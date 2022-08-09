Erzurum'dan 37 bölgeye ihracat

Erzurum'dan bu yılın Temmuz ayında 12, Ocak-Temmuz ayları bağlamında ise 2'si Serbest Bölge olmak üzere 37 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. İlden dönemsel kayıtta 11 ülkeyle yapılan ihracatta artış, 14 ülkeyle yapılan ihracatta düşüş görüldü.

En Yüksek Değerde İhracat Yapılan Ülkeler

Erzurum'dan Temmuz ayında en yüksek değerde ihracat yapılan ülkeler Sırbistan, İsrail, Özbekistan, Bulgaristan ve Kosova olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak - Temmuz ayları ölçeğinde ise en yüksek değerde ihracatın yapıldığı ülkeler Gürcistan, Irak, Azerbaycan, Romanya ve Bulgaristan olarak değerlendirildi

İhracat Değeri Artan Ülkeler

Ocak - Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, Avusturya, Romanya, Bulgaristan, KKTC, Macaristan, Mısır, Irak Yunanistan, Almanya, Somali ve Azerbaycan ile yapılan ihracat değeri artış kaydetti. İhracat değerinde en fazla yükselişin gerçekleştiği ülkeler Avusturya, Romanya ve Bulgaristan olarak kaydedildi.

İhracat Değeri Artış Oranları

İhracat değerindeki artış oranı ise Bulgaristan yüzde 806,3, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yüzde 456.3, Macaristan yüzde 430.5, Mısır yüzde 240.7, Irak yüzde 131,4, Almanya yüzde 16,0, Avusturya yüzde 43237, Yunanistan yüzde 35.5, Romanya yüzde 1437, Somali yüzde 8.3, Azerbaycan yüzde 4.5 olarak gerçekleşti.

İhracat Değeri Düşen Ülkeler

Ocak - Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre Ukrayna, Gambiya, Fransa, Rusya, Gambiya, Arnavutluk, Ukrayna, Gürcistan, Katar Malta, Kosova, Birleşik Krallık, Sırbistan, Kuveyt, İsveç ve Kamerun ile yapılan ihracatta düşüş değerlendirildi. En fazla tutarda ihracat değeri düşüşü Kamerun'la yapılan ihracatta tespit edildi.

İhracat Değeri Düşüş Oranları

İhracat değerinde düşüş oranları Katar yüzde 49,6, Birleşik Krallık yüzde 62,9, Gürcistan yüzde 42,7, Kosova yüzde 61,6, Fransa yüzde 36,8, Kuveyt yüzde 66,0, Sırbistan yüzde 65,2, Kamerun yüzde 97.9, Ukrayna yüzde 41.5, Gambiya yüzde 37.2, Arnavutluk yüzde 37.8, Malta yüzde 51.9, Rusya yüzde 37.1, İsveç yüzde 73.0 olarak açıklandı.

Erzurum'dan 37 Ülkeye İhracat

Bu yılın Ocak - Temmuz ayları döneminde Erzurum'dan 35 ülkeye ihracat yapıldı. İlden Amerika Kıtasında ABD; Avrupa Kıtasından Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Fransa, İsveç, İsviçre, Gürcistan, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cum., Letonya, Macaristan, Makedonya, Malta, Moldova, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Ukrayna, Yunanistan, Romanya; Afrika Kıtasından Gambiya, Kamerun, Mısır, Nijer, Somali; Asya Kıtasından Irak, İsrail, Katar, Kuveyt, Lübnan, Özbekistan'a ihracat gerçekleştirildi. İlden AHL Serbest Bölgesi ve Çorlu Avrupa Serbest Bölgesine de ihracat kaydedildi.

Temmuz Ayı İhracat Değerleri

Erzurum'dan Temmuz ayında 12 ülkeye ihracat yapıldı. Dönemde kaydedilen ihracat değerleri; Gürcistan 14,0, Bulgaristan 149,37, Somali 39,04, Romanya 10,63, Özbekistan 295,11, Yunanistan 10,95, Sırbistan 440.0, İsrail 341.9, Kosova 93.50, İsveç, 55.64, Ukrayna 6.12, Macaristan 3.55 bin dolar oldu.

Ocak - Temmuz Dönemi İhracat Değerleri

Dönemde ülkeler bazında belirlenen ihracat değerleri; Gürcistan 2,4 milyon, Irak 2,1 milyon, Azerbaycan 1.6 milyon, Romanya 1.4 milyon, Bulgaristan 1.2 milyon, Katar 557,2 bin, Avusturya 421,6 bin, Almanya 204,15 bin, Mısır 192,59 bin, Lübnan 192,05 bin, Somali 232,3 bin, Fransa 174,7 bin, Kuzey Kıbrıs Türk Cum. 105,82 bin, Kırgızistan 104,71 bin, Ukrayna 90,03 bin, Kamerun 52,00 bin, AHL Serbest Bölgesi 38,72 bin, İsrail 26,06 bin, Makedonya 53,0 bin, Birleşik Krallık 19,36 bin, Kosova 15,93 bin, Kuveyt 32,76 bin, İsviçre 13,43 bin, Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi 11,29 bin, ABD 6,37 bin, Macaristan 3,36 bin, Yunanistan 4.66 bin, Arnavutluk 14.0 bin, Sırbistan 8,24 bin, Malta 17.9 bin, Gambiya 28.87 bin, Özbekistan 60.0 bin, Moldova 352.1, Rusya 39.0, Nijer 10.6, İsveç 8.26, Letonya 3.55 bin dolar oldu. - ERZURUM