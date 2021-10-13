Üye Girişi
Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

13.10.2021 13:43
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,34-1,48-31,01
Acıpayam Selüloz16,40-0,97-3,69
Adel Kalemcilik25,06-0,16-24,95
Adese Gayrimenkul1,17-0,85-58,21
Afyon Çimento3,490,00-31,70
AGESA Hayat Emeklilik22,166,8529,32
Ak Enerji1,880,53-14,93
Akbank5,350,75-20,83
Akçansa15,180,07-5,73
Akdeniz Yatırım Hold.1,941,57-19,27
Akfen GMYO6,11-9,88134,03
Akın Tekstil30,681,05-3,40
Akiş GMYO1,801,12-35,54
Akmerkez GMYO36,260,00-41,35
Aksa20,500,5948,39
Aksa Enerji6,50-0,7674,73
Aksigorta7,06-0,28-15,03
Aksu Enerji15,701,62108,02
Alarko Carrıer293,300,79-19,32
Alarko GMYO22,58-0,44-10,86
Alarko Holding8,552,150,33
Albaraka Türk1,853,35-4,64
Alcatel Lucent Teletaş24,70-0,24-16,72
Alkim Kağıt14,730,7513,80
Alkim Kimya17,001,4920,68
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,432,14-2,45
Altınyunus Çeşme52,80-0,385,68
Anadolu Efes21,080,29-1,32
Anadolu Grubu Holding24,040,17-7,98
Anadolu Hayat Emek.10,090,4025,57
Anadolu Isuzu18,133,300,72
Anadolu Sigorta6,31-0,32-12,61
Anel Elektrik2,490,40-21,45
Arçelik32,902,3615,61
ARD Bilişim Teknolojileri44,421,32-7,61
Arena Bilgisayar9,560,84-12,31
Armada Bilgisayar50,800,693,50
Arsan Tekstil4,460,4511,89
Arzum Ev Aletleri17,191,18-28,86
Aselsan16,460,73-9,81
Ata GMYO3,850,00-30,13
Atakule GMYO2,780,3618,75
Atlantis Yatırım Holding5,411,50-2,70
Atlas Yat. Ort.1,39-0,71-20,57
ATP Bilgisayar34,02-0,64

Avrasya GMYO1,96-0,51-25,17
Avrasya Petrol ve Tur.2,46-0,81-23,13
Avrupa Yatırım Holding6,45-1,077,50
Aydem Enerji6,862,39

Ayen Enerji5,000,81-7,58
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,002,9868,44
Aygaz16,84-0,1818,71
Bagfaş21,10-0,475,50
Bak Ambalaj19,64-1,11-0,69
Balatacılar Balatacılık9,50-0,1115,29
Bantaş Ambalaj3,351,527,14
Banvit63,85-0,6222,79
Başkent Doğalgaz GMYO30,36-0,13

Baştaş Başkent Çimento9,864,89-43,24
Batı Çimento13,621,04189,17
Batısöke Çimento2,52-0,793,28
Bayrak Taban Sanayi10,800,931,79
Bera Holding10,202,41-49,70
Berkosan Yalıtım7,550,67-15,36
Beşiktaş Futbol Yat.6,062,0250,00
Beyaz Filo9,210,33-8,62
Bilici Yatırım14,960,54170,36
Bim Mağazalar62,350,08-12,55
Biotrend Çevre ve Enerji26,120,08

Birko Mensucat1,091,87-1,80
Birleşim Mühendislik9,271,87

Birlik Mensucat2,12-0,93-38,73
Bizim Mağazaları12,50-0,95-16,52
BMS Çelik Hasır8,27-1,08

Boğaziçi Beton Sanayi4,38-0,90

Borusan Mannesmann23,260,78-16,33
Borusan Yat. Paz.339,100,62-25,35
Bosch Fren Sistemleri819,901,16-33,33
Bossa26,84-0,3750,36
Brisa22,421,4515,79
Burçelik22,66-0,357,80
Burçelik Vana21,400,28-56,91
Bursa Çimento3,490,00-29,89
Carrefoursa42,90-1,42-40,25
Casa Emtia Petrol124,90-0,7917,83
Ceo Event Medya8,620,2334,06
Coca Cola İçecek80,70-1,3427,07
Cosmos Yat. Holding10,880,0034,99
Credıtwest Faktorıng4,861,25-17,21
Çan2 Termik14,21-1,80

Çelebi157,701,61-13,60
Çelik Halat6,200,65-31,85
Çemaş Döküm1,150,00-32,46
Çemtaş13,35-3,40-15,03
Çimbeton206,30-0,24-30,42
Çimentaş27,120,22-25,00
Çimsa30,58-0,3971,80
Çuhadaroğlu Metal8,672,2413,97
Dagi Giyim3,28-0,61-3,71
Dagi Yatırım Holding12,400,81-3,88
Dardanel2,540,40-52,30
Datagate Bilgisayar13,830,95-14,15
Demısaş Döküm6,921,476,86
Denge Holding1,49-0,67-50,94
Deniz GMYO1,67-0,60-9,34
Derimod9,470,32-2,77
Derlüks Yatırım Holding5,03-1,37-42,97
Desa Deri7,88-0,63-19,10
Despec Bilgisayar9,200,55-29,56
Deva Holding23,62-0,42-1,82
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,090,362,92
Diriteks Diriliş Tekstil4,720,0026,54
Ditaş Doğan16,570,8527,40
DO-CO819,802,2430,13
Doğan Burda35,10-7,4956,42
Doğan Holding2,600,39-13,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,182,35-6,40
Doğusan4,46-0,671,83
Doğuş GMYO9,520,6316,52
Doğuş Otomotiv31,261,8220,59
Döktaş Dökümcülük28,740,00-6,14
Duran Doğan Basım14,92-0,1342,23
Dyo Boya10,251,38-8,87
Eczacıbaşı İlaç5,820,52-19,19
Eczacıbaşı Yatırım36,580,7235,89
E-Data Teknoloji10,22-0,29

Edip Gayrimenkul3,851,0515,96
Ege Endüstri1.181,203,25-29,05
Ege Gübre172,000,2319,90
Ege Profil27,66-0,14-27,67
Ege Seramik14,711,5252,24
Egeplast23,861,53-28,35
Ekiz Kimya6,44-3,45-9,68
Emek Elektrik2,985,304,37
Eminiş Ambalaj19,000,53-48,43
Emlak Konut GMYO1,840,55-12,99
Enerjisa Enerji10,540,09-8,59
Enka İnşaat10,28-0,1045,99
Erbosan92,953,91129,20
Ereğli Demir Çelik17,700,4034,74
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,260,62

Ersu Gıda4,743,04-4,05
Escar Turizm Taşımacılık21,761,21

Escort Teknoloji5,320,57-19,03
Esenboğa Elektrik28,920,4252,00
Etiler Gıda5,301,7333,17
Euro Kapital Yat. Ort.5,00-0,2030,91
Euro Trend Yat. Ort.3,40-0,58-3,91
Euro Yat. Ort.3,76-1,83-15,34
Euro Yatırım Holding1,95-1,02-31,34
Europap Tezol Kağıt14,370,35

Fade Gıda8,140,0056,49
Fenerbahçe Futbol31,040,195,01
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,362,61-19,94
F-M İzmit Piston103,501,27-15,58
Fonet Bilgi Teknolojileri12,331,07-5,37
Ford Otosan174,908,3043,20
Formet Metal ve Cam1,270,00-48,23
Frigo Pak Gıda20,82-1,05-0,76
Galata Wind Enerji4,150,24

Galatasaray Sportif3,38-0,29-16,54
Garanti Bankası9,530,32-6,12
Garanti Faktoring14,014,7125,88
Garanti Yat. Ort.2,481,22-22,88
Gedik Y. Men. Değ.6,730,6013,57
Gediz Ambalaj15,690,0017,09
Gen İlaç13,340,08

Gentaş3,111,30-31,09
Gersan Elektrik5,361,32-12,70
Girişim Elektrik Sanayi23,880,51

Global Men. Değ.6,120,491,83
Global Yat. Holding1,920,52-45,35
Good-Year8,052,421,03
Göltaş Çimento37,280,32-9,17
Gözde Girişim5,770,87-27,69
GSD Denizcilik4,27-0,7075,35
GSD Holding2,77-1,0710,36
Gübre Fabrik.50,401,49-41,43
Güler Yat. Holding2,460,00-28,96
Halk GMYO2,341,30-23,23
Hatay Tekstil16,27-0,4319,32
Hedef Girişim2,650,004,96
Hektaş8,331,0955,93
HUB Girişim9,940,81-45,38
Hürriyet Gzt.2,161,892,86
ICBC Turkey Bank5,450,37-16,15
İdeal Finansal Teknolojiler45,40-0,61237,30
İdealist GMYO2,25-1,32-5,18
İhlas Ev Aletleri0,950,00-49,01
İhlas Gayrimenkul0,851,19-32,00
İhlas Gazetecilik0,89-3,26-63,87
İhlas Holding0,561,82-50,12
İhlas Yayın Holding0,801,27-29,82
İndeks Bilgisayar6,612,4842,27
Info Yatırım4,061,50-13,07
İntema33,800,84-15,29
Inveo Yatırım Holding96,850,94119,02
İpek Doğal Enerji12,51-0,16-4,36
İskenderun Demir Çelik12,181,0834,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yerli aşı TURKOVAC için 3000 gönüllü aranıyor! Fahrettin Koca istenilen özellikleri tek tek sıraladı 13:24 Yerli aşı TURKOVAC için 3000 gönüllü aranıyor! Fahrettin Koca istenilen özellikleri tek tek sıraladı Jigolo olma bahanesiyle dolandırılan 68 kişi savcılığa koştu! 1 milyon liraları gitmiş 13:19 Jigolo olma bahanesiyle dolandırılan 68 kişi savcılığa koştu! 1 milyon liraları gitmiş Birevim şubesi önünde intihar teşebbüsü! Üzerine benzin döktü 12:47 Birevim şubesi önünde intihar teşebbüsü! Üzerine benzin döktü
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra Bakan Çavuşoğlu'ndan da net Suriye mesajı: Gerekeni yapacağız 12:36 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra Bakan Çavuşoğlu'ndan da net Suriye mesajı: Gerekeni yapacağız Cinlerle evli olduğunu söyleyen genç kadın anlattıklarıyla korkuttu 12:23 Cinlerle evli olduğunu söyleyen genç kadın anlattıklarıyla korkuttu Kaptanlık verilen Marcao, arkadaşının üzerine yürüdü 12:17 Kaptanlık verilen Marcao, arkadaşının üzerine yürüdü
Kraliyet ailesi tarafından Eski ABD Başkanı Donal Trump'a hediye edilen kürkler sahte çıktı 12:02 Kraliyet ailesi tarafından Eski ABD Başkanı Donal Trump'a hediye edilen kürkler sahte çıktı Mahkemede kendisine 11:49 Mahkemede kendisine "İnsan eti yiyor" diyen şahsa "Sen de erkeklere ilgi duyuyorsun" diye karşılık verdi

Son Dakika Haberleri
13:22 Babel'den şaşırtan transfer itirafı: Büyük pişmanlık yaşıyorum
13:18 Jigolo olma bahanesiyle dolandırılan 68 kişi savcılığa koştu! 1 milyon liraları gitmiş
13:09 KKTC Başbakanı Ersan Saner hükümetin istifasını sundu
12:46 Birevim şubesi önünde intihar teşebbüsü! Üzerine benzin döktü
12:36 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra Bakan Çavuşoğlu'ndan da net Suriye mesajı: Gerekeni yapacağız
12:24 Açılışını Bakan Varank'ın yaptığı terlik ve ayakkabı fabrikasının patronu kayıplara karıştı
12:22 Cinlerle evli olduğunu söyleyen genç kadın anlattıklarıyla korkuttu
12:18 Emekli korgeneral Karakuş canlı yayında anlattı: 1 Türk savaş pilotu, 26 ABD savaş uçağını düşürdü
12:17 Kaptanlık verilen Marcao, arkadaşının üzerine yürüdü
11:48 Gençlerden duygulandıran mektup! Jose Sosa ve Mesut Özil ziyaretlerine gidecek
Altay Bayındır'ın yeni adresi belli oldu bile! Herkesi memnun eden anlaşma Altay Bayındır'ın yeni adresi belli oldu bile! Herkesi memnun eden anlaşma         
13:36
Babel'den şaşırtan transfer itirafı: Büyük pişmanlık yaşıyorum Babel'den şaşırtan transfer itirafı: Büyük pişmanlık yaşıyorum         
13:22
KKTC Başbakanı Ersan Saner hükümetin istifasını sundu KKTC Başbakanı Ersan Saner hükümetin istifasını sundu         
13:09
ABD'li turist oteli birbirine kattı! Önce bilgisayarı kırdı, ardından da otel çalışanını darbetti ABD'li turist oteli birbirine kattı! Önce bilgisayarı kırdı, ardından da otel çalışanını darbetti         
12:36
Açılışını Bakan Varank'ın yaptığı terlik ve ayakkabı fabrikasının patronu kayıplara karıştı Açılışını Bakan Varank'ın yaptığı terlik ve ayakkabı fabrikasının patronu kayıplara karıştı         
12:25
Emekli korgeneral Karakuş canlı yayında anlattı: 1 Türk savaş pilotu, 26 ABD savaş uçağını düşürdü Emekli korgeneral Karakuş canlı yayında anlattı: 1 Türk savaş pilotu, 26 ABD savaş uçağını düşürdü         
12:18
Uyuduğu sırada karısını kobrayla öldüren koca, müebbet hapse mahkum edildi Uyuduğu sırada karısını kobrayla öldüren koca, müebbet hapse mahkum edildi         
12:05
Müge Anlı programında yayınlanmayan görüntüler basına sızdı! Küfürler havada uçuşuyor Müge Anlı programında yayınlanmayan görüntüler basına sızdı! Küfürler havada uçuşuyor         
11:52
Dünya Sağlık Örgütü, 3. doz aşıya tepki gösterdi: Derhal bu kararın durdurulması gerekiyor Dünya Sağlık Örgütü, 3. doz aşıya tepki gösterdi: Derhal bu kararın durdurulması gerekiyor         
11:30
Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor         
11:07
Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, "Dün elime önemli bir belge ulaştı" sözlerinden sonra vekillere talimatı verdi: Kamuoyu ile paylaşın         
11:03
Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi         
10:15
4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor 4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor         
10:00
Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kafatasıyla karşılaştı Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kafatasıyla karşılaştı         
09:17
Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor         
07:44
Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma         
20:06
Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı         
18:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 13:47:25. #1.11#
SON DAKİKA: Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement