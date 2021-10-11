Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,51 -0,36 -28,81 Acıpayam Selüloz 16,87 0,42 -0,93 Adel Kalemcilik 25,70 1,26 -23,03 Adese Gayrimenkul 1,19 0,85 -57,50 Afyon Çimento 3,35 0,90 -34,44 AGESA Hayat Emeklilik 20,48 3,96 19,51 Ak Enerji 1,88 0,53 -14,93 Akbank 5,29 0,57 -21,72 Akçansa 15,23 -0,13 -5,42 Akdeniz Yatırım Hold. 1,95 0,52 -18,86 Akfen GMYO 6,20 5,98 137,47 Akın Tekstil 30,84 0,33 -2,90 Akiş GMYO 1,76 1,15 -36,97 Akmerkez GMYO 36,42 -0,65 -41,09 Aksa 20,32 0,49 47,09 Aksa Enerji 6,59 3,13 77,15 Aksigorta 7,05 1,29 -15,15 Aksu Enerji 15,24 9,25 101,93 Alarko Carrıer 292,50 0,83 -19,54 Alarko GMYO 22,00 0,92 -13,15 Alarko Holding 8,28 -0,48 -2,83 Albaraka Türk 1,83 1,10 -5,67 Alcatel Lucent Teletaş 23,34 0,17 -21,31 Alkim Kağıt 14,52 1,68 12,18 Alkim Kimya 16,65 1,34 18,20 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,42 -0,70 -3,13 Altınyunus Çeşme 58,90 7,09 17,89 Anadolu Efes 21,16 0,19 -0,94 Anadolu Grubu Holding 24,34 0,91 -6,83 Anadolu Hayat Emek. 10,25 -0,49 27,56 Anadolu Isuzu 17,51 -1,24 -2,72 Anadolu Sigorta 6,35 0,32 -12,05 Anel Elektrik 2,46 1,65 -22,40 Arçelik 31,94 -0,13 12,23 ARD Bilişim Teknolojileri 44,12 0,18 -8,24 Arena Bilgisayar 9,43 0,43 -13,50 Armada Bilgisayar 49,42 2,32 0,69 Arsan Tekstil 4,39 0,00 10,14 Arzum Ev Aletleri 17,43 0,46 -27,87 Aselsan 15,86 0,57 -13,10 Ata GMYO 3,92 -0,51 -28,86 Atakule GMYO 2,73 -0,73 16,61 Atlantis Yatırım Holding 5,60 0,00 0,72 Atlas Yat. Ort. 1,41 0,71 -19,43 ATP Bilgisayar 34,18 -0,47 Avrasya GMYO 2,19 5,80 -16,39 Avrasya Petrol ve Tur. 2,58 0,00 -19,38 Avrupa Yatırım Holding 6,59 0,30 9,83 Aydem Enerji 6,89 0,15 Ayen Enerji 5,01 2,66 -7,39 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,50 0,54 64,01 Aygaz 16,67 2,27 17,51 Bagfaş 21,96 -3,26 9,80 Bak Ambalaj 19,03 -0,10 -3,77 Balatacılar Balatacılık 9,48 9,60 15,05 Bantaş Ambalaj 3,27 1,24 4,58 Banvit 63,90 -0,16 22,88 Başkent Doğalgaz GMYO 28,98 1,26 Baştaş Başkent Çimento 9,15 -1,61 -47,32 Batı Çimento 13,63 -3,06 189,38 Batısöke Çimento 2,49 -2,35 2,05 Bayrak Taban Sanayi 10,47 0,77 -1,32 Bera Holding 10,19 0,79 -49,75 Berkosan Yalıtım 7,79 -1,39 -12,67 Beşiktaş Futbol Yat. 5,92 -0,67 46,53 Beyaz Filo 9,38 4,45 -6,94 Bilici Yatırım 15,17 -2,00 174,16 Bim Mağazalar 62,40 0,89 -12,48 Biotrend Çevre ve Enerji 24,78 -0,40 Birko Mensucat 1,06 0,00 -4,50 Birleşim Mühendislik 9,15 0,22 Birlik Mensucat 2,14 -1,38 -38,15 Bizim Mağazaları 12,61 0,88 -15,79 BMS Çelik Hasır 8,50 1,07 Boğaziçi Beton Sanayi 4,55 0,22 Borusan Mannesmann 23,22 1,22 -16,47 Borusan Yat. Paz. 330,40 1,94 -27,27 Bosch Fren Sistemleri 831,00 5,30 -32,42 Bossa 26,64 -0,22 49,24 Brisa 21,56 0,19 11,34 Burçelik 23,00 1,50 9,42 Burçelik Vana 21,48 0,85 -56,75 Bursa Çimento 3,53 0,00 -29,08 Carrefoursa 44,78 0,27 -37,63 Casa Emtia Petrol 128,00 0,00 20,75 Ceo Event Medya 8,63 0,94 34,21 Coca Cola İçecek 83,15 -0,95 30,93 Cosmos Yat. Holding 10,50 1,06 30,27 Credıtwest Faktorıng 4,67 -1,06 -20,44 Çan2 Termik 14,37 -0,48 Çelebi 157,10 3,29 -13,93 Çelik Halat 6,27 1,46 -31,08 Çemaş Döküm 1,14 0,88 -33,04 Çemtaş 12,64 2,51 -19,55 Çimbeton 207,20 3,39 -30,12 Çimentaş 27,00 0,00 -25,33 Çimsa 31,74 1,28 78,31 Çuhadaroğlu Metal 8,29 1,34 8,97 Dagi Giyim 3,37 7,32 -1,07 Dagi Yatırım Holding 12,47 0,48 -3,33 Dardanel 2,56 0,39 -51,92 Datagate