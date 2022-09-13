Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları açıklanıyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımı Ankara'da başladı. Milyonlarca kişi sosyal konut projesinin detaylarını beklerken kürsüye önce Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum çıktı.

"MUTLULUK İÇERİSİNDEYİZ"

Kurum, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin mutluluğu içerisindeyiz. Bugün gençlerimize, emeklilerimize, şehit ve gazi ailelerimize, engelli kardeşlerimize ilk yuvalarını milletin evinden müjdeleyen Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükranlarımı arz ediyorum." dedi.

ERDOĞAN: HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM

Detayları açıklama üzere kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Milletin evine, bu gazi mekana hoş geldiniz. Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı kampanyasının toplantısı vesilesiyle bir aradayız. Öncülük eden Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığımız ile TOKİ'mizi tebrik ediyorum. Vatandaşlarımıza, evleri, arsaları ve işyerlerinin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"BAŞVURULAR YARIN BAŞLIYOR"

Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti: "Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizi her alanda olduğu gibi konut üretiminde de asırlık hizmetlerle eserlerle, projelerle buluşturduk. TOKİ vasıtasıyla hiçbir ülkenin hayal bile edemeyeceği atılımla tam 1 milyon 170 bin konut inşa ettik. Şehri şehir yapan en önemli unsurlar olan doğal, tarihi ve kültürel mirasımızı korumaya özel önem verdik. Halen 45 ilimizde 80 tarihi meydanımızı kültürel değerlerine uygun olarak yeniden ülkemize kazandırıyoruz. Başvurular yarın başlıyor, Ekim ayı sonuna kadar sürecek. İlk temel Ocak ayında atılacak."

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