50
|2,68
|-26,83
|Plastikkart
|17,39
|-1,70
|22,08
|Polisan Holding
|2,79
|1,82
|-27,43
|Politeknik Metal
|331,40
|-0,45
|-18,32
|Prizma Press Matbaacılık
|3,81
|-0,26
|-30,47
|QNB Finans Fin. Kir.
|64,05
|-3,25
|-48,88
|QNB Finansbank
|35,22
|0,06
|-49,94
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,33
|0,98
|Ral Yatırım Holding
|7,15
|10,00
|61,04
|Ray Sigorta
|9,50
|-0,63
|-38,51
|Reysaş GMYO
|2,92
|1,04
|-9,93
|Reysaş Lojistik
|5,13
|0,00
|-0,85
|Rhea Girişim
|2,18
|-5,22
|-41,40
|Rodrigo Tekstil
|13,25
|-0,90
|-3,36
|Royal Halı
|3,04
|1,67
|-11,63
|RTA Laboratuvarları
|21,38
|0,56
|-29,39
|Sabancı Holding
|11,29
|1,53
|2,40
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,29
|-0,82
|-33,00
|Sanel Mühendislik
|4,86
|-2,41
|42,11
|Sanifoam Sünger
|29,40
|5,00
|116,18
|Sanko Pazarlama
|9,61
|-1,03
|3,69
|Saray Matbaacılık
|3,86
|-1,03
|-55,99
|Sarkuysan
|19,15
|3,63
|120,18
|Sasa Polyester
|30,02
|-3,29
|100,34
|Say Yenilenebilir Enerji
|21,94
|3,49
|157,81
|Sekuro Plastik
|19,03
|-0,83
|36,32
|Selçuk Ecza Deposu
|8,97
|0,90
|-33,22
|Selçuk Gıda
|4,20
|-1,18
|-15,66
|Selva Gıda Sanayi
|10,84
|-0,64
|Senkron Güvenlik
|26,92
|-1,75
|2,51
|Serve Film Prodüksiyon
|14,10
|0,00
|-11,88
|Servet GMYO
|67,30
|-0,96
|-14,16
|Seyitler Kimya
|17,10
|5,23
|27,01
|Silverline Endüstri
|5,17
|0,39
|-39,88
|Sinpaş GMYO
|4,05
|0,50
|-3,11
|Smartiks Yazılım
|5,30
|0,57
|-40,18
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,98
|-2,44
|-8,95
|Söktaş
|2,95
|1,03
|-9,25
|Sönmez Filament
|26,24
|0,54
|-50,66
|Sönmez Pamuklu
|14,65
|2,23
|-38,96
|Sumaş Suni Tahta
|85,50
|0,00
|67,61
|Şeker Fin. Kir.
|5,02
|2,24
|-21,56
|Şekerbank
|1,03
|1,98
|-31,79
|Şişe Cam
|8,53
|-1,50
|19,14
|Şok Marketler Ticaret
|10,94
|-1,44
|-12,34
|T. Halk Bankası
|4,50
|1,58
|-19,06
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,72
|-1,24
|-33,29
|T.S.K.B.
|1,34
|3,88
|-23,27
|T.Tuborg
|16,14
|0,62
|-8,97
|Taç Tarım Ürünleri
|23,28
|-0,51
|121,08
|Tat Gıda
|9,52
|-0,52
|-17,66
|TAV Havalimanları
|26,60
|0,08
|24,88
|Tek-Art Turizm
|1,28
|4,07
|-36,63
|Tekfen Holding
|15,64
|3,37
|-4,63
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,35
|2,58
|-26,67
|Temapol Polimer Plastik
|14,32
|0,56
|24,52
|Tetamat Gıda Yatırımları
|186,50
|-2,97
|-13,78
|TGS Dış Ticaret
|16,64
|3,74
|30,92
|Tofaş Oto. Fab.
|58,20
|-1,02
|88,28
|Torunlar GMYO
|3,89
|2,64
|-0,26
|Trabzon Liman
|30,74
|2,67
|-4,30
|Trabzonspor Sportif
|5,96
|9,96
|144,26
|Trend GMYO
|6,37
|-1,09
|-49,32
|TSKB GMYO
|2,87
|-0,69
|-40,54
|Tuğçelik
|13,59
|-3,41
|68,19
|Tukaş
|6,86
|1,63
|-29,21
|Turcas Petrol
|3,61
|1,40
|-25,57
|Tureks Turizm Taşımacılık
|12,19
|0,58
|Turkcell
|15,60
|2,03
|4,58
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,19
|1,12
|15,07
|Tüpraş
|137,80
|-1,43
|27,59
|Türk Hava Yolları
|15,28
|2,07
|18,36
|Türk İlaç Serum
|10,07
|2,55
|Türk Prysmian Kablo
|22,30
|-1,33
|84,87
|Türk Telekom
|7,59
|0,80
|-3,92
|Türk Traktör
|164,40
|-0,30
|-3,50
|Türker Proje Gayrimenkul
|136,20
|-2,44
|20,64
|Türkiye Sigorta
|4,83
|-1,23
|-21,82
|Ufuk Yatırım
|21,72
|0,46
|62,09
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,00
|3,36
|-5,66
|Ulusoy Elektrik
|51,35
|0,20
|0,00
|Ulusoy Un Sanayi
|5,27
|0,96
|3,57
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,67
|1,83
|-28,63
|Utopya Turizm
|19,10
|0,63
|-50,77
|Uzertaş Boya
|28,78
|0,00
|-49,15
|Ülker Bisküvi
|20,48
|1,49
|-8,23
|Ünlü Yatırım Holding
|5,72
|0,00
|Vakıf Fin. Kir.
|6,74
|4,01
|97,77
|Vakıf GMYO
|1,64
|3,80
|-31,63
|Vakıf Yat. Ort.
|6,19
|1,48
|-15,90
|Vakıflar Bankası
|3,52
|2,33
|-25,27
|Vakko Tekstil
|9,50
|1,71
|51,60
|Vanet Gıda
|5,90
|1,72
|-23,67
|VBT Yazılım
|20,86
|0,77
|Verusa Holding
|47,00
|3,07
|4,26
|Verusaturk Girisim
|21,26
|4,42
|62,93
|Vestel
|25,12
|-0,87
|40,00
|Vestel Beyaz Eşya
|6,06
|-1,46
|36,53
|Viking Kağıt
|6,59
|4,44
|-26,78
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,80
|2,56
|-6,58
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,50
|0,26
|-15,73
|Yataş
|13,25
|-0,82
|-6,36
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,24
|0,62
|-26,36
|Yeni Gimat GMYO
|15,17
|0,66
|30,86
|Yeo Teknoloji
|65,00
|-4,69
|Yeşil GMYO
|0,90
|0,00
|-34,78
|Yeşil Yapı
|1,07
|0,00
|-41,85
|Yeşil Yatırım Holding
|2,08
|0,97
|-51,36
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|9.899,90
|-1,98
|-36,54
|Yonga Mobilya
|19,00
|-2,51
|-36,22
|Yükselen Çelik
|5,40
|2,66
|3,94
|Yünsa
|11,68
|1,39
|-15,92
|Ziraat GMYO
|2,20
|10,00
|Zorlu Enerji
|1,68
|2,44
|-33,57
(Son)
Kaynak: AA
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