Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,51
|-0,36
|-28,81
|Acıpayam Selüloz
|16,87
|0,42
|-0,93
|Adel Kalemcilik
|25,70
|1,26
|-23,03
|Adese Gayrimenkul
|1,19
|0,85
|-57,50
|Afyon Çimento
|3,35
|0,90
|-34,44
|AGESA Hayat Emeklilik
|20,48
|3,96
|19,51
|Ak Enerji
|1,88
|0,53
|-14,93
|Akbank
|5,29
|0,57
|-21,72
|Akçansa
|15,23
|-0,13
|-5,42
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,95
|0,52
|-18,86
|Akfen GMYO
|6,20
|5,98
|137,47
|Akın Tekstil
|30,84
|0,33
|-2,90
|Akiş GMYO
|1,76
|1,15
|-36,97
|Akmerkez GMYO
|36,42
|-0,65
|-41,09
|Aksa
|20,32
|0,49
|47,09
|Aksa Enerji
|6,59
|3,13
|77,15
|Aksigorta
|7,05
|1,29
|-15,15
|Aksu Enerji
|15,24
|9,25
|101,93
|Alarko Carrıer
|292,50
|0,83
|-19,54
|Alarko GMYO
|22,00
|0,92
|-13,15
|Alarko Holding
|8,28
|-0,48
|-2,83
|Albaraka Türk
|1,83
|1,10
|-5,67
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,34
|0,17
|-21,31
|Alkim Kağıt
|14,52
|1,68
|12,18
|Alkim Kimya
|16,65
|1,34
|18,20
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,42
|-0,70
|-3,13
|Altınyunus Çeşme
|58,90
|7,09
|17,89
|Anadolu Efes
|21,16
|0,19
|-0,94
|Anadolu Grubu Holding
|24,34
|0,91
|-6,83
|Anadolu Hayat Emek.
|10,25
|-0,49
|27,56
|Anadolu Isuzu
|17,51
|-1,24
|-2,72
|Anadolu Sigorta
|6,35
|0,32
|-12,05
|Anel Elektrik
|2,46
|1,65
|-22,40
|Arçelik
|31,94
|-0,13
|12,23
|ARD Bilişim Teknolojileri
|44,12
|0,18
|-8,24
|Arena Bilgisayar
|9,43
|0,43
|-13,50
|Armada Bilgisayar
|49,42
|2,32
|0,69
|Arsan Tekstil
|4,39
|0,00
|10,14
|Arzum Ev Aletleri
|17,43
|0,46
|-27,87
|Aselsan
|15,86
|0,57
|-13,10
|Ata GMYO
|3,92
|-0,51
|-28,86
|Atakule GMYO
|2,73
|-0,73
|16,61
|Atlantis Yatırım Holding
|5,60
|0,00
|0,72
|Atlas Yat. Ort.
|1,41
|0,71
|-19,43
|ATP Bilgisayar
|34,18
|-0,47
|Avrasya GMYO
|2,19
|5,80
|-16,39
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,58
|0,00
|-19,38
|Avrupa Yatırım Holding
|6,59
|0,30
|9,83
|Aydem Enerji
|6,89
|0,15
|Ayen Enerji
|5,01
|2,66
|-7,39
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,50
|0,54
|64,01
|Aygaz
|16,67
|2,27
|17,51
|Bagfaş
|21,96
|-3,26
|9,80
|Bak Ambalaj
|19,03
|-0,10
|-3,77
|Balatacılar Balatacılık
|9,48
|9,60
|15,05
|Bantaş Ambalaj
|3,27
|1,24
|4,58
|Banvit
|63,90
|-0,16
|22,88
|Başkent Doğalgaz GMYO
|28,98
|1,26
|Baştaş Başkent Çimento
|9,15
|-1,61
|-47,32
|Batı Çimento
|13,63
|-3,06
|189,38
|Batısöke Çimento
|2,49
|-2,35
|2,05
|Bayrak Taban Sanayi
|10,47
|0,77
|-1,32
|Bera Holding
|10,19
|0,79
|-49,75
|Berkosan Yalıtım
|7,79
|-1,39
|-12,67
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,92
|-0,67
|46,53
|Beyaz Filo
|9,38
|4,45
|-6,94
|Bilici Yatırım
|15,17
|-2,00
|174,16
|Bim Mağazalar
|62,40
|0,89
|-12,48
|Biotrend Çevre ve Enerji
|24,78
|-0,40
|Birko Mensucat
|1,06
|0,00
|-4,50
|Birleşim Mühendislik
|9,15
|0,22
|Birlik Mensucat
|2,14
|-1,38
|-38,15
|Bizim Mağazaları
|12,61
|0,88
|-15,79
|BMS Çelik Hasır
|8,50
|1,07
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,55
|0,22
|Borusan Mannesmann
|23,22
|1,22
|-16,47
|Borusan Yat. Paz.
