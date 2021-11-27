Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 234.180,00 -10,00 15,18 İş Bankası (B) 35.000,00 16,66 -13,58 İş Bankası (C) 6,70 -6,16 -1,36 İş Bankası (Kur.) 385.000,00 8,15 1,32 İş Fin.Kir. 3,31 -1,19 -14,25 İş Girişim 8,15 1,37 -56,99 İş GMYO 2,38 -0,83 -6,30 İş Y. Men. Değ. 19,83 3,82 19,48 İş Yat. Ort. 2,86 -0,69 -14,96 İşbir Holding 40,38 -8,73 -24,77 İşbir Sentetik Dokuma 10,68 -4,81 Işık Plastik 5,49 0,18 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,90 -2,17 -21,05 İttifak Holding 1,37 -8,05 -38,57 İz Hayvancılık Tarım 21,10 2,13 17,22 İzmir Demir Çelik 2,41 4,78 -27,18 İzmir Fırça 6,89 5,35 23,92 Jantsa Jant Sanayi 64,20 6,56 54,89 Kafein Yazılım 20,80 6,78 -2,53 Kalekim Kimyevi Maddeler 19,80 8,79 Kaplamin 25,70 4,22 -23,96 Kardemir (A) 7,66 4,08 28,74 Kardemir (B) 7,63 3,81 44,78 Kardemir (D) 8,62 5,38 49,13 Karel Elektronik 10,37 9,39 54,22 Karsan Otomotiv 3,90 -5,11 20,00 Karsu Tekstil 8,04 0,00 -5,96 Kartal Yenilenebilir Enerji 13,21 4,26 Kartonsan 61,30 17,55 -35,25 Katmerciler Ekipman 1,55 6,90 -10,52 Kent Gıda 169,70 8,09 -52,28 Kerevitaş Gıda 5,08 13,39 -22,80 Kervan Gıda 13,20 5,94 28,96 Kervansaray Yat. Holding 0,66 0,00 -47,62 Kiler GMYO 2,21 -0,45 -11,95 Kızılbük GYO 28,00 -22,01 Klimasan Klima 9,46 -1,36 12,12 Koç Holding 28,32 2,46 38,47 Konfrut Gıda 4,24 4,95 0,36 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 71,00 0,64 200,85 Konya Çimento 990,10 14,90 -12,38 Konya Kağıt 7,64 Koray GMYO 6,75 -5,06 51,69 Kordsa Teknik Tekstil 32,34 4,86 107,97 Koza Altın 120,00 -0,17 24,10 Koza Madencilik 19,09 1,98 23,24 Körfez GMYO 5,77 -0,17 -0,52 Kristal Kola 1,47 12,21 -51,88 Kron Telekomünikasyon 37,04 6,99 0,54 Kuştur Kuşadası Turizm 214,80 6,34 36,55 Kuyas Yatırım 3,03 6,69 31,74 Kütahya Porselen 115,60 33,95 129,14 Kütahya Şeker Fabrikası 28,40 0,35 Lider Faktoring 3,70 10,12 8,50 Link Bilgisayar 28,60 6,40 -9,48 Logo Yazılım 47,50 11,76 52,54 Lokman Hekim Sağlık 12,10 2,21 72,08 Lüks Kadife 51,80 5,37 80,40 Makina Takım 3,22 0,94 -5,57 Manas Enerji Yönetimi 15,95 4,25 Margün Enerji 8,87 2,07 Marka Yatırım Holding 3,83 -3,04 -40,44 Marmaris Altınyunus 184,00 6,24 65,62 Marshall 232,00 0,87 -24,36 Martı GMYO 0,93 0,00 -63,58 Martı Otel 1,80 1,12 -15,49 Matriks Bilgi Dağıtım 22,76 0,09 Mavi Giyim 72,15 -6,84 39,80 Mazhar Zorlu Holding 30,90 1,11 -1,84 Meditera Tıbbi Malzeme 43,00 23,21 Mega Polietilen 5,29 7,09 -30,94 Menderes Tekstil 2,11 0,48 -31,72 Mercan Kimya 9,98 -19,19 Merit Turizm 25,32 -9,51 144,42 Merko Gıda 5,30 11,11 -38,66 Metemtur Yatırım 2,99 7,94 -63,02 Metro Holding 1,26 -2,33 -39,42 Metro Petrol ve Tesisleri 2,73 -1,09 -5,54 Metro Yatırım Ortaklığı 1,76 0,57 -24,46 Mia Teknoloji 25,42 Migros Ticaret 44,00 4,41 2,80 Milpa 3,88 -2,76 -15,65 Mistral GMYO 4,39 -1,57 -6,11 MLP Sağlık 30,32 0,80 52,59 MMC San. ve Tic. Yat. 5,31 -1,48 15,43 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,67 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,76 -1,17 -42,95 Mondi Tire Kutsan 8,79 3,90 15,66 Nasmed Egepol 7,69 12,26 Naturel Enerji 36,38 3,88 2,46 Naturelgaz 7,34 0,41 Net Holding 5,01 -3,84 46,06 Netaş Telekom. 