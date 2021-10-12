Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,44
|-0,91
|-29,72
|Acıpayam Selüloz
|16,87
|-0,12
|-0,93
|Adel Kalemcilik
|25,24
|-0,79
|-24,41
|Adese Gayrimenkul
|1,19
|0,85
|-57,50
|Afyon Çimento
|3,54
|-3,01
|-30,72
|AGESA Hayat Emeklilik
|20,34
|0,39
|18,70
|Ak Enerji
|1,89
|0,00
|-14,48
|Akbank
|5,33
|0,19
|-21,13
|Akçansa
|15,41
|1,25
|-4,30
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,93
|0,52
|-19,69
|Akfen GMYO
|6,63
|3,11
|153,94
|Akın Tekstil
|30,58
|-1,04
|-3,72
|Akiş GMYO
|1,75
|0,00
|-37,33
|Akmerkez GMYO
|36,50
|-0,65
|-40,96
|Aksa
|20,56
|1,28
|48,83
|Aksa Enerji
|6,59
|1,38
|77,15
|Aksigorta
|7,03
|0,29
|-15,39
|Aksu Enerji
|15,52
|1,17
|105,64
|Alarko Carrıer
|292,70
|-0,41
|-19,48
|Alarko GMYO
|22,50
|1,81
|-11,17
|Alarko Holding
|8,45
|1,93
|-0,84
|Albaraka Türk
|1,81
|0,00
|-6,70
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,50
|0,86
|-20,77
|Alkim Kağıt
|14,71
|0,14
|13,65
|Alkim Kimya
|16,71
|0,12
|18,62
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,45
|-0,68
|-1,08
|Altınyunus Çeşme
|53,55
|-6,05
|7,19
|Anadolu Efes
|21,14
|0,19
|-1,04
|Anadolu Grubu Holding
|24,18
|-0,58
|-7,44
|Anadolu Hayat Emek.
|10,22
|1,19
|27,19
|Anadolu Isuzu
|17,83
|-0,06
|-0,94
|Anadolu Sigorta
|6,33
|-0,94
|-12,33
|Anel Elektrik
|2,48
|0,00
|-21,77
|Arçelik
|32,26
|0,75
|13,36
|ARD Bilişim Teknolojileri
|44,30
|0,54
|-7,86
|Arena Bilgisayar
|9,60
|0,10
|-11,95
|Armada Bilgisayar
|48,62
|-1,50
|-0,94
|Arsan Tekstil
|4,42
|0,68
|10,89
|Arzum Ev Aletleri
|17,14
|-0,23
|-29,07
|Aselsan
|15,95
|0,82
|-12,60
|Ata GMYO
|3,87
|0,26
|-29,76
|Atakule GMYO
|2,81
|0,36
|20,03
|Atlantis Yatırım Holding
|5,50
|-1,43
|-1,08
|Atlas Yat. Ort.
|1,40
|0,00
|-20,00
|ATP Bilgisayar
|33,58
|-0,94
|Avrasya GMYO
|2,01
|-1,95
|-23,26
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,50
|-1,57
|-21,88
|Avrupa Yatırım Holding
|6,64
|-0,45
|10,67
|Aydem Enerji
|6,83
|0,59
|Ayen Enerji
|5,04
|0,80
|-6,84
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,45
|-0,49
|63,57
|Aygaz
|16,84
|-0,12
|18,71
|Bagfaş
|21,38
|-2,82
|6,90
|Bak Ambalaj
|19,55
|2,52
|-1,14
|Balatacılar Balatacılık
|9,51
|0,00
|15,41
|Bantaş Ambalaj
|3,34
|-0,30
|6,82
|Banvit
|64,00
|0,00
|23,08
|Başkent Doğalgaz GMYO
|30,10
|0,67
|Baştaş Başkent Çimento
|9,30
|1,53
|-46,46
|Batı Çimento
|13,66
|0,00
|190,02
|Batısöke Çimento
|2,52
|1,20
|3,28
|Bayrak Taban Sanayi
|10,68
|0,56
|0,66
|Bera Holding
|10,19
|0,10
|-49,75
|Berkosan Yalıtım
|7,56
|-2,70
|-15,25
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,95
|0,17
|47,28
|Beyaz Filo
|9,20
|-2,02
|-8,72
|Bilici Yatırım
|15,07
|1,14
|172,35
|Bim Mağazalar
|62,90
|0,08
|-11,77
|Biotrend Çevre ve Enerji
|26,24
|3,31
|Birko Mensucat
|1,07
|0,94
|-3,60
|Birleşim Mühendislik
|9,19
|0,99
|Birlik Mensucat
|2,14
|-0,47
|-38,15
|Bizim Mağazaları
|12,79
|-0,62
|-14,59
|BMS Çelik Hasır
|8,50
|0,95
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,48
|0,00
|Borusan Mannesmann
|23,00
|-1,12
|-17,27
|Borusan Yat. Paz.
