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Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (8)

23.10.2021 11:05
Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,08-2,12-34,37
Acıpayam Selüloz16,140,69-5,22
Adel Kalemcilik25,602,56-23,33
Adese Gayrimenkul1,182,61-57,86
Afyon Çimento3,482,05-31,90
AGESA Hayat Emeklilik21,44-3,3425,12
Ak Enerji1,873,31-15,38
Akbank5,456,03-19,35
Akçansa15,623,51-3,00
Akdeniz Yatırım Hold.1,912,14-20,52
Akfen GMYO5,70-2,90118,32
Akın Tekstil30,682,88-3,40
Akiş GMYO1,805,88-35,54
Akmerkez GMYO36,441,50-41,06
Aksa21,9410,3158,82
Aksa Enerji7,079,7890,05
Aksigorta7,224,49-13,11
Aksu Enerji17,969,18137,97
Alarko Carrıer292,502,09-19,54
Alarko GMYO22,623,19-10,70
Alarko Holding9,188,907,73
Albaraka Türk1,800,56-7,22
Alcatel Lucent Teletaş24,72-2,06-16,66
Alkim Kağıt15,083,4316,51
Alkim Kimya17,37-1,1423,31
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,420,71-3,13
Altınyunus Çeşme52,500,105,08
Anadolu Efes21,844,302,24
Anadolu Grubu Holding25,007,48-4,31
Anadolu Hayat Emek.9,23-6,2914,87
Anadolu Isuzu18,575,513,17
Anadolu Sigorta6,00-1,96-16,90
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji24,14

Anel Elektrik2,713,83-14,51
Arçelik33,583,3918,00
ARD Bilişim Teknolojileri44,263,27-7,95
Arena Bilgisayar9,301,09-14,70
Armada Bilgisayar49,000,33-0,16
Arsan Tekstil4,525,8513,40
Arzum Ev Aletleri17,092,03-29,28
Aselsan16,701,27-8,49
Ata GMYO4,149,23-24,86
Atakule GMYO2,701,1215,33
Atlantis Yatırım Holding5,702,522,52
Atlas Yat. Ort.1,34-2,19-23,43
ATP Bilgisayar35,18-0,34

Avrasya GMYO1,85-1,60-29,37
Avrasya Petrol ve Tur.2,35-1,67-26,56
Avrupa Yatırım Holding6,43-1,987,17
Aydem Enerji6,71-0,15

Ayen Enerji5,5616,082,77
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,500,5464,01
Aygaz18,7011,0531,82
Bagfaş20,542,292,70
Bak Ambalaj19,261,10-2,61
Balatacılar Balatacılık8,78-2,666,55
Bantaş Ambalaj3,262,844,26
Banvit64,500,3124,04
Başkent Doğalgaz GMYO33,801,50

Baştaş Başkent Çimento9,703,52-44,16
Batı Çimento15,7310,00233,97
Batısöke Çimento2,605,266,56
Bayrak Taban Sanayi8,29-6,96-21,87
Bera Holding10,082,54-50,30
Berkosan Yalıtım7,765,87-13,00
Beşiktaş Futbol Yat.5,82-3,0044,06
Beyaz Filo9,02-1,74-10,51
Bilici Yatırım14,744,54166,39
Bim Mağazalar62,302,81-12,62
Biotrend Çevre ve Enerji27,501,78

Birko Mensucat1,05-1,87-5,41
Birleşim Mühendislik9,491,50

Birlik Mensucat2,010,50-41,91
Bizim Mağazaları12,402,39-17,19
BMS Çelik Hasır8,04-2,19

Boğaziçi Beton Sanayi4,402,80

Borusan Mannesmann23,444,64-15,68
Borusan Yat. Paz.330,401,98-27,27
Bosch Fren Sistemleri820,002,24-33,32
Bossa27,201,9552,38
Brisa23,485,5821,26
Burçelik21,82-0,273,81
Burçelik Vana21,080,38-57,55
Bursa Çimento3,843,50-22,85
Carrefoursa41,280,39-42,51
Casa Emtia Petrol120,10-2,9113,30
Ceo Event Medya8,20-24,0027,53
Coca Cola İçecek80,452,8126,68
Cosmos Yat. Holding11,689,4744,91
Credıtwest Faktorıng4,680,65-20,27
Çan2 Termik14,702,51

