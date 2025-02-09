İstanbul KÖİ Haftası 2025'te Düzenlenecek - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul KÖİ Haftası 2025'te Düzenlenecek

KÖİ Haftası, 24-27 Şubat'ta uluslararası katılımla gerçekleşecek ve önemli konular tartışılacak.

09.02.2025 14:46
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Kamu Özel Sektör İş Birliği Araştırma Merkezi ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin katkısı, Ticaret Bakanlığının işbirliğiyle 9'uncusu gerçekleştirilecek İstanbul KÖİ Haftası (PPP Week), 24-27 Şubat'ta düzenlenecek.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, kamu özel sektör işbirliği (KÖİ) alanında, dünyanın en itibarlı etkinliği olarak gösterilen İstanbul KÖİ Haftası, 40'tan fazla ülkeden profesyonelin katılımıyla yapılacak.

İstanbul KÖİ Haftası, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin katkısıyla, başta Dünya Bankası olmak üzere, birçok uluslararası kuruluşa ev sahipliği yapacak.

2015'ten bu yana, Kamu Özel Sektör İş Birliği Araştırma Merkezi ve DEİK organizasyonu ile gerçekleştirilen etkinliğin 2025 mottosu,

"PPP: More with Less (KÖİ: Daha Azıyla Daha Fazlası)" olarak belirlendi.

Hafta kapsamında, bürokratlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, firma yetkilileri, akademisyenler, öğrenciler ve sektör profesyonellerinin yanı sıra altyapı firmaları, uluslararası kurumlar ve mega proje temsilcilerinden oluşan 300'den fazla davetli, KÖİ modelini konuşacak.

Katılımı öngörülen ülkeler ise Türkiye, Bosna-Hersek, Ukrayna, Slovakya, Bulgaristan, Polonya, Belarus, Letonya, Kosova, Litvanya, Romanya, Karadağ, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Suudi Arabistan Krallığı, Katar, Umman, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Kuveyt, Senegal, Kamerun, Fildişi Sahili, Fas, Mısır, Tunus, Cezayir, Sierra Leone, Nijerya, Mozambik, Moritanya, Etiyopya, Gabon, Güney Afrika, Tanzanya, Gambiya, Malezya, Afganistan, Bangladeş, Türkmenistan, Kırgızistan, Gürcistan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Zimbabwe ve Moğolistan olarak sıralandı.

"Ciddi bir network imkanı sağlanacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kamu Özel Sektör İş Birliği Araştırma Merkezi Başkanı Eyüp Vural Aydın, İstanbul KÖİ Haftası'nın dünyanın dört bir yanından KÖİ alanındaki aktörleri, tek bir platformda açık diyalog içinde buluşturacağını belirtti.

Aydın, "Ekonomik kalkınma, sürdürülebilir gelecek, iklim krizi ve insan odaklı dönüşüm gibi konular bağlamında, modelin geleceği ve altyapı yatırımlarının yarınını tartışacağız. Hem farklı ülkelerin kamu görevlileri hem firmalar hem de finans kuruluşlarının bir arada olması nedeniyle ciddi bir network imkanı sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Etkinlikler, istanbul, Ekonomi, Finans, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul KÖİ Haftası 2025'te Düzenlenecek - Son Dakika

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