Üye Girişi
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar - Son Dakika

Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar

02.12.2021 08:51

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın görevden affını istemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Bu gelişme sonrasında bakanlık koltuğuna Elvan'ın yardımcısı Nureddin Nebati geçti. Atama sonrasında muhalefetten, iktidar kanadından ve sosyal medya kullanıcılarından üst üste mesajlar yağdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı Resmi Gazete kararıyla, görevden affını isteyen ve bu talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati getirildi.

"BAKANLIK GÖREVİNİ HAYIRLA İFA ETMEYİ RABBİM NASİP ETSİN"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ilk açıklamayı Twitter hesabından yaptı. Bakan Nebati, "Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır. İşimizde bize doğruluk ver, bizi muvaffak kıl. Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsımı layık gördüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini hayırla ifa etmeyi, bize gösterdiği güvene layık olmayı Rabbim nasip etsin inşallah" açıklamasında bulundu.

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN TEBRİK MESAJI

Bir süredir Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Nebati'nin bakan olması sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Atama kararının ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından bir mesaj yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan sayın Dr. Nureddin Nebati'yi tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Görevi devreden sayın Lütfi Elvan bakanımıza bugüne kadarki hizmetleri dolayısıyla teşekkür ediyorum."

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: YENİ GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLİYORUM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da yaptığı açıklamada Bakan Nebati'yi tebrik etti. Karaismailoğlu, açıklamasında "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Sayın Nureddin Nebati'ye yeni görevinde başarılar diliyorum. Bakanlık görevini devreden Sayın Lütfi Elvan'a değerli çalışmaları için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI: PİYASAYI NEDEN TEDİRGİN EDİYORSUNUZ?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ise paylaşımında şunları yazdı: "Merkez Bankası kasasından döviz bozdurup doları dizginlemeye çalışırken, hop bir gece yarısı operasyonuyla bir bakan gidip, bir bakan geliyor. Söylediğiniz gibi her şey yolundaysa neden piyasayı tedirgin ediyorsunuz? Yok değilse sorumlusu kim?"

Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak atanmasına ilk tepkiler

VELİ AĞBABA: BU ZİHNİYETLE EKONOMİNİN GİDECEĞİ TEK YER UÇURUMDUR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise "Faiz sebep, enflasyon sonuç' bir kişiyi daha koltuğundan etti. Lütfi Elvan da Başkanlık Sistemine özgü bir gece kararnamesiyle görevden alındı. Hep söyledik: Yüz tane Bakan, bin tane MB Başkanı da değişse bu zihniyetle ekonominin gideceği tek yer uçurumdur" ifadelerini kullandı.

Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak atanmasına ilk tepkiler

DEMOKRAT PARTİ'DEN TEPKİ

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya paylaşımında görev değişikliği kararını, "Sonunda adını koydunuz; Maliye ve Hazine Bakanlığını, şube müdürlüğü düzeyine indirdiniz!" ifadeleriyle yorumladı.

Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak atanmasına ilk tepkiler

NUREDDİN NEBATİ KİMDİR?

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 1 Ocak 1964'te Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde doğdu. Siyaset Bilimi uzmanı olan Nebati, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Nebati, yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında doktora unvanı alan Nebati, farklı üniversitelerde Siyaset Bilimi, Türk Siyasal Hayatı, Devlet ve Siyaset Sosyolojisi dersleri verdi. Bir dönem tekstil işiyle uğraşan Nebati, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu üyeliklerinde bulundu. Nebati, MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti üyesi olarak görev aldı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti, ENSAR, TÜGVA, ÖNDER, UTESAV, TDED, BEK, İDD, İDV ve benzeri vakıf ve derneklerde üyeliği bulunan Nebati, ÜTEV Vakfı Başkanlığı, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Türkiye Başkanı olarak görevler üstlendi. Nebati, AK Parti 4. Olağan Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi seçildi ve MYK Üyesi olarak AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 24. Dönem'de İstanbul, 25. Dönem'de Şanlıurfa, 26. Dönem'de İstanbul Milletvekili seçilen Nebati, Resmi Gazete'nin 2 Aralık 2021 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilmeden önce Bakan Yardımcısı idi.

Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar

Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Lütfi Elvan, Maliye, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Az daha profesör olacaktı! Meğer sadece Açıköğretim mezunuymuş! 08:50 Az daha profesör olacaktı! Meğer sadece Açıköğretim mezunuymuş! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir? Kariyerinde dikkat çeken Berat Albayrak detayı 07:10 Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir? Kariyerinde dikkat çeken Berat Albayrak detayı Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, 18:55 Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Koca arasında gülümseten zam muhabbeti: Para pul söylemedi mi? 17:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Koca arasında gülümseten zam muhabbeti: Para pul söylemedi mi? Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak 17:42 Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! 16:24 Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim!
Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi 15:19 Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi 14:45 "Kara şifa" deniliyor, 2 gün içerisinde grip, nezle, baş ağrısı hepsini kesiyor

Son Dakika Haberleri
08:56 MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi
08:51 Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar
08:49 Az daha profesör olacaktı! Meğer sadece Açıköğretim mezunuymuş!
08:39 Altı muhalefet partisinin parlamenter sistem çalışması hazır!
08:35 Mansur Yavaş tehditlere yanıt verdi: Başka siyasi partilerin içişlerine karışmam!
08:26 Kredisini ödeyemeyenlerin sayısı katlandı! Yurttaş borç batağında!
08:22 Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifasından sonra dolar yeni güne 13.45 liradan başladı
08:16 Son dakika hava durumu! Meteoroloji açıkladı: Mevsim normallerine dönüyoruz
07:54 Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ilk mesaj sosyal medyadan geldi: Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma
07:52 Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 2 Aralık Perşembe altın fiyatları
MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi         
08:56
Altı muhalefet partisinin parlamenter sistem çalışması hazır! Altı muhalefet partisinin parlamenter sistem çalışması hazır!         
08:39
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi         
07:07
Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız         
18:15
1 aylık bebeğin sobada yakıldığı evde jandarma kuş uçurtmuyor 1 aylık bebeğin sobada yakıldığı evde jandarma kuş uçurtmuyor         
17:57
İsrailli bilim insanları, tam 1900 yıl saklı kalmış mezarlık keşfetti İsrailli bilim insanları, tam 1900 yıl saklı kalmış mezarlık keşfetti         
17:36
Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor         
15:52
Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den         
15:02
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi         
14:21
Fenerbahçe yönetimi toplanıyor! Vitor Pereira hakkında karar verilecek Fenerbahçe yönetimi toplanıyor! Vitor Pereira hakkında karar verilecek         
13:52
Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar         
13:50
Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor         
13:35
Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular şaşkınlıklarını gizleyemedi Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular şaşkınlıklarını gizleyemedi         
13:33
Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz         
13:31
Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği!         
12:36
Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale         
12:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 09:04:36. #1.12#
SON DAKİKA: Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement