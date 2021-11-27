Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|234.180,00
|-10,00
|15,18
|İş Bankası (B)
|35.000,00
|16,66
|-13,58
|İş Bankası (C)
|6,70
|-6,16
|-1,36
|İş Bankası (Kur.)
|385.000,00
|8,15
|1,32
|İş Fin.Kir.
|3,31
|-1,19
|-14,25
|İş Girişim
|8,15
|1,37
|-56,99
|İş GMYO
|2,38
|-0,83
|-6,30
|İş Y. Men. Değ.
|19,83
|3,82
|19,48
|İş Yat. Ort.
|2,86
|-0,69
|-14,96
|İşbir Holding
|40,38
|-8,73
|-24,77
|İşbir Sentetik Dokuma
|10,68
|-4,81
|Işık Plastik
|5,49
|0,18
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,90
|-2,17
|-21,05
|İttifak Holding
|1,37
|-8,05
|-38,57
|İz Hayvancılık Tarım
|21,10
|2,13
|17,22
|İzmir Demir Çelik
|2,41
|4,78
|-27,18
|İzmir Fırça
|6,89
|5,35
|23,92
|Jantsa Jant Sanayi
|64,20
|6,56
|54,89
|Kafein Yazılım
|20,80
|6,78
|-2,53
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|19,80
|8,79
|Kaplamin
|25,70
|4,22
|-23,96
|Kardemir (A)
|7,66
|4,08
|28,74
|Kardemir (B)
|7,63
|3,81
|44,78
|Kardemir (D)
|8,62
|5,38
|49,13
|Karel Elektronik
|10,37
|9,39
|54,22
|Karsan Otomotiv
|3,90
|-5,11
|20,00
|Karsu Tekstil
|8,04
|0,00
|-5,96
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|13,21
|4,26
|Kartonsan
|61,30
|17,55
|-35,25
|Katmerciler Ekipman
|1,55
|6,90
|-10,52
|Kent Gıda
|169,70
|8,09
|-52,28
|Kerevitaş Gıda
|5,08
|13,39
|-22,80
|Kervan Gıda
|13,20
|5,94
|28,96
|Kervansaray Yat. Holding
|0,66
|0,00
|-47,62
|Kiler GMYO
|2,21
|-0,45
|-11,95
|Kızılbük GYO
|28,00
|-22,01
|Klimasan Klima
|9,46
|-1,36
|12,12
|Koç Holding
|28,32
|2,46
|38,47
|Konfrut Gıda
|4,24
|4,95
|0,36
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|71,00
|0,64
|200,85
|Konya Çimento
|990,10
|14,90
|-12,38
|Konya Kağıt
|7,64
|Koray GMYO
|6,75
|-5,06
|51,69
|Kordsa Teknik Tekstil
|32,34
|4,86
|107,97
|Koza Altın
|120,00
|-0,17
|24,10
|Koza Madencilik
|19,09
|1,98
|23,24
|Körfez GMYO
|5,77
|-0,17
|-0,52
|Kristal Kola
|1,47
|12,21
|-51,88
|Kron Telekomünikasyon
|37,04
|6,99
|0,54
|Kuştur Kuşadası Turizm
|214,80
|6,34
|36,55
|Kuyas Yatırım
|3,03
|6,69
|31,74
|Kütahya Porselen
|115,60
|33,95
|129,14
|Kütahya Şeker Fabrikası
|28,40
|0,35
|Lider Faktoring
|3,70
|10,12
|8,50
|Link Bilgisayar
|28,60
|6,40
|-9,48
|Logo Yazılım
|47,50
|11,76
|52,54
|Lokman Hekim Sağlık
|12,10
|2,21
|72,08
|Lüks Kadife
|51,80
|5,37
|80,40
|Makina Takım
|3,22
|0,94
|-5,57
|Manas Enerji Yönetimi
|15,95
|4,25
|Margün Enerji
|8,87
|2,07
|Marka Yatırım Holding
|3,83
|-3,04
|-40,44
|Marmaris Altınyunus
|184,00
|6,24
|65,62
|Marshall
|232,00
|0,87
|-24,36
|Martı GMYO
|0,93
|0,00
|-63,58
|Martı Otel
|1,80
|1,12
|-15,49
|Matriks Bilgi Dağıtım
|22,76
|0,09
|Mavi Giyim
|72,15
|-6,84
|39,80
|Mazhar Zorlu Holding
|30,90
|1,11
|-1,84
|Meditera Tıbbi Malzeme
|43,00
|23,21
|Mega Polietilen
|5,29
|7,09
|-30,94
|Menderes Tekstil
|2,11
|0,48
|-31,72
|Mercan Kimya
|9,98
|-19,19
|Merit Turizm
|25,32
|-9,51
|144,42
|Merko Gıda
|5,30
|11,11
|-38,66
|Metemtur Yatırım
|2,99
|7,94
|-63,02
|Metro Holding
|1,26
|-2,33
|-39,42
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,73
|-1,09
|-5,54
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,76
|0,57
|-24,46
|Mia Teknoloji
|25,42
|Migros Ticaret
|44,00
|4,41
|2,80
|Milpa
|3,88
|-2,76
|-15,65
|Mistral GMYO
|4,39
|-1,57
|-6,11
|MLP Sağlık
|30,32
|0,80
|52,59
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,31
|-1,48
|15,43
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,67
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,76
|-1,17
|-42,95
|Mondi Tire Kutsan
|8,79
|3,90
|15,66
|Nasmed Egepol
|7,69
|12,26
|Naturel Enerji
|36,38
|3,88
|2,46
|Naturelgaz
|7,34
|0,41
|Net Holding
|5,01
|-3,84
|46,06
|Netaş Telekom.
