Kemal Kılıdaroğlu Manisa'da traktör konvoyu ile karşılandı! Çiftçiyi dinleyip, halka seslendi - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'nın Alaşehir ilçesi girişinde çiftçiler tarafından karşılandı. Bir akaryakıt istasyonu önünde onlarca traktörle konvoy oluşturan çiftçiler korna çalarak yüksek mazot fiyatlarını protesto etti.

ÇİFTÇİ MANDA YOĞURTLU TARİFİ ELEŞTİRDİ

Traktördeki bir çiftçi, manda yoğurtlu sağlıklı beslenme tarifi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı isim vermeden eleştirdi ve "Bir öğünü 600 milyon (600 TL) yazıklar olsun. Bakın şu milletin haline 23 liraya mazot mu olur depo boş" dedi.

Kılıçdaroğlu, mazot alan ve yüksek maliyetlere tepki gösteren çiftçileri dinledi. Kılıçdaroğlu, daha sonra Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nu makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Grup Başkanvekili, Manisa Milletvekili Özgür Özel, Manisa ve İzmir ilçe belediye başkanları ile milletvekilleri eşlik etti.

Belediye binası önünde üzerinde "Üzümcü öldü" yazılı tabut ve üzüm fiyatları ile hayat pahalılığını gösteren kıyaslamaların yapıldığı pankartlar yer aldı.

"ÜZÜM ALIŞ FİYATI 2 DOLAR OLACAK"

CHP lideri ziyaret sonrası belediye önünde toplanan yurttaşlara seslendi. "Halkın Umudu Kılıçdaroğlu" sloganlarıyla konuşmasına başlayan Kılıçdaroğlu, "Bu güzel insanların çözülmesi gereken dertleri var. Bu sorunları dillendirmek için geldim. İnşallah sizlerin oylarıyla iktidara geldiğimizde bu sorunları çözeceğim. Daha önce burada üzüm mitingi yapmıştık. 'Kilosu 2 dolar olmalı' demiştim. Yaptılar, şimdi 1 dolara düşürdüler. Yine ellerim yakalarında olacak, üzümün kilosu 2 dolar olacak. Hiç endişe etmeyin, bunun kavgasını vereceğim. Bunun mücadelesini vereceğim. Sizin hakkınız, hukukunuz için vereceğim. Siz çalışıyorsunuz, alın teri döküyorsunuz, üretiyorsunuz; kazanmanız lazım.'' dedi.

''ATATÜRK'ÜN BÜYÜKLÜĞÜNÜ DAHA İYİ ANLADIK''

Seslenişine devam eden Kılıçdaroğlu, ''Mazotun fiyatı bilmem nereye çıkmış. Rakamları vermeyeyim her gün değişiyor. Gübrenin, ilacın fiyatın bilmem nereye çıkmış. Mustafa Kemal Atatürk'ün büyüklüğünü çok daha iyi hissediyoruz bugünlerde. 'Köylü milletin efendisidir' demiş. Köylü üretecek ki biz karnımızı doyuralım. Üreten, çalışan sizsiniz, ama sizin hakkınız teslim edilmiyor. Bu kardeşiniz sizin hakkınızı son kuruşuna kadar teslim edecek. Hiç meraklanmayın, hakkı hukuku adaleti sonuna kadar sağlayacağım. Bu konuda en ufak bir endişeniz dahi olmasın. Siz üretin, siz çalışın, alın teri dökün; sizin hem TBMM'de hem bütün Türkiye'de, artı gerekirse uluslararası arenada sizin sözcünüz olmaya söz veriyorum. Hakkınızı her yerde, her ortamda dilendireceğim. Belediye başkanımız da sizin için çalışıyor.'' ifadelerini kullandı.

''KADINLAR SİZE DE SÖZÜM VAR, ENDİŞE ETMEYİN''

Kemal Kılıçdaroğlu, belediye binası önünde yaptığı konuşmasını şu sözlerle bitirdi, ''Diyor ki, 'Uyuşturucu bağımlısı değil, Cumhuriyete bağlı gençler istiyoruz' diye; öyle olacak. Bütün gençlerimiz öyle olacak. Hakka hukuka, adalete bağlı olacak. Gençler de çalışacak. Gençlerin umutsuzluğu var ama sakın umutsuzluğa kapılmayın. 6 milyon 300 bin genç gümbür gümbür geliyor. Kadınlar; size de sözüm var, endişe etmeyin. Her sorunu çözeceğiz. Sandık gelecek, sandığa gideceğiz. Benim sizden istediğim tek şey var. Geçmişte hangi partiye oy verdinizse başımın üstüne. Şimdi sandık geldiğinde elinizi vicdanınıza koyup oyunuzu öyle atacaksınız. Eski kavgaları, eski tartışmaları bir tarafa bırakalım. Türkiye bir yol ayrımına geldi. Ya büyüyecek ya büyüyecek. Fakirleşme sürecini başlattılar. Allah'ın izni, sizlerin taktiri ile biz de büyüme sürecini başlatacağız. Büyüyeceğiz. Her evde huzur olacak, her mutfakta bereket olacak. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi inşa edeceğiz, Millet İttifakı ile beraber yapacağız, bunların tamamını."