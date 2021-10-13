Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,34 -1,48 -31,01 Acıpayam Selüloz 16,40 -0,97 -3,69 Adel Kalemcilik 25,06 -0,16 -24,95 Adese Gayrimenkul 1,17 -0,85 -58,21 Afyon Çimento 3,49 0,00 -31,70 AGESA Hayat Emeklilik 22,16 6,85 29,32 Ak Enerji 1,88 0,53 -14,93 Akbank 5,35 0,75 -20,83 Akçansa 15,18 0,07 -5,73 Akdeniz Yatırım Hold. 1,94 1,57 -19,27 Akfen GMYO 6,11 -9,88 134,03 Akın Tekstil 30,68 1,05 -3,40 Akiş GMYO 1,80 1,12 -35,54 Akmerkez GMYO 36,26 0,00 -41,35 Aksa 20,50 0,59 48,39 Aksa Enerji 6,50 -0,76 74,73 Aksigorta 7,06 -0,28 -15,03 Aksu Enerji 15,70 1,62 108,02 Alarko Carrıer 293,30 0,79 -19,32 Alarko GMYO 22,58 -0,44 -10,86 Alarko Holding 8,55 2,15 0,33 Albaraka Türk 1,85 3,35 -4,64 Alcatel Lucent Teletaş 24,70 -0,24 -16,72 Alkim Kağıt 14,73 0,75 13,80 Alkim Kimya 17,00 1,49 20,68 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,43 2,14 -2,45 Altınyunus Çeşme 52,80 -0,38 5,68 Anadolu Efes 21,08 0,29 -1,32 Anadolu Grubu Holding 24,04 0,17 -7,98 Anadolu Hayat Emek. 10,09 0,40 25,57 Anadolu Isuzu 18,13 3,30 0,72 Anadolu Sigorta 6,31 -0,32 -12,61 Anel Elektrik 2,49 0,40 -21,45 Arçelik 32,90 2,36 15,61 ARD Bilişim Teknolojileri 44,42 1,32 -7,61 Arena Bilgisayar 9,56 0,84 -12,31 Armada Bilgisayar 50,80 0,69 3,50 Arsan Tekstil 4,46 0,45 11,89 Arzum Ev Aletleri 17,19 1,18 -28,86 Aselsan 16,46 0,73 -9,81 Ata GMYO 3,85 0,00 -30,13 Atakule GMYO 2,78 0,36 18,75 Atlantis Yatırım Holding 5,41 1,50 -2,70 Atlas Yat. Ort. 1,39 -0,71 -20,57 ATP Bilgisayar 34,02 -0,64 Avrasya GMYO 1,96 -0,51 -25,17 Avrasya Petrol ve Tur. 2,46 -0,81 -23,13 Avrupa Yatırım Holding 6,45 -1,07 7,50 Aydem Enerji 6,86 2,39 Ayen Enerji 5,00 0,81 -7,58 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,00 2,98 68,44 Aygaz 16,84 -0,18 18,71 Bagfaş 21,10 -0,47 5,50 Bak Ambalaj 19,64 -1,11 -0,69 Balatacılar Balatacılık 9,50 -0,11 15,29 Bantaş Ambalaj 3,35 1,52 7,14 Banvit 63,85 -0,62 22,79 Başkent Doğalgaz GMYO 30,36 -0,13 Baştaş Başkent Çimento 9,86 4,89 -43,24 Batı Çimento 13,62 1,04 189,17 Batısöke Çimento 2,52 -0,79 3,28 Bayrak Taban Sanayi 10,80 0,93 1,79 Bera Holding 10,20 2,41 -49,70 Berkosan Yalıtım 7,55 0,67 -15,36 Beşiktaş Futbol Yat. 6,06 2,02 50,00 Beyaz Filo 9,21 0,33 -8,62 Bilici Yatırım 14,96 0,54 170,36 Bim Mağazalar 62,35 0,08 -12,55 Biotrend Çevre ve Enerji 26,12 0,08 Birko Mensucat 1,09 1,87 -1,80 Birleşim Mühendislik 9,27 1,87 Birlik Mensucat 2,12 -0,93 -38,73 Bizim Mağazaları 12,50 -0,95 -16,52 BMS Çelik Hasır 8,27 -1,08 Boğaziçi Beton Sanayi 4,38 -0,90 Borusan Mannesmann 23,26 0,78 -16,33 Borusan Yat. Paz. 339,10 0,62 -25,35 Bosch Fren Sistemleri 819,90 1,16 -33,33 Bossa 26,84 -0,37 50,36 Brisa 22,42 1,45 15,79 Burçelik 22,66 -0,35 7,80 Burçelik Vana 21,40 0,28 -56,91 Bursa Çimento 3,49 0,00 -29,89 Carrefoursa 42,90 -1,42 -40,25 Casa Emtia Petrol 124,90 -0,79 17,83 Ceo Event Medya 8,62 0,23 34,06 Coca Cola İçecek 80,70 -1,34 27,07 Cosmos Yat. Holding 10,88 0,00 34,99 Credıtwest Faktorıng 4,86 1,25 -17,21 Çan2 Termik 14,21 -1,80 Çelebi 157,70 1,61 -13,60 Çelik Halat 6,20 0,65 -31,85 Çemaş Döküm 1,15 0,00 -32,46 Çemtaş 13,35 -3,40 -15,03 Çimbeton 206,30 -0,24 -30,42 Çimentaş 27,12 0,22 -25,00 Çimsa 30,58 -0,39 71,80 Çuhadaroğlu Metal 8,67 2,24 13,97 Dagi Giyim 3,28 -0,61 -3,71 Dagi Yatırım Holding 12,40 0,81 -3,88 Dardanel 2,54 0,40 -52,30 Datagate Bilgisayar 