|330,40
|1,94
|-27,27
|Bosch Fren Sistemleri
|831,00
|5,30
|-32,42
|Bossa
|26,64
|-0,22
|49,24
|Brisa
|21,56
|0,19
|11,34
|Burçelik
|23,00
|1,50
|9,42
|Burçelik Vana
|21,48
|0,85
|-56,75
|Bursa Çimento
|3,53
|0,00
|-29,08
|Carrefoursa
|44,78
|0,27
|-37,63
|Casa Emtia Petrol
|128,00
|0,00
|20,75
|Ceo Event Medya
|8,63
|0,94
|34,21
|Coca Cola İçecek
|83,15
|-0,95
|30,93
|Cosmos Yat. Holding
|10,50
|1,06
|30,27
|Credıtwest Faktorıng
|4,67
|-1,06
|-20,44
|Çan2 Termik
|14,37
|-0,48
|Çelebi
|157,10
|3,29
|-13,93
|Çelik Halat
|6,27
|1,46
|-31,08
|Çemaş Döküm
|1,14
|0,88
|-33,04
|Çemtaş
|12,64
|2,51
|-19,55
|Çimbeton
|207,20
|3,39
|-30,12
|Çimentaş
|27,00
|0,00
|-25,33
|Çimsa
|31,74
|1,28
|78,31
|Çuhadaroğlu Metal
|8,29
|1,34
|8,97
|Dagi Giyim
|3,37
|7,32
|-1,07
|Dagi Yatırım Holding
|12,47
|0,48
|-3,33
|Dardanel
|2,56
|0,39
|-51,92
|Datagate Bilgisayar
|13,50
|0,22
|-16,20
|Demısaş Döküm
|6,79
|1,95
|4,86
|Denge Holding
|1,54
|4,05
|-49,30
|Deniz GMYO
|1,68
|1,20
|-8,80
|Derimod
|9,46
|0,00
|-2,87
|Derlüks Yatırım Holding
|5,18
|1,37
|-41,27
|Desa Deri
|7,96
|0,00
|-18,28
|Despec Bilgisayar
|9,15
|0,88
|-29,94
|Deva Holding
|22,76
|2,99
|-5,40
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,99
|2,04
|1,99
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,84
|2,98
|29,76
|Ditaş Doğan
|16,09
|-0,06
|23,71
|DO-CO
|777,00
|2,74
|23,33
|Doğan Burda
|35,12
|9,96
|56,51
|Doğan Holding
|2,58
|0,00
|-13,95
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,15
|0,00
|-7,68
|Doğusan
|4,59
|-0,86
|4,79
|Doğuş GMYO
|9,44
|0,43
|15,54
|Doğuş Otomotiv
|31,18
|-1,33
|20,28
|Döktaş Dökümcülük
|31,02
|-2,76
|1,31
|Duran Doğan Basım
|14,68
|2,37
|39,94
|Dyo Boya
|10,01
|0,81
|-11,00
|Eczacıbaşı İlaç
|5,82
|0,87
|-19,19
|Eczacıbaşı Yatırım
|36,98
|1,37
|37,37
|E-Data Teknoloji
|10,06
|-0,20
|Edip Gayrimenkul
|3,47
|9,81
|4,52
|Ege Endüstri
|1.146,30
|2,35
|-31,15
|Ege Gübre
|171,60
|2,57
|19,62
|Ege Profil
|26,90
|0,37
|-29,65
|Ege Seramik
|14,14
|-0,07
|46,34
|Egeplast
|24,00
|0,42
|-27,93
|Ekiz Kimya
|6,07
|0,17
|-14,87
|Emek Elektrik
|2,86
|5,15
|0,16
|Eminiş Ambalaj
|18,89
|-1,31
|-48,72
|Emlak Konut GMYO
|1,78
|0,00
|-15,82
|Enerjisa Enerji
|10,52
|0,29
|-8,76
|Enka İnşaat
|10,10
|0,10
|43,43
|Erbosan
|90,50
|4,44
|123,15
|Ereğli Demir Çelik
|17,53
|2,69
|33,45
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,23
|-0,31
|Ersu Gıda
|4,93
|-3,52
|-0,20
|Escar Turizm Taşımacılık
|22,68
|-0,09
|Escort Teknoloji
|5,29
|0,00
|-19,48
|Esenboğa Elektrik
|29,02
|0,97
|52,53
|Etiler Gıda
|5,36
|-2,37
|34,67
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,31
|-2,75
|39,02
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,47
|0,29
|-1,93
|Euro Yat. Ort.
|3,30
|0,61
|-25,70
|Euro Yatırım Holding
|1,97
|3,14
|-30,63
|Europap Tezol Kağıt
|14,45
|3,81
|Fade Gıda
|8,19
|0,24
|57,45
|Fenerbahçe Futbol
|31,04
|0,26
|5,01
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,31
|1,32
|-21,64
|F-M İzmit Piston
|103,30
|1,27
|-15,74
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,12
|1,00
|-6,98
|Ford Otosan
|156,60
|1,49
|28,21
|Formet Metal ve Cam
|1,29
|0,00
|-47,42
|Frigo Pak Gıda
|20,62
|0,19
|-1,72
|Galata Wind Enerji
|4,15
|0,48
|Galatasaray Sportif
|3,47
|2,06
|-14,32
|Garanti Bankası
|9,33
|0,32
|-8,09
|Garanti Faktoring
|13,00
|-3,77
|16,80
|Garanti Yat. Ort.
|2,23
|0,00
|-30,66
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,77
|0,15
|14,24
|Gediz Ambalaj
|15,07
|-0,99
|12,46
|Gen İlaç
|13,64
|-0,94
|Gentaş
|3,07
|1,99
|-31,98
|Gersan Elektrik
|5,26
|0,38
|-14,33
|Girişim Elektrik Sanayi
|21,60
|-10,00
|Global Men. Değ.
|6,11
|0,66
|1,66
|Global Yat. Holding
|1,91
|0,53
|-45,63
|Good-Year
|7,88
|0,90
|-1,11
|Göltaş Çimento
|37,82
|0,32
|-7,86
|Gözde Girişim
|5,70
|1,24
|-28,57
|GSD Denizcilik
|4,15
|-2,35
|70,42
|GSD Holding
|2,78
|0,00
|10,76
|Gübre Fabrik.
|48,94
|0,00
|-43,13
|Güler Yat. Holding
|2,50
|1,63
|-27,80
|Halk GMYO
|2,32
|-0,43
|-23,88
|Hatay Tekstil
|16,80
|4,02
|23,21
|Hedef Girişim
|2,63
|-0,38
|4,17
|Hektaş
|8,36
|0,00
|56,49
|HUB Girişim
|9,76
|1,56
|-46,37
|Hürriyet Gzt.
|2,14
|0,00
|1,90
|ICBC Turkey Bank
|5,56
|0,72
|-14,46
|İdeal Finansal Teknolojiler
|42,50
|-1,53
|215,75
|İdealist GMYO
|2,35
|-2,08
|-0,97
|İhlas Ev Aletleri
|0,96
|1,05
|-48,47
|İhlas Gayrimenkul
|0,84
|1,20
|-32,80
|İhlas Gazetecilik
|0,92
|0,00
|-62,65
|İhlas Holding
|0,55
|-1,79
|-51,01
|İhlas Yayın Holding
|0,82
|3,80
|-28,07
|İndeks Bilgisayar
|6,54
|1,08
|40,77
|Info Yatırım
|3,82
|-0,52
|-18,21
|İntema
|33,56
|0,00
|-15,89
|Inveo Yatırım Holding
|97,40
|0,21
|120,26
|İpek Doğal Enerji
|12,21
|0,33
|-6,65
|İskenderun Demir Çelik
|12,03
|2,82
|33,13
Kaynak: AA
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