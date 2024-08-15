Erzurum'da Nakdi Kredi Kullanımı Rekor Seviyede - Son Dakika
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Ekonomi

Erzurum'da Nakdi Kredi Kullanımı Rekor Seviyede

Erzurum\'da Nakdi Kredi Kullanımı Rekor Seviyede

Erzurum'da bu yılın 6 ayında kişi başına düşen nakdi kredi değeri, bölgenin diğer illerini geride bıraktı. Kamu bankaları ve özel bankaların toplamda 57,3 milyar TL tutarında nakdi kredi kullandığı Erzurum, kredi kullanımı hacmi bakımından da öne çıktı.

15.08.2024 10:16
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Erzurum'da 39,0 milyar TL tutarında kamu bankası 18,3 milyar TL tutarında özel banka, toplamda ise 57,3 milyar tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti.

Erzurum bu yılın 6 ayında kişi başına düşen nakdi kredi değeri kaydında KUDAKA İstatistik, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik ve Doğu Anadolu Bölgesi ortalamalarını geçti. İl kredi kullanımı hacmi bazında Malatya, Van ve Elazığ gibi bölgenin diğer gelişmiş 3 iline yine fark attı.

Haziran Ayı Verileri

TBB 2024 Haziran dönemi Erzurum nakdi kredi iller dağılım sonuçlarını açıkladı. Erzurum'da 39,0 milyar TL tutarında kamu bankası 18,3 milyar TL tutarında özel banka, toplamda ise 57,3 milyar tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti. İl Nakdi kredi kullanım tutarı yüksekliği bakımından Bölge illeri sıralamasında ilk sırayı aldı.

Erzurum Kişi Başına Düşen Kredi Tutarı

Türkiye Bankalar Birliği TBB 'Nakdi Kredilerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı' verilerine göre Erzurum'da 2024 Haziran ayı ölçeğinde kişi başına düşen nakdi kredi tutarı kamu banka kredilerinde 52 bin 32 TL, Özel banka kredilerinde 24 bin 407 TL, nakdi kredi toplamında ise 76 bin 439 TL olarak hesaplandı.

Kamu Bankası Kredileri ve Erzurum'un Payı

Haziran 2024 dönemi kaydında Erzurum'da 39,0 milyar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 50,2 milyar, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 77,3 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 168,0 milyar, tutarında kamu bankası nakdi kredi kullanımı kaydedildi.

Erzurum'un Kamu Bankası Kredi Payı

İlin Bölge kamu bankası kredi kullanım tutarı payı KUDAKA istatistik Bölgesi İlleri toplamında yüzde 78, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 50,47, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında da yüzde 23,21 olarak hesaplandı.

Özel Banka Kredileri ve Erzurum

Yılın ilk 6 ayında Erzurum'da 18,3 milyar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 25,0 milyar, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 42,7 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 108,3 milyar TL tutarında özel banka nakdi kredi kullanımı kaydedildi.

Erzurum'un Özel Banka Kredisi Payı

İlin Bölge kamu bankası kredi kullanım tutarı payı KUDAKA istatistik Bölgesi İlleri toplamında yüzde 72,97, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 42,79, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında da yüzde 16,88 olarak hesaplandı.

Bölgesel Toplam Kredi Verileri

TBB Verilerine göre Haziran 2024 döneminde Erzurum'da 57 milyar 329 milyon, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 75 milyar 309 milyon, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 120 milyar 91 milyon, Doğu Anadolu Bölgesinde 276 milyar 443 milyon tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti.

Erzurum'un Toplam Kredi Payı

DOSİAD analizlerine göre, Haziran 2024 döneminde Erzurum'da kullanılan nakdi kredi değeri KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 76,12, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi toplamında yüzde 47,73, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 20,73'lük pay gösterdi

Kişi Başına Düşen Kredi Değeri Bölgesel Veriler ve Erzurum

DOSİAD'ın veriler üzerinden yaptığı hesaplamalara göre kişi başına düşen toplam nakdi kredi değeri Erzurum'da 76 bin 439, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında 69 bin 767, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi toplamında 55 bin 301, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında 46 bin 208 TL oldu.

Erzurum İller Sıralamasında 26'ıncı

Erzurum ülke illeri nakdi kredi kullanım değeri yüksekliği bazında 26'ıncı sırayı aldı. Ülkede nakdi kredi kullanım değerinin en yüksek olduğu iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Adana, Konya, Denizli, Mersin, Kayseri, Hatay, Manisa, Samsun, Muğla, Balıkesir, Aydın, Tekirdağ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Eskişehir, Şanlıurfa, Trabzon, Sakarya, Erzurum olarak sıralandı

Bölge İlleri Kredi Kullanım Tutarı Dağılımı

Haziran 2024 kaydında, Erzurum'da 57,3 milyar, Van'da 41,0 milyar, Malatya'da 40,3 milyar, Elazığ'da 35,3 milyar, Kars'ta 15,9 milyar, Erzincan'da 14,6 milyar, Ağrı'da 13,3 milyar, Bitlis'te 12,0 milyar, Muş'ta 10,9 milyar, Iğdır'da 8,6 milyar, Bingöl'de 7,3 milyar, Hakkari'de 7,1 milyar, Ardahan'da 6,8 milyar, Tunceli'de 5,4 milyar TL tutarında nakdi kredi kullanıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Erzurum'da Nakdi Kredi Kullanımı Rekor Seviyede - Son Dakika

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