|19,85
|13,43
|-29,31
|Niğbaş Niğde Beton
|7,01
|-2,64
|-86,52
|Nuh Çimento
|41,90
|0,62
|-12,76
|Nurol GMYO
|9,88
|-3,14
|35,53
|Odaş Elektrik
|1,54
|-3,75
|-47,32
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|15,76
|18,23
|Orge Enerji Elektrik
|6,35
|-0,31
|37,67
|Orma Orman Mahsulleri
|26,20
|4,88
|77,99
|Osmanlı Menkul
|25,78
|5,57
|-16,15
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,72
|-0,58
|-26,30
|Otokar
|402,00
|5,71
|32,11
|Oyak Çimento
|7,15
|-1,79
|-18,56
|Oyak Yat. Ort.
|7,01
|0,43
|1,56
|Oyak Yatırım Menkul
|31,10
|4,71
|Oylum Sınai Yatırımlar
|8,99
|5,76
|90,87
|Özak GMYO
|6,24
|11,03
|22,35
|Özbal Çelik Boru
|21,12
|17,07
|222,44
|Özderici GMYO
|1,61
|-3,01
|-27,48
|Özerden Plastik
|7,80
|2,63
|-13,33
|Pamel Elektrik
|61,00
|0,66
|186,12
|Panora GMYO
|7,70
|8,45
|31,16
|Papilon Savunma
|14,00
|-0,50
|-38,43
|Park Elek.Madencilik
|5,79
|8,83
|7,82
|Parsan
|34,72
|4,70
|42,88
|Pegasus
|88,30
|-4,75
|18,36
|Peker GMYO
|1,02
|-1,92
|-56,40
|Penguen Gıda
|4,51
|13,89
|-10,69
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|301,80
|60,87
|Pera GMYO
|1,35
|-1,46
|-22,93
|Pergamon Dış Ticaret
|24,20
|5,58
|32,03
|Petkim
|7,58
|-1,81
|52,21
|Petrokent Turizm
|3.744,30
|2,75
|313,10
|Pınar Et ve Un
|20,48
|9,23
|-6,41
|Pınar Su
|3,72
|1,92
|-8,47
|Pınar Süt
|17,91
|2,69
|-20,58
|Plastikkart
|18,00
|0,00
|26,37
|Polisan Holding
|2,94
|0,34
|-23,53
|Politeknik Metal
|375,30
|15,26
|-7,50
|Prizma Press Matbaacılık
|3,73
|-2,86
|-31,93
|QNB Finans Fin. Kir.
|64,10
|1,50
|-48,84
|QNB Finansbank
|36,04
|2,21
|-48,77
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,92
|6,43
|Ral Yatırım Holding
|17,83
|60,78
|301,58
|Ray Sigorta
|13,70
|38,10
|-11,33
|Reysaş GMYO
|3,52
|4,14
|8,58
|Reysaş Lojistik
|5,08
|2,01
|-1,82
|Rhea Girişim
|2,00
|-5,21
|-46,24
|Rodrigo Tekstil
|13,43
|3,71
|-2,04
|Royal Halı
|3,05
|3,04
|-11,34
|RTA Laboratuvarları
|22,92
|12,68
|-24,31
|Sabancı Holding
|13,00
|-6,07
|17,90
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,49
|6,85
|-31,16
|Sanel Mühendislik
|4,92
|1,03
|43,86
|Sanifoam Sünger
|35,48
|22,09
|160,88
|Sanko Pazarlama
|10,19
|5,60
|9,95
|Saray Matbaacılık
|4,27
|11,78
|-51,31
|Sarkuysan
|17,82
|7,48
|104,89
|Sasa Polyester
|39,42
|17,81
|163,07
|Say Yenilenebilir Enerji
|26,84
|23,57
|215,39
|Sekuro Plastik
|17,99
|-0,22
|28,87
|Selçuk Ecza Deposu
|11,31
|10,13
|-15,80
|Selçuk Gıda
|4,75
|12,56
|-4,62
|Selva Gıda Sanayi
|8,68
|-2,47
|Senkron Güvenlik
|25,22
|1,29
|-3,96
|Serve Film Prodüksiyon
|13,64
|3,49
|-14,75
|Servet GMYO
|92,70
|22,38
|18,24
|Seyitler Kimya
|16,70
|-6,39
|24,04
|Silverline Endüstri
|5,34
|2,69
|-37,91
|Sinpaş GMYO
|4,16
|1,46
|-0,48
|Smartiks Yazılım
|5,09
|2,00
|-42,55
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,34
|9,54
|-7,58
|Söktaş
|2,87
|0,70
|-11,71
|Sönmez Filament
|28,10
|-2,43
|-47,17
|Sönmez Pamuklu
|8,35
|2,08
|-43,41
|Sumaş Suni Tahta
|88,50
|-5,85
|73,49
|Şeker Fin. Kir.
|4,78
|1,27
|-25,31
|Şekerbank
|1,12
|-1,75
|-25,83
|Şişe Cam
|11,94
|6,13
|66,77
|Şok Marketler Ticaret
|14,44
|1,98
|15,70
|T. Halk Bankası
|4,88
|2,95
|-12,23
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,22
|6,85
|-31,68
|T.S.K.B.
|1,47
|-5,16
|-15,83
|T.Tuborg
|18,35
|1,77
|3,49
|Taç Tarım Ürünleri
|26,00
|0,00
|146,91
|Tat Gıda
|11,99
|8,61
|3,71
|TAV Havalimanları
|27,04
|-2,52
|26,95
|Tek-Art Turizm
|1,35
|7,14
|-33,17
|Tekfen Holding
|17,99
|1,18
|9,70
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,73
|5,98
|-22,29
|Temapol Polimer Plastik
|16,14
|17,21
|40,35
|Tetamat Gıda Yatırımları
|227,00
|8,35
|4,95
|TGS Dış Ticaret
|15,80
|-15,73
|24,31
|Tofaş Oto. Fab.
|78,70
|22,11
|154,60
|Torunlar GMYO
|3,79
|-4,77
|-2,82
|Trabzon Liman
|34,70
|4,96
|8,03
|Trabzonspor Sportif
|7,75
|-9,67
|217,62
|Trend GMYO
|6,35
|-1,09
|-49,48
|TSKB GMYO
|2,52
|-3,08
|-47,79
|Tuğçelik
|18,45
|31,97
|128,34
|Tukaş
|8,00
|7,24
|-17,44
|Turcas Petrol
|3,83
|-4,73
|-21,03
|Tureks Turizm Taşımacılık
|14,90
|3,19
|Turkcell
|18,37
|1,94
|23,16
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,19
|7,00
|29,28
|Tüpraş
|149,00
|-3,93
|37,96
|Türk Hava Yolları
|16,99
|-0,59
|31,60
|Türk İlaç Serum
|13,06
|33,13
|Türk Prysmian Kablo
|79,10
|60,71
|555,76
|Türk Telekom
|9,17
|1,33
|16,09
|Türk Traktör
|194,90
|6,15
|14,40
|Türker Proje Gayrimenkul
|130,80
|0,54
|15,85
|Türkiye Sigorta
|5,10
|-0,20
|-17,45
|Ufuk Yatırım
|19,23
|-1,33
|43,51
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,57
|-5,56
|-15,80
|Ulusal Faktoring
|2,24
|-1,32
|Ulusoy Elektrik
|56,25
|3,78
|9,54
|Ulusoy Un Sanayi
|7,04
|22,01
|38,35
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,68
|1,82
|-28,21
|Utopya Turizm
|17,60
|1,38
|-54,64
|Uzertaş Boya
|33,72
|27,25
|-40,42
|Ülker Bisküvi
|19,76
|1,65
|-11,46
|Ünlü Yatırım Holding
|5,48
|-1,62
|Vakıf Fin. Kir.
|5,34
|-4,30
|56,69
|Vakıf GMYO
|1,75
|3,55
|-27,05
|Vakıf Yat. Ort.
|5,78
|-0,17
|-21,47
|Vakıflar Bankası
|3,78
|-3,82
|-19,75
|Vakko Tekstil
|10,09
|-2,89
|61,02
|Vanet Gıda
|6,40
|3,56
|-17,21
|VBT Yazılım
|21,16
|4,44
|Verusa Holding
|50,00
|1,63
|10,91
|Verusaturk Girisim
|24,06
|-9,55
|84,39
|Vestel
|30,00
|2,74
|67,20
|Vestel Beyaz Eşya
|7,16
|1,70
|61,31
|Viking Kağıt
|6,35
|-1,70
|-29,44
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,19
|-10,14
|6,44
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,36
|4,69
|-16,11
|Yataş
|12,46
|-3,34
|-11,94
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,08
|1,99
|-30,00
|Yeni Gimat GMYO
|17,17
|5,40
|48,12
|Yeo Teknoloji
|61,10
|22,44
|Yeşil GMYO
|0,86
|0,00
|-37,68
|Yeşil Yapı
|1,02
|-2,86
|-44,57
|Yeşil Yatırım Holding
|1,95
|-2,50
|-54,40
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.993,90
|5,71
|-29,53
|Yonga Mobilya
|22,78
|19,58
|-23,53
|Yükselen Çelik
|5,38
|-0,19
|3,55
|Yünsa
|13,03
|4,66
|-6,20
|Ziraat GMYO
|2,33
|0,43
|Zorlu Enerji
|1,67
|-1,18
|-33,97
(Sürecek)
Kaynak: AA
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