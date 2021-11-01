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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

01.11.2021 18:54
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)29.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)29.750,000,00-26,54
İş Bankası (C)5,752,13-15,35
İş Bankası (Kur.)370.000,00

-2,63
İş Fin.Kir.3,183,92-17,62
İş Girişim7,980,38-57,89
İş GMYO1,983,13-22,05
İş Y. Men. Değ.15,99-0,06-3,66
İş Yat. Ort.2,750,36-18,23
İşbir Holding54,60-1,271,72
Işık Plastik6,17-0,48

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,953,26-16,67
İttifak Holding1,262,44-43,50
İz Hayvancılık Tarım22,36-2,5324,22
İzmir Demir Çelik2,392,14-27,79
İzmir Fırça5,91-1,346,29
Jantsa Jant Sanayi63,402,1852,96
Kafein Yazılım20,922,55-1,97
Kalekim Kimyevi Maddeler14,471,33

Kaplamin25,520,95-24,50
Kardemir (A)6,531,089,75
Kardemir (B)6,491,4123,15
Kardemir (D)7,561,3430,80
Karel Elektronik8,762,8230,27
Karsan Otomotiv3,681,3813,23
Karsu Tekstil8,491,80-0,70
Kartal Yenilenebilir Enerji24,309,95

Kartonsan51,00-2,76-46,13
Katmerciler Ekipman1,381,47-20,34
Kent Gıda178,00-0,84-49,94
Kerevitaş Gıda4,321,89-34,35
Kervan Gıda11,590,5213,23
Kervansaray Yat. Holding0,740,00-41,27
Kiler GMYO2,239,85-11,16
Kızılbük GYO31,625,40

Klimasan Klima10,500,8624,44
Koç Holding23,720,5915,98
Konfrut Gıda4,120,24-2,49
Kontrolmatik Teknoloji Enerji71,00-3,07200,85
Konya Çimento852,001,04-24,60
Koray GMYO7,23-0,1462,47
Kordsa Teknik Tekstil27,12-1,7474,41
Koza Altın106,60-0,6510,24
Koza Madencilik16,62-1,367,30
Körfez GMYO7,408,8227,59
Kristal Kola1,330,76-56,46
Kron Telekomünikasyon33,762,55-8,36
Kuştur Kuşadası Turizm241,00-5,3853,21
Kuyas Yatırım2,550,0010,87
Kütahya Porselen70,450,0739,64
Kütahya Şeker Fabrikası30,54-2,80

Lider Faktoring3,131,29-8,21
Link Bilgisayar28,320,14-10,37
Logo Yazılım41,86-1,5134,43
Lokman Hekim Sağlık10,673,5950,33
Lüks Kadife51,659,9979,88
Makina Takım3,651,397,04
Manas Enerji Yönetimi16,484,50

Margün Enerji8,440,84

Marka Yatırım Holding4,12-1,20-35,93
Marmaris Altınyunus176,70-0,9059,05
Marshall242,00-1,91-21,10
Martı GMYO0,954,40-62,80
Martı Otel1,691,81-20,66
Matriks Bilgi Dağıtım22,901,33

Mavi Giyim71,55-0,6338,64
Mazhar Zorlu Holding31,48-0,690,00
Meditera Tıbbi Malzeme35,463,26

Mega Polietilen4,990,00-34,86
Menderes Tekstil2,06-1,44-33,33
Mercan Kimya10,651,66

Merit Turizm26,84-5,43159,09
Merko Gıda4,460,00-48,38
Metemtur Yatırım3,090,65-61,78
Metro Holding1,301,56-37,50
Metro Petrol ve Tesisleri2,79-0,71-3,46
Metro Yatırım Ortaklığı1,731,17-25,75
Migros Ticaret34,90-0,85-18,46
Milpa3,85-0,26-16,30
Mistral GMYO4,37-1,13-7,22
MLP Sağlık26,86-0,9635,18
MMC San. ve Tic. Yat.5,620,5422,17
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,88-1,01-41,94
Mondi Tire Kutsan8,65-0,8013,82
Nasmed Egepol5,251,55

Naturel Enerji33,680,84-5,15
Naturelgaz7,300,69

Net Holding4,300,0025,36
Netaş Telekom.17,802,77-36,61
Niğbaş Niğde Beton7,62-0,78-85,35
Nuh Çimento42,72-1,97-11,05
Nurol GMYO14,04-10,0092,59
Odaş Elektrik1,432,14-51,08
Orçay Ortaköy Çay Sanayi13,791,62

Orge Enerji Elektrik6,132,8532,90
Orma Orman Mahsulleri26,88-5,4982,61
Osmanlı Menkul26,6210,00-13,42
Ostim Endüstriyel Yat1,842,79-21,16
Otokar341,401,3112,20
Oyak Çimento6,84-0,58-22,10
Oyak Yat. Ort.6,951,160,69
Oyak Yatırım Menkul30,183,29

Oylum Sınai Yatırımlar7,74-3,9764,33
Özak GMYO5,211,562,16
Özbal Çelik Boru16,770,60156,03
Özderici GMYO1,652,48-25,68
Özerden Plastik7,542,31-16,22
Pamel Elektrik63,05-2,25195,73
Panora GMYO6,190,005,44
Papilon Savunma13,441,82-40,89
Park Elek.Madencilik5,185,28-3,54
Parsan30,86-0,5827,00
Pegasus80,501,077,91
Peker GMYO0,982,08-58,11
Penguen Gıda4,136,44-18,22
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım225,00-0,62

