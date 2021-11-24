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Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri - Son Dakika

Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri

24.11.2021 10:48
Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri

"Vatan Partisi'nden dolar krizine ilişkin şaşırtıcı öneri: Dolar yasaklansın" , "Enerji satışında TRT payının kalkması hakkındaki teklif, Komisyon'dan geçti" , "Dolar ve altın kuru ne kadar oldu?" gibi son 24 saat içinde ekonomi dünyasından derlenen son dakika haberlerine bu sayfadan erişebilirsiniz.

" Apple'ın resmi internet sitesindeki satışlar durduruldu" , "Takdir Türk milletinin" diyen Ekrem İmamoğlu, kur artışının İBB'ye maliyetini açıkladı gibi ekonomi dünyasının en güncel konularına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

ULUSLARARASI BANKALARDAN MERKEZ BANKASI'NA İLİŞKİN YENİ FAİZ TAHMİNİ YAPTI

Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri

TL'de yaşanan sert değer kayıpları sonrası uluslararası bankaların Merkez Bankası'na ilişkin faiz öngörüleri değişti. ABD merkezli Goldman Sachs, İtalyan Unicredit ve Fransız Sociate Generale bankaları, Merkez'in 2022'nin ilk yarısında faizi yüzde 19-20'ye çekebileceği tahmininde bulundu.

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VATAN PARTİSİ'NDEN DOLAR KRİZİNE İLİŞKİN ŞAŞIRTICI ÖNERİ: DOLAR YASAKLANSIN!

Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri

Doların 13'ün üzerinde işlem görmeye başlamasının ardından birçok uzman ve siyasetçi dolarla ilgili çözüm önerilerini sıraladı. Ancak en dikkat çeken çözüm önerisi Vatan Partisi'nden geldi. Vatan Partisi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dolar yasaklansın" ifadelerine yer verildi.

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SON DAKİKA: DOLAR NE KADAR?

Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri

Bugün 24 Kasım 2021 tarihinde güncel ABD Doları kuru 13,1175 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 09:05 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 13,1155 TL ve satış fiyatı ise 13,1155 TL oldu.

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SON DAKİKA: ALTIN NE KADAR?

Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri

Gram altın alış: 756,9

Gram altın satış: 757,1

Çeyrek altın alış: 1.211,2

Çeyrek altın satış: 1.241,4

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ENERJİ SATIŞINDA TRT PAYININ KALKMASI HAKKINDAKİ TEKLİF, KOMİSYON'DAN GEÇTİ

Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri

Enerji satışında TRT payının kaldırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını içeren yasa teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu'ndan geçti.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji ve Teknoloji Komisyonu, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız başkanlığında toplandı. Komisyon, elektrik faturalarında düzenleme yapılmasını da içeren bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa teklifini görüştü.

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EKREM İMAMOĞLU, KUR ARTIŞININ İBB'YE MALİYETİNİ AÇIKLADI

Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri

Gün içerisinde arka arkaya rekor kıran dolarda dalgalanmalar sürerken İBB Başkanı İmamoğlu dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kur artışının İBB'ye maliyetini açıklayan İmamoğlu, " İstanbul'da yıllık 1.3 milyar lira harcayarak 300 bin ihtiyaç sahibi aileye sosyal destek sağlıyoruz. Bugünkü kur artışının İBB'ye maliyeti ise; 3.5 milyar lira. Takdir Türk Milleti'nin" ifadelerini kullandı.

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TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİ STOKÇULUĞUN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN KOLLARI SIVADI!

Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde un, yağ ve şekere 1 adetlik satış kotası getirildi. Bu ürünlerin önüne yazılan bilgilendirme yazısında stokçuluğun önüne geçilmesi için kotanın uygulandığı ifade edildi.

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APPLE RESMİ İNTERNET SİTESİNDEKİ SATIŞLARI DURDURDU

Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri

Doların rekor seviyeye çıkıp daha sonra dalgalanma seyrine girmesi ithal edilen ürünleri de etkilemeye başladı. Teknoloji devi Apple Türkiye, resmi internet sitesinden yaptığı satışları durdurdu. Apple'ın bu hamlesi "Ürünlere zam gelecek" iddialarını kuvvetlendirdi.

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Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri

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Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri - Son Dakika Ekonomi


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