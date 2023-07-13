İstanbul'da İSPARK Otopark Ücretlerine Yüzde 18'e Varan Zam Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da İSPARK Otopark Ücretlerine Yüzde 18'e Varan Zam Yapıldı

13.07.2023 16:21

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 18'e varan zam yapılması teklifini görüşerek kabul etti. Zam, belirli ilçelerdeki otoparklarda saatlik, günlük ve beklemeye yönelik ücretlerde artışı içeriyor. Zam, 1 Ağustos 2023'ten itibaren geçerli olacak.

İstanbul'da, İSPARK tarafından işletilen çeşitli otopark ücretlerine yüzde 18'e varan zam yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, temmuz ayı toplantısının dördüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Mecliste, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun onayıyla İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 60 ila 63 arasında değişen oranlarda zam yapılması teklifi görüşüldü.

1 SAATE KADAR PARK, 33 LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Tarife Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu tarafından incelenen zam teklifi revize edildi. Bu kapsamda, kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklar ile yol kenarı otoparklarında; Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de araçlar için 1 saate kadar olan otopark ücretinin 28'den 33 liraya yükseltilmesi istendi.

Bu ilçelerde, 2 saate kadar olan ücretin 36'dan 42 liraya, 4 saate kadarki ücretin 40'tan 47 liraya, 8 saate kadarki ücretin 56'dan 65 liraya, 12 saate kadar olan ücretin 74'ten 86 liraya, 24 saate kadarki ücretin 110'dan 130 liraya yükseltilmesi talep edildi.

BAZI İLÇELERDE 23 LİRA

Teklifte kapalı katlı, açık otopark ile yol kenarı otoparklarında Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile ilçelerinde ise 20 lira olan 1 saatlik park ücretinin 23 liraya yükseltilmesi gerektiği belirtildi.

Bu ilçelerde, iki saate kadar olan ücretin 25'ten 29 liraya, 4 saate kadarki ücretin 32'den 37 liraya, 8 saate kadarki ücretin 40'tan 47 liraya, 12 saate kadarki ücretin 62'den 72 liraya, 24 saate kadarki ücretin ise 80'den 94 liraya yükseltilmesi istendi.

İSPARK taksi duraklarında ise araçların giriş çıkışlarının da 8'den 9 liraya, 1 gün beklemesinin ise 33'ten 38 liraya yükseltilmesi talep edildi.

1 AĞUSTOS 2023'TEN İTİBAREN GEÇERLİ

Zamlı tarifenin, 1 Ağustos 2023'ten itibaren geçerli olması istendi. Teklif kapsamında, Basın Kartı sahiplerinin, yol kenarı otoparklardan günde 3 saat, kapalı ve açık otoparklardan günde 8 saat ücretsiz yararlanması maddesindeki, "görev nedeniyle kullandıkları hususi bir aracını İSPARK AŞ sistemine kaydettirmeleri koşuluyla" kısmı "Basın kartlarını İSPARK görevlilerine ibraz ederek" şeklinde değiştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerinin de kentte görev nedeniyle bulundukları birer araç maddesindeki "adlarına tescilli" kısmı da çıkarıldı.

Komisyonların görüşü doğrultusunda mecliste oylanan madde kabul edildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

İspark, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da İSPARK Otopark Ücretlerine Yüzde 18'e Varan Zam Yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
18:43 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda Elektrik Panosu Patladı
18:42 Son Dakika: Yargıtay, cezaevinde tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tahliyesine yönelik başvuruyu reddetti
18:41 İstanbul'da Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda elektrik panosu patladı! Yolcular tahliye edildi
18:38 Son Dakika: Yargıtay, cezaevinde tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tahliyesine yönelik başvuruyu reddetti
18:39 Ünlü gazetecinin oğlunu öldüren zanlı, korkunç anları anlattı: Kol ve bacaklarını derin dondurucuya, kafasını buzdolabının içine koydum
18:36 Ünlü gazetecinin oğlunu öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: Kol ve bacaklarını derin dondurucuya, kafasını buzdolabının içine koydum
17:07 Komşu cinayetinde dedikodu iddiası
17:05 Eski kiracısı öldüren adam yeniden hakim karşısında: Maktul kadınlara sarkıntılık yaptığım dedikodusunu çıkarınca öldürdüm
16:56 Muş Belediyesi dev bir projenin daha startını verdi: Atıksu Arıtma Tesisi projesi hayata geçiyor
16:52 Muş Belediyesi dev bir projenin daha startını verdi: Atıksu Arıtma Tesisi projesi hayata geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2023 19:56:11. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da İSPARK Otopark Ücretlerine Yüzde 18'e Varan Zam Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement