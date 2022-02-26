Halka "geçinebiliyor musunuz" diye soruldu! İşte bölge bölge Türkiye'nin geçinme haritası! - Son Dakika

Araştırmada "Emekliler geçinebiliyor mu? 2022 yılında emekli maaşlarına yapılan %23,56 oranındaki zam emeklilerin beklentisini karşılayabildi mi?" sorusuna verilen yanıta göre, her 2 emekliden 1'inin emekli maaşı dışında başka bir geliri bulunuyor. Ek gelire de gerçekten ihtiyaçları olduğunu belirttiler.

EMEKLİ ZAMMI DÜŞÜK BULUNDU

Çünkü ek geliri olan her 10 emekliden 9'u sadece emekli maaşıyla geçinemeyeceğini söylüyor.Emekli maaşı dışında ek geliri olmayanların ise %85'i geçinemediğini belirtti.

Araştırmadaki bir başka soru ise asgari ücrete gelen zammın yeterliolup olmadığına ilişkindi.

Katılımcıların %45'i yapılan zammın beklediğinden az olduğunu belirtirken, beklediğim orandaydı diyenlerin oranı ise %33.

ASGARİ ÜCRET KAÇ KİŞİYE YETER?

Araştırmaya katılan katılımcıların %23'ü asgari ücretle bir kişinin dahi temel ihtiyaçlarını karşılayamayacağını düşünüyor. %27'si 1 kişi derken, 2 kişi diyenlerin oranı %23. 4 kişilik bir ailenin geçinebileceğini belirtenlerin oranı ise %5.

Ayrıca 5 veya daha fazla kişinin geçinebileceğini belirtenlerin toplam oranı ise %9. Bir diğer deyişle, her 2 kişiden 1'ine göre asgari maaşla 2 kişi temel ihtiyaçlarını karşılayamaz.

KİRALAR, ZAMLAR, FATURALAR...

Peki kira ve faturalardaki zamlar nasıl etkiledi?

Ev kiralarındaki artış katılımcıların %93'ünü olumsuz etkilerken, elektrik, doğalgaz, su faturalarındaki artış ise katılımcıların %95'ini olumsuz etkiliyor. Fiyat artışlarından olumsuz etkilenmeyen oldukça azınlık bir kesim var.

Benzin fiyatlarındaki artıştan olumsuz etkilenenlerin oranı ise %95. Ayrıca, katılımcıların %95'i gıda ürünlerindeki artıştan olumsuz etkilendiklerini belirtti.

KİRALAR YÜKSEK

Katılımcılara, oturdukları evi düşündüklerinde ödedikleri kira ile ilgili görüşleri de soruldu.

Kiracıların %65'i ev kirasının beklediğinden çok fazla olduğunu belirtirken, beklediğim gibi diyenlerin oranı ise %29.

Ortalama aylık gelir ve gider dağılımına bakıldığında, temel ihtiyaçlarımızın bir kısmının toplam gideri, toplam gelirimizin %71'ine denk geliyor.

ARABASI OLANLAR BİLE BİNMEMEYİ TERCİH EDİYOR

Yılbaşından beri gelen yüksek orandaki akaryakıt zamları araç kullanımını önemli bir gider haline getirdi. Peki, bu durum araba kullanma alışkanlığımızı değiştirdi mi?

Arabası olan her 10 kişiden 8'i son zamlardan sonra araç kullanım sıklığını azalttığını belirtti.

Arabası olmayan kişilerin ise araba almama sebebini yine ekonomik sorunları işaret ediyor. Katılımcıların %42'si ekonomik durumunun kötü olmasını sebep olarak gösterirken, %40'ı ise araba fiyatlarının çok yüksek olmasından kaynaklandığını belirtti.

ÜLKENİN TAMAMI GELİRİM YETMİYOR DİYOR

Araştırmada aylık gelirin temel ihtiyaçları karşılayıp karşılamadığı da sorulan sorulardan biriydi.

Doğu, Güneydoğu ve Akdeniz bölgelerinde aylık geliri temel ihtiyaçlarını karşılayamayanların oranı %80'i aşıyor.

Son zamanlarda artan pahalılık ne yazık ki büyük kısmımızı derinden etkilemiş görünüyor.