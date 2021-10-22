Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,06
|-0,39
|-34,63
|Acıpayam Selüloz
|16,12
|0,56
|-5,33
|Adel Kalemcilik
|25,50
|2,08
|-23,63
|Adese Gayrimenkul
|1,18
|0,00
|-57,86
|Afyon Çimento
|3,45
|0,29
|-32,49
|AGESA Hayat Emeklilik
|21,24
|0,57
|23,95
|Ak Enerji
|1,88
|1,08
|-14,93
|Akbank
|5,42
|1,88
|-19,80
|Akçansa
|15,51
|3,13
|-3,68
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,90
|0,53
|-20,94
|Akfen GMYO
|5,52
|6,36
|111,43
|Akın Tekstil
|31,18
|1,30
|-1,83
|Akiş GMYO
|1,76
|0,57
|-36,97
|Akmerkez GMYO
|36,40
|0,00
|-41,12
|Aksa
|21,92
|1,20
|58,67
|Aksa Enerji
|7,07
|-0,28
|90,05
|Aksigorta
|7,09
|-1,66
|-14,67
|Aksu Enerji
|17,56
|0,06
|132,67
|Alarko Carrıer
|291,10
|2,14
|-19,92
|Alarko GMYO
|22,64
|0,18
|-10,62
|Alarko Holding
|9,05
|1,34
|6,20
|Albaraka Türk
|1,87
|3,31
|-3,61
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,94
|0,65
|-15,91
|Alkim Kağıt
|15,20
|0,33
|17,43
|Alkim Kimya
|17,25
|1,17
|22,45
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,42
|-1,39
|-3,13
|Altınyunus Çeşme
|52,60
|0,19
|5,28
|Anadolu Efes
|21,62
|1,03
|1,21
|Anadolu Grubu Holding
|24,82
|1,14
|-4,99
|Anadolu Hayat Emek.
|9,44
|2,39
|17,48
|Anadolu Isuzu
|18,24
|1,33
|1,33
|Anadolu Sigorta
|6,01
|1,35
|-16,76
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|26,14
|5,66
|Anel Elektrik
|2,67
|-4,98
|-15,77
|Arçelik
|33,36
|-0,60
|17,22
|ARD Bilişim Teknolojileri
|43,92
|0,41
|-8,65
|Arena Bilgisayar
|9,21
|1,54
|-15,52
|Armada Bilgisayar
|49,14
|1,28
|0,12
|Arsan Tekstil
|4,50
|0,45
|12,90
|Arzum Ev Aletleri
|17,06
|0,95
|-29,40
|Aselsan
|16,79
|1,08
|-8,00
|Ata GMYO
|4,13
|-2,13
|-25,05
|Atakule GMYO
|2,70
|0,75
|15,33
|Atlantis Yatırım Holding
|5,75
|0,88
|3,42
|Atlas Yat. Ort.
|1,34
|-0,74
|-23,43
|ATP Bilgisayar
|34,88
|-0,51
|Avrasya GMYO
|1,86
|1,09
|-28,99
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,35
|-0,42
|-26,56
|Avrupa Yatırım Holding
|6,42
|-0,62
|7,00
|Aydem Enerji
|6,73
|0,45
|Ayen Enerji
|5,68
|5,58
|4,99
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,99
|-0,05
|68,36
|Aygaz
|18,66
|0,38
|31,53
|Bagfaş
|20,40
|-0,97
|2,00
|Bak Ambalaj
|19,23
|0,47
|-2,76
|Balatacılar Balatacılık
|8,81
|-0,11
|6,92
|Bantaş Ambalaj
|3,24
|1,57
|3,62
|Banvit
|64,15
|0,00
|23,37
|Başkent Doğalgaz GMYO
|34,04
|-0,47
|Baştaş Başkent Çimento
|9,45
|-1,46
|-45,60
|Batı Çimento
|15,61
|0,26
|231,42
|Batısöke Çimento
|2,58
|0,39
|5,74
|Bayrak Taban Sanayi
|8,31
|0,00
|-21,68
|Bera Holding
|10,10
|1,61
|-50,20
|Berkosan Yalıtım
|7,60
|-2,06
|-14,80
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,73
|0,17
|41,83
|Beyaz Filo
|9,02
|0,22
|-10,51
|Bilici Yatırım
|14,21
|1,14
|156,81
|Bim Mağazalar
|62,30
|0,65
|-12,62
|Biotrend Çevre ve Enerji
|27,34
|3,09
|Birko Mensucat
|1,03
|-0,96
|-7,21
|Birleşim Mühendislik
|9,55
|1,17
|Birlik Mensucat
|2,06
|1,98
|-40,46
|Bizim Mağazaları
|12,43
|-1,51
|-16,99
|BMS Çelik Hasır
|8,05
|1,13
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,40
|-0,45
|Borusan Mannesmann
|23,38
|1,74
|-15,90
|Borusan Yat. Paz.
|330,80
|1,41
|-27,18
|Bosch Fren Sistemleri
|813,70
|0,83
|-33,83
|Bossa
|26,98
|-0,30
|51,15
|Brisa
|23,38
|-1,10
|20,74
|Burçelik
|22,04
|0,73
|4,85
|Burçelik Vana
|21,06
|-0,09
|-57,59
|Bursa Çimento
|3,82
|0,00
|-23,26
|Carrefoursa
|41,04
|0,98
|-42,84
|Casa Emtia Petrol
|119,30
|-1,89
|12,55
|Ceo Event Medya
|8,29
|-0,72
|28,93
|Coca Cola İçecek
|79,95
|-0,06
|25,89
|Cosmos Yat. Holding
|11,68
|9,98
|44,91
|Credıtwest Faktorıng
|4,75
|0,21
|-19,08
|Çan2 Termik
|14,69
|0,89
|Çelebi
|152,90
|1,39
|-16,23
|Çelik Halat
|6,23
|-0,64
|-31,52
|Çemaş Döküm
|1,14
|0,88
|-33,04
|Çemtaş
|13,95
|1,97
|-11,21
|Çimbeton
|205,10
|1,03
|-30,83
|Çimentaş
|26,12
|0,23
|-27,77
|Çimsa
|30,22
|0,07
|69,78
|Çuhadaroğlu Metal
|8,41
|-0,71
|10,55
|Dagi Giyim
|3,03
|-0,98
|-11,05
|Dagi Yatırım Holding
|11,86
|-0,59
|-8,06
|Dardanel
|2,61
|0,00
|-50,99
|Datagate Bilgisayar
|12,76
|0,08
|-20,79
|Demısaş Döküm
|8,84
|3,27
|36,52
|Denge Holding
|1,40
|-0,71
|-53,91
|Deniz GMYO
|1,59
|-0,63
|-13,68
|Derimod
|8,74
|-0,68
|-10,27
|Derlüks Yatırım Holding
|5,12
|0,39
|-41,95
|Desa Deri
|7,91
|0,25
|-18,79
|Despec Bilgisayar
|9,21
|0,88
|-29,48
|Deva Holding
|23,74
|0,59
|-1,32
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,13
|0,18
|3,29
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,19
|2,20
|12,33
|Ditaş Doğan
|17,93
|-0,94
|37,86
|DO-CO
|879,60
|2,53
|39,62
|Doğan Burda
|41,14
|10,00
|83,33
|Doğan Holding
|2,63
|2,73
|-12,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,18
|0,46
|-6,40
|Doğusan
|4,32
|0,47
|-1,37
|Doğuş GMYO
|8,96
|-0,22
|9,67
|Doğuş Otomotiv
|32,38
|1,38
|24,91
|Döktaş Dökümcülük
|24,44
|0,58
|-20,18
|Duran Doğan Basım
|15,87
|-1,00
|51,29
|Dyo Boya
|10,15
|4,10
|-9,76
|Eczacıbaşı İlaç
|5,89
|1,55
|-18,22
|Eczacıbaşı Yatırım
|36,32
|2,19
|34,92
|E-Data Teknoloji
|9,45
|0,85
|Edip Gayrimenkul
|3,97
|1,28
|19,58
|Ege Endüstri
|1.221,00
|0,08
|-26,66
|Ege Gübre
|180,60
|0,95
|25,89
|Ege Profil
|28,98
|1,12
|-23,02
|Ege Seramik
|15,11
|-0,13
|56,38
|Egeplast
|24,16
|-1,95
|-27,45
|Ekiz Kimya
|6,40
|6,31
|-10,24
|Emek Elektrik
|2,91
|1,39
|1,92
|Eminiş Ambalaj
|18,80
|0,00
|-48,97
|Emlak Konut GMYO
|1,96
|1,03
|-7,31
|Enerjisa Enerji
|11,39
|2,43
|-1,22
|Enka İnşaat
|10,59
|0,86
|50,39
|Erbosan
|94,35
|9,97
|132,65
|Ereğli Demir Çelik
|18,91
|0,32
|43,95
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,24
|0,62
|Ersu Gıda
|4,34
|-5,03
|-12,15
|Escar Turizm Taşımacılık
|21,66
|-0,55
|Escort Teknoloji
|5,12
|0,39
|-22,07
|Esenboğa Elektrik
|27,82
|1,31
|46,22
|Etiler Gıda
|5,00
|-1,57
|25,63
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,62
|2,44
|20,96
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,33
|0,60
|-5,89
|Euro Yat. Ort.
|3,65
|-0,54
|-17,82
|Euro Yatırım Holding
|1,89
|1,07
|-33,45
|Europap Tezol Kağıt
|13,93
|0,94
|Fade Gıda
|7,99
|-7,09
|53,60
|Fenerbahçe Futbol
|30,70
|-1,60
|3,86
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,33
|0,00
|-20,96
|F-M İzmit Piston
|103,60
|0,10
|-15,50
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,55
|0,64
|-3,68
|Ford Otosan
|187,40
|-0,64
|53,43
|Formet Metal ve Cam
|1,26
|0,80
|-48,64
|Frigo Pak Gıda
|20,80
|-1,79
|-0,86
|Galata Wind Enerji
|4,33
|0,00
|Galatasaray Sportif
|3,41
|1,79
|-15,80
|Garanti Bankası
|9,08
|1,00
|-10,55
|Garanti Faktoring
|13,78
|-0,14
|23,81
|Garanti Yat. Ort.
|2,37
|0,00
|-26,30
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,68
|0,30
|12,72
|Gediz Ambalaj
|15,85
|-0,44
|18,28
|Gelecek Varlık Yönetimi
|15,26
|1,67
|Gen İlaç
|12,94
|0,47
|Gentaş
|3,19
|1,59
|-29,32
|Gersan Elektrik
|5,30
|-0,56
|-13,68
|Girişim Elektrik Sanayi
|22,38
|1,08
|Global Men. Değ.
|6,02
|0,33
|0,17
|Global Yat. Holding
|1,88
|0,53
|-46,49
|Good-Year
|8,77
|0,34
|10,06
|Göltaş Çimento
|37,76
|1,45
|-8,00
|Gözde Girişim
|5,87
|2,26
|-26,44
|GSD Denizcilik
|4,57
|-1,08
|87,67
|GSD Holding
|2,73
|0,00
|8,76
|Gübre Fabrik.
|58,35
|-0,93
|-32,19
|Güler Yat. Holding
|2,57
|1,98
|-25,78
|Halk GMYO
|2,80
|6,87
|-8,13
|Hatay Tekstil
|16,23
|1,56
|19,03
|Hedef Girişim
|2,80
|0,36
|10,90
|Hedef Holding
|2,15
|Hektaş
|8,29
|1,22
|55,18
|HUB Girişim
|10,29
|0,00
|-43,46
|Hürriyet Gzt.
|2,22
|0,00
|5,71
|ICBC Turkey Bank
|5,31
|1,53
|-18,31
|İdeal Finansal Teknolojiler
|43,12
|-0,87
|220,36
|İdealist GMYO
|2,21
|-0,45
|-6,87
|İhlas Ev Aletleri
|0,94
|1,08
|-49,55
|İhlas Gayrimenkul
|0,85
|0,00
|-32,00
|İhlas Gazetecilik
|0,88
|2,33
|-64,28
|İhlas Holding
|0,56
|0,00
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,84
|-5,62
|-26,32
|İndeks Bilgisayar
|6,62
|2,16
|42,49
|Info Yatırım
|4,56
|-1,30
|-2,37
|İntema
|33,92
|1,31
|-14,99
|Inveo Yatırım Holding
|28,16
|-1,81
|94,58
|İpek Doğal Enerji
|13,01
|0,31
|-0,54
|İskenderun Demir Çelik
|13,00
|0,23
|43,87
(Sürecek)
Kaynak: AA
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