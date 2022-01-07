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Kılıçdaroğlu'ndan zam alamadığı için greve çıkan Bakırköy Belediyesi çalışanları çözüm için söz aldı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan zam alamadığı için greve çıkan Bakırköy Belediyesi çalışanları çözüm için söz aldı

07.01.2022 16:15
Kılıçdaroğlu'ndan zam alamadığı için greve çıkan Bakırköy Belediyesi çalışanları çözüm için söz aldı

Bakırköy Belediyesi'ndeki toplu iş sözleşmesinde zam yapılmaması gerekçesiyle başlattıkları grevi 75 gündür sürdüren Belediye-İş İstanbul 2 No'lu Şubesi üyeleri, Kılıçdaroğlu'nun katıldığı toplu açılış ve temel atma törenin yapıldığı alanda protesto yaptı. İşçilerle görüşen Kılıçdaroğlu, notlarını aldıktan sonra en kısa sürede sorunlarını çözeceğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. Bakırköy Belediyesi'ndeki toplu iş sözleşmesinde zam yapılmaması gerekçesiyle başlattıkları grevi 75 gündür sürdüren Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) İstanbul 2 No'lu Şubesi üyeleri, toplu açılış ve temel atma törenin yapıldığı alanda protesto yaptı.

Zam alamadığı için greve çıkan Bakırköy Belediyesi çalışanları, Kılıçdaroğlu'ndan çözüm için söz aldı

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜLER

"Hak, hukuk, adalet", "75 gündür Bakırköy'de grev var", "Davamız ekmek davasıdır" sloganları atan sendika üyeleri, Kılıçdaroğlu'nun alandan çıkışını bekledi.İşçiler, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme talebinde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu, programda konuştuktan sonra işçilerin görüşme talebi kabul edildi. Kemal Kılıçdaroğlu ile işçiler adına Belediye İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan görüştü.

Zam alamadığı için greve çıkan Bakırköy Belediyesi çalışanları, Kılıçdaroğlu'ndan çözüm için söz aldı

"EN KISA ZAMANDA ÇÖZECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Belediye İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "75 gündür Bakırköy'de bir grevdeyiz. 25 Ekim'de greve çıktık. Belediye başkanının sıfır zam dayatmasıyla bugün 75. günündeyiz. Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir açılış programında Bakırköy'deki yaşanan olayları kendisine aktardık. Yanında İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu da vardı. Genel Başkan notlarını aldı. En kısa sürede taleplerimizi de alarak çözeceğini bize söyledi ve biz de arkadaşlarımızla şu anda buradan ayrılıyoruz. Bizim 2020 yılına ait enflasyon artı, refah payı, 2021'e ait enflasyon talebimiz artı refah payı, 2022 için de enflasyon talebimiz vardı. Sayın Genel Başkan o şekilde not alarak, bu olayı en kısa sürede çözeceğini söyledi. Bugün Sayın Bakırköy Belediye Başkanı'nı çağırarak görüşüp bu işi çözeceklerini söylediler." dedi.

Zam alamadığı için greve çıkan Bakırköy Belediyesi çalışanları, Kılıçdaroğlu'ndan çözüm için söz aldı

75 GÜNDÜR GREVDEYDİLER

Bakırköy Belediyesi'nde çalışan işçiler, toplu iş sözleşmesi döneminde hak gaspı yaşadıklarını iddia ederek grev başlatmışlardı. Bakırköy Belediyesi'nde Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikası ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmamasına karşı işçiler 75 gündür grev yapıyorlardı.

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Son Dakika Ekonomi Kılıçdaroğlu'ndan zam alamadığı için greve çıkan Bakırköy Belediyesi çalışanları çözüm için söz aldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan zam alamadığı için greve çıkan Bakırköy Belediyesi çalışanları çözüm için söz aldı - Son Dakika
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