Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,34
|-1,48
|-31,01
|Acıpayam Selüloz
|16,40
|-0,97
|-3,69
|Adel Kalemcilik
|25,06
|-0,16
|-24,95
|Adese Gayrimenkul
|1,17
|-0,85
|-58,21
|Afyon Çimento
|3,49
|0,00
|-31,70
|AGESA Hayat Emeklilik
|22,16
|6,85
|29,32
|Ak Enerji
|1,88
|0,53
|-14,93
|Akbank
|5,35
|0,75
|-20,83
|Akçansa
|15,18
|0,07
|-5,73
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,94
|1,57
|-19,27
|Akfen GMYO
|6,11
|-9,88
|134,03
|Akın Tekstil
|30,68
|1,05
|-3,40
|Akiş GMYO
|1,80
|1,12
|-35,54
|Akmerkez GMYO
|36,26
|0,00
|-41,35
|Aksa
|20,50
|0,59
|48,39
|Aksa Enerji
|6,50
|-0,76
|74,73
|Aksigorta
|7,06
|-0,28
|-15,03
|Aksu Enerji
|15,70
|1,62
|108,02
|Alarko Carrıer
|293,30
|0,79
|-19,32
|Alarko GMYO
|22,58
|-0,44
|-10,86
|Alarko Holding
|8,55
|2,15
|0,33
|Albaraka Türk
|1,85
|3,35
|-4,64
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,70
|-0,24
|-16,72
|Alkim Kağıt
|14,73
|0,75
|13,80
|Alkim Kimya
|17,00
|1,49
|20,68
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,43
|2,14
|-2,45
|Altınyunus Çeşme
|52,80
|-0,38
|5,68
|Anadolu Efes
|21,08
|0,29
|-1,32
|Anadolu Grubu Holding
|24,04
|0,17
|-7,98
|Anadolu Hayat Emek.
|10,09
|0,40
|25,57
|Anadolu Isuzu
|18,13
|3,30
|0,72
|Anadolu Sigorta
|6,31
|-0,32
|-12,61
|Anel Elektrik
|2,49
|0,40
|-21,45
|Arçelik
|32,90
|2,36
|15,61
|ARD Bilişim Teknolojileri
|44,42
|1,32
|-7,61
|Arena Bilgisayar
|9,56
|0,84
|-12,31
|Armada Bilgisayar
|50,80
|0,69
|3,50
|Arsan Tekstil
|4,46
|0,45
|11,89
|Arzum Ev Aletleri
|17,19
|1,18
|-28,86
|Aselsan
|16,46
|0,73
|-9,81
|Ata GMYO
|3,85
|0,00
|-30,13
|Atakule GMYO
|2,78
|0,36
|18,75
|Atlantis Yatırım Holding
|5,41
|1,50
|-2,70
|Atlas Yat. Ort.
|1,39
|-0,71
|-20,57
|ATP Bilgisayar
|34,02
|-0,64
|Avrasya GMYO
|1,96
|-0,51
|-25,17
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,46
|-0,81
|-23,13
|Avrupa Yatırım Holding
|6,45
|-1,07
|7,50
|Aydem Enerji
|6,86
|2,39
|Ayen Enerji
|5,00
|0,81
|-7,58
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,00
|2,98
|68,44
|Aygaz
|16,84
|-0,18
|18,71
|Bagfaş
|21,10
|-0,47
|5,50
|Bak Ambalaj
|19,64
|-1,11
|-0,69
|Balatacılar Balatacılık
|9,50
|-0,11
|15,29
|Bantaş Ambalaj
|3,35
|1,52
|7,14
|Banvit
|63,85
|-0,62
|22,79
|Başkent Doğalgaz GMYO
|30,36
|-0,13
|Baştaş Başkent Çimento
|9,86
|4,89
|-43,24
|Batı Çimento
|13,62
|1,04
|189,17
|Batısöke Çimento
|2,52
|-0,79
|3,28
|Bayrak Taban Sanayi
|10,80
|0,93
|1,79
|Bera Holding
|10,20
|2,41
|-49,70
|Berkosan Yalıtım
|7,55
|0,67
|-15,36
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,06
|2,02
|50,00
|Beyaz Filo
|9,21
|0,33
|-8,62
|Bilici Yatırım
|14,96
|0,54
|170,36
|Bim Mağazalar
|62,35
|0,08
|-12,55
|Biotrend Çevre ve Enerji
|26,12
|0,08
|Birko Mensucat
|1,09
|1,87
|-1,80
|Birleşim Mühendislik
|9,27
|1,87
|Birlik Mensucat
|2,12
|-0,93
|-38,73
|Bizim Mağazaları
|12,50
|-0,95
|-16,52
|BMS Çelik Hasır
|8,27
|-1,08
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,38
|-0,90
|Borusan Mannesmann
|23,26
|0,78
|-16,33
|Borusan Yat. Paz.
|339,10
|0,62
|-25,35
|Bosch Fren Sistemleri
|819,90
|1,16
|-33,33
|Bossa
|26,84
|-0,37
|50,36
|Brisa
|22,42
|1,45
|15,79
|Burçelik
|22,66
|-0,35
|7,80
|Burçelik Vana
|21,40
|0,28
|-56,91
|Bursa Çimento
|3,49
|0,00
|-29,89
|Carrefoursa
|42,90
|-1,42
|-40,25
|Casa Emtia Petrol
|124,90
|-0,79
|17,83
|Ceo Event Medya
|8,62
|0,23
|34,06
|Coca Cola İçecek
|80,70
|-1,34
|27,07
|Cosmos Yat. Holding
|10,88
|0,00
|34,99
|Credıtwest Faktorıng
|4,86
|1,25
|-17,21
|Çan2 Termik
|14,21
|-1,80
|Çelebi
|157,70
|1,61
|-13,60
|Çelik Halat
|6,20
|0,65
|-31,85
|Çemaş Döküm
|1,15
|0,00
|-32,46
|Çemtaş
|13,35
|-3,40
|-15,03
|Çimbeton
|206,30
|-0,24
|-30,42
|Çimentaş
|27,12
|0,22
|-25,00
|Çimsa
|30,58
|-0,39
|71,80
|Çuhadaroğlu Metal
|8,67
|2,24
|13,97
|Dagi Giyim
|3,28
|-0,61
|-3,71
|Dagi Yatırım Holding
|12,40
|0,81
|-3,88
|Dardanel
|2,54
|0,40
|-52,30
|Datagate Bilgisayar
|13,83
|0,95
|-14,15
|Demısaş Döküm
|6,92
|1,47
|6,86
|Denge Holding
|1,49
|-0,67
|-50,94
|Deniz GMYO
|1,67
|-0,60
|-9,34
|Derimod
|9,47
|0,32
|-2,77
|Derlüks Yatırım Holding
|5,03
|-1,37
|-42,97
|Desa Deri
|7,88
|-0,63
|-19,10
|Despec Bilgisayar
|9,20
|0,55
|-29,56
|Deva Holding
|23,62
|-0,42
|-1,82
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,09
|0,36
|2,92
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,72
|0,00
|26,54
|Ditaş Doğan
|16,57
|0,85
|27,40
|DO-CO
|819,80
|2,24
|30,13
|Doğan Burda
|35,10
|-7,49
|56,42
|Doğan Holding
|2,60
|0,39
|-13,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,18
|2,35
|-6,40
|Doğusan
|4,46
|-0,67
|1,83
|Doğuş GMYO
|9,52
|0,63
|16,52
|Doğuş Otomotiv
|31,26
|1,82
|20,59
|Döktaş Dökümcülük
|28,74
|0,00
|-6,14
|Duran Doğan Basım
|14,92
|-0,13
|42,23
|Dyo Boya
|10,25
|1,38
|-8,87
|Eczacıbaşı İlaç
|5,82
|0,52
|-19,19
|Eczacıbaşı Yatırım
|36,58
|0,72
|35,89
|E-Data Teknoloji
|10,22
|-0,29
|Edip Gayrimenkul
|3,85
|1,05
|15,96
|Ege Endüstri
|1.181,20
|3,25
|-29,05
|Ege Gübre
|172,00
|0,23
|19,90
|Ege Profil
|27,66
|-0,14
|-27,67
|Ege Seramik
|14,71
|1,52
|52,24
|Egeplast
|23,86
|1,53
|-28,35
|Ekiz Kimya
|6,44
|-3,45
|-9,68
|Emek Elektrik
|2,98
|5,30
|4,37
|Eminiş Ambalaj
|19,00
|0,53
|-48,43
|Emlak Konut GMYO
|1,84
|0,55
|-12,99
|Enerjisa Enerji
|10,54
|0,09
|-8,59
|Enka İnşaat
|10,28
|-0,10
|45,99
|Erbosan
|92,95
|3,91
|129,20
|Ereğli Demir Çelik
|17,70
|0,40
|34,74
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,26
|0,62
|Ersu Gıda
|4,74
|3,04
|-4,05
|Escar Turizm Taşımacılık
|21,76
|1,21
|Escort Teknoloji
|5,32
|0,57
|-19,03
|Esenboğa Elektrik
|28,92
|0,42
|52,00
|Etiler Gıda
|5,30
|1,73
|33,17
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,00
|-0,20
|30,91
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,40
|-0,58
|-3,91
|Euro Yat. Ort.
|3,76
|-1,83
|-15,34
|Euro Yatırım Holding
|1,95
|-1,02
|-31,34
|Europap Tezol Kağıt
|14,37
|0,35
|Fade Gıda
|8,14
|0,00
|56,49
|Fenerbahçe Futbol
|31,04
|0,19
|5,01
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,36
|2,61
|-19,94
|F-M İzmit Piston
|103,50
|1,27
|-15,58
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,33
|1,07
|-5,37
|Ford Otosan
|174,90
|8,30
|43,20
|Formet Metal ve Cam
|1,27
|0,00
|-48,23
|Frigo Pak Gıda
|20,82
|-1,05
|-0,76
|Galata Wind Enerji
|4,15
|0,24
|Galatasaray Sportif
|3,38
|-0,29
|-16,54
|Garanti Bankası
|9,53
|0,32
|-6,12
|Garanti Faktoring
|14,01
|4,71
|25,88
|Garanti Yat. Ort.
|2,48
|1,22
|-22,88
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,73
|0,60
|13,57
|Gediz Ambalaj
|15,69
|0,00
|17,09
|Gen İlaç
|13,34
|0,08
|Gentaş
|3,11
|1,30
|-31,09
|Gersan Elektrik
|5,36
|1,32
|-12,70
|Girişim Elektrik Sanayi
|23,88
|0,51
|Global Men. Değ.
|6,12
|0,49
|1,83
|Global Yat. Holding
|1,92
|0,52
|-45,35
|Good-Year
|8,05
|2,42
|1,03
|Göltaş Çimento
|37,28
|0,32
|-9,17
|Gözde Girişim
|5,77
|0,87
|-27,69
|GSD Denizcilik
|4,27
|-0,70
|75,35
|GSD Holding
|2,77
|-1,07
|10,36
|Gübre Fabrik.
|50,40
|1,49
|-41,43
|Güler Yat. Holding
|2,46
|0,00
|-28,96
|Halk GMYO
|2,34
|1,30
|-23,23
|Hatay Tekstil
|16,27
|-0,43
|19,32
|Hedef Girişim
|2,65
|0,00
|4,96
|Hektaş
|8,33
|1,09
|55,93
|HUB Girişim
|9,94
|0,81
|-45,38
|Hürriyet Gzt.
|2,16
|1,89
|2,86
|ICBC Turkey Bank
|5,45
|0,37
|-16,15
|İdeal Finansal Teknolojiler
|45,40
|-0,61
|237,30
|İdealist GMYO
|2,25
|-1,32
|-5,18
|İhlas Ev Aletleri
|0,95
|0,00
|-49,01
|İhlas Gayrimenkul
|0,85
|1,19
|-32,00
|İhlas Gazetecilik
|0,89
|-3,26
|-63,87
|İhlas Holding
|0,56
|1,82
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,80
|1,27
|-29,82
|İndeks Bilgisayar
|6,61
|2,48
|42,27
|Info Yatırım
|4,06
|1,50
|-13,07
|İntema
|33,80
|0,84
|-15,29
|Inveo Yatırım Holding
|96,85
|0,94
|119,02
|İpek Doğal Enerji
|12,51
|-0,16
|-4,36
|İskenderun Demir Çelik
|12,18
|1,08
|34,79
(Sürecek)
Kaynak: AA
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