Pera GMYO1,55-4,32-11,52
Pergamon Dış Ticaret24,383,5733,01
Petkim6,560,4631,73
Petrokent Turizm3.565,000,42293,31
Pınar Et ve Un17,454,62-20,26
Pınar Su3,88-0,51-4,53
Pınar Süt16,502,68-26,83
Plastikkart17,39-1,7022,08
Polisan Holding2,791,82-27,43
Politeknik Metal331,40-0,45-18,32
Prizma Press Matbaacılık3,81-0,26-30,47
QNB Finans Fin. Kir.64,05-3,25-48,88
QNB Finansbank35,220,06-49,94
QUA Granite Hayal Yapı11,330,98

Ral Yatırım Holding7,1510,0061,04
Ray Sigorta9,50-0,63-38,51
Reysaş GMYO2,921,04-9,93
Reysaş Lojistik5,130,00-0,85
Rhea Girişim2,18-5,22-41,40
Rodrigo Tekstil13,25-0,90-3,36
Royal Halı3,041,67-11,63
RTA Laboratuvarları21,380,56-29,39
Sabancı Holding11,291,532,40
Safkar Ege Soğutmacılık7,29-0,82-33,00
Sanel Mühendislik4,86-2,4142,11
Sanifoam Sünger29,405,00116,18
Sanko Pazarlama9,61-1,033,69
Saray Matbaacılık3,86-1,03-55,99
Sarkuysan19,153,63120,18
Sasa Polyester30,02-3,29100,34
Say Yenilenebilir Enerji21,943,49157,81
Sekuro Plastik19,03-0,8336,32
Selçuk Ecza Deposu8,970,90-33,22
Selçuk Gıda4,20-1,18-15,66
Selva Gıda Sanayi10,84-0,64

Senkron Güvenlik26,92-1,752,51
Serve Film Prodüksiyon14,100,00-11,88
Servet GMYO67,30-0,96-14,16
Seyitler Kimya17,105,2327,01
Silverline Endüstri5,170,39-39,88
Sinpaş GMYO4,050,50-3,11
Smartiks Yazılım5,300,57-40,18
Sodaş Sodyum Sanayii23,98-2,44-8,95
Söktaş2,951,03-9,25
Sönmez Filament26,240,54-50,66
Sönmez Pamuklu14,652,23-38,96
Sumaş Suni Tahta85,500,0067,61
Şeker Fin. Kir.5,022,24-21,56
Şekerbank1,031,98-31,79
Şişe Cam8,53-1,5019,14
Şok Marketler Ticaret10,94-1,44-12,34
T. Halk Bankası4,501,58-19,06
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,72-1,24-33,29
T.S.K.B.1,343,88-23,27
T.Tuborg16,140,62-8,97
Taç Tarım Ürünleri23,28-0,51121,08
Tat Gıda9,52-0,52-17,66
TAV Havalimanları26,600,0824,88
Tek-Art Turizm1,284,07-36,63
Tekfen Holding15,643,37-4,63
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,352,58-26,67
Temapol Polimer Plastik14,320,5624,52
Tetamat Gıda Yatırımları186,50-2,97-13,78
TGS Dış Ticaret16,643,7430,92
Tofaş Oto. Fab.58,20-1,0288,28
Torunlar GMYO3,892,64-0,26
Trabzon Liman30,742,67-4,30
Trabzonspor Sportif5,969,96144,26
Trend GMYO6,37-1,09-49,32
TSKB GMYO2,87-0,69-40,54
Tuğçelik13,59-3,4168,19
Tukaş6,861,63-29,21
Turcas Petrol3,611,40-25,57
Tureks Turizm Taşımacılık12,190,58

Turkcell15,602,034,58
Tümosan Motor ve Traktör16,191,1215,07
Tüpraş137,80-1,4327,59
Türk Hava Yolları15,282,0718,36
Türk İlaç Serum10,072,55

Türk Prysmian Kablo22,30-1,3384,87
Türk Telekom7,590,80-3,92
Türk Traktör164,40-0,30-3,50
Türker Proje Gayrimenkul136,20-2,4420,64
Türkiye Sigorta4,83-1,23-21,82
Ufuk Yatırım21,720,4662,09
Ulaşlar Turizm Yat.4,003,36-5,66
Ulusoy Elektrik51,350,200,00
Ulusoy Un Sanayi5,270,963,57
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,671,83-28,63
Utopya Turizm19,100,63-50,77
Uzertaş Boya28,780,00-49,15
Ülker Bisküvi20,481,49-8,23
Ünlü Yatırım Holding5,720,00

Vakıf Fin. Kir.6,744,0197,77
Vakıf GMYO1,643,80-31,63
Vakıf Yat. Ort.6,191,48-15,90
Vakıflar Bankası3,522,33-25,27
Vakko Tekstil9,501,7151,60
Vanet Gıda5,901,72-23,67
VBT Yazılım20,860,77

Verusa Holding47,003,074,26
Verusaturk Girisim21,264,4262,93
Vestel25,12-0,8740,00
Vestel Beyaz Eşya6,06-1,4636,53
Viking Kağıt6,594,44-26,78
Yapı ve Kredi Bank.2,802,56-6,58
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,500,26-15,73
Yataş13,25-0,82-6,36
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,240,62-26,36
Yeni Gimat GMYO15,170,6630,86
Yeo Teknoloji65,00-4,69

Yeşil GMYO0,900,00-34,78
Yeşil Yapı1,070,00-41,85
Yeşil Yatırım Holding2,080,97-51,36
Yibitaş İnşaat Malzeme9.899,90-1,98-36,54
Yonga Mobilya19,00-2,51-36,22
Yükselen Çelik5,402,663,94
Yünsa11,681,39-15,92
Ziraat GMYO2,2010,00

Zorlu Enerji1,682,44-33,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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