13,83 0,95 -14,15 Demısaş Döküm 6,92 1,47 6,86 Denge Holding 1,49 -0,67 -50,94 Deniz GMYO 1,67 -0,60 -9,34 Derimod 9,47 0,32 -2,77 Derlüks Yatırım Holding 5,03 -1,37 -42,97 Desa Deri 7,88 -0,63 -19,10 Despec Bilgisayar 9,20 0,55 -29,56 Deva Holding 23,62 -0,42 -1,82 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,09 0,36 2,92 Diriteks Diriliş Tekstil 4,72 0,00 26,54 Ditaş Doğan 16,57 0,85 27,40 DO-CO 819,80 2,24 30,13 Doğan Burda 35,10 -7,49 56,42 Doğan Holding 2,60 0,39 -13,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,18 2,35 -6,40 Doğusan 4,46 -0,67 1,83 Doğuş GMYO 9,52 0,63 16,52 Doğuş Otomotiv 31,26 1,82 20,59 Döktaş Dökümcülük 28,74 0,00 -6,14 Duran Doğan Basım 14,92 -0,13 42,23 Dyo Boya 10,25 1,38 -8,87 Eczacıbaşı İlaç 5,82 0,52 -19,19 Eczacıbaşı Yatırım 36,58 0,72 35,89 E-Data Teknoloji 10,22 -0,29 Edip Gayrimenkul 3,85 1,05 15,96 Ege Endüstri 1.181,20 3,25 -29,05 Ege Gübre 172,00 0,23 19,90 Ege Profil 27,66 -0,14 -27,67 Ege Seramik 14,71 1,52 52,24 Egeplast 23,86 1,53 -28,35 Ekiz Kimya 6,44 -3,45 -9,68 Emek Elektrik 2,98 5,30 4,37 Eminiş Ambalaj 19,00 0,53 -48,43 Emlak Konut GMYO 1,84 0,55 -12,99 Enerjisa Enerji 10,54 0,09 -8,59 Enka İnşaat 10,28 -0,10 45,99 Erbosan 92,95 3,91 129,20 Ereğli Demir Çelik 17,70 0,40 34,74 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,26 0,62 Ersu Gıda 4,74 3,04 -4,05 Escar Turizm Taşımacılık 21,76 1,21 Escort Teknoloji 5,32 0,57 -19,03 Esenboğa Elektrik 28,92 0,42 52,00 Etiler Gıda 5,30 1,73 33,17 Euro Kapital Yat. Ort. 5,00 -0,20 30,91 Euro Trend Yat. Ort. 3,40 -0,58 -3,91 Euro Yat. Ort. 3,76 -1,83 -15,34 Euro Yatırım Holding 1,95 -1,02 -31,34 Europap Tezol Kağıt 14,37 0,35 Fade Gıda 8,14 0,00 56,49 Fenerbahçe Futbol 31,04 0,19 5,01 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,36 2,61 -19,94 F-M İzmit Piston 103,50 1,27 -15,58 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,33 1,07 -5,37 Ford Otosan 174,90 8,30 43,20 Formet Metal ve Cam 1,27 0,00 -48,23 Frigo Pak Gıda 20,82 -1,05 -0,76 Galata Wind Enerji 4,15 0,24 Galatasaray Sportif 3,38 -0,29 -16,54 Garanti Bankası 9,53 0,32 -6,12 Garanti Faktoring 14,01 4,71 25,88 Garanti Yat. Ort. 2,48 1,22 -22,88 Gedik Y. Men. Değ. 6,73 0,60 13,57 Gediz Ambalaj 15,69 0,00 17,09 Gen İlaç 13,34 0,08 Gentaş 3,11 1,30 -31,09 Gersan Elektrik 5,36 1,32 -12,70 Girişim Elektrik Sanayi 23,88 0,51 Global Men. Değ. 6,12 0,49 1,83 Global Yat. Holding 1,92 0,52 -45,35 Good-Year 8,05 2,42 1,03 Göltaş Çimento 37,28 0,32 -9,17 Gözde Girişim 5,77 0,87 -27,69 GSD Denizcilik 4,27 -0,70 75,35 GSD Holding 2,77 -1,07 10,36 Gübre Fabrik. 50,40 1,49 -41,43 Güler Yat. Holding 2,46 0,00 -28,96 Halk GMYO 2,34 1,30 -23,23 Hatay Tekstil 16,27 -0,43 19,32 Hedef Girişim 2,65 0,00 4,96 Hektaş 8,33 1,09 55,93 HUB Girişim 9,94 0,81 -45,38 Hürriyet Gzt. 2,16 1,89 2,86 ICBC Turkey Bank 5,45 0,37 -16,15 İdeal Finansal Teknolojiler 45,40 -0,61 237,30 İdealist GMYO 2,25 -1,32 -5,18 İhlas Ev Aletleri 0,95 0,00 -49,01 İhlas Gayrimenkul 0,85 1,19 -32,00 İhlas Gazetecilik 0,89 -3,26 -63,87 İhlas Holding 0,56 1,82 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,80 1,27 -29,82 İndeks Bilgisayar 6,61 2,48 42,27 Info Yatırım 4,06 1,50 -13,07 İntema 33,80 0,84 -15,29 Inveo Yatırım Holding 96,85 0,94 119,02 İpek Doğal Enerji 12,51 -0,16 -4,36 İskenderun Demir Çelik 12,18 1,08 34,79 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi

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