|331,70
|-0,39
|-26,98
|Bosch Fren Sistemleri
|815,50
|-0,35
|-33,68
|Bossa
|27,08
|0,30
|51,71
|Brisa
|21,98
|1,57
|13,51
|Burçelik
|22,82
|0,62
|8,56
|Burçelik Vana
|21,40
|-0,47
|-56,91
|Bursa Çimento
|3,51
|0,29
|-29,48
|Carrefoursa
|44,00
|-0,86
|-38,72
|Casa Emtia Petrol
|127,20
|-0,62
|20,00
|Ceo Event Medya
|8,57
|-0,12
|33,28
|Coca Cola İçecek
|82,65
|-0,36
|30,14
|Cosmos Yat. Holding
|10,40
|-0,76
|29,03
|Credıtwest Faktorıng
|4,77
|2,14
|-18,74
|Çan2 Termik
|14,62
|2,96
|Çelebi
|158,10
|0,06
|-13,38
|Çelik Halat
|6,23
|-0,16
|-31,52
|Çemaş Döküm
|1,16
|0,00
|-31,87
|Çemtaş
|13,36
|4,13
|-14,96
|Çimbeton
|206,20
|-0,48
|-30,46
|Çimentaş
|27,00
|-0,22
|-25,33
|Çimsa
|31,66
|0,13
|77,87
|Çuhadaroğlu Metal
|8,24
|-0,24
|8,32
|Dagi Giyim
|3,36
|1,82
|-1,36
|Dagi Yatırım Holding
|12,35
|-0,96
|-4,26
|Dardanel
|2,55
|-0,39
|-52,11
|Datagate Bilgisayar
|13,90
|-0,43
|-13,72
|Demısaş Döküm
|6,80
|1,04
|5,01
|Denge Holding
|1,49
|0,00
|-50,94
|Deniz GMYO
|1,68
|-0,59
|-8,80
|Derimod
|9,45
|-0,53
|-2,98
|Derlüks Yatırım Holding
|5,20
|-1,52
|-41,04
|Desa Deri
|8,01
|0,75
|-17,76
|Despec Bilgisayar
|9,26
|0,54
|-29,10
|Deva Holding
|23,80
|3,12
|-1,07
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,04
|0,00
|2,46
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,72
|-1,67
|26,54
|Ditaş Doğan
|16,29
|-0,67
|25,25
|DO-CO
|795,90
|1,67
|26,33
|Doğan Burda
|36,00
|2,51
|60,43
|Doğan Holding
|2,59
|0,39
|-13,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,15
|0,00
|-7,68
|Doğusan
|4,54
|-1,09
|3,65
|Doğuş GMYO
|9,67
|-0,82
|18,36
|Doğuş Otomotiv
|30,86
|-1,28
|19,04
|Döktaş Dökümcülük
|28,76
|0,14
|-6,07
|Duran Doğan Basım
|14,77
|-0,20
|40,80
|Dyo Boya
|10,20
|-0,58
|-9,31
|Eczacıbaşı İlaç
|5,85
|0,52
|-18,77
|Eczacıbaşı Yatırım
|36,98
|-0,32
|37,37
|E-Data Teknoloji
|10,01
|0,30
|Edip Gayrimenkul
|3,81
|9,80
|14,76
|Ege Endüstri
|1.167,30
|2,48
|-29,89
|Ege Gübre
|172,30
|-1,26
|20,11
|Ege Profil
|27,26
|0,00
|-28,71
|Ege Seramik
|14,48
|1,40
|49,86
|Egeplast
|23,90
|0,59
|-28,23
|Ekiz Kimya
|6,40
|5,44
|-10,24
|Emek Elektrik
|2,84
|-0,35
|-0,54
|Eminiş Ambalaj
|18,88
|0,43
|-48,75
|Emlak Konut GMYO
|1,80
|0,56
|-14,88
|Enerjisa Enerji
|10,57
|0,28
|-8,33
|Enka İnşaat
|10,28
|1,28
|45,99
|Erbosan
|88,00
|-1,35
|116,99
|Ereğli Demir Çelik
|17,66
|0,57
|34,43
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,25
|-0,31
|Ersu Gıda
|4,52
|-7,57
|-8,50
|Escar Turizm Taşımacılık
|21,86
|-2,50
|Escort Teknoloji
|5,34
|0,56
|-18,72
|Esenboğa Elektrik
|28,86
|0,91
|51,69
|Etiler Gıda
|5,35
|2,88
|34,42
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,05
|-3,07
|32,22
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,41
|-1,16
|-3,63
|Euro Yat. Ort.
|3,67
|5,16
|-17,37
|Euro Yatırım Holding
|1,95
|-0,51
|-31,34
|Europap Tezol Kağıt
|14,76
|0,41
|Fade Gıda
|8,11
|-0,25
|55,91
|Fenerbahçe Futbol
|31,18
|0,58
|5,48
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,31
|-0,43
|-21,64
|F-M İzmit Piston
|102,50
|-0,39
|-16,39
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,24
|0,66
|-6,06
|Ford Otosan
|162,20
|0,50
|32,80
|Formet Metal ve Cam
|1,28
|0,00
|-47,82
|Frigo Pak Gıda
|20,80
|-1,14
|-0,86
|Galata Wind Enerji
|4,19
|-0,24
|Galatasaray Sportif
|3,43
|-2,00
|-15,31
|Garanti Bankası
|9,52
|0,85
|-6,22
|Garanti Faktoring
|12,37
|-0,72
|11,14
|Garanti Yat. Ort.
|2,28
|0,88
|-29,10
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,73
|-0,30
|13,57
|Gediz Ambalaj
|15,71
|4,25
|17,24
|Gen İlaç
|13,55
|0,37
|Gentaş
|3,10
|0,32
|-31,31
|Gersan Elektrik
|5,33
|0,57
|-13,19
|Girişim Elektrik Sanayi
|23,40
|8,33
|Global Men. Değ.
|6,06
|0,17
|0,83
|Global Yat. Holding
|1,91
|0,00
|-45,63
|Good-Year
|7,85
|-0,51
|-1,48
|Göltaş Çimento
|37,30
|-1,37
|-9,12
|Gözde Girişim
|5,70
|0,00
|-28,57
|GSD Denizcilik
|4,15
|6,14
|70,42
|GSD Holding
|2,79
|2,57
|11,16
|Gübre Fabrik.
|49,34
|-0,60
|-42,66
|Güler Yat. Holding
|2,48
|0,40
|-28,38
|Halk GMYO
|2,32
|-0,43
|-23,88
|Hatay Tekstil
|16,48
|-2,20
|20,86
|Hedef Girişim
|2,67
|1,52
|5,75
|Hektaş
|8,33
|-0,48
|55,93
|HUB Girişim
|9,80
|0,00
|-46,15
|Hürriyet Gzt.
|2,14
|-0,47
|1,90
|ICBC Turkey Bank
|5,47
|-1,08
|-15,85
|İdeal Finansal Teknolojiler
|45,36
|1,89
|237,00
|İdealist GMYO
|2,29
|-2,97
|-3,50
|İhlas Ev Aletleri
|0,95
|0,00
|-49,01
|İhlas Gayrimenkul
|0,84
|0,00
|-32,80
|İhlas Gazetecilik
|0,92
|0,00
|-62,65
|İhlas Holding
|0,56
|1,82
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,81
|1,25
|-28,95
|İndeks Bilgisayar
|6,46
|-1,52
|39,04
|Info Yatırım
|3,95
|0,25
|-15,43
|İntema
|33,70
|-0,35
|-15,54
|Inveo Yatırım Holding
|96,45
|-0,72
|118,11
|İpek Doğal Enerji
|12,47
|1,38
|-4,66
|İskenderun Demir Çelik
|12,18
|0,00
|34,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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