Bilgisayar 13,50 0,22 -16,20 Demısaş Döküm 6,79 1,95 4,86 Denge Holding 1,54 4,05 -49,30 Deniz GMYO 1,68 1,20 -8,80 Derimod 9,46 0,00 -2,87 Derlüks Yatırım Holding 5,18 1,37 -41,27 Desa Deri 7,96 0,00 -18,28 Despec Bilgisayar 9,15 0,88 -29,94 Deva Holding 22,76 2,99 -5,40 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,99 2,04 1,99 Diriteks Diriliş Tekstil 4,84 2,98 29,76 Ditaş Doğan 16,09 -0,06 23,71 DO-CO 777,00 2,74 23,33 Doğan Burda 35,12 9,96 56,51 Doğan Holding 2,58 0,00 -13,95 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,15 0,00 -7,68 Doğusan 4,59 -0,86 4,79 Doğuş GMYO 9,44 0,43 15,54 Doğuş Otomotiv 31,18 -1,33 20,28 Döktaş Dökümcülük 31,02 -2,76 1,31 Duran Doğan Basım 14,68 2,37 39,94 Dyo Boya 10,01 0,81 -11,00 Eczacıbaşı İlaç 5,82 0,87 -19,19 Eczacıbaşı Yatırım 36,98 1,37 37,37 E-Data Teknoloji 10,06 -0,20 Edip Gayrimenkul 3,47 9,81 4,52 Ege Endüstri 1.146,30 2,35 -31,15 Ege Gübre 171,60 2,57 19,62 Ege Profil 26,90 0,37 -29,65 Ege Seramik 14,14 -0,07 46,34 Egeplast 24,00 0,42 -27,93 Ekiz Kimya 6,07 0,17 -14,87 Emek Elektrik 2,86 5,15 0,16 Eminiş Ambalaj 18,89 -1,31 -48,72 Emlak Konut GMYO 1,78 0,00 -15,82 Enerjisa Enerji 10,52 0,29 -8,76 Enka İnşaat 10,10 0,10 43,43 Erbosan 90,50 4,44 123,15 Ereğli Demir Çelik 17,53 2,69 33,45 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,23 -0,31 Ersu Gıda 4,93 -3,52 -0,20 Escar Turizm Taşımacılık 22,68 -0,09 Escort Teknoloji 5,29 0,00 -19,48 Esenboğa Elektrik 29,02 0,97 52,53 Etiler Gıda 5,36 -2,37 34,67 Euro Kapital Yat. Ort. 5,31 -2,75 39,02 Euro Trend Yat. Ort. 3,47 0,29 -1,93 Euro Yat. Ort. 3,30 0,61 -25,70 Euro Yatırım Holding 1,97 3,14 -30,63 Europap Tezol Kağıt 14,45 3,81 Fade Gıda 8,19 0,24 57,45 Fenerbahçe Futbol 31,04 0,26 5,01 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,31 1,32 -21,64 F-M İzmit Piston 103,30 1,27 -15,74 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,12 1,00 -6,98 Ford Otosan 156,60 1,49 28,21 Formet Metal ve Cam 1,29 0,00 -47,42 Frigo Pak Gıda 20,62 0,19 -1,72 Galata Wind Enerji 4,15 0,48 Galatasaray Sportif 3,47 2,06 -14,32 Garanti Bankası 9,33 0,32 -8,09 Garanti Faktoring 13,00 -3,77 16,80 Garanti Yat. Ort. 2,23 0,00 -30,66 Gedik Y. Men. Değ. 6,77 0,15 14,24 Gediz Ambalaj 15,07 -0,99 12,46 Gen İlaç 13,64 -0,94 Gentaş 3,07 1,99 -31,98 Gersan Elektrik 5,26 0,38 -14,33 Girişim Elektrik Sanayi 21,60 -10,00 Global Men. Değ. 6,11 0,66 1,66 Global Yat. Holding 1,91 0,53 -45,63 Good-Year 7,88 0,90 -1,11 Göltaş Çimento 37,82 0,32 -7,86 Gözde Girişim 5,70 1,24 -28,57 GSD Denizcilik 4,15 -2,35 70,42 GSD Holding 2,78 0,00 10,76 Gübre Fabrik. 48,94 0,00 -43,13 Güler Yat. Holding 2,50 1,63 -27,80 Halk GMYO 2,32 -0,43 -23,88 Hatay Tekstil 16,80 4,02 23,21 Hedef Girişim 2,63 -0,38 4,17 Hektaş 8,36 0,00 56,49 HUB Girişim 9,76 1,56 -46,37 Hürriyet Gzt. 2,14 0,00 1,90 ICBC Turkey Bank 5,56 0,72 -14,46 İdeal Finansal Teknolojiler 42,50 -1,53 215,75 İdealist GMYO 2,35 -2,08 -0,97 İhlas Ev Aletleri 0,96 1,05 -48,47 İhlas Gayrimenkul 0,84 1,20 -32,80 İhlas Gazetecilik 0,92 0,00 -62,65 İhlas Holding 0,55 -1,79 -51,01 İhlas Yayın Holding 0,82 3,80 -28,07 İndeks Bilgisayar 6,54 1,08 40,77 Info Yatırım 3,82 -0,52 -18,21 İntema 33,56 0,00 -15,89 Inveo Yatırım Holding 97,40 0,21 120,26 İpek Doğal Enerji 12,21 0,33 -6,65 İskenderun Demir Çelik 12,03 2,82 33,13 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)

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