19,85 13,43 -29,31 Niğbaş Niğde Beton 7,01 -2,64 -86,52 Nuh Çimento 41,90 0,62 -12,76 Nurol GMYO 9,88 -3,14 35,53 Odaş Elektrik 1,54 -3,75 -47,32 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 15,76 18,23 Orge Enerji Elektrik 6,35 -0,31 37,67 Orma Orman Mahsulleri 26,20 4,88 77,99 Osmanlı Menkul 25,78 5,57 -16,15 Ostim Endüstriyel Yat 1,72 -0,58 -26,30 Otokar 402,00 5,71 32,11 Oyak Çimento 7,15 -1,79 -18,56 Oyak Yat. Ort. 7,01 0,43 1,56 Oyak Yatırım Menkul 31,10 4,71 Oylum Sınai Yatırımlar 8,99 5,76 90,87 Özak GMYO 6,24 11,03 22,35 Özbal Çelik Boru 21,12 17,07 222,44 Özderici GMYO 1,61 -3,01 -27,48 Özerden Plastik 7,80 2,63 -13,33 Pamel Elektrik 61,00 0,66 186,12 Panora GMYO 7,70 8,45 31,16 Papilon Savunma 14,00 -0,50 -38,43 Park Elek.Madencilik 5,79 8,83 7,82 Parsan 34,72 4,70 42,88 Pegasus 88,30 -4,75 18,36 Peker GMYO 1,02 -1,92 -56,40 Penguen Gıda 4,51 13,89 -10,69 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 301,80 60,87 Pera GMYO 1,35 -1,46 -22,93 Pergamon Dış Ticaret 24,20 5,58 32,03 Petkim 7,58 -1,81 52,21 Petrokent Turizm 3.744,30 2,75 313,10 Pınar Et ve Un 20,48 9,23 -6,41 Pınar Su 3,72 1,92 -8,47 Pınar Süt 17,91 2,69 -20,58 Plastikkart 18,00 0,00 26,37 Polisan Holding 2,94 0,34 -23,53 Politeknik Metal 375,30 15,26 -7,50 Prizma Press Matbaacılık 3,73 -2,86 -31,93 QNB Finans Fin. Kir. 64,10 1,50 -48,84 QNB Finansbank 36,04 2,21 -48,77 QUA Granite Hayal Yapı 11,92 6,43 Ral Yatırım Holding 17,83 60,78 301,58 Ray Sigorta 13,70 38,10 -11,33 Reysaş GMYO 3,52 4,14 8,58 Reysaş Lojistik 5,08 2,01 -1,82 Rhea Girişim 2,00 -5,21 -46,24 Rodrigo Tekstil 13,43 3,71 -2,04 Royal Halı 3,05 3,04 -11,34 RTA Laboratuvarları 22,92 12,68 -24,31 Sabancı Holding 13,00 -6,07 17,90 Safkar Ege Soğutmacılık 7,49 6,85 -31,16 Sanel Mühendislik 4,92 1,03 43,86 Sanifoam Sünger 35,48 22,09 160,88 Sanko Pazarlama 10,19 5,60 9,95 Saray Matbaacılık 4,27 11,78 -51,31 Sarkuysan 17,82 7,48 104,89 Sasa Polyester 39,42 17,81 163,07 Say Yenilenebilir Enerji 26,84 23,57 215,39 Sekuro Plastik 17,99 -0,22 28,87 Selçuk Ecza Deposu 11,31 10,13 -15,80 Selçuk Gıda 4,75 12,56 -4,62 Selva Gıda Sanayi 8,68 -2,47 Senkron Güvenlik 25,22 1,29 -3,96 Serve Film Prodüksiyon 13,64 3,49 -14,75 Servet GMYO 92,70 22,38 18,24 Seyitler Kimya 16,70 -6,39 24,04 Silverline Endüstri 5,34 2,69 -37,91 Sinpaş GMYO 4,16 1,46 -0,48 Smartiks Yazılım 5,09 2,00 -42,55 Sodaş Sodyum Sanayii 24,34 9,54 -7,58 Söktaş 2,87 0,70 -11,71 Sönmez Filament 28,10 -2,43 -47,17 Sönmez Pamuklu 8,35 2,08 -43,41 Sumaş Suni Tahta 88,50 -5,85 73,49 Şeker Fin. Kir. 4,78 1,27 -25,31 Şekerbank 1,12 -1,75 -25,83 Şişe Cam 11,94 6,13 66,77 Şok Marketler Ticaret 14,44 1,98 15,70 T. Halk Bankası 4,88 2,95 -12,23 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,22 6,85 -31,68 T.S.K.B. 1,47 -5,16 -15,83 T.Tuborg 18,35 1,77 3,49 Taç Tarım Ürünleri 26,00 0,00 146,91 Tat Gıda 11,99 8,61 3,71 TAV Havalimanları 27,04 -2,52 26,95 Tek-Art Turizm 1,35 7,14 -33,17 Tekfen Holding 17,99 1,18 9,70 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,73 5,98 -22,29 Temapol Polimer Plastik 16,14 17,21 40,35 Tetamat Gıda Yatırımları 227,00 8,35 4,95 TGS Dış Ticaret 15,80 -15,73 24,31 Tofaş Oto. Fab. 78,70 22,11 154,60 Torunlar GMYO 3,79 -4,77 -2,82 Trabzon Liman 34,70 4,96 8,03 Trabzonspor Sportif 7,75 -9,67 217,62 Trend GMYO 6,35 -1,09 -49,48 TSKB GMYO 2,52 -3,08 -47,79 Tuğçelik 18,45 31,97 128,34 Tukaş 8,00 7,24 -17,44 Turcas Petrol 3,83 -4,73 -21,03 Tureks Turizm Taşımacılık 14,90 3,19 Turkcell 18,37 1,94 23,16 Tümosan Motor ve Traktör 18,19 7,00 29,28 Tüpraş 149,00 -3,93 37,96 Türk Hava Yolları 16,99 -0,59 31,60 Türk İlaç Serum 13,06 33,13 Türk Prysmian Kablo 79,10 60,71 555,76 Türk Telekom 9,17 1,33 16,09 Türk Traktör 194,90 6,15 14,40 Türker Proje Gayrimenkul 130,80 0,54 15,85 Türkiye Sigorta 5,10 -0,20 -17,45 Ufuk Yatırım 19,23 -1,33 43,51 Ulaşlar Turizm Yat. 3,57 -5,56 -15,80 Ulusal Faktoring 2,24 -1,32 Ulusoy Elektrik 56,25 3,78 9,54 Ulusoy Un Sanayi 7,04 22,01 38,35 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,68 1,82 -28,21 Utopya Turizm 17,60 1,38 -54,64 Uzertaş Boya 33,72 27,25 -40,42 Ülker Bisküvi 19,76 1,65 -11,46 Ünlü Yatırım Holding 5,48 -1,62 Vakıf Fin. Kir. 5,34 -4,30 56,69 Vakıf GMYO 1,75 3,55 -27,05 Vakıf Yat. Ort. 5,78 -0,17 -21,47 Vakıflar Bankası 3,78 -3,82 -19,75 Vakko Tekstil 10,09 -2,89 61,02 Vanet Gıda 6,40 3,56 -17,21 VBT Yazılım 21,16 4,44 Verusa Holding 50,00 1,63 10,91 Verusaturk Girisim 24,06 -9,55 84,39 Vestel 30,00 2,74 67,20 Vestel Beyaz Eşya 7,16 1,70 61,31 Viking Kağıt 6,35 -1,70 -29,44 Yapı ve Kredi Bank. 3,19 -10,14 6,44 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,36 4,69 -16,11 Yataş 12,46 -3,34 -11,94 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,08 1,99 -30,00 Yeni Gimat GMYO 17,17 5,40 48,12 Yeo Teknoloji 61,10 22,44 Yeşil GMYO 0,86 0,00 -37,68 Yeşil Yapı 1,02 -2,86 -44,57 Yeşil Yatırım Holding 1,95 -2,50 -54,40 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.993,90 5,71 -29,53 Yonga Mobilya 22,78 19,58 -23,53 Yükselen Çelik 5,38 -0,19 3,55 Yünsa 13,03 4,66 -6,20 Ziraat GMYO 2,33 0,43 Zorlu Enerji 1,67 -1,18 -33,97 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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