Çelebi152,60-1,23-16,40
Çelik Halat6,242,30-31,41
Çemaş Döküm1,151,77-32,46
Çemtaş14,003,24-10,89
Çimbeton208,102,82-29,81
Çimentaş26,580,38-26,49
Çimsa30,442,1571,01
Çuhadaroğlu Metal8,47-2,1911,34
Dagi Giyim3,02-3,82-11,34
Dagi Yatırım Holding11,95-2,85-7,36
Dardanel2,612,76-50,99
Datagate Bilgisayar12,90-1,60-19,93
Demısaş Döküm8,8429,2436,52
Denge Holding1,46-0,68-51,93
Deniz GMYO1,60-1,23-13,14
Derimod8,84-3,70-9,24
Derlüks Yatırım Holding5,103,24-42,18
Desa Deri7,88-1,25-19,10
Despec Bilgisayar9,181,66-29,71
Deva Holding23,801,80-1,07
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,161,363,57
Diriteks Diriliş Tekstil4,19-0,9512,33
Ditaş Doğan17,932,7537,86
DO-CO855,000,0035,71
Doğan Burda41,1448,5283,33
Doğan Holding2,633,14-12,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,171,88-6,82
Doğusan4,33-2,26-1,14
Doğuş GMYO9,03-1,3110,53
Doğuş Otomotiv32,986,2527,22
Döktaş Dökümcülük26,72-3,12-12,74
Duran Doğan Basım16,140,6953,86
Dyo Boya10,082,65-10,38
Eczacıbaşı İlaç5,902,61-18,08
Eczacıbaşı Yatırım36,423,4135,29
E-Data Teknoloji9,65-3,60

Edip Gayrimenkul3,904,8417,47
Ege Endüstri1.233,205,84-25,93
Ege Gübre179,904,5325,40
Ege Profil29,203,85-22,44
Ege Seramik15,141,2056,69
Egeplast24,427,96-26,67
Ekiz Kimya6,333,77-11,22
Emek Elektrik2,920,002,27
Eminiş Ambalaj18,77-0,69-49,05
Emlak Konut GMYO1,964,26-7,31
Enerjisa Enerji11,658,981,04
Enka İnşaat10,685,8551,67
Erbosan94,359,84132,65
Ereğli Demir Çelik19,358,5247,30
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,220,31

Ersu Gıda4,37-8,77-11,54
Escar Turizm Taşımacılık22,200,82

Escort Teknoloji5,131,38-21,92
Esenboğa Elektrik27,741,7645,80
Etiler Gıda5,100,2028,14
Euro Kapital Yat. Ort.4,74-5,2024,10
Euro Trend Yat. Ort.3,31-1,19-6,45
Euro Yat. Ort.3,87-2,27-12,87
Euro Yatırım Holding1,881,08-33,80
Europap Tezol Kağıt13,910,51

Fade Gıda8,001,9153,80
Fenerbahçe Futbol31,060,715,07
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,33-6,80-20,96
F-M İzmit Piston103,602,68-15,50
Fonet Bilgi Teknolojileri12,552,03-3,68
Ford Otosan187,0013,0653,10
Formet Metal ve Cam1,260,00-48,64
Frigo Pak Gıda21,008,250,10
Galata Wind Enerji4,353,82

Galatasaray Sportif3,391,50-16,30
Garanti Bankası9,122,13-10,16
Garanti Faktoring13,806,1523,99
Garanti Yat. Ort.2,5412,39-21,02
Gedik Y. Men. Değ.6,700,4513,06
Gediz Ambalaj16,106,6220,15
Gelecek Varlık Yönetimi14,16

Gen İlaç13,011,88

Gentaş3,184,95-29,54
Gersan Elektrik5,321,53-13,36
Girişim Elektrik Sanayi22,821,88

Global Men. Değ.6,003,27-0,17
Global Yat. Holding1,871,63-46,77
Good-Year8,793,4110,31
Göltaş Çimento37,800,85-7,90
Gözde Girişim5,874,45-26,44
GSD Denizcilik4,482,7583,97
GSD Holding2,722,268,37
Gübre Fabrik.58,8019,51-31,67
Güler Yat. Holding2,566,22-26,07
Halk GMYO2,8124,34-7,81
Hatay Tekstil16,303,8219,54
Hedef Girişim2,782,9610,11
Hedef Holding2,15

Hektaş8,333,3555,93
HUB Girişim10,385,27-42,97
Hürriyet Gzt.2,228,295,71
ICBC Turkey Bank5,340,56-17,85
İdeal Finansal Teknolojiler43,420,42222,59
İdealist GMYO2,22-3,90-6,45
İhlas Ev Aletleri0,941,08-49,55
İhlas Gayrimenkul0,854,94-32,00
İhlas Gazetecilik0,871,16-64,68
İhlas Holding0,561,82-50,12
İhlas Yayın Holding0,849,09-26,32
İndeks Bilgisayar6,563,1441,20
Info Yatırım4,524,63-3,22
İntema34,021,98-14,74
Inveo Yatırım Holding29,96-4,19107,02
İpek Doğal Enerji13,165,960,61
İskenderun Demir Çelik13,149,2345,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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