Erzurum\'da Şubat Ayında 21 Şirket Kuruldu, 2 Şirket Kapanış Yaptı

Ekonomi

TOBB Şubat ayı Kurulan ve Kapanan Şirket verilerini paylaştı. Aylık sayıları içeren verilere göre Erzurum'da Şubat ayında 21 şirket kurulurken, 2 şirket faaliyetini noktaladı. Kurulan şirket sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,69 oranında geriledi.

Erzurum Şubat 2024

TOBB verilerine göre Erzurum'da ay içinde 21 şirket, 2 kooperatif ve 3 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu gerçekleşti. Dönemde 6 şirket, 2 kooperatif tasfiye işlemi gördü, 2 şirket, 1 kooperatif ve 2 gerçek kişi ticari işletmesi ise faaliyetine son verdi.

Erzurum Şubat 2022

Erzurum'da 2023 Şubat ayında 23 şirket, 1 kooperatif, 7 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu gerçekleşmiş, dönemde 5 şirket tasfiye işlemi görmüştü. 2023 Şubat ayı kaydında 1 şirket, 1 kooperatif ve 5 gerçek kişi ticari işletmesi ise kapanmıştı

KUDAKA Bölgesi

Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerini kapsayan KUDAKA İstatistik Bölgesinde ay içinde 35 şirket, 42 kooperatif ve 10 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyete geçti. Şubat ayı düzeyinde 7 şirket ve 2 kooperatif tasfiye işlemi gördü, 5 şirket, 2 kooperatif ve 9 gerçek kişi ticari işletmesi ekonomi dünyasından çekildi.

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi

Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır, Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerini kapsayan Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde Şubatta 58 şirket, 4 kooperatif ve 19 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu kaydedildi. Şubat ayı düzeyinde 11 şirket ve 4 kooperatif tasfiye işlemi gördü, 9 şirket, 3 kooperatif ve 12 gerçek kişi ticari işletmesi kapandı.

Doğu Anadolu Bölgesi

14 ilin yer aldığı Doğu Anadolu Bölgesinde Şubat ayında 248 şirket, 15 kooperatif ve 67 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu kaydedildi. Şubat ayı düzeyinde 29 şirket ve 5 kooperatif tasfiye işlemi gördü, 32 şirket, 8 kooperatif ve 39 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini sonlandırdı.

Erzurum'un kurulan şirket sayısı payı

DOSİAD'ın TOBB verileri kaydında yaptığı hesaplamalara göre, Erzurum'un aylık düzeyde kurulan şirket sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 60,0, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 36,20, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise yüzde 8,46'lık dilim oluşturdu.

Bölge illeri kurulan şirket sayısı dağılımı

Erzurum Şubat ayı düzeyinde Bölgede kurulan şirket sayısı bakımından 4'üncü sıraya indi. Bir aylık ölçütte Ağrı'da 15, Bingöl'de 9, Bitlis'te 16, Elazığ'da 27, Erzincan'da 13, Erzurum'da 21, Hakkari'de 10, Kars'ta 4, Malatya'da 60, Muş'ta 13, Van'da 51, Iğdır'da 1, Tunceli'de 5, Ardahan'da 1 şirket kuruldu.

Şubat'ta kurulan şirket sayısı azalırken, kapanan şirket sayısı arttı

Türkiye'de kurulan şirket sayısı bu yılın şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 7,5 azalarak 10 bin 1, kapanan şirket sayısı ise yüzde 15,9 artarak bin 949 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), şubat ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre şubatta bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 7,5 ile 10 bin 809'dan 10 bin 1'e geriledi. Gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 13,9, kooperatif sayısı da yüzde 1,7 azalış gösterdi.

2024'ün ilk 2 ayında, 2023'ün ilk 2 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 12,2, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 28,9 azaldı. Kurulan kooperatif sayısı ise yüzde 8,3 arttı.

Yine 2024'ün ilk 2 ayında, 2023'ün ilk 2 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 32,3, kapanan kooperatif sayısı yüzde 1,6 arttı. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında ise yüzde 7,5 azalış oldu.

"Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 artış oldu"

Şubat 2024'te, Şubat 2023'e göre kurulan şirket sayısı yüzde 5,6, kurulan kooperatif sayısı yüzde 10,5 arttı. Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 21,6 azaldı. Şubat 2024'te kapanan şirket sayısında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 65,5, kapanan kooperatif sayısında yüzde 10,6, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 16 artış oldu.

"Şubat 2023'te kurulan kooperatiflerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 1,7 azalış oldu"

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 7,5, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 13,9, kurulan kooperatif sayısı yüzde 1,7 azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 15,9 artarak bin 949 oldu. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 6,1, kapanan kooperatif sayısında yüzde 32,5 azalış gerçekleşti.

"Şubat ayında tüm illerde şirket kuruldu"

Şubat ayında tüm illerde şirket kurulumu gerçekleşti. Söz konusu ayda kurulan toplam 10 bin 233 şirket ve kooperatifin yüzde 86,8'ini limited şirket, yüzde 10,9'unu anonim şirket, yüzde 2,3'ünü ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,8'i İstanbul'da, yüzde 10,3'ü Ankara'da, yüzde 6,4'ü İzmir'de kuruldu.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 492'si ticaret, bin 427'si imalat ve bin 379'u inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 542'si inşaat, 423'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 121'i imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

"Şubat 2024'te kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı bir önceki aya göre yüzde 11,3 oranında arttı"

2024 yılında toplam 21 bin 278 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 18 bin 488 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 76,3'ünü, 2 bin 319 anonim şirket ise yüzde 23,7'sini oluşturdu. Şubat ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, ocak ayına göre yüzde 11,3 oranında arttı.

Şubat ayında şirket ve kooperatiflerin 3 bin 492'si ticaret, bin 427'si imalat ve bin 379'u inşaat sektöründe kuruldu. Yine şubat ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 542'si inşaat, 423'ü toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 121'i imalat sektöründe faaliyet gösterdi.

Şubat ayında kapanan şirket ve kooperatiflerin 733'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 276'sı imalat, 203'ü inşaat sektöründe faaliyet gösterirken, kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 842'si de toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 325'i inşaat, 244'ü imalat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerden olduğu belirtildi.

"Şubat 2024'te 733 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu"

Şubat ayında kurulan 733 yabancı ortak sermayeli şirketin 438'i Türkiye, 41'i İran ve 23'ü Almanya ortaklı oldu. İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 94'ü anonim, 639'u limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Şirketlerin 171'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 83'ü ikamet amaçlı olan veya olmayan binaların inşaatı, 67'si işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 60,7'sini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

2 ayda 20 bin 810 şirket kuruldu

Türkiye'de bu yılın ocak-şubat döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 azalışla 20 bin 810'a geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 32,3 artışla 3 bin 631'e yükseldi. - ERZURUM